IstUS-Präsident Biden wirklich so schwach, dass er sich von den zionistischen Vasallen Vorschriften machen lässt oder ist das alles ein schlechtes Possenspiel für uns Zuschauer? Wer ist eigentlich überrascht über die Politik des Siedlerkönigs und Hardcore Zionisten Bennett?

https://www.middleeastmonitor.com/20211111-the-biden-bennett-battle-of-wills-on-the-us-consulate-in-east-jerusalem/

Bild: US-Präsident Joe Biden (R) trifft den israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett im Oval Office im Weißen Haus am 27. August 2021 in Washington, DC [Sarahbeth Maney-Pool/Getty Images]



Der Machtkampf zwischen Biden und Bennett um das US-Konsulat in Ost-Jerusalem

Von Kamel Hawwash

11. November 2021

Alle Hoffnungen, dass die Absetzung von Benjamin Netanjahu uns einem wiederbelebten Friedensprozess oder einer geringeren Unterdrückung des palästinensischen Volkes näher bringen würde, haben sich zerschlagen.

Der neue israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat alle Versuche, ihn und die Palästinenser einander näher zu bringen, unmissverständlich zurückgewiesen. Kürzlich erteilte er drei Absagen. Nein zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen, Nein zu einem Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas und Nein zu einem palästinensischen Staat. Kürzlich ging er noch weiter und erklärte, dass “ein palästinensischer Staat ein Terrorstaat wäre”. Hier kommt sein Rassismus zum Vorschein, denn er behauptet, dass kein palästinensisches Gebilde etwas anderes sein kann als ein Terrorstaat.

Bennett vergisst, dass Israel für Palästinenser unter Besatzung der Inbegriff des Terrors ist. Fragen Sie Palästinenser, deren Häuser zerstört wurden, deren Olivenernte vernichtet oder deren Bäume gefällt wurden. Fragen Sie palästinensische Kinder, die mitten in der Nacht ihren Eltern entrissen werden. Fragen Sie die Menschen im Gazastreifen, die seit 15 Jahren belagert werden und die durch israelische Bombardements Angehörige verloren haben. Besuchen Sie die Website von UN OCHA und lesen Sie deren wöchentliche Berichte, und Sie werden sich schnell des Terrors bewusst, dem die Palästinenser ausgesetzt sind, wenn Sie es nicht schon sind.

Diejenigen, die dachten, dass der Abgang der antipalästinensischen Trump-Regierung und die Ankunft von Barack Obamas Vizepräsident im Weißen Haus eine neue Ära einläuten würden, die alle unmoralischen und illegalen Handlungen Trumps rückgängig machen würde, wurden vorhersehbar enttäuscht.

Während US-Außenminister Antony Blinken in einem Gespräch mit dem israelischen Außenminister Gabi Ashkenazi “die Überzeugung der Regierung betonte, dass Israelis und Palästinenser gleichermaßen in den Genuss von Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und Demokratie kommen sollten”, konnte er auf israelischer Seite kaum Fortschritte feststellen. Sein Standpunkt zu den Siedlungsaktivitäten ging nur so weit, dass er forderte, Israel solle “von einseitigen Schritten Abstand nehmen, die die Spannungen verschärfen und die Bemühungen um eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung untergraben.” Ja, das ist eine bessere Position als die Entscheidung des ehemaligen Außenministers Mike Pompeo, der sagte, dass die Siedlungen nicht “per se illegal” seien.

Die Amerikaner haben einige Schritte von Trumps schädlichster Politik gegenüber dem UNRWA zurückgenommen, indem sie einen Teil der Finanzierung wiederherstellten. Blinken hat auch über die Wiedereröffnung der palästinensischen Vertretung in Amerika und des US-Konsulats in Ost-Jerusalem gesprochen, das als De-facto-Botschaft für die Palästinenser fungiert. Trump hat nicht nur Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt, sondern auch das Konsulat in Ost-Jerusalem geschlossen, teilweise auf Druck seines Botschafters in Israel David Friedman.

Die palästinensische Vertretung in Washington bleibt geschlossen. Das Konsulat in Ostjerusalem ist jedoch zu einem Kampf des Willens zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem israelischen Premierminister geworden.

Bennett kündigte an, dass er die Wiedereröffnung des Konsulats nicht zulassen werde, da “es in Jerusalem keinen Platz für ein amerikanisches Konsulat gibt, das den Palästinensern dient”. Er erklärte weiter, dass “Jerusalem nur die Hauptstadt des Staates Israel ist”. Dies sagte er auf einer Pressekonferenz zusammen mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Yair Lapid und Finanzminister Avigdor Lieberman.

Lapid ging noch weiter, was eine zusätzliche Herausforderung nicht nur für Biden darstellt. Lapid sagte: “Wenn die Amerikaner ein Konsulat in Ramallah eröffnen wollen, haben wir kein Problem damit…. Die Souveränität in Jerusalem gehört nur einem Land, dem Staat Israel.”

Viele der internationalen Vertretungen für die Palästinenser befinden sich in Sheikh Jarrah, dem Ort des Kampfes zwischen 28 palästinensischen Familien und einer in den USA ansässigen Siedlerorganisation, die es auf ihr Land abgesehen hat. Ein israelisches Gericht, das im besetzten Ostjerusalem nicht zuständig ist, unterstützt die ethnische Säuberung, indem es nach Möglichkeiten sucht, die drohenden Vertreibungen jetzt zu verhindern und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Was wird Biden jetzt in Bezug auf die Wiedereröffnung des Konsulats tun? Wird er auf die Wiedereröffnung drängen oder wird er die derzeitige Situation weiter bestehen lassen? Es besteht kein Zweifel daran, dass die Israelis ihren angekündigten Standpunkt noch einmal überdenken werden. Sie werden nichts von dem zurückgeben wollen, was Trump ihnen gegeben hat. Es sei daran erinnert, dass Trump auch anerkannt hat, dass die illegal besetzten syrischen Golanhöhen zu Israel gehören. Biden hat diese Anerkennung bis heute nicht rückgängig gemacht.

Die jüngste israelische Entscheidung hat nicht nur zur Folge, dass das US-Konsulat in Jerusalem nicht wieder eröffnet wird, sondern auch, dass die Botschaft an andere Staaten mit Vertretungen in Ost-Jerusalem lauten könnte, dass auch sie irgendwann ins Westjordanland umziehen müssen. Israel tut immer das, was man für irrational halten könnte. Es ist jedoch ein kolonisierender Staat, und der Appetit des Kolonisators, sich mehr Land anzueignen, ist endlos. Israel wird die ethnische Säuberung Jerusalems fortsetzen, um es in eine jüdische Stadt zu verwandeln, während es gleichzeitig die politischen Schritte unternimmt, um Israels “Souveränität” zu vertiefen. Die Ansiedlung von Palästinensern und diplomatischen Vertretungen in Ostjerusalem steht im Widerspruch zu Israels Expansionsgier.

Israel genießt völlige Straffreiheit und unerschütterliche Unterstützung durch die sogenannte internationale Gemeinschaft, um zu tun, was es will. Trumps Regierung hat das sichergestellt. Man denke nur an ihre Entscheidung, sechs palästinensische Menschenrechtsorganisationen als terroristische Organisationen zu bezeichnen, obwohl es keine glaubwürdigen Beweise für diese absurde Behauptung gibt, und an die schüchterne Reaktion eines Großteils der internationalen Gemeinschaft.

Vielleicht unterstütze ich ausnahmsweise einmal Präsident Biden. Ich hoffe, dass er den Kampf um die Wiedereröffnung des US-Konsulats gewinnen wird, aber ich hoffe auch, dass die anderen Staaten mit Konsulaten in Ostjerusalem stark sein werden, wenn der Druck zur Verlegung ins Westjordanland kommt. Jerusalem ist nicht nur die Heimat der Missionen, sondern auch die Heimat von Hunderttausenden von Palästinensern, die hier bleiben und nicht ins Westjordanland oder sonst wohin umziehen wollen. Es ist ihre Stadt und die Hauptstadt Palästinas. Übersetzt mit Deeep.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...