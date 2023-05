In Gedenken und zur Erinnerung an diesen mutigen Mann, Märtyrer und Kämpfer für die Gerechtigkeit und Freiheit Palästinas. Wir trauern mit seiner Freu, den Kindern und seiner gesamten Familie. Es war eine schleichende und vorsätzliche Hinrichtung die das zionistischen Besatzer-Regime an ihm beging. Evelyn Hecht-Galinski



“Der Märtyrertod des Führers Khader Adnan, der als Gefangener in seiner Gefängniszelle angekettet war, soll alle freien Völker der Welt und alle nationalen politischen Gruppierungen daran erinnern, dass sie eine moralische Verpflichtung gegenüber den Gefangenen, ihrer Sache und ihrem anhaltenden Leiden haben.”

Khader Adnan’s martyrdom On Tuesday morning, the Palestinian hunger striker and political activist, Sheikh Khader Adnan, died inside the Ramleh prison clinic. Since February 5 of this year, Adnan, 44, has been on hunger strike protesting his imprisonment by Israel, which has been targeting and harassing the Palestinian political figure and advocate for resistance over the past decade.

Khader Adnan mit seinen Kindern während einer Kundgebung in der Stadt Arrabeh in Dschenin zu seinen Ehren nach seiner Entlassung aus israelischen Gefängnissen, 12. Juli 2015. Adnan starb später, am 2. Mai 2023, in israelischer Haft, während er kurz vor seinem 90. Tag im Hungerstreik gegen seine Inhaftierung stand. (Foto: Ahmad Talat/APA Images)

Der Märtyrertod von Khader Adnan

Von Mariam Barghouti

Khader Adnan stirbt in israelischem Gewahrsam, als er kurz vor seinem 90. Tag im Hungerstreik gegen seine Inhaftierung durch die israelischen Behörden steht. Der 44-Jährige, der bereits zweimal in den Hungerstreik getreten war, wurde zu einem Symbol des Widerstands.

2. Mai 2023

Am Dienstagmorgen ist der palästinensische Hungerstreikende und politische Aktivist Scheich Khader Adnan in der Gefängnisklinik von Ramleh gestorben.

Der 44-jährige Adnan befand sich seit dem 5. Februar dieses Jahres im Hungerstreik, um gegen seine Inhaftierung durch Israel zu protestieren, das den palästinensischen Politiker und Verfechter des Widerstands seit zehn Jahren verfolgt und schikaniert. Vor seinem letzten Hungerstreik war Adnan bereits zweimal in den Hungerstreik getreten und wurde von den israelischen Behörden in den letzten zehn Jahren mehrmals unrechtmäßig ohne Anklage oder Gerichtsverfahren inhaftiert.

Adnans jüngste Verhaftung erfolgte aufgrund seiner Zugehörigkeit zur militanten palästinensischen Widerstandsgruppe Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ), deren bewaffneter Flügel, Saraya al-Quds, zur Dachorganisation der Jenin-Brigade gehört – der bewaffneten Widerstandsgruppe, die vom Flüchtlingslager Jenin aus operiert. Doch abgesehen von den unmittelbaren Gründen für seine Inhaftierung haben die israelischen Behörden Adnan im Laufe der Jahre immer wieder schikaniert, weil er in einer Zeit des politischen Niedergangs weiterhin ein bekannter Verfechter des Widerstands war und sich in einer Zeit, in der solche Figuren des politischen Kampfes rar waren, beharrlich für die Gefangenenbewegung, für die Familien der Märtyrer und für den Widerstand gegen die Kollaboration und die Sicherheitskoordination der Palästinensischen Autonomiebehörde eingesetzt hat. Darüber hinaus wurde Adnan nach seinem ersten Sieg über die israelische Strafvollzugsbehörde im Jahr 2012 während seines ersten Hungerstreiks, nach dem er seine Freiheit erlangte, zu einer Ikone des palästinensischen Widerstands gegen die Ungerechtigkeit.

Adnan ist der erste palästinensische Hungerstreikende, der seit den 1970er Jahren, als mehrere palästinensische Hungerstreikende infolge der Zwangsernährung durch die israelische Gefängnisverwaltung starben, im dritten lang andauernden Hungerstreik starb. Adnan ist außerdem der 237. Palästinenser, der seit 1967 in israelischen Gefängnissen getötet wurde.

Adnan stammt aus Arrabeh, Dschenin, und hinterlässt seine Frau Randa Moussa, 41, und neun Kinder. Mondoweiss interviewte Moussa eine Woche zuvor, als sie darauf hinwies, dass Adnans Leben aufgrund der kumulativen Auswirkungen seines Hungerstreiks und früherer Hungerstreiks auf seinen Körper sowie aufgrund der Unnachgiebigkeit und medizinischen Nachlässigkeit der israelischen Gefängnisverwaltung in Gefahr sei.

