Der Kampf gegen das Afrika-Korps der NATO in Niger, Uganda, Algerien und Mali

von Declan Hayes

12. August 2023

Russland hat Afrika mit seinem Getreide ein großzügiges Angebot gemacht. Das ist zwar ein guter Anfang, aber nur die Hälfte der Arbeit.

Obwohl das Afrika-Korps von Feldmarschall Rommel den Ruf erlangte, einen „Krieg ohne Hass“ zu führen, kann das Afrika-Korps der NATO keine solche Girlande für sich beanspruchen, denn Niger zeigt, dass es der Abschaum der Welt ist. Wenn man einen Nazi-Vergleich braucht, sollte man an Reinhard Heydrich denken und nicht an Rommel oder Kesselring.

Nehmen wir Emanuela Del Re, die Sonderbeauftragte der Europäischen Union (EUSR) für die Sahelzone. Dieses Flittchen brüstet sich damit, dass ihre Niger-Sanktionen dazu führen, dass es in Niger „nicht genug Medizin, Lebensmittel und Strom“ gibt und dass Niger noch mehr Schmerzen erleiden muss, bis es einlenkt.

Um diese wiedergeborene Madeleine Albright in die richtige Perspektive zu rücken: Niger ist das zweitärmste Land der Welt und liegt auf dem drittletzten Platz des HDI der WHO. Da das Land mit oder ohne Sanktionen eine Katastrophe ist, haben die patriotischen Offiziere der nigrischen Armee beschlossen, alles zu tun, um die Freiheit ihres Volkes zu erkämpfen oder bei dem Versuch zu sterben.

Die Afrika-Korps der NATO haben nichts davon, und kaum hatte sich der Staub von diesem Coup gelegt, ließ Frankreich sein ISIS-Feindbild an Nigers Grenzen wieder auferstehen, und Del Re, Albright 2.0, brüstete sich mit all den nigérianischen Babys, die ihre Sanktionen ermordet haben.

Das goldreiche Uganda steht unterdessen unter Beschuss, weil dieses tropische Paradies eine Kältekammer für Homosexuelle und minderjährige Angehörige europäischer Herkunft ist. Aus diesem Grund verweigert die Weltbank Uganda, das auf dem Höhepunkt der AIDS-Plage ein schwarzer Fleck war, weitere Finanzierungen. Solange Uganda nicht zulässt, dass seine Kinder sodomisiert werden, wird die Weltbank dem Land offenbar ihre Mafiakredite verweigern, die es an der Leine hält, seit Großbritannien ihm 1962 die nominelle Unabhängigkeit gewährte.

Obwohl mein vorheriger Artikel vieles davon vorhersagte, ging er nicht annähernd weit genug, um die Lösung zu finden, die Uganda, Niger und ganz Afrika verdienen. Diese Lösung kann in erster Linie nur mit Hilfe von Algerien, Russland, China, dem Iran und verbündeten Ländern im Rahmen ihrer BRI-Initiative gefunden werden.

So wie die Dinge derzeit stehen, sind Niger, Uganda und ihre afrikanischen Mitstreiter kaum mehr als ein hoffnungsloser Fall. Hier sind zum Beispiel Ugandas Exporte, zu denen auch Mate gehört, das argentinische Getränk, das der Papst liebt und von dem sich die heldenhafte syrische Armee ernährt. Und hier sind die Einfuhren Ugandas. Die entsprechenden Zahlen für Niger, so bescheiden sie auch sein mögen, finden Sie hier.

Da diese Länder nicht stark genug sind, um dem Wirbelwind der NATO standzuhalten, hat Russland kürzlich 50.000 Tonnen Getreide im Wert von etwa 22,4 Millionen Dollar an bedürftige afrikanische Länder gespendet, um der Offensive des Afrika-Korps der NATO den Stachel zu nehmen.

Was auch immer die Motive Russlands sein mögen, Del Re lässt uns keinen Zweifel an den Motiven des Afrika-Korps. Ebenso wenig wie die Rand Corporation der NATO, die uns unglaublicherweise erklärt, dass Sanktionen gegen afrikanische Kinder wie Teppichbombardements sind, nur eine weitere nützliche Waffe im Demokratiearsenal der NATO, die bei Bedarf gegen verarmte Emporkömmlinge eingesetzt werden kann.

Ob es Algerien, Russland, China, Iran, Uganda und Niger nun gefällt oder nicht, das ist die Natur der amoralischen Bestie, mit der sie es zu tun haben. Das Problem besteht also darin, die Auswirkungen der Sanktionen abzumildern und sie, wenn möglich, auf den Kopf zu stellen.

Die Maslowsche Bedürfnishierarchie und die japanische Finanzgeschichte zeigen, dass all dies durchaus möglich ist. Wenn Uganda den Afrikakorps sagt, dass sie ihre minderjährigen Anziehungspunkte behalten können und dass Uganda sein Gold behalten wird, dann kann Afrika mit den BRIICS-Staaten auf der Grundlage gegenseitigen Respekts Handel treiben, für den China mehr oder weniger bereits das Patent hat.

