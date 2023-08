Ich danke meinem Freund Joseph Massad für seinen neuesten Artikel über die terroristischen Aktivitäten von Siedlern und Zionismus, der gerade deutsche Unterstützer des „jüdischen Staates“ endlich einmal zum umdenken anregen sollte, da dieses extremistisch-rassistische Apartheid Regime keinerlei Unterstützung verdient. Evelyn Hecht-Galinski



Israeli settler terrorism isn’t new. It is foundational to the Zionist project Despite liberal Zionist condemnations of recent Israeli settler violence against Palestinians, the crimes committed by prior generations are more horrific and larger in scale

Ein Mann steht in einem Restaurant, das von israelischen Siedlern in Turmus Ayya in der Nähe der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland in Brand gesetzt wurde, am 21. Juni 2023 (AFP)

Der israelische Siedlerterrorismus ist nicht neu. Er ist die Grundlage für das zionistische Projekt.

Von Joseph Massad

15. August 2023



Trotz liberaler zionistischer Verurteilungen der jüngsten israelischen Siedlergewalt gegen Palästinenser sind die von früheren Generationen begangenen Verbrechen noch grausamer und von größerem Ausmaß

Berichte über Pogrome und Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland haben in den letzten Monaten zugenommen, was den Sprecher der israelischen Besatzungsarmee dazu veranlasste, das Phänomen als „nationalistischen Terror“ zu bezeichnen.

Der Chef des israelischen Geheimdienstes Shin Bet warnte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu letzte Woche, dass der „jüdische Terrorismus“ die Palästinenser zu Vergeltungsmaßnahmen gegen ihre Siedler anstachelt. Selbst die US-Regierung, deren Unterstützung für die jüdische Kolonisierung legendär ist, ging so weit, Angriffe von Siedlern als „Terrorismus“ zu bezeichnen.

Während die ultra-zionistische New York Times die angeblichen „Racheangriffe“ oder „Gewalt“ der Siedler gegen das palästinensische Volk, das es gewagt hatte, sich gegen die Kolonisatoren zu wehren, lediglich erwähnte, haben ein Dutzend jüdischer Organisationen mit Sitz in den USA ihr Entsetzen zum Ausdruck gebracht und die antipalästinensischen Pogrome der Siedler verurteilt.

Vor einigen Tagen, als die israelische Regierung Maßnahmen ergriff, um die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) zu stützen, damit diese ihre repressive Kampagne zur Unterdrückung des palästinensischen Widerstands gegen die israelische Siedlerkolonisation fortsetzen konnte, war die PA selbst damit beschäftigt, im Westjordanland palästinensische Business-Class-Vanity-Kennzeichen zu versteigern, die bis zu 250.000 Dollar kosten.

In der Zwischenzeit überfuhr ein israelischer Siedler in Tel Rumeida in der Nähe von al-Khalil (Hebron) einen vierjährigen palästinensischen Jungen mit seinem Auto und beging Fahrerflucht, was die PA offenbar wenig kümmerte. Zwei Tage später überfuhr ein anderer Siedler einen weiteren vierjährigen palästinensischen Jungen in Kisan, einem Dorf östlich von Bethlehem.

Dies ist Teil der seit Jahrzehnten andauernden Terroranschläge israelischer Siedler im Westjordanland und im Gazastreifen, die die liberale israelische Zeitung Haaretz als rassistische Gewalt im Stil des KKK“ bezeichnete.

Aber sind die von israelischen Siedlern verübten Verbrechen heute besonders grausam und gewalttätiger als seit 1967, ganz zu schweigen von denen, die vor der Gründung Israels verübt wurden?

Kinder im Visier

Es stimmt zwar, dass der israelische Siedlerterrorismus gegen Palästinenser, insbesondere gegen palästinensische Kinder, im Jahr 2023 sprunghaft zugenommen hat, aber das ist kein neues Phänomen.

Tatsächlich geht diese besondere Art der Gewalt auf die Anfänge der Kolonisierung nach 1967 zurück, insbesondere auf die zweite Hälfte der 1970er Jahre. So nannte sich eine der größten terroristischen Siedlergruppen, die Mitte der 1970er Jahre Palästinenser angriff und tötete, TnT, was auf Hebräisch „Terror gegen Terror“ bedeutet. Sie wurde mit dem rassistischen amerikanischen Rabbi Meir Kahane in Verbindung gebracht und bestand zumeist aus amerikanisch-jüdischen Siedlern.

Anschläge mit Fahrerflucht auf Palästinenser, insbesondere auf Kinder, waren ein wichtiges Merkmal des israelischen Siedlerterrorismus.

Eine weitere fanatische Siedlergruppe war Gush Emunim, der „Block der Gläubigen“, der im gleichen Zeitraum Palästinenser angriff. Gush Emunim hat sich auf Autobombenanschläge und Attentate spezialisiert. Zu den anderen terroristischen Siedlergruppen gehören „Egrof Magen“ und „The Revolt“ – letztere hat sich auf Angriffe auf palästinensische Christen und ihre Kirchen spezialisiert. Und die so genannten „Preisschild“-Angriffe auf Palästinenser, die darauf abzielen, einen „Preis“ für den Widerstand der Palästinenser gegen die Kolonialisierung ihres Landes zu fordern, wurden im neuen Jahrtausend immer häufiger.

Palästinensische Kinder blieben von der Gewalt des israelischen Terrorismus nie verschont. So kamen 1979 israelische Siedler aus der Kolonie Kiryat Arba, um die israelische Armee bei der Unterdrückung der Palästinenser zu unterstützen, und töteten dabei zwei palästinensische Jungen.

Überfälle mit Fahrerflucht auf Palästinenser, die vor allem auf Kinder abzielen, sind ebenfalls ein wichtiges Merkmal des israelischen Siedlerterrorismus. Im September 2011 überfuhr ein Siedler einen achtjährigen palästinensischen Jungen in al-Khalil (Hebron). In einem Dokument der Vereinten Nationen heißt es: „Am 25. September wurde ein 10-jähriges palästinensisches Mädchen von einem israelischen Siedler in Silwan angefahren; am 17. August wurde ein palästinensischer Mann getötet, nachdem er vom Auto eines israelischen Siedlers im besetzten Ostjerusalem angefahren worden war; am 14. August wurde ein palästinensischer Mann vom Auto eines israelischen Siedlers angefahren; und am 7. August wurde ein 8-jähriges palästinensisches Mädchen im südlichen Westjordanland von einem Siedler angefahren und überfahren“.

Laut UNICEF verletzten Siedler im Jahr 2012 18 Kinder (13 Jungen, fünf Mädchen), während das israelische Militär 21 Kinder bei Siedler-bedingten Vorfällen verletzte.

Im Jahr 2015 verbrannten Siedler im Westjordanland ein 18 Monate altes palästinensisches Kleinkind, als sie das Haus seiner Familie in Duma in Brand setzten. Im Jahr 2016 überfuhr ein israelischer Siedler ein sechsjähriges palästinensisches Mädchen in dem Dorf al-Khader und tötete es. Ein weiterer 65-jähriger Siedler überfuhr im Juni 2017 absichtlich ein palästinensisches Mädchen und tötete es, während ein anderer Siedler im August ein achtjähriges Mädchen überfuhr und ebenfalls tötete.

Im Jahr 2019 tötete ein Siedler einen siebenjährigen Jungen, als er ihn in al-Khalil (Hebron) überfuhr. Im Jahr 2020 rammte ein israelischer Siedler in der Nähe von Salfit ein palästinensisches Kind mit seinem Auto und floh vom Tatort.

Im Jahr 2021 wurden ein dreijähriger palästinensischer Junge und sein sechsjähriger Bruder schwer verletzt, als Siedler das Auto ihrer Familie in der Nähe von Ramallah angriffen. Im Jahr 2022 überfuhr ein Siedler ein neunjähriges palästinensisches Kind und floh vom Tatort. Im Januar 2023 überfuhr ein Siedler ein siebenjähriges palästinensisches Mädchen in der Nähe von Qalqilya.

Ganz abgesehen davon, dass Tausende von Bäumen auf palästinensischem Land gerodet werden – eine Spezialität sowohl der israelischen Siedler als auch der israelischen Armee, insbesondere seit 1967.

