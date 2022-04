Der neue Goldrausch: Wie die Auftragnehmer des Pentagon von der Ukraine-Krise profitieren von von William D. Hartung und Julia Gledhill / TomDispatch

https://scheerpost.com/2022/04/18/the-new-gold-rush-how-pentagon-contractors-are-cashing-in-on-the-ukraine-crisis/

Bild: Das Pentagon, der Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums, in Washington, D.C. (Wikimedia Commons)

Die amerikanischen Rüstungsunternehmen profitieren nicht nur von der russischen Invasion in der Ukraine, sondern auch von den Auswirkungen



Der neue Goldrausch: Wie die Auftragnehmer des Pentagon von der Ukraine-Krise profitieren

von William D. Hartung und Julia Gledhill / TomDispatch

18. April 2022

Die russische Invasion in der Ukraine hat unermessliches Leid über die Menschen in diesem Land gebracht und gleichzeitig Rufe nach höheren Militärausgaben sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa laut werden lassen. Obwohl sich dieser Krieg als eine Tragödie für die Welt erweisen könnte, profitiert eine Gruppe bereits davon: Die amerikanischen Rüstungsunternehmen.

Noch bevor die Feindseligkeiten ausbrachen, sprachen die Vorstandsvorsitzenden großer Waffenfirmen darüber, wie die Spannungen in Europa ihre Gewinne steigern könnten. In einer Telefonkonferenz mit den Investoren seines Unternehmens im Januar 2022 prahlte Greg Hayes, CEO von Raytheon Technologies, damit, dass die Aussicht auf einen Konflikt in Osteuropa und anderen globalen Krisenherden gut für das Geschäft sei, und fügte hinzu, dass “wir, ich würde sagen, Möglichkeiten für internationale Verkäufe sehen… [D]ie Spannungen in Osteuropa, die Spannungen im Südchinesischen Meer, all diese Dinge üben Druck auf einige der Verteidigungsausgaben dort drüben aus. Ich rechne also fest damit, dass wir davon profitieren werden.

Ende März, in einem Interview mit der Harvard Business Review, nachdem der Krieg in der Ukraine begonnen hatte, verteidigte Hayes die Art und Weise, wie sein Unternehmen von diesem Konflikt profitieren würde:

“Ich entschuldige mich nicht dafür. Ich denke, wir sollten noch einmal anerkennen, dass wir dort sind, um die Demokratie zu verteidigen, und es ist eine Tatsache, dass wir im Laufe der Zeit einen gewissen Nutzen für unser Geschäft sehen werden. Alles, was heute in die Ukraine geliefert wird, stammt natürlich aus den Lagerbeständen des Verteidigungsministeriums oder unserer NATO-Verbündeten, und das ist eine gute Nachricht. Irgendwann werden wir sie wieder auffüllen müssen, und wir werden in den nächsten Jahren einen Nutzen für das Geschäft sehen.”

Waffen für die Ukraine, Profite für Vertragspartner

Der Krieg in der Ukraine wird für Unternehmen wie Raytheon und Lockheed Martin in der Tat eine Goldgrube sein. Zunächst einmal wird es Verträge über die Lieferung von Waffen wie Raytheons Stinger-Flugabwehrrakete und der von Raytheon/Lockheed Martin produzierten Javelin-Panzerabwehrrakete geben, die Washington bereits zu Tausenden an die Ukraine geliefert hat. Der größere Strom an Profiten wird jedoch aus der zugesicherten Erhöhung der Ausgaben für die nationale Sicherheit hier und in Europa nach dem Konflikt kommen, die zumindest teilweise durch die russische Invasion und das darauf folgende Desaster gerechtfertigt ist.

Die direkten Waffentransfers an die Ukraine spiegeln nur einen Teil des zusätzlichen Geldes wider, das an die US-Militärfirmen fließt. Allein in diesem Haushaltsjahr werden sie garantiert auch von der Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) des Pentagons und dem Foreign Military Financing (FMF)-Programm des Außenministeriums profitieren, die beide den Erwerb amerikanischer Waffen und anderer Ausrüstung sowie die militärische Ausbildung finanzieren. Dies sind die beiden wichtigsten Kanäle für die Militärhilfe an die Ukraine, seit die Russen 2014 auf der Krim einmarschiert sind und diese erobert haben. Seitdem haben die Vereinigten Staaten rund 5 Mrd. USD an Sicherheitshilfe für dieses Land bereitgestellt.

