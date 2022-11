https://www.globalresearch.ca/new-world-war-west/5799870



Der neue Weltkrieg des Westens. “Massenablenkungswaffen”



Von Manlio Dinucci

Global Research,



22. November 2022

Das Bombardement der Medien mit Massenablenkungswaffen nimmt zu. Vor ein paar Tagen gab Polen bekannt, dass es von zwei russischen Raketen getroffen wurde, die großen Medien verbreiteten die Nachricht, der Alarm ging los und Moskau verkündete, dass es sich um eine Fälschung handelte, aber niemand hörte darauf. Schließlich gibt die NATO zu, dass der Unfall durch eine ukrainische Rakete verursacht wurde, aber das war’s auch schon.

Ein weiteres Ablenkungsmanöver ist die Meldung der britischen Zeitung Mirror: Der russische Philosoph Alexander Dugin hat dazu aufgerufen, Präsident Putin zu stürzen und zu töten. Die großen Medien verbreiteten die Nachricht weltweit, dann kam das Dementi von Dugin, wurde aber im Wesentlichen ignoriert.

Unser Mainstream sticht aus dem Medienkrieg heraus, der zwar diese kolossale Fake News und andere der gleichen Art verbreitet, aber wichtige Nachrichten aus offiziellen Quellen verschweigt, wie z. B. die Anzahl der Waffen und Munition, die die NATO und die EU an die Ukraine liefern, so dass es notwendig ist, die Bestände mit enormen Kosten für die Öffentlichkeit wieder aufzustocken.

Die gleiche Technik wird bei Berichten über internationale Ereignisse wie dem G20-Treffen zwischen Präsident Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi angewandt. Wir beschränken uns darauf, Bidens Worte, das Treffen mit Xi sei “offen und aufrichtig” gewesen, zu berichten, verschweigen aber die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten in der Nationalen Verteidigungsstrategie 2022 erklärt haben, sie seien “bereit, sich in einem Konflikt durchzusetzen, wobei sie der Herausforderung durch China im indopazifischen Raum Vorrang vor der Herausforderung durch Russland in Europa einräumen”.

Aus dem wichtigsten strategischen Dokument der USA ergibt sich das Bild einer Welt, die sich dem Abgrund eines Atomkriegs nähert, angetrieben von einem zunehmend in der Minderheit befindlichen Westen, der zu allem bereit ist, um seine jahrhundertelang dominierende Rolle nicht zu verlieren. All dies wird jedoch unter dem Deckmantel des Schweigens der Medien verborgen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf byoblu veröffentlicht.

Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograph, Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Copyright © Manlio Dinucci, Global Research, 2022