Die Ehefrau des palästinensischen Märtyrers Khader Adnan, Randa Moussa, spricht auf einer Pressekonferenz nach der Nachricht vom Tod ihres Mannes, der sich dem 90. Tag seines Hungerstreiks im israelischen Gefängnis nähert.

Die Ehefrau des palästinensischen Märtyrers Khader Adnan, Randa Moussa, spricht während einer Pressekonferenz in Dschenin nach der Bekanntgabe des Todes ihres Mannes in israelischem Gewahrsam, als er sich seinem 90. (Foto: Mohammed Nasser/APA Images)

Letzter Wille inmitten vorsätzlicher medizinischer Fahrlässigkeit

Nach Angaben der israelischen Strafvollzugsbehörde (IPS) wurde Adnan am Tag seines Todes “bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden”. Die IPS betonte auch, dass Adnan eine medizinische Behandlung verweigert habe, eine Aussage, die von seinem Anwalt zurückgewiesen wurde, der erklärte, Adnans Tod sei eine direkte Folge vorsätzlicher israelischer medizinischer Fahrlässigkeit.

In einem Interview mit Mondoweiss vor weniger als zwei Wochen hatte Adnans Frau Randa darauf hingewiesen, dass die Klinik des israelischen Gefängnisses nicht ausreicht, um einen Hungerstreikenden zu versorgen, und dass ihr Mann absichtlich in der Klinik festgehalten wird, um das internationale Recht über die Rechte von Gefangenen außer Kraft zu setzen, das es dem medizinischen Personal des Gefängnisses erlaubt, Adnan zwangszuernähren, falls er ins Koma fällt.

Trotz seines sich verschlechternden Gesundheitszustands war Adnans nächste Gerichtsanhörung für den 10. Mai angesetzt, über eine Woche nach seinem Todestag.

Am Sonntagnachmittag, den 30. April, lehnte das Militärgericht in Ofer den Einspruch von Adnans Rechtsbeistand ab, mit dem ein früherer Gerichtsbeschluss zur Freilassung Adnans durchgesetzt werden sollte. Adnan hatte aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands an seinen Gerichtsverhandlungen per Video teilgenommen. Am späten Dienstagmorgen, dem Tag seines Todes, brachten die israelischen Behörden den Leichnam des Hungerstreikenden in die medizinische Einrichtung Abu Kabir bei Jerusalem.

Der Sohn des palästinensischen Märtyrers Khader Adnan führt Sprechchöre bei einer Kundgebung an, nachdem die Nachricht vom Tod seines Vaters während seines Hungerstreiks im israelischen Gefängnis bekannt wurde.

Der Sohn von Khader Adnan führt Sprechchöre bei einer Demonstration in Jenin am Morgen des Todes seines Vaters im israelischen Gefängnis an, als dieser sich seinem 90. Tag im Hungerstreik näherte, 2. Mai 2023. (Foto: Mohammed Nasser/APA Images)

Am Dienstagnachmittag, nur wenige Stunden nach seinem Tod, veranlassten die israelischen Behörden eine Autopsie am Körper des Hungerstreikenden, entgegen Adnans letztem Willen, dass sein Körper im Falle seines Todes nicht aufgeschnitten und obduziert werden sollte.

Nach Angaben von Adnans Anwaltsteam gegenüber der Presse wurde bei den israelischen Gerichten ein Antrag auf Verbot der Autopsie eingereicht. In der Zwischenzeit wartet Adnans Familie auf die Entscheidung der israelischen Behörden, ob die Familie Adnan gemäß seinem letzten Willen neben dem Grab seines Vaters empfangen und begraben kann.

Adnan hinterließ einen letzten Willen, den er im April in Erwartung seines Todes verfasste.

“Da sich meine Seele dem Märtyrertod nähert, ist es meine Pflicht, meinen letzten Willen zu schreiben…

Gott sei gelobt, dass er es mir ermöglicht hat, für meine Freiheit in den Hungerstreik zu treten…

Ich schreibe euch meine letzten Worte aus unserer geliebten palästinensischen Stadt al-Ramleh, während sich mein Fleisch auflöst, meine Knochen verkümmern und meine Kräfte mich verlassen. Dies ist mein letzter Wille an meine Familie, meine Kinder, meine Frau und mein Volk.

Meine Frau, ich beschwöre dich und meine Kinder, Gott zu fürchten … und die Wahrheit zu jeder Zeit und an jedem Ort zu sagen … und zu wissen, dass die größten palästinensischen Häuser die Häuser der Märtyrer und der Verletzten und der Gerechten sind.

Ich beschwöre meine Onkel, meine Verwandten, meine Nachbarn…, niemandem ein moralisches oder materielles Recht auf mich zu überlassen, denn ich, der ich euch liebe, brauche Gottes Barmherzigkeit am meisten…, wenn ich den Märtyrertod erleide, lasst nicht zu, dass die Besatzer meinen Leichnam zerstückeln, und begrabt mich in der Nähe meines Vaters, und schreibt auf mein Grab: “Hier liegt der verarmte Diener Gottes, Khader Adnan”…, und macht aus meinem Grab ein einfaches und bittet Gott, mir zu vergeben…

An [meine Frau] Um Abdulrahman und an meine Kinder Maali, Bisan, Abdulrahman, Muhammad, Ali, Hamza, Mariam, Omar und Zaynab, bitte vergebt mir…

Meinem Volk sende ich dieses Testament mit Liebe und Grüßen, im vollen Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit… Dies ist Gottes Land, und es ist unseres, und es enthält eine Verheißung, die Verheißung des Lebens nach dem Tod. Verzweifelt nicht, denn was auch immer die Besatzer tun mögen, wie sehr sie uns auch mit ihrer Besatzung und ihrem Unrecht belästigen mögen… Gottes Sieg ist nahe…

Meine Grüße an die Familien der Märtyrer und Gefangenen, meine Grüße an sie und an alle Revolutionäre und an die Freien.

An Um Abdulrahman: Ich bin dein liebender Ehemann,

Für meine Kinder: Ich bin euer liebender Vater,

Für meine Geschwister: Ich bin euer liebender Bruder,

Für mein Volk: Ich bin euer geliebter Sohn,

Betet für mich, dass er mich als seinen ergebenen Märtyrer annimmt.

In Liebe,

Khader Adnan

Al-Ramleh-Klinik

Apri 2, 2023″

Generalstreik: Palästinenser verurteilen eine vorsätzliche Hinrichtung

Anlässlich des Märtyrertodes von Khader Adnan wurden palästinensische Städte und Gemeinden im Westjordanland geschlossen, und es gab bereits vereinzelte Proteste im gesamten Westjordanland, vor allem in Jenin, Adnans Heimatstadt.

Palästinensische Demonstranten auf dem al-Manarah-Platz in der Innenstadt von Ramallah mit palästinensischen Flaggen und Postern des getöteten Khader Adnan, nachdem bekannt wurde, dass der 44-jährige Hungerstreikende nach 86 Tagen Hungerstreik aus Protest gegen seine Inhaftierung in israelischem Gewahrsam gestorben ist. Palästinenser nehmen an einem Protest auf dem al-Manarah-Platz in der Innenstadt von Ramallah teil, nachdem der Tod von Khader Adnan in israelischer Haft bekannt gegeben wurde, nachdem er sich seinem 90. Tag im Hungerstreik gegen seine Inhaftierung näherte, 2. Mai 2023. (Foto: Ahmad Arouri/APA Images)

In einer Presseerklärung erklärte Randa Moussa: “Es wird keine Totenwache für den Scheich geben, aber wir werden diejenigen empfangen, die uns zu seinem Märtyrertod gratulieren”, was die allgemeine palästinensische Ehrfurcht vor dem Märtyrertod widerspiegelt – nicht nur wegen seiner religiösen Bedeutung, sondern weil er als notwendiges Opfer im Kampf gegen den Kolonialismus und seine Ungerechtigkeiten angesehen wird.

Palästinensische Proteste und Mahnwachen haben den vorsätzlichen Charakter von Adnans Tod betont und ihn als kaltblütige Hinrichtung beschrieben, insbesondere im Zusammenhang mit seinen früheren Hungerstreiks in den Jahren 2012 und 2018, die bereits bleibende Schäden an seinem Körper verursacht und ihn einem größeren Todesrisiko ausgesetzt hatten.

Am frühen Nachmittag begannen palästinensische Jugendliche in der Nähe von Militärkontrollpunkten und illegalen Siedlungen im Westjordanland zu protestieren, um gegen die Ermordung von Adnan und gegen Misshandlungen von palästinensischen Gefangenen zu protestieren.

Israelische Soldaten, die sich hinter Zementblöcken verstecken und mit ihren Gewehren auf palästinensische Jugendliche zielen, die sich den Soldaten in Hebron nach der Bekanntgabe des Todes von Khader Adnan in israelischem Gewahrsam während seines Hungerstreiks entgegenstellen.Israelische Streitkräfte schießen auf palästinensische Jugendliche in Hebron nach der Bekanntgabe des Todes von Khader Adnan in israelischem Gewahrsam, als er sich seinem 90. Tag im Hungerstreik näherte, 2. Mai 2023. (Foto: Mamoun Wazwaz/APA Images)

Palästinensischen Rechtsexperten zufolge ist die Ermordung von Khader Adnan auch Teil von Israels ständigem Vorgehen gegen palästinensische politische Gefangene, und die jüngste in der israelischen Knesset vorangetriebene Politik fordert die Anwendung der Todesstrafe auf palästinensische Gefangene, die des “Terrorismus” überführt wurden.

Das palästinensische Higher Emergency Committee for Palestinian Detainees veröffentlichte anlässlich der Ermordung von Adnan eine Erklärung, in der es alle palästinensischen politischen Gruppierungen dazu aufrief, sich gegen das Verbrechen zu versammeln, das zum langsamen Tod von Adnan führte.

