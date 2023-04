Irish Joe Biden’s Irish Sopranos © Photo: REUTERS/POOL New Biden’s visit is just one further shameful act of degradation of a people who once stood for something infinitely nobler than Joe and Hunter Biden. Because pretending to be Irish brings political dividends and lots of uninformed votes in America, it is not currently worth dwelling on.



Der irische Joe Biden und seine irischen Sopranos

Von Declan Hayes

8. April 2023

Bidens Besuch ist nur ein weiterer beschämender Akt der Degradierung eines Volkes, das einst für etwas unendlich Edleres stand als Joe und Hunter Biden.

Joe Biden, der Sensenmann höchstpersönlich, besucht Mitte April seine irische Kolonie, um erstens die Gebiete Irlands zu besichtigen, die das Pech hatten, seine Vorfahren hervorgebracht zu haben, und zweitens, um vom Karfreitagsabkommen von 1998 zu profitieren, das Irland angeblich den Frieden in unserer Zeit gebracht hat.

Da die Behauptung, Ire zu sein, politische Vorteile und viele uninformierte Wählerstimmen in Amerika bringt, lohnt es sich derzeit nicht, sich damit zu befassen. Der Friedensprozess von Vichy-Irland ist eine ganz andere Sache. Dieses Abkommen hat die NATO-Herrschaft in Irland abgekupfert, indem es die Aufteilung der Politik und der daraus resultierenden Ämter im besetzten Nordosten zwischen der protestantischen Democratic Unionist Party und der katholischen Sinn Féin erlaubte, deren Geschichte beide mit dem organisierten Verbrechen verstrickt sind. Sie erlaubte es, den südlichen und nominell unabhängigen Teil des Südens vollständig unter den amerikanischen Schirm zu stellen, und, was noch wichtiger ist, sie erlaubte es ihren Architekten von CIA und MI5, die enge Welt zu beherrschen, indem sie fälschlicherweise behaupteten, sie seien Friedensstifter und nicht Kriegsstifter. Weit davon entfernt, eine Übung im Brückenbau zu sein, auf die Gandhi oder Buddha selbst stolz gewesen wären, ist dies einer der zynischsten Schachzüge der CIA im letzten halben Jahrhundert.

Letzteres zeigt sich daran, wie wütend die irische Regierung und die kriecherische Sinn Féin-Opposition die NATO-Kampagne in der Ukraine unterstützen, und dass Mary Lou McDonald, die nominelle Chefin der Sinn Féin, die sofortige Ausweisung der gesamten diplomatischen Delegation Russlands aus dem Land fordert, weil sie und ihre Freunde, die mit Drogen handeln, absolut nichts über den Krieg wissen. Dies ist dieselbe nominelle Sinn Féin-Chefin, die “zutiefst schockiert” darüber war, dass Jonathan Dowdall, ihre rechte Hand, auch die rechte Hand des Top-Mobsters Gerry Hutch war, dessen Anklage wegen Mordes an einem Top-Capo des organisierten Verbrecherkartells Kinahan von einem irischen Gericht ohne Geschworene verhandelt werden wird, etwa zur gleichen Zeit, zu der Bidens Flugzeug nach Amerika zurückfliegt.

Das Wichtigste, das Offensichtliche, das aus den Prozessen gegen Hutch und Dowdall hervorgeht, ist, dass der irische Geheimdienst zusammen mit seinen MI5- und CIA-Bossen alle kriminellen und paramilitärischen Gruppen Irlands vollständig infiltriert hat und dass diese Drogenhändler alles andere als progressiv sind, sondern im Grunde nur eine Erweiterung der britischen und amerikanischen Streitkräfte. Da die NATO im Irak, in Syrien, in der Ukraine und in vielen anderen Ländern den gleichen menschlichen Abschaum zu ähnlichen Zwecken eingesetzt hat, ist die irische Erfahrung, von der der Ire Joe Biden jetzt profitiert, einen zweiten Blick wert.

Obwohl die so genannten “Troubles” 1969 begannen, hatten die britischen und irischen Sicherheitsdienste, ähnlich wie in Syrien und der Ukraine, bereits den Grundstein für das spätere Chaos gelegt. Der protestantische Gangsterboss Gusty Spence erinnerte sich daran, wie britische Generäle ihn darüber informierten, was von seiner Gegenbande verlangt wurde, und wie der irische Militärgeheimdienst Joe Cahill und andere zwielichtige IRA-Führer rekrutierte, um ihre Aufträge zu erfüllen.

Obwohl Cahill 1942 für die Ermordung eines Belfaster Polizisten die Todesstrafe erhalten hatte, hängten die Behörden stattdessen den tapferen Tom Williams dafür auf, während Cahill unbehelligt in den Werften von Harland & Wolff arbeiten durfte, deren Arbeiter in der Vergangenheit Katholiken ermordet hatten, wann immer ihnen danach zumute war. Dass ein berüchtigter katholischer Polizistenmörder dort jahrzehntelang unbehelligt arbeiten konnte, entzieht sich dem gesunden Menschenverstand; die einzige Erklärung ist, dass er eine geschützte Art war.