Nach Angaben des Außenministeriums haben die Vereinigten Staaten diese Militärhilfe geleistet, um der Ukraine zu helfen, “ihre territoriale Integrität zu bewahren, ihre Grenzen zu sichern und die Interoperabilität mit der NATO zu verbessern.” Als die russischen Truppen im vergangenen Jahr begannen, sich an der ukrainischen Grenze zu sammeln, hat Washington den Einsatz schnell erhöht. Am 31. März 2021 erklärte das US-Europakommando angesichts der schätzungsweise 100 000 russischen Truppen, die bereits entlang der Grenze und auf der Krim stationiert waren, eine “potenziell unmittelbar bevorstehende Krise”. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte die Regierung Biden der Ukraine Waffen im Wert von 650 Millionen Dollar zugesagt, darunter Flugabwehr- und Panzerabwehrausrüstung wie die Panzerabwehrrakete Javelin von Raytheon/Lockheed Martin.

Trotz dieser umfangreichen amerikanischen Militärhilfe drangen russische Truppen im Februar tatsächlich in die Ukraine ein. Seitdem haben die USA nach Angaben des Pentagons rund 2,6 Milliarden Dollar an Militärhilfe für das Land bereitgestellt, womit sich die Gesamtsumme der Regierung Biden auf mehr als 3,2 Milliarden Dollar beläuft, Tendenz steigend.

Ein Teil dieser Hilfe war in einem Soforthilfepaket für die Ukraine vom März enthalten, das die direkte Beschaffung von Waffen aus der Rüstungsindustrie vorsah, darunter Drohnen, lasergesteuerte Raketensysteme, Maschinengewehre, Munition und anderes Zubehör. Die großen Rüstungskonzerne werden sich nun um Pentagon-Verträge für die Lieferung dieser zusätzlichen Waffen bemühen, während sie sich gleichzeitig darauf vorbereiten, die bereits an die Ukrainer gelieferten Pentagon-Bestände aufzufüllen.

In dieser Hinsicht können sich die militärischen Auftragnehmer auf viel freuen. Mehr als die Hälfte der 6,5 Milliarden Dollar, die das Pentagon für die Ukraine bereitstellt, sind für die Aufstockung der Bestände des Verteidigungsministeriums bestimmt. Insgesamt hat der Gesetzgeber 3,5 Mrd. Dollar für diesen Zweck bereitgestellt, 1,75 Mrd. Dollar mehr als der Präsident selbst beantragt hatte. Außerdem wurden die Mittel für das FMF-Programm des Außenministeriums für die Ukraine um 150 Millionen Dollar aufgestockt. Und bedenken Sie, dass in diesen Zahlen noch nicht einmal die Notfinanzierung für die Anschaffungs- und Wartungskosten des Pentagons enthalten ist, die den großen Waffenherstellern garantiert weitere Einnahmequellen verschaffen wird.

Aus der Sicht dieser Unternehmen ist es sogar noch besser, dass sie noch viele Bissen aus dem Apfel der ukrainischen Militärhilfe nehmen können. Präsident Biden hat bereits überdeutlich gemacht, dass “wir der Ukraine die Waffen geben werden, mit denen sie kämpfen und sich in all den schwierigen Tagen, die vor ihr liegen, verteidigen kann”. Man kann nur vermuten, dass weitere Zusagen folgen werden.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt des Krieges für Lockheed, Raytheon und andere Rüstungsunternehmen ist der Vorstoß des Vorsitzenden des Ausschusses für Streitkräfte im Repräsentantenhaus, Adam Smith (D-WA), und des ranghöchsten Republikaners im Ausschuss, Mike Rogers aus Alabama, die Produktion einer neuen Generation von Flugabwehrraketen zu beschleunigen, die die Stinger-Rakete ersetzen soll. Bei seiner Anhörung vor dem Kongress argumentierte William LaPlante, der jüngste Kandidat für die Leitung der Beschaffung im Pentagon, dass Amerika auch mehr “heiße Produktionslinien” für Bomben, Raketen und Drohnen brauche. Betrachten Sie das als einen weiteren zu erwartenden Vorteil für die großen Waffenhersteller.



Die Goldmine des Pentagons

Für die US-Rüstungsindustrie sind die größten Vorteile des Krieges in der Ukraine jedoch nicht die unmittelbaren Waffenverkäufe, so groß sie auch sein mögen, sondern die Veränderung der laufenden Debatte über die Ausgaben des Pentagons selbst. Natürlich haben die Vertreter dieser Unternehmen bereits auf die langfristige Herausforderung durch China verwiesen, eine stark übertriebene Bedrohung, aber die russische Invasion ist für sie nichts weniger als Manna vom Himmel, der ultimative Schlachtruf für die Befürworter höherer Militärausgaben. Schon vor dem Krieg waren für das Pentagon in den nächsten zehn Jahren mindestens 7,3 Billionen Dollar vorgesehen, mehr als das Vierfache der Kosten von Präsident Bidens 1,7 Billionen Dollar schwerem Plan “Build Back Better”, der bereits von Kongressmitgliedern als “viel zu teuer” bezeichnet wurde. Und bedenken Sie, dass sich diese 7,3 Billionen Dollar angesichts des derzeitigen Anstiegs der Pentagon-Ausgaben als Minimalwert erweisen könnten.

Tatsächlich haben Pentagon-Beamte wie die stellvertretende Verteidigungsministerin Kathleen Hicks die Ukraine prompt als eine der Begründungen für den von der Biden-Administration vorgeschlagenen Rekordhaushalt für die nationale Sicherheit in Höhe von 813 Milliarden Dollar angeführt und die russische Invasion als “akute Bedrohung der Weltordnung” bezeichnet. In einer anderen Ära wäre dieser Haushaltsantrag für das Haushaltsjahr 2023 umwerfend gewesen, da er höher ist als die Ausgaben auf dem Höhepunkt der Konflikte in Korea und Vietnam und über 100 Milliarden Dollar mehr, als das Pentagon auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges jährlich erhielt.

Trotz dieses Umfangs drängen die Republikaner im Kongress – zusammen mit einer beträchtlichen Anzahl ihrer demokratischen Kollegen – bereits auf eine Erhöhung. Vierzig republikanische Mitglieder der Ausschüsse für Streitkräfte des Repräsentantenhauses und des Senats haben ein Schreiben an Präsident Biden unterzeichnet, in dem sie ein Wachstum der Militärausgaben um 5 % über die Inflationsrate hinaus fordern, was den Haushaltsantrag um bis zu 100 Mrd. Dollar aufstocken könnte. Bezeichnenderweise warf die Abgeordnete Elaine Luria (D-VA), die das Gebiet in der Nähe der Militärwerft Newport News des Unternehmens Huntington Ingalls in Virginia vertritt, der Regierung vor, sie wolle “die Marine ausnehmen”, weil sie die Stilllegung einiger älterer Schiffe in Erwägung ziehe, um Platz für neue zu schaffen. Diese Beschwerde wurde vorgebracht, obwohl die Marine im Haushaltsjahr 2023 satte 28 Milliarden Dollar für neue Schiffe ausgeben will.



Wer profitiert davon?

Die geplante Aufstockung der Mittel für den Schiffbau ist Teil eines vorgeschlagenen Budgets in Höhe von 276 Milliarden Dollar für die Beschaffung von Waffen sowie für weitere Forschung und Entwicklung, das im neuen Haushalt enthalten ist. Diese Firmen teilen sich bereits mehr als 150 Milliarden Dollar an Pentagon-Verträgen pro Jahr, eine Zahl, die in die Höhe schießen wird, wenn die Regierung und der Kongress ihren Willen bekommen. Um das Ganze in den richtigen Kontext zu setzen: Nur eines dieser fünf führenden Unternehmen, Lockheed Martin, erhielt allein im Haushaltsjahr 2020 Pentagon-Verträge im Wert von 75 Milliarden Dollar. Das ist deutlich mehr als der gesamte Etat des Außenministeriums, ein dramatischer Beweis dafür, wie schief die Prioritäten Washingtons sind, trotz des Versprechens der Regierung Biden, “die Diplomatie an die erste Stelle zu setzen”.

