Labour’s new bankroller is Israel lobbyist, South African apartheid profiteer The UK Labour Party’s latest corporate mega-donor is a pro-Israel businessperson whose firm profiteered from South African apartheid. Gary Lubner’s company played an important role busting international sanctions against the South African apartheid regime in the 1980s. Lubner even joined the police force responsible for South Africa’s brutal white supremacist regime in 1977.

Der Israel-Lobbyist Gary Lubner sagt, er spendet mehr als 6 Millionen Dollar an die wichtigste Oppositionspartei Großbritanniens. (YouTube)

Der neue Geldgeber der Labour Party ist ein Israel-Lobbyist und südafrikanischer Apartheid-Profiteur

von Asa Winstanley

9. Juni 2023

Der neueste Großspender der britischen Labour-Partei ist ein israelfreundlicher Geschäftsmann, dessen Firma von der südafrikanischen Apartheid profitierte.

Gary Lubners Firma spielte eine wichtige Rolle bei der Durchbrechung internationaler Sanktionen gegen das südafrikanische Apartheidregime in den 1980er Jahren.

Lubner war 1977 sogar Mitglied der Polizeikräfte, die für das brutale Regime der weißen Vorherrschaft in Südafrika verantwortlich waren.

Er war während der gesamten Zeit, in der das Unternehmen die Sanktionen vereitelte, in den 1980er Jahren als Buchhalter tätig, und sein Vater und sein Onkel (die auch seine Chefs waren) spendeten persönlich an die regierende Nationale Partei, die die Apartheid aufgebaut hatte.

Aus den aufeinander folgenden Jahresberichten geht hervor, dass Lubner ein langjähriger Spender der United Jewish Israel Appeal ist, einer Lobbygruppe mit engen Verbindungen zum Staat Israel.

Die Lubners sind langjährige Spender für den Apartheidstaat Israel.

Die in diesem Artikel aufgeworfenen Fragen wurden Gary Lubner im Detail gestellt. Doch ein Sprecher, der seinen Namen nicht nannte, gab nur ein knappes, pauschales Dementi ab.

“Diese Behauptungen sind völlig unzutreffend”, hieß es.

“Gary hat eine lange Geschichte als Gegner der Apartheid und arbeitet mit vielen fortschrittlichen Organisationen zusammen. Er und seine Familie haben sehr eng mit ihrem Freund Nelson Mandela zusammengearbeitet, um einen dauerhaften Wandel in Südafrika herbeizuführen. Jede gegenteilige Behauptung ist einfach irreführend und falsch”.



Reiche Spender

Am vergangenen Wochenende zitierte die Financial Times Lubner mit den Worten, er wolle Labour – die britische Oppositionspartei unter Keir Starmer – “für eine lange Zeit” in die Regierung bringen.

Die Zeitung berichtete, er habe bereits fast eine Million Dollar an Labour gespendet und wolle bis zu den nächsten Parlamentswahlen mehr als 6 Millionen Dollar spenden.

Die Zeitung berichtet, dass er damit “einer der größten Einzelspender von Labour” sein wird.

Starmer stürzte die Partei in eine Finanzkrise, als er den linken Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn ablöste, der die Partei in einer gesunden finanziellen Verfassung hinterlassen hatte.

Starmer bereinigte die linke Mitgliederbasis, was dazu führte, dass die Partei rund 200.000 Mitglieder verlor. Die jährlichen Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sanken um mehr als 10,5 Millionen Dollar.

Doch Starmer füllt die Lücke nun mit der Unterstützung wohlhabender Wirtschaftsspender wie Lubner.

Die Financial Times hat nicht über Lubners Pro-Israel-Spenden berichtet.

Aber sie verschwieg auch die Rolle des Lubner-Familienunternehmens – PG Group – als wichtiger Unterstützer des südafrikanischen Apartheidregimes.

“Routinemäßige Morde und Attentate”

Gary Lubner kam in den 1980er Jahren zur PG Group, kurz bevor das Unternehmen begann, eine wichtige Rolle dabei zu spielen, der Apartheid-Regierung zu helfen, internationale Sanktionen zu umgehen.