Doch wie der bekannte Journalist Kevin Myers feststellt, hatten die Cahill-Familie und andere Familien, die im Zentrum der Belfaster IRA standen, auch ein Nebengeschäft mit der Vergewaltigung von Kindern, ein risikoarmes Verbrechen angesichts ihrer über Generationen weitergegebenen Omerta-Praktiken.

Als die Unruhen ausbrachen und ganze Generationen von Iren und Irinnen in Angst und Schrecken versetzten, waren die britischen, irischen und amerikanischen Sicherheitsdienste also bereit. Sie ließen das Chaos regieren, um dann mit einem Friedensprozess herauszukommen, der ihren Bedürfnissen entsprach, und nicht denen der Kämpfer oder der Zivilisten, die das Pech hatten, die Hölle zu ertragen.

Da Irland von 1968 bis 1998 im Zentrum einer groß angelegten Aufstandsbekämpfungsaktion von geringer Intensität stand und diese Kampagne bis heute andauert, hatten der MI5 und die CIA reichlich Zeit, ihre Mittel in Stellung zu bringen. John Joe McGee und Stakeknife, die Chefs der Internal Security Unit der IRA, waren beide MI5-Agenten. Ebenso wie Denis Donaldson, ein langjähriger Vertrauter des IRA-Märtyrers Bobby Sands und des Sinn-Féin-Chefs Gerry Adams, dessen IRA-Bruder und IRA-Vater beide berüchtigte Kinderschänder waren und der selbst in einige der schlimmsten Kriegsverbrechen der Unruhen verwickelt war. Wie bei so vielen anderen auch, ist die Liste eine fast endlose geometrische Folge.

Obwohl ich hier und hier auf die fehlerhafte Abstammung von Sinn Féin eingegangen bin, ist das Wichtigste für die Zukunft die Art und Weise, wie die M15 und ihre CIA-Bosse nicht nur den Boden auswählen, auf dem sie kämpfen, sondern ihn auch nach ihren Bedürfnissen gestalten. Ein wichtiger Weg, dies in Irland zu tun, waren die Supergrass-Prozesse, bei denen zahlreiche IRA-Anhänger auf das Wort eines bezahlten MI5-Agenten hin jahrelang in Untersuchungshaft genommen wurden und ihre Plätze innerhalb der IRA durch andere MI5-Mitarbeiter besetzt wurden, die im Laufe der Zeit in den Reihen der IRA aufstiegen.

Diese Taktik war so erfolgreich, dass die IRA zum Zeitpunkt des Karfreitagsabkommens auf einen einzigen Scharfschützen in South Armagh reduziert war und Aufmüpfige im nahe gelegenen East Tyrone mit dem einfachen Mittel des “shoot-to-kill”, d. h. der summarischen Hinrichtung, behandelt wurden.

Nach dem Karfreitagsabkommen gestattete die britische Regierung der IRA, wie es der britische Warlord Mo Mowlam euphemistisch ausdrückte, ein wenig Hausarbeit zu leisten, um diejenigen abzuschlachten, die sich ihren kriminellen Machenschaften widersetzten, und zwar in einfacherem Englisch. Obwohl diese Hausarbeit mit protestantischen und katholischen kriminellen Banden bis heute fortgesetzt wird, mit weiteren von der Regierung genehmigten Morden in South Armagh und brutalen Schlägen in East Tyrone, hat sich die IRA in den irischen Flügel der ANTIFA Inc. verwandelt, wo Frauen, Kinder und andere, die im Fadenkreuz der US-Demokraten stehen, genauso Freiwild sind wie überall sonst in Amerikas bösem Imperium. Um zu sehen, wie das anderswo funktioniert, muss man nur den kriminellen Beitrag der ukrainischen Nazi-Schläger zum Post-Maidan-“Friedensprozess” oder das weit verbreitete Abschlachten von Minderheiten und säkularen Sunniten durch Syriens “gemäßigte Rebellen” sehen.

Biden kann zwar seinen Koboldhut aufsetzen und behaupten, er sei so irisch wie ein Haufen Kuhmist, aber das Wichtigste ist, dass die CIA, der MI5 und der irische Militärgeheimdienst die Torpfosten so weit verschoben haben, dass Biden nicht sofort als der senile Widerling, der er ist, gegeißelt oder aus der Stadt Dublin verjagt wird. Wie bei der britischen Labour-Partei von Sir Keir Starmer und der lächerlichen schottischen Nationalpartei besteht die praktische Auswirkung all dessen darin, dass die Iren mit ihrem lächerlichen Friedensprozess Biden und den anderen Kriegsanhängern der NATO nicht einmal den geringsten Widerstand entgegensetzen werden, ganz gleich, welcher Widerstand im Westen gegen die Litanei der Kriegsverbrechen der NATO aufkommen mag. Bidens Besuch ist nur ein weiterer beschämender Akt der Degradierung eines Volkes, das einst für etwas unendlich Edleres stand als Joe und Hunter Biden und ihre mit Crack angeheizten Kriege der Eroberung, Enteignung und Vernichtung. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …