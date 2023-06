Israeli plan to divide Al-Aqsa Mosque presents profound threat to Jerusalem status quo Amit Halevi, a member of Benjamin Netanyahu’s ruling Likud party, has proposed dividing the Al-Aqsa Mosque between Jews and Muslims. Such plans can no longer be disregarded as extremist fantasies but increasingly represent the mainstream of Israeli politics.

Tourists stand at the Mount of Olives, overlooking the Al-Aqsa mosque compound, in Jerusalem’s Old City on November 04, 2014. (Photo: Muammar Awad/APA Images)



Amit Halevi, Mitglied von Benjamin Netanjahus Regierungspartei Likud, hat vorgeschlagen, die Al-Aqsa-Moschee zwischen Juden und Muslimen aufzuteilen. Solche Pläne können nicht länger als extremistische Fantasien abgetan werden, sondern repräsentieren zunehmend den Mainstream der israelischen Politik.

Der israelische Plan zur Teilung der Al-Aqsa-Moschee gefährdet den Status quo in Jerusalem zutiefst

Von Yumna Patel



15. Juni 2023

Anfang dieser Woche schlug ein israelischer Parlamentsabgeordneter öffentlich vor, die Al-Aqsa-Moschee zwischen Muslimen und Juden aufzuteilen, und bestätigte damit Befürchtungen, die Palästinenser seit langem über Israels künftige Ziele hinsichtlich der Kontrolle über die heilige Stätte hegen.

Der Plan wurde von Amit Halevi, einem Mitglied der regierenden Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu, in einem Interview mit einer israelischen Zeitung vorgeschlagen.

Halevi schlug vor, die heilige Stätte in 30 % für muslimische Verehrung und 70 %, einschließlich des Bereichs, in dem sich der Felsendom befindet, für jüdische Verehrung und Kontrolle aufzuteilen.

“Wenn sie dort beten, macht das nicht den gesamten Tempelberg zu einem heiligen Ort für Muslime”, sagte Halevi, der den jüdischen Begriff des Tempelbergs für Al-Aqsa verwendete, wie Middle East Eye berichtete. “Das war er nicht und wird er auch nicht sein.”

Seit Jahrzehnten schlagen die Palästinenser Alarm wegen der israelischen Bestrebungen, mehr Kontrolle über das Gelände der Al-Aqsa-Moschee auszuüben, die die drittheiligste Stätte des Islam und die heiligste Stätte der jüdischen Religion ist. In den letzten Jahren sind die Razzien der israelischen Polizei auf dem Gelände häufiger und gewalttätiger geworden. Übergriffe von Siedlern und jüdische Gottesdienste an der Stätte – die als Teil des “Status quo” verboten sind – werden immer häufiger, während der Zugang der Palästinenser zu der Stätte immer mehr eingeschränkt wird.

Während des diesjährigen Pessachfestes, das mit dem muslimischen Fastenmonat Ramadan zusammenfiel, boten Siedlergruppen jedem Juden, der auf dem Gelände ein Tier opfert oder bei dem Versuch, dies zu tun, verhaftet wird, eine Belohnung in bar an und provozierten damit die Palästinenser, die zur gleichen Zeit von israelischen Streitkräften angegriffen wurden.

All diese Veränderungen vor Ort, gepaart mit den jüngsten aufrührerischen Touren rechter Minister wie Itamar Ben-Gvir, der offen gesagt hat, “wir haben hier das Sagen”, während er sich in der Anlage aufhielt, deuten auf eine Zukunft hin, in der Halevis Vorschlag nicht mehr so weit außerhalb des Bereiches des Möglichen liegt.

Nach der Wahl einer rechtsgerichteten Hardliner-Regierung im Jahr 2022 sind die Stimmen jüdischer religiöser Nationalisten wie Ben-Gvir, die einige der höchsten Machtpositionen in der neuen Regierung innehaben, lauter geworden.

Dies hat dazu geführt, dass die Stimmen, die eine jüdische Kontrolle über die Stätte und sogar die Zerstörung der Moschee fordern, nicht mehr von Extremisten am Rande der Gesellschaft kommen, sondern von etablierten Politikern, die in der neuen Regierung Schlüsselpositionen innehaben. Diese Spitzenminister unterstützen und legitimieren zionistische Hardliner-Gruppen wie die Tempelberg-Gläubigen, die die Aqsa-Moschee übernehmen und an ihrer Stelle den Dritten Tempel errichten wollen.

