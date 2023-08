The Illusory Truth Effect And The „Unprovoked“ Invasion Of Ukraine Just repeatedly inserting the word „unprovoked“ into Ukraine war commentary across the board causes people to assume it must have been launched without provocation, because the illusory truth effect can circumvent reason and logic to insert a narrative into the collective consciousness of our civilization.

Allein die wiederholte Erwähnung des Wortes „unprovoziert“ in den Kommentaren zum Ukraine-Krieg führt dazu, dass die Menschen davon ausgehen, dass die Invasion ohne Provokation stattgefunden haben muss, weil der Effekt der Scheinwahrheit Vernunft und Logik umgehen kann, um ein Narrativ in das kollektive Bewusstsein unserer Zivilisation einzubringen.

Der illusorische Wahrheitseffekt und die „unprovozierte“ Invasion der Ukraine

Caitlin Johnstone

9. August 2023

Die wohl ungeheuerlichste Zurschaustellung von Kriegspropaganda im 21. Jahrhundert ereignete sich im vergangenen Jahr, als die gesamte westliche politische und mediale Klasse begann, in Bezug auf Russlands Invasion in der Ukraine einheitlich das Wort „unprovoziert“ zu blöken.

Am 23. Februar letzten Jahres, einen Tag vor Beginn der Invasion, schrieb der Leitartikel der New York Times, dass „eine unprovozierte Invasion eines souveränen europäischen Staates eine unprovozierte Kriegserklärung ist, in einem Ausmaß, auf einem Kontinent und in einem Jahrhundert, in dem man es nicht mehr für möglich hielt.“

Nach Beginn des Krieges veröffentlichte das Weiße Haus Biden eine Erklärung mit dem Titel „Bemerkungen von Präsident Biden zu Russlands unprovoziertem und ungerechtfertigtem Angriff auf die Ukraine“. Außenminister Antony Blinken teilte Bidens Erklärung auf Twitter mit dem Kommentar „Russlands vorsätzlicher, unprovozierter und ungerechtfertigter Angriff auf die Ukraine missachtet in eklatanter Weise das Leben unschuldiger Männer, Frauen und Kinder, die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie das Völkerrecht.“

Anfang März letzten Jahres schrieb die Redaktion der New York Times, die westlichen Sanktionen gegen Russland als Vergeltung für die Invasion „haben gezeigt, dass unprovozierte Angriffskriege Konsequenzen haben“.

Im April letzten Jahres wiederholte die Redaktion der New York Times diesen Slogan erneut und schrieb, Putin habe „einen unprovozierten Krieg befohlen, um seine Ambitionen auf ein Imperium und die Zerstörung eines Nachbarlandes zu befriedigen“.

Im Mai letzten Jahres wiederholte der Leitartikel der New York Times, dass „die Ukraine Unterstützung gegen Russlands unprovozierte Aggression verdient“.

Dem Analysten Jeffrey Sachs zufolge verwendete die New York Times das Wort unprovoziert „nicht weniger als 26 Mal, in fünf Leitartikeln, 14 Meinungskolumnen von NYT-Autoren und sieben Gastbeiträgen.“

Aber nicht nur die „Paper of Record“ sang in Bezug auf die Ukraine aus demselben Hymnus wie die US-Regierung. Die Redaktion des Guardian schrieb: „Putins unprovozierter Krieg gegen einen kleineren, demokratischen Nachbarn hat dazu geführt, dass 1,7 Millionen Menschen aus ihrer Heimat geflohen sind.“ Die Redaktion der LA Times schrieb, dass die „auffälligsten Opfer von Russlands unprovoziertem Einmarsch in die Ukraine die Menschen sind, die ihr Leben bei der Verteidigung ihres Landes gegen einen brutalen (und atomar bewaffneten) Nachbarn verlieren werden“. Die Redaktion der Chicago Tribune sprach von „Putins dreister, unprovozierter Invasion in der Ukraine“. Die Redaktion der Financial Times sprach von „Putins unprovoziertem Angriff auf Russlands Nachbarn“. Die Redaktion der Washington Post sprach in zwei separaten Artikeln von „Moskaus katastrophaler, unprovozierter Invasion“ und von „Russlands unprovozierter Invasion“.

Überall, wo man hinschaute, wurde dieses Wort von der westlichen Presse unkritisch wiedergekäut. CNN sagt: „Russlands unprovozierte Invasion in der Ukraine hat das Land verwüstet, Hunderte von Zivilisten getötet, eine humanitäre Katastrophe ausgelöst und eine Welle von Sanktionen des Westens nach sich gezogen.“ Die Zeit schwafelt über „Russlands unprovozierte Invasion in der Ukraine am 24. Februar“. Der New Yorker schreibt: „Wladimir Putin befahl Russlands unprovozierten Einmarsch in die Ukraine“. NBC News: „Russlands unprovozierter Angriff auf die Ukraine begann am Donnerstag, nach wochenlanger Vorbereitung“. CNBC spricht über „Russlands unprovozierte Invasion in der Ukraine“.

Ich nenne hier nur einige wenige Beispiele für diese Kriegsparolen in den Massenmedien. Die westliche Presse gibt sich als unparteiische Schiedsrichter der Wahrheit aus, behauptet, den staatlichen Medienpropagandisten von Ländern wie Russland und China überlegen zu sein, und beansprucht eine Legitimität, die normale Menschen, die soziale Medien nutzen, nicht haben. Und doch plappern sie hier unkritisch die Argumente der US-Regierung nach und ergreifen Partei gegen Russland.

