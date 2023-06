A guerra e as historias © Photo: REUTERS/Gleb Garanich Membros do regimento neonazista Azov em marcha do aniversário da fundação do Exército Insurgente Ucraniano em Kiev em 2020. (STR/NurPhoto via Getty Images) Daniel Vaz de Carvalho [*] 1 – A guerra No final de 2022, vários analistas militares perspectivavam uma ofensiva de inverno da Rússia, atendendo aos efetivos e meios reunidos nas fronteiras.

Mitglieder des neonazistischen Asow-Regiments marschieren am Jahrestag der Gründung der Ukrainischen Aufständischen Armee in Kiew im Jahr 2020. (STR/NurPhoto via Getty Images)

Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Der Krieg und die Geschichten



von Daniel Vaz de Carvalho

Daniel Vaz de Carvalho [*]

1 – Der Krieg

Ende 2022 sahen mehrere Militäranalysten angesichts der an den Grenzen versammelten Kräfte und Mittel eine russische Winteroffensive vor. Die wahrscheinlichste Strategie wäre jedoch, die Besetzung des Donbass, von Kerson und Saporischschja abzuschließen und möglicherweise in einer weiteren Phase nach Nikolajew und Odessa vorzustoßen.

Der Krieg steht in den Büchern.

Der Grund dafür war einfach: Was im Gange war und ist, ist ein Krieg zwischen den NATO-Ländern und Russland. Dies wurde in zahlreichen Erklärungen von EU- und NATO-Beamten und in Strategien wie der von der Rand Foundation definierten deutlich.

Es ist schwer zu sagen, wie viele NATO-Mitarbeiter derzeit in den Krieg in der Ukraine verwickelt sind, sicherlich Zehntausende unter den Kämpfern (als Söldner), Ausbildern, Geheimdiensten, strategischen und operativen Kommandos usw. Hinzu kommt die militärisch-industrielle Macht der EU/NATO, die bis an die Grenze der industriellen und finanziellen Möglichkeiten und der politischen und sozialen Möglichkeiten in diesen Krieg verwickelt ist. In diesem Krieg werden täglich Dutzende oder Hunderte von Millionen von EU/NATO-Dollars/Euros verbraucht und oft Hunderte von Männern an einem Tag.

Die Strategie Russlands ist wie erwartet. Es versucht, das Kriegspotenzial der NATO zu zerstören, indem es die NATO-Länder so lange wirtschaftlich und sozial unter Druck setzt, bis es untragbar wird. Unter diesen Bedingungen ist der ukrainische/NATO-Vormarsch von ein paar Kilometern strategisch irrelevant, wie man im September 2022 gesehen hat, und dient nur der Kriegspropaganda.

Die russische Strategie setzt nicht nur die Besetzung der oben genannten Gebiete fort, sondern führt auch ständige Artillerie- und Luftangriffe auf Truppenkonzentrationen sowie Munitions- und Waffendepots durch, die die Reserven der ukrainischen Streitkräfte (UAF) ernsthaft erschöpfen und die Chancen für eine erfolgreiche Gegenoffensive beeinträchtigen. Die wichtigsten Angriffe erfolgten in Cherson, Awdijiwka und Kremina (Sievierodonetsk), Pawlograd und Kiew.

Die Strategie der Ukraine/NATO, wenn man sie so nennen kann, umfasst drei Aspekte: Gegenangriffe, Bombardierungen, Sabotageakte/Terrorismus. Entlang der ausgedehnten Frontlinie, die sich über 1000 km erstreckt, wurden erfolglose Durchdringungsversuche unternommen, bei denen sich die Verluste häuften. Bei diesen Aktionen geht es entweder darum, die Bereitschaft und die Fähigkeiten der russischen Streitkräfte zu testen oder Propagandaelemente zu erhalten, um in der EU/NATO die Rechnung zu rechtfertigen, die dieser Krieg darstellt.

