SCOTT RITTER: NATO Summit, a Theater of the Absurd The unfulfilled goals and objectives from last year’s meeting in Madrid loom over the Atlantic military alliance. When the membership meets in Vilnius this week, normalizing failure might best describe the most that can be accomplished. By Scott Ritter Special to Consortium News The le

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der Präsident von Litauen, Gitanas Nauseda, am 26. Juni. (NATO)





Das atlantische Militärbündnis steht unter dem Eindruck der unerfüllten Ziele des letztjährigen Treffens in Madrid. Wenn sich die Mitglieder diese Woche in Vilnius treffen, könnte die Normalisierung des Scheiterns das Beste sein, was erreicht werden kann.

Der NATO-Gipfel, ein Theater des Absurden

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

10. Juli 2023

Die Staats- und Regierungschefs der 31 NATO-Mitgliedsstaaten haben damit begonnen, sich in der litauischen Hauptstadt Vilnius zum 33. Gipfel des Bündnisses zu versammeln, einem Ereignis, das zum Symbol für die zunehmend schwierige Aufgabe der Militärorganisation geworden ist, den politischen Willen in greifbare Realität umzusetzen.

Seit dem Gipfeltreffen in Wales 2014, als die NATO Russland nach der russischen Annexion der Krim zur obersten Priorität erklärte, und dem Gipfeltreffen in Warschau 2016, als die NATO als Reaktion auf die wahrgenommene russische “Aggression” in der Region die Stationierung von “Gefechtsverbänden” auf dem Boden von vier NATO-Mitgliedern (Lettland, Estland, Litauen und Polen) beschloss, hat Russland die Tagesordnung der NATO und damit auch ihre Identität dominiert.

Der Gipfel von Vilnius verspricht in dieser Hinsicht nicht anders zu werden.

Eines der Hauptprobleme, mit denen die NATO-Führung konfrontiert ist, besteht darin, dass der Gipfel von Vilnius im Schatten des Madrider Gipfels vom letzten Jahr steht, der Ende Juni nach der Einleitung der russischen Militäroperationen gegen die Ukraine einberufen wurde.

Der Madrider Gipfel folgte auf Boris Johnsons vorsätzliche Sabotage eines ukrainisch-russischen Friedensabkommens, das am 1. April 2023 in Istanbul unterzeichnet werden sollte, und auf die Entscheidung der Vereinigten Staaten vom Mai 2023, der Ukraine im Rahmen eines neuen “Leihvertrags” militärische Unterstützung in Höhe von mehr als 45 Milliarden Dollar zu gewähren.

[Zum Thema: Der gescheiterte ukrainische Friedensvertrag]

Kurz gesagt, die NATO hatte sich gegen eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine entschieden und stattdessen einen Stellvertreterkrieg geführt, bei dem ukrainische Arbeitskräfte mit NATO-Ausrüstung kombiniert wurden, um das zu erreichen, was die US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, im Mai 2022 als “strategische Niederlage” Russlands in der Ukraine bezeichnete.

Der Madrider Gipfel führte zu einer offiziellen NATO-Erklärung, in der es hieß: “Russland muss diesen Krieg sofort beenden und sich aus der Ukraine zurückziehen”, und weiter: “Weißrussland muss seine Komplizenschaft in diesem Krieg beenden.”

Was die Ukraine betrifft, so war die Madrider Erklärung ebenso eindeutig. “Wir stehen in voller Solidarität mit der Regierung und dem Volk der Ukraine, die ihr Land heldenhaft verteidigen”, hieß es darin.

“Wir bekräftigen unsere unerschütterliche Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen, die bis zu ihren Hoheitsgewässern reichen. Wir unterstützen voll und ganz das der Ukraine innewohnende Recht auf Selbstverteidigung und auf die Wahl ihrer eigenen Sicherheitsvorkehrungen. Wir begrüßen die Bemühungen aller Bündnispartner, die der Ukraine Unterstützung gewähren. Wir werden sie in Anbetracht ihrer besonderen Lage angemessen unterstützen.

Selbstbewusst auf eine “strategische Niederlage” hinarbeiten

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nimmt per Videolink an der NATO-Sitzung in Madrid im Juni 2022 teil. Von links am Tisch: Spaniens Premierminister Pedro Sánchez, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Boris Johnson, der damalige britische Premierminister, US-Präsident Joe Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. (Präsident der Ukraine)

Die NATO, so schien es, war äußerst zuversichtlich, dass sie das von ihr so sehr gewünschte Ergebnis – die strategische Niederlage Russlands – erreichen würde.

Was für einen Unterschied ein Jahr doch macht.

Die Unterstützung der NATO für die Ukraine führte zu einer erfolgreichen Gegenoffensive, die Russland dazu zwang, sich aus dem Gebiet um die Stadt Charkow zurückzuziehen und Teile der am rechten Ufer des Dnjepr gelegenen Oblast Cherson aufzugeben. Nachdem sich die russische Verteidigung gefestigt hatte und der ukrainische Angriff ins Stocken geraten war, begannen sowohl die NATO als auch Russland, sich auf die nächste Phase des Konflikts vorzubereiten.

Die NATO begann mit monatelangen Bemühungen, neun ukrainische Armeebrigaden nach NATO-Standards auszurüsten und auszubilden, indem sie ihnen NATO-Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie zur Verfügung stellte und sie in der kombinierten Kriegsführung nach NATO-Vorbild ausbildete.

Russland hat seinerseits eine Teilmobilisierung seiner Streitkräfte (Einberufung von etwa 300.000 Reservisten und Rekrutierung von weiteren 150-200.000 Freiwilligen) und seiner Rüstungsindustrie (drastische Steigerung der Produktion von Panzern, Raketen und Artilleriemunition) vorgenommen. Darüber hinaus bereitete Russland gemäß einer Militärdoktrin, die unter Berücksichtigung der Lehren aus dem ersten Jahr der militärischen Sonderoperation in der Ukraine aktualisiert worden war, gehärtete Verteidigungsstellungen vor.