Der südafrikanische Journalist Hennie van Vuuren erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass die Unterstützung der Lubners für die herrschende Apartheidpartei zu einer Zeit erfolgte, “als Tausende von Kindern ohne Gerichtsverfahren inhaftiert wurden” und als es “routinemäßige Morde und Ermordungen” gab.

Van Vuuren sagte über die Lubners, dass es “in ihrem finanziellen Interesse” lag, die Sanktionen zu brechen. “Ich denke, dass sie absolut von der Apartheid profitiert haben”, sagte er. “Sie haben mit ziemlicher Sicherheit das Militär und verschiedene Teile des Regimes mit Material versorgt.”

Der Sprecher reagierte nicht, als wir das, was van Vuuren uns sagte, an Lubner weitergaben.

Gary Lubner blieb bis Ende der 1980er Jahre in Südafrika und trat einige Jahre später in den internationalen Arm der PG-Gruppe, Belron, in London ein. Im Jahr 2000 wurde er zum CEO von Belron ernannt und ging Anfang dieses Jahres in den Ruhestand.

Das Unternehmen begann im späten 19. Jahrhundert als Glashändler in Kapstadt. Jahrhunderts in Kapstadt. Bis 2010 besaß es Markennamen in der ganzen Welt (einschließlich Autoglass im Vereinigten Königreich) und erzielte einen Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar.

Umgehung von Sanktionen

In Südafrika waren Gary Lubners Vater Ronnie und Onkel Bertie (die auch seine Chefs waren) Sanktionsbrecher für das Apartheidregime.

Obwohl Gary Lubner – wie viele weiße Südafrikaner – heute behauptet, die ganze Zeit über ein Gegner der Apartheid gewesen zu sein, profitierte seine Firma zu jener Zeit sehr stark von der Unterstützung des Regimes.

2017 veröffentlichten südafrikanische Journalisten eine auf Archivdokumenten basierende Untersuchung, aus der hervorging, dass die Lubners während der Apartheidzeit an die regierende Nationale Partei spendeten.

In einem Brief aus dem Jahr 1982 bedankte sich Bertie Lubner “im Namen meines Bruders Ronnie” beim damaligen Premierminister P. W. Botha für den “wunderbaren Abend, den wir mit Ihnen, charmanten Mitgliedern Ihrer Familie und anderen Gästen verbracht haben.”

Bertie Lubner schwärmte von dem brutalen Apartheid-Führer und schrieb, dass es “Männer mit so hohen Idealen und Entschlossenheit wie Sie sind, die Geschichte schreiben”.

Botha war ein führender weißer Rassist und ein ehemaliges Mitglied der Ossewabrandwag, einer südafrikanischen Nazigruppe.

Ein Foto des Briefes der Lubners an P. W. Botha

Der Brief der Lubners an den südafrikanischen Apartheidführer P. W. Botha. Siehe unten für das vollständige Dokument.

Bald nach dem “sehr schönen Abend” im Jahr 1982 spendeten die Lubners an die Partei des Premierministers, wie aus den Archiven der National Party hervorgeht. Der Brief der Lubners und die Spendenquittung sind am Ende dieses Artikels in voller Länge nachzulesen.

Wie die Gruppe Open Secrets von Hennie van Vuuren 2017 berichtete, “sorgte die Post-Apartheid-Amnesie dafür, dass [Bertie] Lubner zum Zeitpunkt seines Todes im vergangenen Jahr als geliebter Philanthrop und ikonischer Wirtschaftsführer gepriesen wurde, während viel zu wenig über seine Unterstützung des Establishments während der Apartheid gesagt wurde.”

Kurz vor seinem Tod im Jahr 2016 gab Bertie Lubner – Gary Lubners Onkel und Chef – gegenüber van Vuuren zu, dass “wir leider die Sanktionen brechen mussten, weil wir einen Großteil unserer Holzprodukte aus dem Ausland bezogen”.

Van Vuuren berichtet in seinem Buch “Apartheid, Waffen und Geld”, dass die Lubners “sich Dokumente besorgten, die ein anderes Land als Bestimmungsort der Importe auswiesen, und auf See wurden diese Dokumente geändert und das Holz nach Südafrika gebracht.

Van Vuuren fand in den südafrikanischen Archiven ein weiteres Dokument, das darauf hindeutet, dass die Firma der Lubners “Komplizen bei der Folterung” von Befreiungskämpfern im benachbarten Angola geworden sein könnte.

Die Lubners spielten auch eine wichtige Rolle bei der Lobbyarbeit in den USA gegen Sanktionen gegen das südafrikanische Regime.

Bertie und Ronnie Lubner.

Bertie Lubner war Mitglied der South Africa Foundation, einer von der Regierung koordinierten Propagandagruppe, die 1959 gegründet wurde, um “dem entgegenzuwirken, was die Geschäftswelt als Lügen ansah, die von Anti-Apartheid-Aktivisten in der ganzen Welt verbreitet wurden”, berichtet van Vuuren in seinem Buch.

“Vieles von dem, was wir taten, geschah hinter den Kulissen, wo wir in vielerlei Hinsicht Zugang hatten, den die Regierung nicht hatte”, sagte Basil Hersov, Vorsitzender der Stiftung von 1977 bis 1993, gegenüber van Vuuren.

Bertie Lubner rechtfertigte das Apartheid-Regime in seinem Interview mit dem Journalisten mit den Worten: “Man musste es akzeptieren – so lauteten die Gesetze des Landes, und entweder man lebte danach oder man verpisste sich.”

Van Vuuren schrieb, dass “Lubner argumentierte, ein wichtiges Ziel der [Südafrika-Stiftung] sei es, Länder davon zu überzeugen, ihre Boykotte aufzugeben”.

Van Vuuren sagte gegenüber The Electronic Intifada: “Wir wissen nicht genau, was sie mit der Aufhebung von Sanktionen verdient haben”, aber dass sie dazu beigetragen haben, “die Aufrechterhaltung des Apartheidregimes zu gewährleisten, und das kam Unternehmen wie diesen zugute.”

Laut einem von van Vuuren zitierten Memo der US-Botschaft führten Gary Lubners Chefs Ronnie und Bertie Lubner 1985 eine Gruppe prominenter südafrikanischer Geschäftsleute auf einer Reise nach Washington an, um ihr “Interesse an einem Beitrag zu einer unabhängigen pro-südafrikanischen Lobbygruppe zu bekunden.”

Van Vuuren schrieb, dass “Ronnie und Bertie Lubner und einige ihrer Partner ihre Bereitschaft bekundet hatten, bis zu 15 Millionen Dollar für verschiedene Projekte zur Verbesserung des Images Südafrikas im Ausland beizusteuern”.



“Sein lieber Freund Nelson Mandela”

Als all dies in Südafrika aufgedeckt wurde, verteidigten die Sympathisanten der Familie sie und behaupteten, dass es sich um eine “komplizierte Angelegenheit” handele, dass Bertie Lubner “der Lieblingsonkel der jüdischen Gemeinde” sei und dass er, obwohl er ein Unterstützer und Spender des Apartheid-Verfechters P. W. Botha gewesen sei, später auch Zeit mit “seinem guten Freund Nelson Mandela” verbracht habe.

Der ehemalige Präsident F. W. de Klerk – ebenfalls von der Nationalen Partei – verteidigte die Lubners im Jahr 2017 und behauptete, dass sie durch ihre Spenden an seine Partei “nicht die Apartheid, sondern die Abschaffung der Apartheid unterstützt haben.”

Gary Lubner behauptet nun, gegen die Apartheid “aus dem Inneren” des Regimes heraus gearbeitet zu haben.

In einem Interview mit dem South African Jewish Museum aus dem Jahr 2021 gab Lubner zu, während einer der brutalsten Perioden der südafrikanischen Polizei angehört zu haben.

Er trat 1977 ein, nicht lange nach dem Soweto-Aufstand von 1976, bei dem die weiße Polizei Hunderte von schwarzen Demonstranten erschoss.

Lubner, der damals 18 Jahre alt war, sagte, er sei beigetreten, weil “ich meine Wehrpflicht erfüllen musste”. Aber er sagte auch, “wenn ich jetzt zurückblicke, war es eines der besten Jahre, die ich je verbracht habe, so ironisch das auch klingen mag”, weil es ihn “politisiert” hat.

Als Student an der Universität von Kapstadt arbeitete er weiterhin “mehr für die Polizei, weil ich diese [einmal im Monat stattfindenden] Camps machen musste”.

Doch van Vuuren bezweifelt Lubners Darstellung: Es sei “im Nachhinein sehr einfach” zu behaupten, er habe gegen die Apartheid gekämpft, aber “die harte Kante der internen Repression wurde von der Polizei geführt” und nicht von der Armee, in die Lubner nicht eingezogen wurde.

Genau zu der Zeit, als junge Schwarze “zu Fuß aus dem Land flohen, um sich im südlichen Afrika ausbilden zu lassen”, lief Lubner “dem Regime in die Arme. Er hatte einen sehr mächtigen, sehr reichen Vater. Zweifellos hätten die Lubners ihn zum Studium ins Ausland schicken können”, aber “Lubner entschied sich dagegen.”

Der Anti-BDS-Aktivist Jack Lubner.

Gary Lubner gab im Interview 2021 zu, dass er Südafrika erst in den späten 1980er Jahren verlassen hat.

Die Familie Lubner ist nicht nur mit dem Apartheid-Südafrika, sondern auch mit Israel eng verbunden.

Garys Onkel (und verstorbener Chef) Bertie Lubner war ab 1975 ein wichtiger Geldgeber der Ben-Gurion-Universität des Negev. Eine südafrikanische Untersuchungskommission befand die Universität 2011 der “institutionellen Komplizenschaft und aktiven Zusammenarbeit mit dem israelischen Militär, der Besatzung und den Apartheidpraktiken” für schuldig.

Gary Lubners Sohn Jack Lubner ist ein führendes Mitglied mehrerer Israel-Lobbygruppen in Großbritannien, darunter das Jewish Labour Movement, Yachad und die von der israelischen Botschaft finanzierte Union of Jewish Students.

Jack Lubner ist ein Kämpfer gegen die von den Palästinensern angeführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) und war Praktikant der israelfreundlichen Lobbyistin Ruth Smeeth, als sie im britischen Unterhaus saß. Er hat auch eine führende Rolle in der jüngsten Hetzkampagne der Israel-Lobby gegen den britischen irakischen Rapper und Aktivisten Lowkey gespielt.



Die wirtschaftsfreundliche Option

In seinem Interview mit der Financial Times setzt Gary Lubner die von Israel geführte Verleumdungskampagne gegen den ehemaligen Labour-Chef Jeremy Corbyn fort. Er behauptet, Jack sei von Corbyns Anhängern während seiner Amtszeit “beschimpft, an den Pranger gestellt und angegriffen” worden.

“Gary Lubner sagte der Financial Times: “Es war ein echtes Krebsgeschwür in der Partei”.

Der Londoner Times zufolge “hofft Labour, dass Lubner zwar keine offizielle Rolle spielt, aber andere führende Wirtschaftsvertreter dazu ermutigen kann, ihre Unterstützung zuzusichern.”

Damit würde Lubner eine ähnliche Rolle spielen wie Michael Levy, der ehemalige “Lord Cashpoint”-Spendenbeschaffer des Labour-Premierministers Tony Blair, der ebenfalls ein reicher, israelfreundlicher Geschäftsmann war.

Wie die Zeitung i schrieb, “kehren die Unterstützer der Regierungen Blair und [Gordon] Brown zu Sir Keir Starmer’s Labour zurück … sie hat die Leute endlich davon überzeugt, dass die Corbyn-Tage hinter ihr liegen, und sie ist wieder eine geschäftsfreundliche Option für die großen Spender.” Übersetzt mit Deepl.com



Asa Winstanley ist ein investigativer Journalist, der in London lebt. Er ist Mitherausgeber von The Electronic Intifada und Co-Moderator unseres Podcasts.