Die Waffenwunschliste des Pentagons für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Katalog, der zeigt, wie die großen Auftragnehmer abkassieren werden. Für das neue ballistische Raketen-U-Boot der Columbia-Klasse, das im Werk von General Dynamics Electric Boat im Südosten von Connecticut gebaut wird, soll das Budget für das GJ 2023 von 5,0 Mrd. $ auf 6,2 Mrd. $ steigen. Die Ausgaben für die neue Interkontinentalrakete (ICBM) von Northrop Grumman, die Ground Based Strategic Deterrent, werden jährlich um etwa ein Drittel auf 3,6 Milliarden Dollar steigen. Für die Kategorie “Raketenabwehr und -abwehr”, eine Spezialität von Boeing, Raytheon und Lockheed Martin, sind mehr als 24 Milliarden Dollar vorgesehen. Und die weltraumgestützen Raketenwarnsysteme, ein Grundpfeiler der von der Trump-Administration geschaffenen Space Force, werden von 2,5 Milliarden Dollar im Haushaltsjahr 2022 auf 4,7 Milliarden Dollar im diesjährigen Haushaltsentwurf aufgestockt.

Unter all den Erhöhungen gab es eine einzige Überraschung: eine vorgeschlagene Verringerung der Käufe des Problemflugzeugs F-35 von Lockheed Martin, von 85 auf 61 Flugzeuge im GJ 2023. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Dieses Flugzeug hat mehr als 800 identifizierte Konstruktionsfehler, und seine Produktions- und Leistungsprobleme sind geradezu legendär. Zum Glück für Lockheed Martin ging dieser Rückgang der Stückzahlen nicht mit einer proportionalen Kürzung der Mittel einher. Während die Zahl der neu produzierten Flugzeuge um ein Drittel gekürzt wird, sinkt die tatsächliche Mittelzuweisung für die F-35 um weniger als 10 %, nämlich von 12 auf 11 Mrd. Dollar – ein Betrag, der mehr ist als das gesamte Budget der Centers for Disease Control and Prevention.

Seit Lockheed Martin den Zuschlag für die F-35 erhalten hat, haben sich die Entwicklungskosten mehr als verdoppelt, und die Produktionsverzögerungen haben das Flugzeug um fast ein Jahrzehnt zurückgeworfen. Dennoch haben die Streitkräfte so viele dieser Flugzeuge gekauft, dass die Hersteller mit der Nachfrage nach Ersatzteilen nicht Schritt halten können. Dabei kann die F-35 noch nicht einmal richtig auf ihre Kampfeffähigkeit getestet werden, da die erforderliche Simulationssoftware nicht nur unfertig ist, sondern noch nicht einmal ein voraussichtliches Fertigstellungsdatum hat. Die F-35 ist also noch viele Jahre von einer vollständigen Produktion von Flugzeugen entfernt, die tatsächlich so funktionieren, wie sie angekündigt wurden, falls das überhaupt jemals der Fall sein wird.

Eine Reihe von Waffensystemen, die im Moment in der Ukraine garantiert mit Geld überschüttet werden, sind so gefährlich oder dysfunktional, dass sie, wie die F-35, eigentlich ausgemustert werden sollten. Nehmen Sie die neue ICBM. Der ehemalige Verteidigungsminister William Perry bezeichnete ICBMs als “einige der gefährlichsten Waffen der Welt”, weil ein Präsident nur wenige Minuten Zeit hätte, um zu entscheiden, ob er sie in einer Krise abfeuern soll, wodurch das Risiko eines unbeabsichtigten Atomkriegs aufgrund eines Fehlalarms erheblich steigt. Es macht auch keinen Sinn, Flugzeugträger für 13 Milliarden Dollar pro Stück zu kaufen, zumal die neueste Version sogar Probleme hat, Flugzeuge zu starten und zu landen – ihre Hauptaufgabe – und zunehmend anfällig für Angriffe durch Hochgeschwindigkeitsraketen der nächsten Generation ist.