Die NATO hatte große Hoffnungen darauf gesetzt, dass die ukrainische Armee in der Lage sein würde, eine Gegenoffensive gegen Russland durchzuführen, die sowohl in Bezug auf die Rückeroberung von Gebieten als auch in Bezug auf die Verluste der russischen Armee zu erkennbaren Ergebnissen führen würde. Die bisherigen Ergebnisse sind jedoch enttäuschend: Zehntausende von ukrainischen Opfern und Tausende von zerstörten Fahrzeugen, ohne dass es gelungen wäre, auch nur die erste Linie der russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen.

Eine der Herausforderungen, vor denen die NATO in Vilnius stehen wird, ist die Frage, wie sie sich von diesem Rückschlag erholen kann. In vielen NATO-Staaten macht sich allmählich eine “Ukraine-Müdigkeit” breit, da sie mit ansehen müssen, wie ihre Waffenarsenale leer geräumt und ihre Kassen geleert werden, was nach allen Maßstäben eine aussichtslose Sache zu sein scheint.

Angesichts des Umfangs und des Ausmaßes der ukrainischen militärischen Niederlage scheint sich der Schwerpunkt vieler NATO-Mitglieder von dem unrealistischen Ziel, Russland strategisch zu besiegen, auf das realistischere Ziel zu verlagern, eine Beendigung des Konflikts herbeizuführen, die die Ukraine als lebensfähigen Nationalstaat erhält.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj wird am NATO-Gipfel teilnehmen. Seine Forderungen nach einer NATO-Mitgliedschaft werden jedoch nicht erfüllt werden – US-Präsident Joe Biden selbst hat sich zu diesem Thema geäußert und erklärt, dies sei nicht möglich, solange sich die Ukraine im Krieg mit Russland befinde.

Gesichtswahrende Gesten

Es wird gesichtswahrende Gesten seitens der NATO geben, wie z.B. die Einrichtung eines NATO-Ukraine-Rates und Gespräche über eventuelle Sicherheitsgarantien nach einem Konflikt. In Wirklichkeit aber wird Zelenskys Anwesenheit der Ukraine mehr schaden als nützen, denn sie wird die internen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der NATO in der Frage der ukrainischen Mitgliedschaft nur noch verschärfen und die Ohnmacht der NATO deutlich machen, wenn es darum geht, irgendetwas zu unternehmen, was die derzeitige Entwicklung auf dem Schlachtfeld, die auf eine strategische Niederlage sowohl der Ukraine als auch der NATO zusteuert, sinnvoll verändern könnte.

Die Vision des Madrider Gipfels war, dass die NATO aus ihrem strategischen Sieg gegen Russland Kapital schlägt, um ihre Reihen in Europa weiter zu vergrößern (sowohl Finnland als auch Schweden waren eingeladen) und ihren Einfluss auf den Pazifischen Ozean auszudehnen. Die pazifischen Partner der NATO (Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea) wurden zwar nach Vilnius eingeladen, doch die Hoffnungen, dass ihre Anwesenheit mit der Ankündigung der Eröffnung eines NATO-Verbindungsbüros in Japan zusammenfallen würde, wurden von Frankreich zunichte gemacht, das sich dagegen wehrt, dass ein Bündnis, das sich angeblich auf die Sicherheit des Nordatlantiks konzentriert, im Pazifikraum aktiv wird.

Während Finnland der NATO beigetreten ist, hat Schweden dies nicht getan, und seine Mitgliedschaft wird angesichts des Widerstands der Türkei zunehmend problematisch. Die jüngste Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep Erdogan, die Türkei werde der schwedischen NATO-Mitgliedschaft zustimmen, wenn die Europäische Union die Türkei aufnimmt, scheint eine Giftpille zu sein, die Schwedens Hoffnungen auf eine Mitgliedschaft endgültig zunichte macht, da die Europäische Union nicht geneigt ist, die Türkei aufzunehmen.

Das Gipfeltreffen in Vilnius wird höchstwahrscheinlich von diesen Fragen und der Unfähigkeit des Bündnisses, einen sinnvollen Konsens darüber zu erzielen, wie sie am besten angegangen werden können, geprägt sein.

Man kann mit einer Fülle von rhetorischen Ausflüchten und Posen der NATO-Mitglieder rechnen, aber Tatsache ist, dass die eigentliche Aufgabe des Gipfels von Vilnius darin besteht, eine sanfte Landung der unerfüllten Ziele zu erreichen, die letztes Jahr in Madrid festgelegt wurden.

Die Normalisierung des Scheiterns könnte das Beste sein, was die NATO in Vilnius erreichen kann.

Wenn es nicht gelingt, die Anhäufung von Debakeln, die die derzeitige NATO-Politik gegenüber der Ukraine darstellt, zu stoppen, wird dies zu einem weiteren Zusammenbruch der militärischen Lage in der Ukraine und der politischen Lage in Europa führen, die in ihrer Gesamtheit die NATO näher an den Zeitpunkt ihres endgültigen Untergangs bringen.

Diese Aussicht verheißt nichts Gutes für diejenigen, deren Aufgabe es ist, die Realität so positiv wie möglich darzustellen. Aber die NATO hat schon vor langer Zeit aufgehört, sich mit einer auf Tatsachen beruhenden Welt zu befassen, und lässt es zu, dass sie sich in ein absurdes Theater verwandelt, in dem die Akteure sich selbst vormachen, dass sie die Geschichte, die sie spinnen, glauben, während das Publikum bestürzt zuschaut. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …