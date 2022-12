Ukraine’s War with Russia Has Nothing to Do with Freedom – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Der Krieg der Ukraine mit Russland hat nichts mit Freiheit zu tun

Von Jacob G. Hornberger

Global Research,

27. Dezember 2022

Die Stiftung The Future of Freedom Foundation (Zukunft der Freiheit)

22. Dezember 2022

Gestern erschien der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses, um für weitere Milliarden Dollar an US-Steuergeldern zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Krieg mit Russland zu plädieren.

Ein bestimmter Satz in Selenskyjs Rede erregte meine Aufmerksamkeit: “Auch wir Ukrainer werden unseren Krieg für Unabhängigkeit und Freiheit mit Würde und Erfolg führen”. Dieser Satz löste bei den Kongressmitgliedern großen Beifall aus.

Es gibt jedoch ein großes Problem mit Selenskyjs Aussage. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland hat nichts mit Freiheit zu tun. Stattdessen hat er alles mit der NATO zu tun, dem alten Dinosaurier des Kalten Krieges, der die Krise heraufbeschworen hat, die zu diesem äußerst tödlichen und zerstörerischen Krieg führte.

Das Pentagon, das über die NATO operiert, bestand darauf, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Auch Selenskyj wollte, dass die Ukraine der NATO beitritt. Zumindest in den letzten 25 Jahren hat Russland deutlich gemacht, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO für Russland eine “rote Linie” darstellt. Das Letzte, was Russland wollte, waren Stützpunkte des Pentagons und Atomraketen an der russischen Grenze, so wie das Pentagon keine russischen Stützpunkte und Atomraketen auf Kuba haben wollte. Russland hat immer wieder deutlich gemacht, dass es in die Ukraine einmarschieren würde, wenn die Ukraine diese “rote Linie” überschreiten würde, um einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern.

Jeder wusste also, was auf dem Spiel stand, wenn das Pentagon, die NATO und die Ukraine darauf bestanden, die Ukraine zum Mitglied der NATO zu machen. Sie wussten, dass Russland am Ende in die Ukraine einmarschieren würde, wenn sie darauf bestehen würden.

Das Pentagon, die NATO und die Ukraine haben wissentlich und absichtlich die “rote Linie” Russlands ignoriert und missachtet und den Weg zur Aufnahme der Ukraine in die NATO weiter beschritten, wohl wissend, dass dies zu einer russischen Invasion in der Ukraine führen würde, um dies zu verhindern.

Vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stand Selenskyj also vor einer schicksalhaften Entscheidung. Wenn er beschloss, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten würde, würde es keinen russischen Einmarsch in der Ukraine geben. Entschied er sich für einen NATO-Beitritt der Ukraine, so würde es zu einem russischen Einmarsch in die Ukraine kommen, der mit Sicherheit auf beiden Seiten Tod und Zerstörung mit sich bringen würde.

Selenskyj entschied sich für die zweite Option. Mit dieser Entscheidung meinte er, dass der Tod und das Leid Zehntausender seiner Bürger und die Zerstörung seines Landes einen NATO-Beitritt der Ukraine wert seien. Das ist eine gute Entscheidung. Ein anderer Präsident hätte vielleicht entschieden, dass der massive Tod und die Zerstörung, die ein solcher Krieg mit sich bringen würde, einen NATO-Beitritt nicht wert wären.

In jedem Fall geht es im Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht um Freiheit, wie Selenskyj vor dem Kongress sagte. Es geht um den Wunsch Selenskyjs, die Ukraine in die NATO aufzunehmen.

Und vergessen wir nicht, dass die NATO Teil des alten Kalten Krieges war, der dazu diente, die Umwandlung der US-Regierung von einer Republik mit beschränkter Regierungsgewalt in einen Staat der nationalen Sicherheit zu rechtfertigen, also eine Art von Regierungsstruktur, die totalitäre Befugnisse ausübt. Als der Kalte Krieg plötzlich zu Ende ging, hätte der alte Dinosaurier des Kalten Krieges, die NATO, genauso wie der Warschauer Pakt verschwinden müssen.