Außerdem wollen viele Persönlichkeiten der israelischen Gesellschaft und Politik, dass die muslimische und palästinensische Identität der Stätte durch eine jüdische ersetzt wird. Und langsam aber sicher nimmt diese Realität Gestalt an, indem sich die Tatsachen vor Ort ändern und Pläne wie die von Halevi ins allgemeine Bewusstsein dringen.

Solche Äußerungen wie die von Halevi können nicht länger als extremistische Ideale und Fantasien abgetan werden, sondern sollten für bare Münze genommen werden: Al-Aqsa ist unter Beschuss.

Wie sieht der Teilungsplan aus?

Halevi schlug nicht nur vor, das Gelände der Al-Aqsa-Moschee, das sich innerhalb der Altstadtmauern Jerusalems über eine Fläche von etwa 35 Hektar erstreckt, in eine muslimische und eine jüdische Gebetsstätte aufzuteilen, sondern erläuterte auch die Pläne für eine vollständige israelische Kontrolle des Geländes – sowohl des vorgeschlagenen muslimischen als auch des jüdischen Teils.

In seinem Interview forderte Halevi auch eine Ausweitung und Erleichterung des jüdischen Zugangs zu der Stätte und schlug vor, Jordaniens Verwaltung der Al-Aqsa aufzuheben, wie Middle East Eye berichtete. Im Wesentlichen will Halevi eine vollständige Überarbeitung des Status quo der Stätte – ein sehr fragiles internationales Abkommen, das Israel unterzeichnet hat und das die jordanische Vormundschaft über die Stätte anerkennt und in den letzten Jahren von Israel zunehmend bedroht und verletzt wurde.

Gemäß dem Abkommen untersteht die Stätte der Verwaltung des von Jordanien kontrollierten Islamischen Waqf von Jerusalem. Der Status quo erlaubt auch den Besuch von Nicht-Muslimen, aber keine nicht-muslimischen Gottesdienste.

Während Jordanien auf dem Papier immer noch der Verwalter der Stätte ist, hat Israel bereits die volle Kontrolle über den Zugang zu ihr, mit Kontrollpunkten an allen Toren, die mit bewaffneten israelischen Grenzpolizisten besetzt sind, die bestimmen, wer rein- oder rausgeht. Diese Kontrolle äußert sich auch in häufigen israelischen Razzien auf dem Gelände und in der Moschee sowie in der Erleichterung von Razzien von Siedlern und israelischen Regierungsministern auf dem Gelände.

Im Wesentlichen gibt es den “Status quo” auf dem Papier und den tatsächlichen Status quo, den Israel seit Jahrzehnten vor Ort durchgesetzt hat. Das wirft die Frage auf, ob Halevis Vorschlag, die jordanische Vormundschaft aufzuheben, wirklich eine so drastische Veränderung darstellt, oder ob damit nur die bestehende De-facto-Kontrolle Israels über die Anlage formalisiert wird.

Wie auch immer man die Sache betrachtet, die Palästinenser werden auf jeden Fall verlieren.

Eine vollständige israelische Kontrolle würde bedeuten, dass der Zugang der Palästinenser zu der heiligen Stätte, die nicht nur ein religiöses Heiligtum ist, sondern auch ein politisches Symbol für die palästinensische Identität Jerusalems darstellt, noch stärker eingeschränkt würde.

Deshalb würde eine Teilung der Al-Aqsa und die Übernahme der Kontrolle über die Stätte nicht nur die religiöse Identität der Stätte bedrohen – die 1,8 Milliarden Muslimen weltweit heilig ist -, sondern auch die ohnehin schon schrumpfende palästinensische Existenz in Jerusalem weiter gefährden.

Könnte Israel die Al-Aqsa-Moschee wirklich teilen?

Der brisanteste und aufschlussreichste Teil von Halevis Interview war, als er vorschlug, das Gelände der Al-Aqsa-Moschee, das sich insgesamt über rund 35 Hektar innerhalb der Jerusalemer Altstadtmauern erstreckt, ungleichmäßig aufzuteilen, wobei 70 % für jüdische Gottesdienste vorgesehen wären.

Der Vorschlag, die Stätte, die nach internationalen Vereinbarungen (die Israel unterzeichnet hat) ausschließlich für muslimische Gläubige bestimmt ist, aufzuteilen und den größten Teil den jüdischen Gläubigen zu überlassen, war zwar schockierend, aber nicht überraschend.