Pionier-Terroristen

Da einige der jüngeren Angriffe in bestimmten liberalen Kreisen der westlichen und israelischen Presse verurteilt wurden, scheint es ein gewisses Maß an liberaler zionistischer und israelfreundlicher Voreingenommenheit und Ungerechtigkeit zu geben, den Terrorismus dieser heutigen Siedler härter zu verurteilen, während ihre zionistischen Vorgänger in den 30er und 40er Jahren weitaus schrecklichere Verbrechen begangen haben als sie. Dennoch werden letztere vom liberalen Zionismus weiterhin gefeiert.

Sogar die für Siedler typischen Überfälle mit Fahrerflucht auf palästinensische Kinder sind nichts anderes als Nachahmungstaktiken, die die heutigen Siedler von den innovativen zionistischen Pionier-Terroristen gelernt haben.

Im Frühjahr 1935 tauchten offizielle britische Berichte über die Grausamkeit „jüdischer Chauffeure, die durch arabische Dörfer fahren“ auf. Ein britischer Beamter berichtete als Augenzeuge von einem Briten, der gesehen hatte, wie ein „jüdischer Chauffeur ein arabisches Kind tötete und, nachdem er die Leiche aus dem Weg geschoben hatte, weiterfuhr, bevor ihn jemand aufhalten konnte“. Es gab „mehrere Berichte über solche Vorfälle“.

Britische Offiziere inspizieren Haganah-Angriff

Ein am 10. Januar 1948 veröffentlichtes Foto zeigt britische Polizisten bei der Untersuchung eines Haganah-Angriffs auf eine palästinensische Beduinengemeinschaft im arabischen Viertel as-Sawahra in Jerusalem (AFP)

Das Ausreißen von Bäumen, die von Palästinensern gepflanzt wurden, ist ebenfalls eine der ältesten zionistischen Siedlertraditionen in Palästina. Als die Siedler 1908 herausfanden, dass ein Wald, den sie dem Andenken des Gründers des Zionismus, Theodor Herzl, widmen wollten, von Palästinensern gepflanzt worden war, entwurzelten sie alle Setzlinge und pflanzten sie neu, damit es hieß, Juden hätten die Bäume gepflanzt.

Als die zionistischen Siedler in den 1930er und 1940er Jahren begannen, palästinensische Zivilisten anzugreifen, waren auch palästinensische Kinder unter den Opfern. Die Sprengung palästinensischer Cafés mit Granaten (wie z. B. am 17. März 1937 in Jerusalem) und das Legen von Minen mit elektrischem Zeitzünder auf belebten Marktplätzen (erstmals am 6. Juli 1938 gegen Palästinenser in Haifa eingesetzt) sind einige Beispiele für diese berüchtigten Verbrechen.

Diese Angriffe mögen zwar einigen der Angriffe der heutigen israelischen Siedler ähneln, doch haben letztere nie Massaker in dem Ausmaß begangen wie die früheren Generationen von Siedlern aus der Kolonialzeit. Die Haganah, eine Gruppe zionistischer Siedlermilizen, die als vorisraelischer paramilitärischer Arm der Zionisten dienen sollte, sprengte beispielsweise im November 1940 das in Haifa ankernde Schiff Patria in die Luft und tötete 260 jüdische Flüchtlinge und eine Reihe britischer Polizisten.

In den 1940er Jahren ermordeten Siedler britische Regierungsbeamte, nahmen britische Staatsbürger als Geiseln, sprengten Regierungsbüros und Hotels in die Luft und töteten Angestellte und Zivilisten, sprengten 1946 die britische Botschaft in Rom in die Luft, peitschten gefangene britische Soldaten aus und töteten sie, und schickten unter anderem Brief- und Paketbomben an britische Politiker in London.

King David Hotel

Eine Aufnahme vom 22. Juli 1946 zeigt das King David Hotel in Jerusalem, den Sitz der britischen Mandatsregierung, nach einem Bombenanschlag von Mitgliedern der militanten zionistischen Gruppe Irgun (AFP)

Menachem Begin, ein Anführer der revisionistischen Irgun-Terroristen und späterer Ministerpräsident Israels, war der Drahtzieher einer Reihe dieser Anschläge. Nach dem Massaker seiner Gruppe an mehr als hundert Palästinensern in dem Dorf Deir Yassin im April 1948 war sein Name zum Synonym für Terrorismus geworden.