Die andere Komponente des Krieges auf ukrainischer Seite besteht in der Bombardierung von Saporoschje, Donezk, Belgorod, Kursk, Brjansk und dem Versuch, die Krim und russische Schiffe mit Drohnen anzugreifen, wobei die von der NATO bereitgestellten neuen Waffentypen eingesetzt werden. Dies ist der Fall bei zwei Bränden in russischen Raffinerien, in der Region Rostow und in Krasnodar, die durch den Einsatz von Drohnen sofort gelöscht wurden.

Als “Frühjahrsoffensive” ist dies sehr wenig, und das Ergebnis war vor allem die Verbrennung von Dutzenden von Milliarden Dollar an NATO-Hilfen, ohne dass konkrete Ziele erreicht wurden, ganz zu schweigen von denen, die Kiew als seine Ziele auserkoren hat.

Von größerer Bedeutung sind vielleicht die Sabotageversuche durch verdeckte oder russische Agenten, wie die Autobomben, die einen jungen russischen Journalisten und jetzt einen Schriftsteller töteten, weil sie dem Kreml wohlgesonnen waren. Drei ukrainische und russische Staatsbürger wurden kürzlich wegen der Organisation des Terroranschlags angeklagt, bei dem der stellvertretende Leiter des Innenministeriums in Melitopol getötet wurde. Mehrere andere Anschläge wurden vereitelt.

Am 5.12. wurden zwei Mi-8-Hubschrauber, ein Su-34-Bomber und ein Su-35-Kampfflugzeug mit Raketen von russischem Territorium aus abgeschossen, wobei die Flugzeuge in der Region Brjansk (Russland) abstürzten. Auch zwei Drohnen, die den Kreml angreifen sollten, wurden nach russischen Angaben mit Mitteln der elektronischen Kriegsführung abgeschossen. Anfang Mai entgleiste in der Region Brjansk ein Güterzug, weil 50 Meter Gleise sabotiert worden waren.

Eine selbst aus taktischer Sicht unbedeutende Aktion war das Eindringen von vielleicht einer Kompanie in der Region Belgorod, die Mörserangriffe auf eine Siedlung durchführte. Sie wurden mit Dutzenden von Opfern und zerstörter oder erbeuteter militärischer Ausrüstung zurückgeschlagen (Ukraine Watch 23/05).

Auch wenn sie der Propaganda dienen, haben diese Aktionen, die zwischen Terrorismus und Guerillakrieg angesiedelt sind, keinen Einfluss auf den Verlauf des Krieges und zeigen die strategische Ohnmacht Kiews, wie der Verlust von Artemovsk beweist. [1] In den an diese Stadt angrenzenden Gebieten wurden von der FAU/NATO Verteidigungslinien vorbereitet, um die Linie Slawjansko-Kramatorsk zu verteidigen.

Die so genannte Frühjahrs-Gegenoffensive verlief wie oben beschrieben. Offensichtlich wurde sie auf den Herbst verschoben, da sich herausstellte (!), dass sie nur mit Mitteln der Luftwaffe möglich war, also mit F-16, die erst dann einsatzbereit und mit ausgebildetem Personal ausgestattet sein werden.

Die Schlacht von Artemovsk hat die operativen Reserven Kiews geschwächt, sowohl was die Quantität als auch die Qualität des Personals und der Waffen angeht, und es wird für sie schwierig sein, eine positive Situation für die EU/NATO zu erreichen. Außerdem ist die Luftabwehr sehr ineffektiv, was zu schweren Verlusten bei der FAU und der militärischen Infrastruktur führt.

Colonel Douglas McGregor zufolge “sind die neuen Waffen, die Kiew geliefert wurden, darunter auch Kampfflugzeuge, nicht in der Lage, die Situation grundlegend zu ändern. Russland hat bereits ukrainische Luftabwehrsysteme zerstört, die von Deutschland und den USA geliefert wurden. Die Rolle der russischen Luftwaffe könnte erheblich zunehmen, und die Ukraine wird einfach nicht in der Lage sein, den Feldzug fortzusetzen. Die Russen haben im Vergleich zu den Ukrainern nur sehr geringe Verluste erlitten, und die Ukrainer haben den größten Teil ihrer kampffähigen Kräfte und ihres Personals verloren.” (Ukraine Watch, 23.5.)

