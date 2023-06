https://scheerpost.com/2023/06/16/joe-lauria-assanges-most-critical-moment/



Brian Becker spricht mit CN-Redakteur Joe Lauria über die neuesten Entwicklungen im Fall Julian Assange.



Der kritischste Moment von Assange

Von Joe Lauria / Consortium News

16. Juni 2023

Ein Richter am Londoner High Court hat den Einspruch des Wikileaks-Herausgebers Julian Assange gegen seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten abgelehnt. Ihm drohen nun bis zu 175 Jahre Gefängnis – trotz der öffentlichen Meinung in der ganzen Welt und in seinem Heimatland Australien. Die UNO hat seine Inhaftierung als “willkürlich” bezeichnet, was normalerweise die Freilassung des Inhaftierten zur Folge hat, aber bisher nicht. Das Schicksal des Mannes, der so viele der verborgenen Verbrechen des US-Imperiums aufgedeckt hat, steht auf dem Spiel. Brian Becker wird begleitet von Joe Lauria, Chefredakteur von Consortium News. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