Obwohl die BRIICS-Staaten, insbesondere China, viel über die von ihnen vorgeschlagene neue Währung gesprochen haben, ist das alles für die Afrikaner nur heiße Luft, Hokuspokus und Luftschlösser. Die Grundbedürfnisse der Afrikaner sind dringender und unmittelbarer, und wenn die BRIICS-Staaten von Japan lernen, dann werden alle Seiten davon profitieren.

Der erste Schritt in diesem Prozess bestünde darin, dass die mit Russland verbündeten Gruppen ihre Stützpunkte in Mali und den verbündeten Coup Belt-Ländern verstärken und sie als Vertriebs- und Handelsstützpunkte nutzen, so wie Japan Reiskörner nutzte, um seinen langen Weg zu einer funktionierenden und glaubwürdigen Zentralbank zu beginnen.

Die Idee wäre, dass Algerien, China, Russland und die verbündeten Nationen über mehrere Jahre hinweg Hilfspakete im Wert von etwa 1 Milliarde Dollar in Form von standardisierten Paketen mit einer kleinen Auswahl von Grundgütern in der Sahelzone verteilen. Diese Güter würden aus Getreide und anderen Grundnahrungsmitteln, Speiseöl, Generika, Hygieneartikeln, Babyartikeln und so weiter bestehen.

Diese Hilfe wäre an die Bedingung geknüpft, dass die Sahel-Länder ernsthaft in Erwägung ziehen, einen für beide Seiten vorteilhaften Handel mit den betreffenden BRIICS-Ländern zu entwickeln, wobei die Preise für die gehandelten Waren zu einem späteren, vereinbarten Zeitpunkt an den Markt angepasst würden. Auf diese Weise könnten die Bewohner des Coup-Gürtels, sofern alles gut geht, sicher sein, dass ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind. Da Russland – mit Ausnahme von Somalia – eine weitaus wichtigere Quelle für Weizen ist als die Ukraine für die Belieferung Afrikas mit Weizen, gibt es eine solide Grundlage, um das vorherrschende Paradigma zu ändern und – mit der entsprechenden bewaffneten Sicherheit – die Afrika-Sanktionen der NATO zu stoppen.

Nachdem die Grundbedürfnisse der Afrikaner gesichert sind, würden sich die Handelsstützpunkte ausweiten, so wie es die japanischen Reismakler, Reisbörsen und die heute berühmten japanischen Handelsgesellschaften vor Jahrhunderten getan haben.

Nehmen wir an, es gäbe eine Reihe solcher Zentren in den Ländern des Coup Belt, dann würde der Handel ohne Rückgriff auf irgendeine Währung, den Yankee-Dollar, den westafrikanischen CFA-Franc und insbesondere den zentralafrikanischen CFA-Franc, aufgebaut. Die Waren würden in diese Länder hineingebracht und mit der Zeit, zu Weltmarktpreisen, wieder herausgebracht, wobei Japan traditionell langfristig mit vertrauten Partnern zusammenarbeitet.

Obwohl der Vorteil für die Länder, die heute von den Afrikakorps heimgesucht werden, auf der Hand liegt, würden auch Russland, China und ihre Verbündeten davon profitieren. Erstens würden die BRIICS-Länder ihre Glaubwürdigkeit erhöhen, indem sie die Sahelzone von den Afrika-Korps der NATO befreien, was in diesen verarmten Ländern vielleicht keinen unmittelbaren Marktwert hätte, aber auf der globalen Bühne einen immensen greifbaren Wert, wenn Argentinien, Brasilien und andere lateinamerikanische Länder mit mittlerem Einkommen und die Golfstaaten die greifbaren Vorteile erkennen, die sich aus der Abkehr vom Dollar und anderen Symbolen der Unfreiheit für den Handel in Naturalien ergeben.

Obwohl der Yankee-Dollar nirgendwo hingeht und noch jahrzehntelang im Mittelpunkt des Welthandels stehen wird, können große Teile Afrikas und Lateinamerikas nirgendwo hingehen, solange der Yankee-Dollar und die anderen an ihn gekoppelten Währungen nicht aus ihren Windrohren verschwinden.

Russland hat Afrika ein großzügiges Angebot mit seinem Getreide gemacht. Das ist zwar ein guter Anfang, aber nur die Hälfte der Arbeit. Russland muss jetzt nicht nur den Einsatz erhöhen, sondern auch seine wichtigsten chinesischen und anderen Partner dazu bringen, sich ihm anzuschließen und dem Afrika-Korps der NATO zu zeigen, dass der Tag der Befreiung Afrikas endlich gekommen ist. Übersetzt mit Deepl.com