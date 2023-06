Der Krieg in der Ukraine dauert an und eskaliert weiter, ohne dass ein Ende in Sicht zu sein scheint Glenn Greenwald

Login Connect with Glenn and other members of Glenn Greenwald community

16. Juni 2023

Guten Abend! Es ist Donnerstag, der 15. Mai. Willkommen zu Folge 100 von System Update, unserer abendlichen Live-Sendung, die jeden Montag bis Freitag um 19 Uhr Ostküste exklusiv hier auf Rumble, der freien Alternative zu YouTube, ausgestrahlt wird.

Heute abend: Der Krieg in der Ukraine dauert an und eskaliert weiter, ohne dass ein Ende in Sicht zu sein scheint. Nach fast eineinhalb Jahren dieses zermürbenden, grausamen Krieges scheint ein Ende des Krieges weiter entfernt denn je. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass amerikanische oder westliche Beamte auch nur versuchen, eine diplomatische Lösung herbeizuführen, und vieles deutet darauf hin, dass sie die Möglichkeit einer solchen Lösung, wo immer sie sich abzeichnet, aktiv blockieren. Seit Monaten hören wir, dass die gepriesene ukrainische Gegenoffensive bevorsteht. Es war nie klar, was damit erreicht werden sollte oder woraus diese Gegenoffensive überhaupt bestehen würde, außer dass sie den Amerikanern einen Grund gab, geduldig zu bleiben und weiterhin enorme Mengen ihrer Steuergelder in die Kassen von Wladimir Zelenskyj und anderen ukrainischen Beamten zu stecken.

Jetzt, da die Gegenoffensive, was auch immer das heißen mag, im Gange ist, hören wir bereits die Art von Elite-Propaganda, die unsere Erwartungen herunterschrauben und uns sogar auf ihr Scheitern vorbereiten soll. Es gibt viele Dinge, die man über den Krieg sagen kann, und es gibt viele Dinge, die man über ihn sagen kann. Eines davon ist, dass sich die Geschichte immer zu wiederholen scheint. Und wir haben dieses Spiel schon einmal erlebt, sowohl im Vietnamkrieg, als die Verantwortlichen im Pentagon der Öffentlichkeit ständig versicherten, der Sieg stehe unmittelbar bevor, man brauche nur noch ein wenig mehr Geld, Waffen, Rekruten und Menschen, die sterben. Und auch im Irak-Krieg, als die Ankündigung, dass “die nächsten sechs Monate entscheidend sind”, zu einer derartigen Wiederholung von wiederholtem Unsinn wurde, dass daraus eine Art von Humor entstand. Wir werden die jüngste Entwicklung in diesem schmerzlich sinnlosen und doch unbeschreiblich gefährlichen Krieg untersuchen und uns auch mit dem zutiefst alarmierenden Trend befassen, dass westliche Offizielle zunehmend implizit und sogar explizit darauf bestehen, dass nicht nur die russische Führung, die Offiziere und Soldaten der Militärausrüstung, sondern auch die russische Zivilbevölkerung Freiwild ist, das mit Gewalt, juristischen Schuldzuweisungen und allen möglichen anderen rachsüchtigen Maßnahmen angegriffen werden kann, oder dass sie zumindest als moralisch verantwortlich für den Krieg angesehen werden sollte. Wann immer unser moralischer Kompass so weit degeneriert, sind nur noch schlechte Ergebnisse zu erwarten. Auch das werden wir untersuchen.

Und schließlich berichten wir seit Monaten über das sich verschärfende Zensurregime in Brasilien, sowohl weil es an sich von Bedeutung ist als auch weil es als Testfall für die Einführung ähnlicher Modelle zunächst in der EU und dann in Nordamerika dient. Es gibt bereits Zensurregime in ganz Westeuropa, in Kanada und natürlich auch in den Vereinigten Staaten, aber dies soll das bisher aggressivste Modell sein, das, wenn es in Brasilien erfolgreich umgesetzt wurde, von den europäischen und nordamerikanischen Führern als Zeichen dafür gewertet werden kann, dass sie es auch brauchen. Das Zensurregime in Brasilien verschärft sich weiter, und wir werden über die neuesten Entwicklungen berichten.

Jetzt aber erst einmal willkommen zu einer neuen Folge von System Update, die gleich beginnt.

