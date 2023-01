AS’AD AbuKHALIL: The Iranian Govt.’s Loss of Legitimacy No regime has an unlimited supply of political legitimacy. Any government, democratic or non-democratic, needs to constantly read public opinion and to try to respond to people’s minimum expectations and demands. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News All is not well in Iran.

Protest auf dem Keshavarz-Boulevard in Teheran nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. (Darafsh, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Kein Regime verfügt über einen unbegrenzten Vorrat an politischer Legitimität. Jede Regierung, ob demokratisch oder nicht, muss ständig die öffentliche Meinung lesen und versuchen, auf die minimalen Erwartungen und Forderungen der Menschen einzugehen.

Der Legitimationsverlust der iranischen Regierung

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

10. Januar 2023

Im Iran ist nicht alles in Ordnung. Das Land befindet sich in einer Art Umbruch, obwohl ein Großteil der Berichterstattung über den Iran nicht nur von der unverhohlenen Agenda der amerikanisch-israelischen Allianz, sondern auch von der Agenda des saudischen Regimes beeinflusst ist.

Riad ist es gelungen, einen Großteil der iranischen Exil-Opposition zu vereinnahmen, da es iranische mehrsprachige Oppositionsmedien in aller Welt sponsert. Das in London ansässige Iran International ist ein saudisches Netzwerk, aus dem ein Großteil der westlichen Berichterstattung über den Iran stammt.

Bei der iranischen Krise spielen zwei wichtige Faktoren eine Rolle. Der eine ist eine von den USA angeführte Verschwörung, die seit 1979 nicht nachgelassen hat und darauf abzielt, das Regime zu stürzen. Diese Verschwörung – wie die Bemühungen des Kalten Krieges, die UdSSR zu unterminieren – ist vielschichtig und schließt Israel und die Golfregime ein.

Die USA haben weder verziehen noch vergessen, dass der Iran nach der Revolution von 1979 aus dem amerikanischen Lager verschwunden ist. Seitdem der Iran seine Rolle im arabisch-israelischen Konflikt verstärkt und Widerstandsgruppen im Libanon und in Palästina bewaffnet und finanziert hat, versuchen die USA und Israel, das iranische Regime zu untergraben.

Terrorismus, Sabotage und Unruhen wurden von Washington und Tel Aviv angezettelt und angezettelt. So brüstet sich Israel in den westlichen Medien mit seiner Rolle bei der Ermordung iranischer Wissenschaftler und Beamter.

Der Iran hingegen gibt sich immer noch der Illusion hin, dass mit der amerikanischen Verschwörung verhandelt werden kann und dass Vernunft und Diplomatie die USA von ihrem Sanktions- und Aggressionskurs abbringen können.

Die jüngsten Proteste im Iran können jedoch nicht allein den USA angelastet werden. Sicherlich wird der Westen jede Spaltung oder Krise im Iran ausnutzen, um Teheran – so gut es geht – noch mehr Ärger zu bereiten.

Wenn die Bevölkerung eines Landes insgesamt zufrieden ist, kann jedoch keine Verschwörung von außen ein amtierendes Regime stürzen. Gamal Abdul-Nasser von Ägypten beispielsweise sah sich mit einem internationalen Krieg gegen seine Regierung konfrontiert, und diese Bemühungen scheiterten. (Eine Ausnahme bildete die Vereinigte Arabische Republik, in der sich Syrien und Ägypten unter Nassers Führung vereinigten, aber auch hier sponserten die Regierungen des Westens und der Golfstaaten 1961 einen Staatsstreich, um das einzigartige Experiment der Einheit zu zerstören).

Ägyptens Präsident Gamal Abdul-Nasser, sitzend rechts, bei der Unterzeichnung des Einigungspakts mit dem syrischen Präsidenten Shukri al-Quwatli zur Gründung der Vereinigten Arabischen Republik, 1. Februar 1958. (gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Kein Regime verfügt über einen unbegrenzten Vorrat an politischer Legitimität. Jede Regierung, ob demokratisch oder nicht, muss ständig die öffentliche Meinung lesen und versuchen, auf die minimalen Erwartungen und Forderungen der Menschen einzugehen. Wenn die Kluft zwischen den Erwartungen und Forderungen der Bevölkerung und den Leistungen und der Politik der Regierung zu groß wird, gerät die Regierung in eine ernsthafte Legitimitäts- und Leistungskrise.

Elemente der politischen Legitimität

Das iranische Regime hat seit seiner Machtübernahme 1979 verschiedene Elemente politischer Legitimität genossen.

Die politische Legitimität speist sich aus verschiedenen Quellen, die sich nicht auf die politische Legitimität durch Wahlen beschränken, bei denen ein Regime unterstützt wird oder Gehorsam findet, weil die Regierung im Namen der Mehrheit spricht. Die Krise der politischen Legitimität in Brasilien und den USA beispielsweise rührt daher, dass die Bevölkerung in zwei Hälften gespalten ist, was es der unterlegenen Seite ermöglicht, die Integrität und Legitimität jeder Wahl in Frage zu stellen.

Die Führung von Ayatollah Khomeini war die erste wichtige Quelle der Legitimität für das iranische Regime nach der Revolution. Die Urteile und Erklärungen Khomeinis verliehen dem Führer dessen, was die meisten Iraner damals als glorreiche Revolution betrachteten, religiöse und politische Legitimität. Das derzeitige Amt des Obersten Führers soll sich auf die persönliche und religiöse Legitimität Khomeinis für das Regime nach Khomeini stützen.

Im Laufe der Zeit hat diese Quelle der Legitimität an Kraft und Anziehungskraft verloren. Viele Iraner haben nie unter der Aura Khomeinis gelebt. Er bleibt eine historische Figur, ist aber nicht mehr in der Lage, dem Regime die gleiche Legitimität zu verleihen.

Die zweite Quelle der Legitimität war die Abschaffung der Unterdrückung und Folter in der Ära des Schahs. Das Regime des Schahs, so sehr es im Westen auch respektiert und bewundert wurde, war den meisten Iranern verhasst. Die iranische Opposition war das unmittelbare Ergebnis des Beharrens der Menschen auf der Beendigung des schrecklichen SAVAK-Apparats (den die USA mit aufgebaut hatten, um die Herrschaft des Schahs zu verlängern und jede Opposition dagegen zu unterdrücken).

Doch die revolutionäre Aura verblasste mit der Zeit, als das neue Regime seine eigenen Repressionen einsetzte. Die meisten jungen Iraner können es nicht mit dem Schah vergleichen. Die Legitimationsformel “Alternative zum Schah” mag in den 1980er Jahren funktioniert haben, heute jedoch nicht mehr.

Die dritte Quelle der Legitimität hängt mit der Fähigkeit des iranischen Regimes zusammen, Bedrohungen und Aggressionen von außen abzuwehren. Unmittelbar nach dem Sturz des Schahs startete der Irak von Saddam Hussein – mit Unterstützung des Westens und der Golfstaaten – eine unprovozierte Invasion im Iran. In der Annahme, dass das Regime zu unerfahren und zu schwach sei, um wirksam zu reagieren, strebte Saddam den Sturz der revolutionären iranischen Regierung an.

Weit davon entfernt, dieses Ziel zu erreichen, formierte sich der Iran neu und startete eine Gegenoffensive, die Saddam ohne die großzügige Unterstützung des Westens und der Golfstaaten zu Fall hätte bringen können. Die Golfregime haben Saddam möglicherweise Militär- und Wirtschaftshilfe im Wert von mehr als 80 Milliarden Dollar gewährt.

Darüber hinaus nutzte der Iran den Akt der ausländischen Aggression als Aufhänger für den iranischen Nationalismus. Heute ist der Iran zwar mit einer finsteren internationalen (westlich-golf-israelischen) Kampagne der verdeckten Aggression konfrontiert, aber die iranische Öffentlichkeit hat sich möglicherweise zu sehr an diese Verschwörung gewöhnt und ist zu skeptisch gegenüber Behauptungen über eine ausländische Intervention geworden. Die Bevölkerung kann sich in Kriegszeiten viel eher mit einer nationalistischen Haltung identifizieren. Eine Zeit der verdeckten Operationen ist für die nationalistische Mobilisierung nicht so nützlich.

Die vierte Quelle für die Legitimität der iranischen Regierung war ihre Fähigkeit, in den 1980er Jahren einen dritten Weg einzuschlagen, der sowohl von den USA als auch von der UdSSR unabhängig war. Die Zeit der Rivalität des Kalten Krieges ist vorbei. Der Iran festigt nun sein Bündnis mit Russland in der Hoffnung, der internationalen Allianz gegen sich selbst etwas entgegenzusetzen.

Die iranische Außenpolitik spricht die neuen westlich orientierten Studenten in Teheran nicht unbedingt in dem Maße an, wie dies in den 1980er und 1990er Jahren der Fall war. Konsumismus und Warenfetischismus sind das neue globale Vorbild für die Jugend.

Fünftens profitierte das Regime von seinem frühen Festhalten an einem regelmäßigen, wenn auch fehlerhaften Wahlprozess. Wahlen sind ein fester Bestandteil des politischen Systems im Iran, und im iranischen Parlament finden – entgegen den Behauptungen und Annahmen der westlichen Medien – lebhafte Debatten und Auseinandersetzungen statt, ebenso wie in der Presse. Aber Wahlen waren nie ideal: Es gibt einen speziellen Rat unter der Leitung des Obersten Führers, der die Kandidaten überprüft und über die politischen Qualifikationen entscheidet.

Das Gebäude des iranischen Parlaments in Teheran. (Ataramesh, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Darüber hinaus ist der Wächterrat (der die Wahlen überwacht) strenger und enger geworden: Nur diejenigen, die strikt dem Lager der Hardliner angehören, werden zur Kandidatur zugelassen.

Hinzu kommt, dass einige Wahlen mit Unregelmäßigkeiten behaftet waren, wie bei der letzten Wahl von Mahmoud Ahmadinejad im Jahr 2009. Das Regime – oder jedes Regime – kann Wahlen manipulieren, aber dadurch verliert es eine wichtige Quelle der politischen Legitimität.

Schließlich wurde der iranische Präsident Ebrahim Raisi als Favorit von Ayatollah Ali Khamenei gewählt. Er kandidierte auf einer Plattform der “Tugend” und der Durchsetzung islamischer Normen – oder der Definition des Regimes für diese Normen. Dass der Präsident die Sittenpolizei ermächtigte, Verstöße gegen den Hidschab-Kodex zu bestrafen, war ein Zeichen für die Priorität des Regimes in einer Zeit großer wirtschaftlicher Not.

Für die Menschen im Iran stellt das Land einen positiven Kontrast zu den Regierungen am Golf dar. Die jüngsten Veränderungen in Saudi-Arabien und anderswo, was Frauen und islamische Normen betrifft, haben das Image des Iran bei den Iranern selbst verschlechtert.

Wenn Saudi-Arabien (das immer noch repressiver ist als der Iran) in der Lage war, die Bekleidungsvorschriften für Frauen aufzuheben und die sozialen Beschränkungen zu lockern, dann kann der Iran sicherlich dasselbe tun, vor allem, wenn er nicht als sozial rückständiger als Saudi-Arabien angesehen werden will. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

