Der Kampf der Familie Assange

Ein offener Brief an die Innenministerin

19. April 2022

Der Auslieferungsantrag für Julian Assange wird am Mittwoch an den britischen Innenminister geschickt. Hier ist ein offener Brief, der den veränderten Gesundheitszustand von Assange berücksichtigt, da er die “Zusicherungen” der USA betrifft.

Die britische Innenministerin Priti Patel im Polizeipräsidium von Essex bei der Abschlussparade der neuen Rekruten, Oktober 2020. (Pippa Fowles, No 10 Downing Street, Flickr)

Der Auslieferungsbeschluss für den WikiLeaks-Herausgeber Julian Assange wird der britischen Innenministerin Priti Patel am Mittwochmorgen vom Westminster Magistrate’s Court zugestellt, nachdem der Oberste Gerichtshof Großbritanniens es abgelehnt hat, Assanges Berufung gegen eine Entscheidung des High Court anzuhören, die Auslieferung an die Vereinigten Staaten zuzulassen.

Ursprünglich hatte Assange seinen Auslieferungsantrag vor dem Magistratsgericht mit der Begründung gewonnen, dass sein psychischer Zustand unter den harten Haftbedingungen in den Vereinigten Staaten mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Selbstmord führen würde.

Nachdem der Fall verloren wurde, gaben die USA Großbritannien diplomatische “Zusicherungen”, dass sie Assange nicht in die so genannten Special Administrative Measures (SAMS), den strengsten Isolationszustand im US-Gefängnissystem, stecken würden. Die USA versprachen auch, dass Assange eine angemessene physische und psychische Gesundheitsversorgung erhalten würde.

Die USA legten daraufhin Berufung ein. Allein aufgrund dieser Zusicherungen hob der Oberste Gerichtshof am 10. Dezember 2021 die Entscheidung der unteren Instanz auf, die Auslieferung zu blockieren. Diese Entscheidung wurde jedoch getroffen, nachdem Assange am ersten Tag der zweitägigen Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof einen Schlaganfall erlitten hatte. Der Schlaganfall wurde erst am Tag nach der Entscheidung bekannt gegeben.

Damit änderten sich die Voraussetzungen für die Entscheidung erheblich, da einer der Richter des High Court während der Anhörung feststellte, dass Assange nur an einer geistigen und nicht an einer körperlichen Behinderung litt. Die entscheidende Frage bleibt: Wann hat der High Court von dem Schlaganfall erfahren?

Das Anwaltsteam von Assange hat vier Wochen Zeit, um an Patel zu appellieren, die Auslieferung von Assange in die Vereinigten Staaten nicht zu vollziehen. Im Folgenden finden Sie einen offenen Brief von Consortium News an den Innenminister, in dem diese Fragen angesprochen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Aussage von Arthur Chesterfield-Evans, MD. Zeugenaussage von Yancey Ellis (Punkt 10).

Cathy Vogan ist die ausführende Produzentin von CN Live!

WATCH: CN Live – “Der Kampf der Familie Assange

19. April 2022

Stunden vor der Auslieferungsanordnung von Julian Assange am Mittwoch spricht CN Live! mit seinem Vater John Shipton, seinem Bruder Gabriel Shipton und Ben Lawrence, dem Direktor von Ithaka. Heute um Mitternacht EDT.

Der Auslieferungsbefehl für den inhaftierten WikiLeaks-Herausgeber Julian Assange wird am Mittwoch vom Westminster Magistrate’s Court an die britische Innenministerin Priti Patel geschickt, nachdem der Oberste Gerichtshof Großbritanniens es abgelehnt hat, Assanges Berufung gegen eine Entscheidung des High Court zu hören, die Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu genehmigen.

Assange drohen 175 Jahre Gefängnis, weil er genaue Informationen veröffentlicht hat, die Anscheinsbeweise für Kriegsverbrechen der Vereinigten Staaten enthüllen. Die Geschichte von Assange hat auch eine menschliche Seite, die selten gezeigt wird.

Sie wird in dem neuen Film Ithaka von Regisseur Ben Lawrence gezeigt. Er erzählt die Geschichte eines Vaters und einer Frau, die um die Rettung ihres Sohnes und ihres Mannes kämpfen. Der Film begleitet Assanges Vater, John Shipton, und seine Frau, Stella Assange, während der Tage von Assanges Auslieferungsanhörung im Februar und September 2020 und Shiptons Reisen in die Vereinigten Staaten und nach Europa, um bei Regierungen und der Öffentlichkeit Unterstützung für seinen Sohn zu gewinnen. Übersetzt mit Deepl.com

Shipton, Lawrence und Assanges Bruder Gabriel Shipton sind bei CN Live! zu Gast, um über den Film und ihren Kampf für die Freilassung von Assange zu sprechen. Mit Ihren Gastgebern Elizabeth Vos und Joe Lauria. Produziert von Cathy Vogan.