Die wenigen positiven Aspekte des neuen Haushaltsplans, wie z. B. die Entscheidung der Marine, das unnötige und unbrauchbare Littoral Combat Ship – eine Art “F-35 des Meeres”, das für mehrere Aufgaben konzipiert wurde, von denen es keine gut erfüllt – außer Dienst zu stellen, könnten von den Befürwortern aus den Staaten und Bezirken, in denen diese Systeme gebaut und gewartet werden, leicht rückgängig gemacht werden. Im Repräsentantenhaus gibt es beispielsweise einen mächtigen Joint Strike Fighter Caucus, der im Jahr 2021 mehr als ein Drittel aller Abgeordneten des Repräsentantenhauses zusammenbrachte, um auf mehr F-35 zu drängen, als das Pentagon und die Luftwaffe beantragt hatten, was sie in diesem Jahr zweifellos wieder tun werden. Ein Shipbuilding Caucus unter dem Vorsitz der Abgeordneten Joe Courtney (D-CT) und Rob Wittman (R-VA) wird gegen den Plan der Marine kämpfen, alte Schiffe aus dem Verkehr zu ziehen, um neue zu kaufen. (Sie würden es vorziehen, dass die Marine die alten Schiffe behält und neue mit mehr Steuergeldern kauft). Auch die “ICBM Coalition”, die sich aus Senatoren aus Staaten mit ICBM-Stützpunkten oder -Produktionszentren zusammensetzt, hat eine nahezu perfekte Bilanz, wenn es darum geht, Kürzungen beim Einsatz oder bei der Finanzierung dieser Waffen abzuwehren, und wird 2022 hart daran arbeiten, ihre Haushaltsmittel zu verteidigen.

Auf dem Weg zu einer neuen Politik

Eine vernünftige, realistische und erschwingliche Verteidigungspolitik zu entwickeln, ist immer eine Herausforderung, die sich inmitten des ukrainischen Alptraums noch verschärfen wird. Angesichts der Verwendung der Gelder unserer Steuerzahler lohnt es sich jedoch nur allzu sehr. Ein solcher neuer Ansatz sollte Dinge wie die Verringerung der Zahl der privaten Auftragnehmer des Pentagons beinhalten, von denen Hunderttausende mit völlig überflüssigen Aufgaben beschäftigt sind, die von zivilen Regierungsangestellten billiger erledigt oder einfach abgeschafft werden könnten. Schätzungen zufolge würde eine Kürzung der Ausgaben für Auftragnehmer um 15 % über einen Zeitraum von 10 Jahren rund 262 Milliarden Dollar einsparen.

Der drei Jahrzehnte andauernde, fast 2 Billionen Dollar teure “Modernisierungs”-Plan des Pentagons zum Bau einer neuen Generation von nuklear bewaffneten Bombern, Raketen und U-Booten sowie neuer Sprengköpfe sollte beispielsweise einfach gestrichen werden, ganz im Sinne der von der nuklearpolitischen Organisation Global Zero entwickelten nuklearen Strategie der “reinen Abschreckung”. Und der schwindelerregende globale militärische Fußabdruck der USA – eine Einladung zu weiteren Konflikten, die mehr als 750 Militärbasen auf allen Kontinenten außer der Antarktis und Antiterroroperationen in 85 Ländern umfasst – sollte zumindest drastisch reduziert werden.

Laut der Sustainable Defense Task Force des Center for International Policy und einer vom Congressional Budget Office durchgeführten Studie über alternative Verteidigungsansätze könnte selbst ein relativ minimalistisches strategisches Umdenken im nächsten Jahrzehnt mindestens 1 Billion Dollar einsparen – genug, um eine gesunde Anzahlung auf Investitionen in die öffentliche Gesundheit zu leisten, die schlimmsten potenziellen Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern oder abzumildern oder mit der Aufgabe zu beginnen, die rekordverdächtige Einkommensungleichheit zu verringern.

Natürlich kann keine dieser Veränderungen eintreten, ohne die Macht und den Einfluss des militärisch-industriellen und kongressiven Komplexes in Frage zu stellen – eine Aufgabe, die in diesem Moment des Gemetzels in Europa ebenso dringend wie schwierig ist. Wie schwer es auch sein mag, es ist ein Kampf, der sich lohnt, sowohl für die Sicherheit der Welt als auch für die Zukunft des Planeten.

Eines ist sicher: Ein neuer Goldrausch bei den “Verteidigungs”-Ausgaben ist für alle, die nicht zu diesem Komplex gehören, eine sich anbahnende Katastrophe. Übersetzt mit Deepl.com

Julia Gledhill ist Analystin im Zentrum für Verteidigungsinformationen beim Project On Government Oversight.

William D. Hartung, ein regelmäßiger Gast bei TomDispatch, ist Senior Research Fellow am Quincy Institute for Responsible Statecraft und Autor von Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military Industrial Complex.