Unter anderem Albert Einstein und Hannah Arendt bezeichneten Begins Gruppe nicht nur als „eine terroristische rechtsgerichtete, chauvinistische Organisation“, sondern auch als „eng verwandt mit … den Nazis und den faschistischen Parteien“. Doch die offizielle Siedlermiliz, die Haganah, verübte in dieser Zeit weit schlimmere Massaker, die damals wie heute von liberalen Zionisten kaum verurteilt werden.

Im Dezember 1947 richtete sich einer der ersten Angriffe der Haganah – der für diese Zeit typisch werden sollte – gegen das palästinensische Dorf Khisas in Galiläa, wobei vier palästinensische Zivilisten und vier palästinensische Kinder getötet wurden. Dies war eine kleine Zahl im Vergleich zu den späteren Massenmorden, die das palästinensische Volk erwarteten.

Im Dorf Al-Dawayimah zum Beispiel verübte die Haganah im Oktober 1948 ein Massaker, bei dem mehr als 100 Palästinenser getötet wurden. Der mörderische Terrorkrieg gegen die Palästinenser im Jahr 1948 beinhaltete auch die Vergewaltigung und Ermordung zahlreicher palästinensischer Frauen.

Mildere Grausamkeiten

Nichts, was die heutigen israelischen Siedler begangen haben, seit sie dem palästinensischen Volk vor fünf Jahrzehnten den Krieg erklärt haben, reicht an diese Zahlen heran, geschweige denn an das Ausmaß der Barbarei, das die zionistischen Siedler in den 1930er und 40er Jahren begangen haben.

Nichts, was die heutigen israelischen Siedler begangen haben, reicht an die Barbarei ihrer Vorgänger heran

Die einzige Ausnahme ist das Massaker in der al-Ibrahimi-Moschee von 1994, das von Benny (alias „Baruch“) Goldstein, einem in Amerika geborenen israelischen Siedler, verübt wurde, der 29 palästinensische muslimische Gläubige in der Moschee tötete. Doch dieses Massaker verblasst im Vergleich zu den vielen antipalästinensischen Mordkampagnen der israelischen Armee nach 1948 – von den Massakern in Qibya, Gaza, Khan Yunis und Kafr Qasim Anfang bis Mitte der 1950er Jahre.

Damit sollen nicht die gegenwärtigen Gräueltaten heruntergespielt werden, die israelische Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem an Palästinensern verüben, sondern vielmehr die Geschichte des zionistischen Terrors gegen das palästinensische Volk seit den Anfängen des zionistischen Projekts aufgezeigt werden.

In der Tat sind die heutigen israelischen Siedler-Terroristen eine mildere Version ihrer Vorgänger, obwohl sie genau dieselbe koloniale Tradition fortsetzen, für die sie von den Verteidigern des früheren zionistischen Terrors, darunter auch von Israels obersten Generälen, zu Unrecht verurteilt werden.

Die kolonialen Siedler in Palästina vor 1967 sind im Hebräischen unter dem Begriff „mityashvim“, wörtlich „Siedler“, bekannt, während sich die Kolonisten nach 1967 „mitnachlim“ nennen, d. h. Erben der Väter, die ihnen das Land Palästina als Erbe vermacht hatten, und die sie als „nachalat avot“ bezeichnen.

So sehr liberale Zionisten auch zwischen den beiden Gruppen kolonialer Siedler unterscheiden wollen, für das palästinensische Volk sind die koloniale Grausamkeit beider Gruppen und ihr Terrorismus ununterscheidbar, außer vielleicht insofern, als die heutigen israelischen Siedler, abgesehen von der populären liberal-zionistischen Meinung, viel weniger grausam zu sein scheinen, zumindest bis jetzt.

Was wir heute sehen, ist letztlich nichts anderes als eine mildere Version der Art und Weise, wie die zionistischen Kolonisten den Palästinensern ihr Heimatland gestohlen haben.

Diejenigen Zionisten und israelfreundlichen Liberalen im Westen, die die derzeitigen Siedlerterroristen für unerträglich halten, sollten sich mit der grausamen Geschichte des Zionismus auseinandersetzen, bevor sie ihr ungerechtes moralisches Urteil fällen. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …