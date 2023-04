The Culture War in Ukraine The rationale for America’s participation in the proxy war in Ukraine rarely articulates itself with the language of national interests or security concerns. Instead it’s sold as a war over “our values” and the maintenance of a “rules-based liberal international order”. In the words of Joe Biden, “We are engaged anew in a great battle for […]

Der Kulturkrieg in der Ukraine

von Oliver Williams

5. April 2023

Die Gründe für Amerikas Beteiligung am Stellvertreterkrieg in der Ukraine werden selten mit der Sprache nationaler Interessen oder Sicherheitsbedenken erklärt. Stattdessen wird er als Krieg um “unsere Werte” und die Aufrechterhaltung einer “regelbasierten liberalen internationalen Ordnung” verkauft. Mit den Worten von Joe Biden: “Wir befinden uns erneut in einer großen Schlacht um die Freiheit. Einem Kampf zwischen Demokratie und Autokratie. Zwischen Freiheit und Unterdrückung”. Es handelt sich nicht um einen regionalen Territorialstreit, sondern um einen kosmischen Kampf um Freiheit und Demokratie. Aber in diesem großen Kampf bedeutet Demokratie vielleicht nicht das, was Sie denken.

Die Ukraine ist ein zutiefst korruptes Land, das rivalisierende politische Parteien verboten, Fernsehsender geschlossen und ein Gesetz zur drastischen Einschränkung der Pressefreiheit verabschiedet hat. Die Bedeutung der Demokratie selbst wurde stillschweigend neu definiert. Bedeutete sie früher, dass es keine Wahlfälschungen gab und die Presse frei war, so bedeutet sie heute etwas ganz anderes. Die Italiener, die auf demokratische Weise für Giorgia Meloni stimmten, wurden von Präsident Biden als Bedrohung der Demokratie angesehen:

Die Demokratie steht auf dem Spiel… Sie haben gerade gesehen, was in Italien bei dieser Wahl passiert ist. Sie sehen, was in der ganzen Welt geschieht. Und der Grund, warum ich mir die Mühe mache, das zu sagen, ist der, dass wir auch hier nicht zuversichtlich sein können, was passiert.

Biden äußerte sich ähnlich über Polen und Ungarn, als er die Außenpolitik des damaligen Präsidenten Trump beurteilte: “Sie sehen, was von Weißrussland über Polen bis hin zu Ungarn alles passiert ist, und der Aufstieg totalitärer Regime in der Welt, und außerdem umarmt dieser Präsident alle Verbrecher in der Welt.” Diese Art, von Polen und Ungarn zu sprechen, ist in den englischsprachigen Medien alles andere als ungewöhnlich.

Der demokratische Kongressabgeordnete Jamie Raskin brachte auf den Punkt, wofür in der Ukraine gekämpft wird. Er beschuldigte Moskau, “ein weltweites Zentrum des antifeministischen, schwulenfeindlichen und transfeindlichen Hasses sowie das Heimatland der Ersatztheorie für den Export” zu sein, und schloss: “Indem wir die Ukraine unterstützen, stellen wir uns gegen diese faschistischen Ansichten.” So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass der Stellvertreterkrieg seine fanatischsten Anhänger unter den Demokraten findet. Homosexualität ist in Russland völlig legal, und dennoch nutzen westliche Liberale die Rechte von Homosexuellen, Transsexuellen und Feministen, um einen surrealen neuen Hurrapatriotismus zu schüren, der die Unterstützung für Milliardenausgaben zur Finanzierung eines Stellvertreterkriegs gegen eine atomar bewaffnete Macht untermauert. “Nation Building” bedeutet, den Afghanen etwas über den künstlerischen Wert von Latrinen beizubringen, “Demokratie” bedeutet Trans-Rechte, und “eine auf Regeln basierende internationale Ordnung” bedeutet, dass Amerika macht, was es will.

Für Richard Moore, den Leiter des britischen Geheimdienstes MI6, sind die Rechte von Homosexuellen und Transgender die Trennlinie zwischen Russland und Großbritannien. “Angesichts der Tragödie und der Zerstörung, die sich in der Ukraine abspielen”, twitterte er zu Beginn des Krieges, “sollten wir uns an die Werte und die hart erkämpften Freiheiten erinnern, die uns von Putin unterscheiden, vor allem an die Rechte von LGBT+”.

In den 1960er Jahren stellten sich politische Radikale gegen den militärisch-industriellen Komplex in Amerika. Heute spenden sie für ihn. Judith Butler, die Hauptbegründerin der radikalen Gender-Ideologie, spendete für die gescheiterte Präsidentschaftskampagne von Kamala Harris. Harris ist jetzt die Hauptvertreterin für die Aufrüstung der Ukraine und die Eskalation des Konflikts.

Ein Professor für strategische Studien an der Universität von St. Andrews äußerte einige typische Wahnvorstellungen westlicher Liberaler:

So wie die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, in einer modernen Armee besser ist als dämliche Hypermaskulinität, bringen auch Vielfalt und gesellschaftliche Integration große Vorteile. Da die Ukraine vielfältiger und toleranter geworden ist, hat auch ihre Armee davon profitiert. Im Gegensatz zu Putins homophobem Militär gibt es in den ukrainischen Streitkräften LGBTQ-Soldaten, die “Einhorn”-Abzeichen in ihre Uniformen integriert haben. Die Tapferkeit dieser Soldaten und die Unterstützung des ukrainischen Volkes für die Vision einer toleranten und vielfältigen Gesellschaft haben dazu geführt, dass die ukrainische Unterstützung für die Rechte von Homosexuellen insgesamt zugenommen hat.

Amerikanische Kommentatoren haben den Konflikt in der Ukraine als einen regelrechten Kulturkrieg dargestellt, und Putin erwidert dies gerne. Inmitten des Konflikts brachte er seine Unterstützung für die Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling zum Ausdruck und verglich ihre “Annullierung” in Bezug auf Transsexuelle mit den Sanktionen, die westliche Staaten gegen Russland verhängt haben. In einer Rede vor der Föderalen Versammlung in Moskau versprach Putin, “unsere Kinder vor der Degradierung und Entartung” zu schützen, die vom Westen ausgeht:

Sehen Sie sich an, was sie ihrem eigenen Volk antun. Es geht um die Zerstörung der Familie, der kulturellen und nationalen Identität, um Perversion und Missbrauch von Kindern… Sie zwingen die Priester, gleichgeschlechtliche Ehen zu segnen… Berichten zufolge plant die anglikanische Kirche, die Idee eines geschlechtsneutralen Gottes zu untersuchen. Was gibt es da zu sagen? …Millionen von Menschen im Westen erkennen, dass sie in eine geistige Katastrophe geführt werden. Offen gesagt, die Elite scheint verrückt geworden zu sein.

In seiner Predigt am Sonntag der Vergebung hat Patriarch Kirill von Moskau und ganz Russland die Art der ideologischen Spaltung zwischen der NATO und Russland deutlich gemacht:

Im Donbass gibt es eine Ablehnung, eine grundsätzliche Ablehnung der sogenannten Werte, die heute von denen angeboten werden, die die Weltmacht beanspruchen. Heute gibt es einen solchen Test für die Loyalität dieser Regierung, eine Art Passierschein für diese “glückliche” Welt, die Welt des übermäßigen Konsums, die Welt der sichtbaren “Freiheit”. Wissen Sie, was dieser Test ist? Der Test ist sehr einfach und gleichzeitig schrecklich. … Um in den Club dieser Länder aufgenommen zu werden, muss man eine Gay Pride Parade veranstalten. Es geht nicht darum, eine politische Erklärung abzugeben: “Wir sind mit euch”, es geht nicht darum, irgendwelche Abkommen zu unterzeichnen, sondern eine Schwulenparade abzuhalten. Und wir wissen, wie sich die Menschen gegen diese Forderungen wehren und wie dieser Widerstand mit Gewalt unterdrückt wird.

Dies ist, so Kirill weiter, “ein Test der Loyalität gegenüber dieser sehr mächtigen Welt”. Da hat er nicht unrecht. Dominic Tierney, Senior Fellow am Foreign Policy Research Institute, schreibt in The Atlantic, er wolle Russland bekämpfen, damit in Mariupol eine Stolzparade abgehalten werden könne:

Der russische Präsident Wladimir Putin ist die Antithese zu allem, wofür die Linke steht. Er hat nicht nur einen unprovozierten Angriff auf eine souveräne demokratische Nation gestartet, sondern auch LGBTQ-Rechte, Multikulturalismus und Einwanderung verunglimpft und behauptet, “die liberale Idee” habe “ihren Zweck überlebt.” … LGBTQ-Demonstranten in Berlin forderten auch, dass Deutschland die Waffenlieferungen an die Ukraine verstärkt, damit eines Tages eine Pride-Parade in der von Russland besetzten Stadt Mariupol stattfinden kann.

Die LGBT-Gemeinschaft ist zu einem seltsamen Stellvertreter der US-Macht geworden. Die Kyiv Pride wird von der US-Botschaft in der Ukraine und von der US-Behörde für internationale Entwicklung sowie von der kanadischen und der deutschen Regierung gesponsert. Im Jahr 2021 twitterte der Kyiv Pride Account “KyivPride dringt in die Ostukraine ein. Das Projekt “KyivPride: going East” zur Mobilisierung der LGBT+-Community im Donbass hat im Mai begonnen. Mit anderen Worten, lasst uns den Donbas queer machen”.

Eine typische Apparatschikin des amerikanischen Imperiums im laufenden Jahr ist die “nicht-binäre” Lesbe Masha Gessen, die über die Ehe gesagt hat:

Für die Homo-Ehe zu kämpfen bedeutet im Allgemeinen, darüber zu lügen, was wir mit der Ehe machen werden, wenn wir sie haben, denn wir lügen, dass sich die Institution der Ehe nicht ändern wird, und das ist eine Lüge. Die Institution der Ehe wird sich ändern, und sie sollte sich ändern, und noch einmal, ich denke nicht, dass sie existieren sollte.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Vereinigten Staaten beschuldigt, weltweit eine “Kulturrevolution” zu verbreiten, die aus einer “ins Extreme gesteigerten politischen Korrektheit” bestehe. Widerstand gegen die amerikanische Kriegsmaschinerie ist die einzig vernünftige Antwort. Übersetzt mit Deepl.com