Trotz alledem stehen wir nicht vor dem Ende oder auch nur dem Anfang vom Ende des Krieges. Die G7-Staaten haben sich auf dem Hiroshima-Gipfel für den Krieg entschieden, oder jemand (die USA?) hat ihn für sie entschieden, denn sie haben der Ukraine neue militärische, finanzielle, humanitäre (?) und diplomatische Hilfsmaßnahmen versprochen, “so lange wie nötig”, um Russlands Niederlage sicherzustellen, wie es in einem Kommuniqué heißt. In dem Dokument wird Russland aufgefordert, “die Feindseligkeiten einzustellen” und “alle seine Truppen und Waffen aus dem gesamten international anerkannten Hoheitsgebiet der Ukraine”, einschließlich der Krim, abzuziehen.

Vor diesem Hintergrund hat die russische Staatsduma ein Gesetz verabschiedet, das den Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa aufkündigt. Darin wird die Zahl der konventionellen Waffen wie Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie und Kampfflugzeuge begrenzt. Das bedeutet die Formalisierung des Wettrüstens ohne Grenzen.

Aber selbst wenn die Ukraine zusammenbricht, wird das den Krieg nicht stoppen. Ein direktes Eingreifen Polens und anderer Staaten, etwa der baltischen Staaten, ist unter diesen Bedingungen zu erwarten. Irrationalität, Inkonsequenz und Verzweiflung innerhalb der EU/NATO können zu einer erheblichen Eskalation des Krieges führen. Dies ist der Hauptgrund, warum Russland in seiner “besonderen Militäroperation” nur 15 % seiner normalen Truppenstärke einsetzt und sich den Einsatz der stärksten ihm zur Verfügung stehenden Mittel vorbehält, wobei der Einsatz von Atomwaffen nicht ausgeschlossen wird – von keiner Seite.

2 – Die Geschichten

Die Aufrechterhaltung dieses Spannungs- und Krisenzustandes ist nur durch die Schaffung einer virtuellen Realität möglich. (Un-)Informationen erzählen, wenn sie keine Fake News darstellen, “Geschichten”, Fiktionen, die auf einer Realität beruhen, die heraufbeschworen wurde, um in ein standardisiertes Schema zu passen: die euro-atlantische Hegemonie, “Regeln” und “Werte”. Handlungen, die darauf abzielen, die erwarteten Reaktionen und Emotionen zu wecken. Ein heuchlerischer, oligarchischer, imperialistischer Diskurs, der diese Vorherrschaft niemals in Frage stellt, sondern sie vielmehr festigt.

Wir hatten die “Atombomben”-Geschichte von den Sanktionen, die die russische Wirtschaft in die Knie zwingen würden – das Land “mit Atomwaffen bombardiert”. Sanktionen, die lange vor 2022 begannen, sei es wegen Vergiftungen – die niemanden töteten (!); oder wegen Manövern im eigenen Land und der Verlegung von Truppen in Grenzgebiete. Sanktionen, weil Russland in einer “illegalen und kriminellen” Aktion beschlossen hat, die Volksrepubliken Donezk und Lugansk zu schützen.

Sanktionen, die von einem Land verhängt werden, das 800 Militärstützpunkte im Ausland und 6 Marinegeschwader auf allen Meeren und Ozeanen unterhält. Sanktionen, die von Ländern verhängt wurden, die Jugoslawien zerschlagen und die Unabhängigkeit des Kosovo gefördert haben, das unter dem Schutz der NATO steht und Belgrad daran hindert, seine Autorität in diesem Gebiet zu etablieren, und in dem die USA einen der größten Militärstützpunkte in der Region eingerichtet haben. Die Moral von der Geschicht: Tu, was ich sage, und nicht, was ich tue.

Die Sanktionen sind jedoch gescheitert: Die USA befinden sich in einer Finanz- und Schuldenkrise, die EU nähert sich dieser an und befindet sich in einer wirtschaftlichen Stagnation, wobei Deutschland bereits in der Rezession steckt, während Russland sich vernünftig verhält und positive Aussichten hat.