Während der gesamten Zeit des Kalten Krieges wurde die Angst, dass die Russen und andere Kommunisten kommen würden, um uns zu holen, benutzt, um immer höhere Budgets für das nationale Sicherheitsestablishment und seine immer größer werdende Armee von gefräßigen “Verteidigungs”-Unternehmern zu rechtfertigen, die es liebten, sich am Trog der Öffentlichkeit zu bedienen. Das Pentagon und seine “Verteidigungs”-Unternehmer waren eindeutig nicht bereit, ihre Geldkuh aus dem Kalten Krieg loszulassen.

Genau darum ging es bei der Übernahme ehemaliger Mitglieder des Warschauer Paktes durch die NATO. Durch die Aufstellung von US-Streitkräften und -Raketen, die immer näher an die russische Grenze heranrückten, wollte das Pentagon eine russische Reaktion hervorrufen, die dann den lukrativen Kalten Krieg wieder aufleben lassen würde. Das Pentagon wusste also genau, was es tat, als es darauf bestand, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Und es hat eindeutig bekommen, was es wollte – eine Wiederbelebung des Kalten Krieges und immer größere Zuwendungen aus Steuergeldern.

Eine der unbeantworteten Fragen ist, wie viel von den 100 Milliarden Dollar an US-Steuergeldern, die US-Beamte der ukrainischen Regierung zur Verfügung gestellt haben, dazu verwendet wurde, die Taschen der ukrainischen Beamten zu füllen. Schließlich ist die Ukraine eines der korruptesten Regime der Welt. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass der Krieg zwischen der Ukraine und Russland ukrainische Beamte plötzlich in ehrliche und ehrenhafte Regierungsbeamte verwandelt hat.

Schließlich gibt es noch etwas anderes zu bedenken, das von entscheidender Bedeutung ist. Die Schulden der Bundesregierung belaufen sich inzwischen auf über 31 Milliarden Dollar. Die US-Beamten, angeführt von Präsident Biden, geben weiterhin Geld aus, als gäbe es kein Morgen. Dazu gehören fast eine Milliarde Dollar für das Pentagon, um uns vor den Bedrohungen zu “schützen”, die es selbst heraufbeschwört. Ständig steigende Bundesausgaben, Schulden, Steuern und Geldvernichtung stellen eine ernste Bedrohung für die Freiheit und das Wohlergehen des amerikanischen Volkes dar. Wenn Präsident Selenskyj den Kongress anfleht, der ukrainischen Regierung noch mehr Milliarden Dollar an US-Steuergeldern zur Verfügung zu stellen, ist es schade, dass er die fortgesetzte Zerstörung unserer eigenen Freiheit und unseres Wohlergehens zu kurz kommen lässt. Übersetzt mit Deepl.com



Das Bild ist unter Creative Commons lizenziert.

Die Originalquelle dieses Artikels ist The Future of Freedom Foundation

Urheberrecht © Jacob G. Hornberger, Stiftung “Zukunft der Freiheit”, 2022

Dieser Beitrag wurde verfasst von: Jacob G. Hornberger

Jacob G. Hornberger ist Gründer und Präsident der Stiftung “Zukunft der Freiheit”. Er ist in Laredo, Texas, geboren und aufgewachsen und hat seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften am Virginia Military Institute und seinen Abschluss in Rechtswissenschaften an der University of Texas gemacht. Er war zwölf Jahre lang als Prozessanwalt in Texas tätig. Außerdem war er außerordentlicher Professor an der Universität von Dallas, wo er Recht und Wirtschaft lehrte. 1987 gab Hornberger seine Tätigkeit als Anwalt auf und wurde Programmdirektor der Foundation for Economic Education. Er hat in Talk-Radios im ganzen Land sowie in den Sendungen von Neil Cavuto und Greta van Susteren von Fox News für Freiheit und freie Märkte geworben und ist regelmäßig als Kommentator in der Sendung Freedom Watch von Richter Andrew Napolitano aufgetreten. Sehen Sie sich diese Interviews auf LewRockwell.com und bei Full Context an. Schicken Sie ihm eine E-Mail.

