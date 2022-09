MoA – The War On Germany Just Entered Its Hot Phase Just yesterday I laid out how the U.S. is winning its war on Europe’s industries and people. That war, hidden behind the U.S. created Ukraine crisis, is designed to destroy Europe’s manufacturing advantage compared to the U.S. It is more likely though to strengthen the economic position of China and other Asian economies.

“Es ist höchste Zeit, dass die deutsche Regierung aufwacht und erkennt, dass ein Krieg gegen ihr Land geführt wurde.”



Der Krieg gegen Deutschland ist gerade in seine heiße Phase eingetreten

27. September 2022

Erst gestern habe ich dargelegt, wie die USA ihren Krieg gegen Europas Industrien und Menschen gewinnen.

Dieser Krieg, der sich hinter der von den USA ausgelösten Ukraine-Krise verbirgt, zielt darauf ab, den Produktionsvorteil Europas gegenüber den USA zu zerstören. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass er die wirtschaftliche Position Chinas und anderer asiatischer Volkswirtschaften stärken wird.

Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass Deutschland die Nord-Stream-II-Pipeline öffnen muss, durch die russisches Erdgas nach Deutschland geleitet werden kann, ohne das Hoheitsgebiet anderer Länder zu durchqueren. Außerdem muss es Siemens erlauben, die defekten Nord Stream I-Kompressoren zu reparieren. Dies ist in der Tat unvermeidlich, wenn die deutsche Industrie überleben soll.

Andere sind zu einem ähnlichen Schluss gekommen und haben beschlossen, die Pipelines zu sabotieren, um ihre Wiedereröffnung unmöglich zu machen:

Drei Offshore-Leitungen des Nord-Stream-Gaspipelinesystems wurden an einem Tag in einem “noch nie dagewesenen Ausmaß” beschädigt, wie die Nord Stream AG, der Betreiber des Netzes, am Dienstag mitteilte, wobei ein deutscher Beamter von einem “gezielten Angriff” sprach. Bei Nord Stream 2 kam es zu einem Gasaustritt, dem ein Druckabfall bei Nord Stream 1 folgte.

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass es unmöglich sei, abzuschätzen, wann die Arbeitsfähigkeit des Gasnetzes wiederhergestellt sein werde.

Die gleichzeitige Beschädigung von drei Pipelines auf See ist offensichtlich kein Unfall.

Ein deutscher Wirtschaftsvertreter sagte dem Tagesspiegel: “Wir können uns kein Szenario vorstellen, bei dem es sich nicht um einen gezielten Angriff handelt.”

Und weiter: “Alles spricht gegen einen Zufall.”

Die Kriegshetzer des britischen Telegraph behaupten ohne jeden Beweis oder Logik, Russland sei der Schuldige:

Russische Sabotage an Gaslieferungen nach Europa wird befürchtet, nachdem drei Offshore-Leitungen des Nord-Stream-Pipelinesystems an einem einzigen Tag “beispiellose” Schäden erlitten haben.

…

Russland hat die Gaslieferungen nach Europa zurückgehalten, um sich für die westlichen Sanktionen zu revanchieren, die wegen der illegalen Invasion in der Ukraine verhängt wurden. Deutsche Zeitungen berichteten von Quellen, die sagen, dass die Lecks das Ergebnis eines “gezielten Angriffs” sind.

Wie in dem gestrigen Beitrag dargelegt, ist die Behauptung, Russland würde Europa Gas vorenthalten, schlichtweg falsch:

Nord Stream II wurde geschaffen, um Deutschland von den durch Polen und die Ukraine verlaufenden Pipelines unabhängig zu machen. Sie zu blockieren war das Dümmste, was Deutschland tun konnte, und deshalb hat Bundeskanzler Scholz es getan.

In den folgenden Monaten blockierte Polen die Jamal-Pipeline, über die ebenfalls russisches Gas nach Deutschland geleitet wurde. Die Ukraine legte nach und kappte zwei russische Pipelines. Die wichtigsten Verdichterstationen der Nord Stream I-Pipeline, die das deutsche Unternehmen Siemens gebaut hat und mit deren Wartung es beauftragt ist, fielen eine nach der anderen aus. Die Sanktionen verbieten es Siemens, sie zu reparieren.

Es ist nicht Russland, das sein Gas und Öl von den europäischen Märkten abgeschottet hat. Es waren die deutschen, polnischen und ukrainischen Regierungen, die das getan haben.

Russland wäre sogar bereit, mehr zu verkaufen. Putin hat kürzlich erneut angeboten, so viel russisches Gas wie möglich über Nord Stream II nach Deutschland zu leiten: …

Wenn Russland die Pipelines in der Ostsee kappen würde, würde es diejenigen beschädigen, die norwegisches Gas nach Europa bringen, und nicht die Pipelines, die es besitzt und die ihm ein gewisses Druckmittel geben.