Der Plan erinnerte an viele ähnliche Aufteilungen in der modernen palästinensischen Geschichte – man denke nur an den UN-Teilungsplan für Palästina im Jahr 1947, bei dem mehr als 50 % Palästinas einem jüdischen Staat zugesprochen wurden, oder in jüngerer Zeit an Israels Aufteilung heiliger Stätten in Palästina, wie die Ibrahimi-Moschee in Hebron und das Grab von Rachel in Bethlehem.

Nach dem Massaker an 29 palästinensischen muslimischen Gläubigen durch einen jüdisch-amerikanischen Siedler in Hebron im Jahr 1994 teilte Israel die Ibrahimi-Moschee (in der der Prophet Abraham, seine Frau Sarah und ihre Nachkommen begraben sein sollen) unter dem Vorwand von “Sicherheitsbedenken”. Die Moschee, die damals ausschließlich Muslimen vorbehalten war, wurde plötzlich in eine Moschee (40 %) und eine Synagoge (60 %) aufgeteilt, mit getrennten Eingängen für beide.

Heute ist die Ibrahimi-Moschee ein stark militarisiertes Gebiet – für Palästinenser. Um die Moschee zu betreten, müssen die Palästinenser eine Reihe von israelischen Militärkontrollpunkten passieren, darunter Metalltore, elektronische Drehkreuze und biometrische Kontrollen. Die Gläubigen werden außerdem ständig von einem Netz von Kameras überwacht.

Das Gleiche gilt für das Rachelsgrab, das als Sterbeort von Rachel, der Frau Jakobs, gilt. Diese für Juden, Muslime und Christen heilige Stätte wurde 2002 für Palästinenser und die Einwohner Bethlehems vollständig gesperrt, als Israel die Trennmauer um das Grab herum errichtete und es damit faktisch annektierte und in eine Stätte verwandelte, zu der nur noch jüdische Gläubige Zugang haben, oder diejenigen, die von der anderen Seite der Mauer Zugang haben. Das Gebiet um das Grab wurde außerdem zu einem ständigen Militärstützpunkt und zur Kommandozentrale der israelischen Armee im Herzen von Bethlehem City, von wo aus die israelischen Streitkräfte routinemäßig auf Palästinenser schießen und sie töten.

Die Tatsache, dass Israel bereits Erfahrung mit der Aufteilung und Eroberung von palästinensischem Land und heiligen Stätten hat, und das alles vor den Augen der internationalen Gemeinschaft, macht Halevis Aussagen für die Palästinenser natürlich äußerst beunruhigend.

Wenn Israel bereits so erfolgreich bei der Aufteilung und Übernahme heiliger Stätten der Palästinenser war, was sollte den Staat dann davon abhalten, dasselbe mit dem Al-Aqsa-Gelände zu tun, das als die heiligste Stätte des Judentums gilt?

Seit der Staatsgründung strebt Israel die vollständige Kontrolle über Jerusalem und das Gelände der Al-Aqsa-Moschee an, obwohl die Stadt illegal besetzt ist und das Völkerrecht besagt, dass die Besatzungsmacht keine Souveränität über das Gebiet hat und daher keine dauerhaften Veränderungen vornehmen kann.

Während der Besetzung der Stadt im Jahr 1967 zerstörte Israel ein ganzes palästinensisches Viertel, das marokkanische Viertel, um es auf den heutigen Platz an der Klagemauer auszudehnen, damit jüdische Gläubige leichter zur Klagemauer gelangen können, die an das Al-Aqsa-Gelände angrenzt. Im Jahr 2003 schloss Israel eines der Tore zum Gelände, Bab al-Rahma, für immer. Ein weiteres Tor, das marokkanische Tor, Bab al-Magharib, wurde ebenfalls vollständig von den israelischen Streitkräften übernommen, ist für Palästinenser völlig tabu und dient dazu, jüdischen Siedlern den Zugang zum Gelände zu erleichtern. In den letzten Jahren errichtete Israel einen ständigen militärischen Wachturm und Stützpunkt vor dem Damaskustor, dem Eingang zum muslimischen Viertel, und versuchte 2017, Metalldetektoren an den Toren der Moschee zu installieren, scheiterte jedoch am zivilen Ungehorsam der Palästinenser.

Wenn die Geschichte ein Hinweis darauf ist, wird die einzige Gegenreaktion, der sich Israel gegenübersieht, wahrscheinlich von den Palästinensern selbst ausgehen, während die internationale Gemeinschaft mit versöhnlichen Erklärungen und Appellen zur “Ruhe” und zur Aufrechterhaltung des “Status quo” zusieht. Übersetzt mit Deepl.com