Der “heilige” Speer.

Eine weitere “Geschichte”, die die Propagandisten am meisten begeisterte, waren die Waffen, die “den Unterschied machen würden”. Es begann mit dem mythischen russischen Panzerzerstörer Javelin, der scheiterte. Dann die HIMARS und MLRS (taktische Raketenwerfer), die systematisch durch russische Angriffe zerstört wurden. Dann die britischen StormShadow-Raketen, die ebenfalls bereits abgeschossen wurden. Dann waren die Patriot an der Reihe, aber sie verstummten, sobald die Patriot-Batterien in Kiew durch die Kinzal-Hyperschallraketen weitgehend zerstört waren, in dieser Nacht sah die NATO über eine Milliarde Dollar in Rauch aufgehen.

Die Abfolge der Propagandathemen lässt vergessen, was zuvor gesagt wurde. Jetzt sind die F-16 an der Reihe, “einen Unterschied zu machen”. Ein Unterschied, der sich angesichts des Preises vielleicht zum Schlechten wendet. Ein Vertrag über die Produktion von acht F-16 Block 70 kostet 512 Millionen Dollar. Natürlich wird die Ukraine modernisierte, preisgünstigere Versionen erhalten. Nach Ansicht des US FA-Veteranen und F-16-Piloten John Venable können die F-16 die russischen Luftabwehrsysteme jedenfalls nicht übertreffen. Laut dem Vorsitzenden der US-Generalstabschefs, General Milley, verfügt Russland über Tausende von Kampfflugzeugen der vierten und fünften Generation. Wenn man also mit Russland in der Luft konkurrieren will, braucht man eine beträchtliche Anzahl von Kampfflugzeugen der vierten und fünften Generation.” (Intel Slava Z, Telegram, 26/5)

“Die Konzernmedien sind zumeist bösartige NATO-Propagandafabriken, die so tun, als würden sie die repressive und zensorische Situation der Neonazi-Diktatur in Kiew ignorieren, wo im Stil des terroristischen Paramilitarismus Listen von Menschen erstellt werden, die getötet werden sollen. Unter diesen Opfern befinden sich Journalisten und Kommunikatoren, von denen viele bereits hingerichtet wurden.” [2]

Die Konzernmedien haben den “bidelbergischen” Auftrag, weiterhin Geschichten zu erzählen, um die Illusion eines Sieges gegen Russland aufrechtzuerhalten (wie?) und dass die EU/NATO für Demokratie und Freiheit kämpft. Eine Art psychotischer Wahn macht sich breit, dass eine Niederlage in der Ukraine zu einem Moskauer “Maidan” führen und einen neuen Jelzin und Gaidar in den Kreml bringen würde!

In vollem Delirium sagt die kanadische Vize-Premierministerin Chrystia Freeland in Begleitung von Hillary Clinton, dass: “Die stärkste Botschaft der Abschreckung, die wir an China senden können, ist ein entscheidender ukrainischer Sieg.” Eine Botschaft mit mehr Toten und mehr zerstörten Städten.(Ukraine Watch, 11/05)

Aber was für eine Demokratie und was für ein Volk werden von den Medien geschützt und von der EU/NATO unterstützt – und bezahlt – “so lange es nötig ist”? Der ukrainische Geheimdienstchef Kirill Budanow hat erklärt, er wolle 3 Millionen Krimbewohner ausrotten. “Nach dem Sieg werde ich nach Sebastopol gehen. Dort wird es eine Menge Arbeit geben. Wir haben 3 Millionen Menschen, die unter russischer Propaganda gelebt haben. Es sind deformierte Menschen, die durch ihre Taten physisch vernichtet werden”. “Wir töten Russen und wir werden weiterhin Russen überall auf der Welt töten, bis zum vollständigen Sieg der Ukraine.”