Russland hat also sicherlich kein plausibles Interesse daran, das Nord-Stream-System zu sabotieren. Andere haben jedoch ein solches Interesse. Sie wollen wahrscheinlich, dass Deutschland bei ihrem Krieg zur Entkolonialisierung Russlands “auf Linie” bleibt. Die wichtigsten potenziellen Akteure dahinter sind die USA, die Briten, die ukrainische und die polnische Regierung oder eine Mischung aus diesen.

Die Geographie und die geringe Tiefe der Ostsee schließen aus, dass ein US-amerikanisches oder britisches U-Boot den Schaden verursacht hat. Die Ukraine hat keinen Zugang zur Ostsee. Polen, das bereits versucht hat, den Bau von Nord Stream II zu verhindern oder zu behindern, ist der wahrscheinlichste Akteur, der dahintersteckt, auch wenn ich bezweifle, dass es einen Alleingang wagen würde.

Bedenken Sie dies ab April 2021:

Die Bauherren der Nord Stream 2-Pipeline haben ausländischen Seestreitkräften “provokative” Aktivitäten in der Nähe der Bauarbeiten vorgeworfen. Die umstrittene Pipeline ist zu etwa 93 Prozent fertiggestellt, und zwei russische Verlegeschiffe sind in dänischen Gewässern stationiert und arbeiten an dem Projekt.

Andrei Minin, der Niederlassungsleiter der von Gazprom geführten Nord Stream 2 AG, sagte gegenüber TASS, dass ausländische Kriegsschiffe und Schiffe in der Nähe der Arbeiten eine erhöhte Aktivität” zeigten und dass solche Aktionen provokativ sind und zu Schäden an der Gaspipeline führen können. Er beschuldigte Polen auch, ein militärisches M-28-Patrouillenflugzeug eingesetzt zu haben, um den Standort zu überwachen.

“Die polnische Marine führt keine provokativen Operationen durch und erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben in Übereinstimmung mit internationalem Recht”, antwortete das Zentralkommando der polnischen Armee in einem Social-Media-Post. “Die Flugzeuge vom Typ M-28B Bryza führen regelmäßig Patrouillenflüge in der Ostseeregion durch.”

Gefolgt von diesem Artikel vom Mai 2021:

Polen hat verärgert auf die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden reagiert, die US-Sanktionen gegen Nord Stream II aufzuheben, und davor gewarnt, dass dieser Schritt die Energiesicherheit in Mittel- und Osteuropa gefährden könnte.

“Die Informationen sind aus sicherheitspolitischer Sicht definitiv nicht positiv, da wir genau wissen, dass es sich bei Nord Stream II nicht nur um ein wirtschaftliches, sondern vor allem um ein geopolitisches Projekt handelt”, sagte Piotr Muller, ein Sprecher der polnischen Regierung.

Am 7. Februar erklärte Biden, dass er entscheiden werde, ob Nord Stream II eröffnet wird:

Nachdem beide Staatsoberhäupter es anscheinend vermieden hatten, die Pipeline zu erwähnen, sagte Biden, der neben der deutschen Bundeskanzlerin stand, auf einer Pressekonferenz am Nachmittag auf wiederholte Fragen von Reportern, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen werde, wenn Russland in die Ukraine einmarschiere, und warnte damit den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor möglichen wirtschaftlichen Folgen.

“Wenn Russland einmarschiert, d.h. Panzer oder Truppen die ukrainische Grenze erneut überqueren, dann wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben”, sagte Biden während der Pressekonferenz mit Scholz, der nicht so weit ging wie Biden, aber betonte, dass die USA und Deutschland “absolut vereint” seien.

Am 27. Februar hatte Biden das Unternehmen, dem die Pipeline gehört, mit Sanktionen belegt.

Unter seiner derzeitigen rechtsgerichteten Führung ist Polen extrem feindselig gegenüber Deutschland eingestellt. In diesem Monat hat es sogar seine Forderung nach Kriegsreparationen von Deutschland erneuert, ein Thema, das bereits vor Jahrzehnten beigelegt wurde:

Polens Spitzenpolitiker erklärte am Donnerstag, die Regierung werde von Deutschland Reparationen in Höhe von umgerechnet etwa 1,3 Billionen Dollar für die Invasion und Besetzung seines Landes durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg fordern.

Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der Partei Recht und Gerechtigkeit, kündigte diese enorme Forderung anlässlich der Veröffentlichung eines lang erwarteten Berichts über die Kosten der jahrelangen deutschen Besatzung durch die Nazis an, der 83 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht wurde.

…

Das deutsche Außenministerium erklärte am Donnerstag, die Position der Regierung bleibe “unverändert” und “die Frage der Reparationen ist abgeschlossen”.

“Polen hat schon vor langer Zeit, im Jahr 1953, auf weitere Reparationen verzichtet und diesen Verzicht wiederholt bestätigt”, so das Ministerium in einer E-Mail-Antwort auf eine Anfrage der Associated Press zu dem neuen polnischen Bericht.

Es ist höchste Zeit, dass die deutsche Regierung aufwacht und erkennt, dass ein Krieg gegen ihr Land geführt wurde.

Und nein. Es ist nicht Russland, das ihn führt. Übersetzt mit Deepl.com