Die westlichen Medien geben vor, über die Fakten zu berichten, aber die Art und Weise, wie sie sich hinter das Narrativ des „unprovozierten Angriffs“ gestellt haben, zeigt, dass ihre eigentliche Aufgabe darin besteht, das Weltgeschehen so zu gestalten, dass es den Informationsinteressen ihrer Regierung dient. Das wäre schon schlimm genug, wenn es sich bei diesem Narrativ nur um eine voreingenommene Darstellung eines strittigen Themas handeln würde und nicht um die unverhohlene Lüge, die es tatsächlich ist.

In einem Interview mit dem Podcast Useful Idiots argumentierte Noam Chomsky letztes Jahr, dass der Grund, warum wir in der westlichen Presse immer wieder das Wort „unprovoziert“ in Bezug auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine hören, darin liegt, dass dieser absolut provoziert wurde, und sie wissen das.

„Wenn man heute als seriöser Autor in den wichtigsten Zeitschriften über den russischen Einmarsch in die Ukraine schreiben will, muss man ihn als ‚unprovozierten russischen Einmarsch in die Ukraine‘ bezeichnen“, sagte Chomsky. „Das ist eine sehr interessante Formulierung, die noch nie zuvor verwendet wurde. Schauen Sie zurück, schauen Sie sich den Irak an, der völlig unprovoziert war, und niemand hat ihn jemals ‚die unprovozierte Invasion des Irak‘ genannt. Ich weiß nicht, ob der Begriff jemals verwendet wurde – wenn ja, dann nur am Rande. Wenn man jetzt bei Google nachschlägt, erhält man Hunderttausende von Treffern. In jedem Artikel, der erscheint, ist von der unprovozierten Invasion in der Ukraine die Rede.“

„Warum? Weil sie ganz genau wissen, dass es provoziert war“, sagte Chomsky. „Das rechtfertigt es nicht, aber es war eine massive Provokation.“

Man kann in der Tat mit dem Einmarsch Russlands nicht einverstanden sein oder glauben, dass Putin überreagiert hat, aber man kann nicht mit Recht behaupten, dass der Einmarsch unprovoziert war. Es ist einfach eine gut dokumentierte Tatsache, dass die USA und ihre Verbündeten diesen Krieg auf vielfältige Weise provoziert haben, von der NATO-Erweiterung über die Unterstützung des Regimewechsels in Kiew bis hin zur Beteiligung an den Aggressionen gegen die Separatisten im Donbass und der Lieferung von Waffen in die Ukraine. Es gibt auch eine Fülle von Beweisen dafür, dass die USA und ihre Verbündeten ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine in den ersten Wochen des Krieges sabotiert haben, um den Konflikt so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und den russischen Interessen zu schaden.

Wir wissen, dass westliche Aktionen den Krieg in der Ukraine provoziert haben, weil viele westliche Außenpolitikexperten jahrelang davor gewarnt haben, dass westliche Aktionen einen Krieg in der Ukraine provozieren würden. Es gibt Aufnahmen von John Mearsheimer, der bereits 2015 eindringlich davor warnte, dass „der Westen die Ukraine auf den Pfad der Primel führt, und das Endergebnis ist, dass die Ukraine zerstört wird.“ Und genau so hat es sich abgespielt.

Der Grund, warum außenpolitische „Realisten“ wie Mearsheimer den Krieg in der Ukraine richtig vorhersagen konnten, liegt darin, dass sie die Tatsache, dass Großmächte niemals die Bedrohung durch andere Großmächte an ihren Grenzen akzeptieren werden, in den Vordergrund ihrer Analyse stellten. Dies ist ein Schlüssel zum Verständnis der großen Konflikte der 2020er Jahre, nicht nur zwischen den USA und Russland, sondern auch zwischen den USA und China – und in beiden Fällen sind die USA derjenige, der die Bedrohungen an den Grenzen seiner Feinde anhäuft.

„Die These, dass der Krieg nicht provoziert wurde, ist sehr strategisch“, twitterte der außenpolitische Analyst Max Abrams kürzlich als Reaktion auf meinen Kommentar zu diesem Thema. „Sie beschönigt die Rolle der NATO-Expansion, die Einmischung in die Maidan-Aufstände und die Unterstützung der Rechtsextremisten im Bürgerkrieg. Das entlastet nicht nur Amerika, sondern trägt auch dazu bei, Russland zu verunglimpfen und den Krieg als durchweg gut zu verkaufen.“

Der Grund, warum die Massenmedien in Bezug auf diesen Krieg unisono das Wort „unprovoziert“ blöken, ist, dass die Massenmedien Propagandaorgane des US-Imperiums sind. Durch die Wiederholung dieses Kriegspropagandaslogans wird eine Schwachstelle in der menschlichen Wahrnehmung ausgenutzt, die als Scheinwahrheitseffekt bekannt ist und es unserem Verstand erschwert, zwischen der Erfahrung, etwas mehrmals zu hören, und der Erfahrung, etwas zu hören, das wahr ist, zu unterscheiden. Allein die wiederholte Verwendung des Wortes „unprovoziert“ in den Kommentaren zum Ukraine-Krieg führt dazu, dass die Menschen davon ausgehen, dass der Krieg ohne Provokation begonnen wurde, weil der Effekt der Scheinwahrheit Vernunft und Logik umgehen kann, um ein Narrativ in das kollektive Bewusstsein unserer Zivilisation zu bringen.

Die Tatsache, dass alle Massenmedien damit begonnen haben, dies entgegen aller journalistischen Ausbildung und Ethik zu tun, zeigt, wie vereint die Massenmedien im Dienste des US-Imperiums sind. Wenn es besonders dringlich ist, ein bestimmtes Narrativ zu verbreiten, fällt die Fassade der journalistischen Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, und wir sehen das wahre Gesicht der raffiniertesten Propagandamaschine, die es je gegeben hat. Übersetzt mit Deepl.com