Der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister Skibitsky will ebenfalls auf Mord als Kriegswaffe zurückgreifen. “Wir wollen Putin und Prigoschin töten, wir haben eine lange Liste von “Zielen”, nicht die wichtigsten Leute, sondern die Kommandeure der Einheiten, die ihren Männern die Angriffe befehlen; Putin merkt, dass wir ihm immer näher kommen.”[3]

Das Denkmal für die von den deutschen Nazis hingerichtete Zoya Kosmodemyanskaya in Kiew wurde vandalisiert. Sie wurde posthum mit dem Titel Held der Sowjetunion ausgezeichnet. Nach ihrer Gefangennahme wurde sie gefoltert und hingerichtet. Vor ihrer Hinrichtung hielt sie eine legendäre Rede, in der sie die Dorfbewohner aufforderte, gegen die Nazis zu kämpfen und den Tod nicht zu fürchten.

Von den Ukronazis errichtete Statue für Bandera.

Der Aufstieg des Faschismus in Europa ist unbestreitbar, aber obwohl er von Gewalt geprägt ist, sollten wir nicht schweigen, sagt Edward Curtin, Professor für Soziologie am Massachusetts College of Liberal Arts. In der faschistischen Ukraine ist der Kult um Stepan Bandera, den Antisemiten und Massenmörder, der heute als Held verehrt wird, wiederauferstanden. Dutzende von Statuen von ihm und anderen Faschisten wurden von der EU/NATO finanziert und ersetzen die Statuen der sowjetischen Befreier und die russischen Kulturdenkmäler. Aber schon 2014 hatten Neonazis eine Schlüsselrolle beim US-finanzierten “Maidan”-Putsch gespielt.

Nur die intensive Kontrolle der Informationen macht es möglich, die faschistische Bedrohung zu verschleiern, wenn nicht zu fördern, die ukrainischen Verluste und die Demonstrationen von Frauen gegen den Krieg mit Tausenden von Menschen in Kiew zu verbergen, obwohl die Kundgebungen verboten sind.(Ukraine Watch, 17/05)

Sie sprechen auch nicht über den Wiederaufbau, den Russland in den Gebieten durchführt, die Teil Russlands wurden. Nach Angaben des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Marat Chusnullin wurden von Januar bis April in den Regionen Donbass, Cherson und Saporoschje mehr als 460.000 Quadratmeter Wohnraum gebaut oder wiederhergestellt. In Mariupol funktionieren Schulen und Straßenbahnen wieder.(Intel Slava Z – Telegram 02/05)

Wie erfinderisch oder betrügerisch die Mediengeschichten auch sein mögen, die Situation ist weder für Kiew noch für den “Westen” aus militärischer und wirtschaftlicher Sicht gut, angesichts der Entwicklung der Krisen und der wachsenden Distanz, die der Rest der Welt von seinen Positionen und Zielen hat.

[1] Der Name Artjomowsk, den die Ukraine Bachmut nennt, stammt von Fjodor Andrejewitsch Sergejew, sowjetischer Revolutionär aus dem Donbass, dem “Genossen Artjom”, Volkskommissar in der RSS der Ukraine. Für den Kiewer Nationalismus ein unerträgliches Symbol für Patriotismus und Kommunismus. Artyom nahm seit Anfang des 20. Jahrhunderts aktiv am revolutionären Kampf im Süden des zaristischen Russlands teil. Jahrhunderts aktiv am revolutionären Kampf im Süden des zaristischen Russlands beteiligt. Er floh vor der Verfolgung und kehrte als erfahrener und gereifter Revolutionär in den Donbass zurück, um den Kampf fortzusetzen. Er führte die sozialistische Revolution an und starb 1921 bei einem Unfall. Die wahre Ukraine wurde nicht von Bandera und seinen Anhängern geschaffen, sondern von Menschen wie Artyom (Ukraine Watch, 22/05).

[2] Die lateinamerikanische Gemeinschaft Saker fordert ein lebendiges Andenken an Gonzalo Lira, den in der Ukraine von Zelenskys Nazi-Regime verschwundenen Journalisten

(3) Ukraine Watch, 24/05. Sehen Sie in der virtuellen Realität, wie der Kiewer Clan mit der dunklen Nazi-Vergangenheit in Verbindung gebracht wird. Übersetzt mit Deepl.com

Ursprünglich veröffentlicht von Patria Latina

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …