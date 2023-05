Aufruf an alle meine Leser, bitte unterstützen sie diesen Diskurs, denn Kritik am “jüdischen Staat” ist nicht antisemitisch, sondern wichtig! Gerade im Angesicht der faschistisch-zionistischen Besatzungsverbrechen 75 nach der Nakba,der Katastrophe für das palästinensische Volk! Gerade in Deutschland versucht die Hasbara, die Israel-Lobby mit allen Mittln diesen Zusammenhang zu ziehen, damit jede Kritik im Keim erstickt wird, aus Angst als Antisemit verunglimpft zu werden. Wir werden alle zu Antisemiten gemacht!

Erleben wir nicht gerade aktuell die gleiche Methode im Zusammenhang mit so wichtiger und berechtigter Kritik an der Ukraine Politik? Evelyn Hecht-Galinski

In dieser Fotoillustration die Logos der Social-Media-Anwendungen TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, Snapchat, LinkedIn, Twitch am 30. September 2021 [Ali Balıkçı/Anadolu Agency]

May 17, 2023

Der meiste “Antisemitismus” in den sozialen Medien bezieht sich auf Kritik an Israel

17. Mai 2023

Der größte Teil des Diskurses in den sozialen Medien, der von pro-israelischen und zionistischen Gruppen als “Antisemitismus” eingestuft wird, bezieht sich auf Kritik an Israel, wie das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten des Besatzungsstaates herausgefunden hat. Die israelische Nachrichtenagentur Ynet News berichtet, dass 68 Prozent aller Online-Vorfälle von den Befürwortern des Apartheidstaates in die umstrittene Kategorie des “neuen Antisemitismus” eingeordnet werden.

Seit seiner Popularisierung in den 1990er Jahren ist der Begriff “neuer Antisemitismus” Gegenstand zahlreicher Debatten und Kontroversen gewesen. Mit dem Argument, dass der Begriff die Kritik an Israel und der Ideologie des Zionismus mit antijüdischem Rassismus vermengt – der allgemein als Vorurteil, Diskriminierung oder Feindseligkeit gegenüber einzelnen Juden, jüdischen Gemeinschaften oder der jüdischen Religion akzeptiert wird – haben sich Kritiker Israels gegen seine Übernahme als eine Form des Rassismus gewehrt.

Die umstrittene Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ist der jüngste Versuch, den “neuen Antisemitismus” als anerkannte Definition des antijüdischen Rassismus zu formalisieren. Sieben der elf in der IHRA-Definition angeführten Beispiele bringen Kritik an Israel mit antijüdischem Rassismus in Verbindung. Trotz heftigen Widerstands wurde die IHRA in den Mittelpunkt eines Rechtsrahmens gestellt, der nach Ansicht von Kritikern nicht nur einen Angriff auf die freie Meinungsäußerung darstellt, sondern auch Israel vor Kritik und Rechenschaftspflicht für seine brutale militärische Besetzung und Apartheid in Palästina schützt.

Die Verabschiedung der IHRA-Definition wird weithin als einer der Gründe für den Anstieg des angeblichen Antisemitismus angesehen, eine Ansicht, die durch die vom israelischen Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten veröffentlichten Ergebnisse bestätigt wird. Wie Ynet News berichtet, hat das Ministerium festgestellt, dass antisemitische Vorfälle weltweit im Jahr 2023 im Vergleich zu den ersten Monaten des vergangenen Jahres um 22 Prozent zugenommen haben, wobei die Zahl der gewalttätigen Vorfälle um 48 Prozent gestiegen ist.

Das Ministerium sagte auch, dass der so genannte “neue Antisemitismus” die “Dämonisierung und Entlegitimierung” Israels sei. “Nur extremer Druck bringt Ergebnisse, und der neue Antisemitismus ist die Delegitimierung Israels”, sagte der Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, den Berichten zufolge. “Wir arbeiten mit dem Außenministerium zusammen, um Nationen auf der ganzen Welt dazu zu bringen, die breitere Definition von Antisemitismus zu übernehmen, die von der IHRA umrissen wurde, und führen Studien durch und starten Kampagnen, um die Arbeit von Anti-Israel-Gruppen zu negieren.”

Zu Israels jüngstem Angriff auf den belagerten Gazastreifen, der auf viel Kritik gestoßen ist, sagte Chikli, der Apartheidstaat habe eine “Kommandozentrale” eröffnet, um die internationale Presse mit Informationen zu versorgen. Israel verfügt bereits über eine gut finanzierte Propagandastruktur – Hasbara -. Jüngsten Umfragen zufolge hat die tödliche Militäroffensive die Umfragewerte von Premierminister Benjamin Netanjahu in die Höhe getrieben. Übersetzt mit Deepl.com

