"Ich bin ein autonomer Designer, der nicht an die politisch korrekten Zwänge großer kommerzieller Modehäuser gebunden ist", sagt Bekkaoui. "Ich war empört über die Ermordung von Shireen Abu Akleh."

Bekkaoui ist der Meinung, dass die Modeindustrie nicht genug tut, um auf die Notlage der Palästinenser aufmerksam zu machen. "Die Menschen in der Modewelt äußern sich im Allgemeinen nicht viel … zu dem, was mit den Palästinensern geschieht. Sie wagen sich nicht an das Thema heran, weil sie Angst haben, dass sie abgesetzt werden." Er sagt, dass er zwar die Absicht hat, an anderen Projekten zu arbeiten, dass aber die palästinensische Sache und das Thema der Ungerechtigkeit seine Arbeit weiterhin beeinflussen werden. "Widerstand kommt nicht aus der Mode", sagt er. "Er ist notwendig, solange es Ungerechtigkeit gibt."

Der niederländisch-marokkanische Modedesigner möchte die Rolle der palästinensischen Keffiyeh als Symbol für den Kampf gegen Ungerechtigkeit erforschen

In Bildern: Aziz Bekkaoui über Mode, die Keffiyeh und Widerstand von Nadda Osman

4. Januar 2023

Die schwarz-weiß gemusterte Keffiyeh ist ein ikonisches Symbol für die palästinensische Sache und macht auf dem Laufsteg einen hervorragenden Eindruck. Die für 2022 angekündigte Kollektion des niederländisch-marokkanischen Designers Aziz Bekkaoui zum Welt-Keffiyeh-Tag umfasst Dutzende von Kleidungsstücken, die von dem charakteristischen palästinensischen Muster inspiriert sind, das sowohl ein politisches Symbol als auch ein kulturelles Artefakt ist. Das Keffiyeh wurde traditionell von den Beduinen der Levante getragen, um sich vor Sonne, Sand und Hitze zu schützen, und wurde nach der Nakba zu einem Symbol des palästinensischen Widerstands gegen Israel.

Heute ist das Tragen des Kopftuchs auch ein Zeichen der Solidarität unter denjenigen, die mit der Notlage der Palästinenser sympathisieren. Aus diesem Grund hat der 53-jährige Bekkaoui das Design in seine aktuelle Kollektion aufgenommen, die Blazer, taillierte Jacken, Rucksäcke, Mützen und Schals umfasst. (Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung von Aziz Bekkaoui, der in der vorderen Mitte des oberen Bildes abgebildet ist)

Als er jünger war, wollte Bekkaoui Architektur studieren, sagte aber gegenüber Middle East Eye, dass er sich wegen der “kraftvollen und direkten Möglichkeiten” für die Modebranche entschieden habe. Er sagt, seine Designphilosophie basiere auf dem Bewusstsein für die Gesellschaft um ihn herum und der Nachhaltigkeit von Materialien.

Die Keffiyeh Day Collection hat ihren Ursprung in Bekkaouis Überzeugung, dass Mode die Geschichten der Welt erzählen sollte, aus der sie stammt. “Für mich ist ein Stück Textil nicht nur ein Stück Material”, sagt er. “Es kommuniziert etwas, es ist mit einer Geschichte verbunden. Die Keffiyeh ist ein Stück Textil, das seit Jahrhunderten mit uns kommuniziert und zu uns spricht.”

Bevor er mit der Arbeit an der Kollektion begann, verbrachte Bekkaoui Wochen damit, den Ursprung, die Bedeutung und die Konstruktion der Keffiyeh zu erforschen.

“Die Keffiyeh erzählt die Geschichte des palästinensischen Widerstands. Dieses Stück Textil hat eine enorme Kraft, die mit Tradition und Handwerkskunst verbunden ist”, sagt er. “Es ist ein Symbol, das stärker ist als eine Flagge.”

In der Keffiyeh stecken Werte, die Bekkaoui sehr am Herzen liegen, wie etwa die Idee, Unrecht zu korrigieren.

“Von klein auf wird einem beigebracht, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und seinen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten… Bei Kunst und Mode geht es um mehr als nur um den Trend der Saison und darum, welche Farbe gerade in ist”, sagt er. “Textilien sind mein Beruf und mein Medium, und ich möchte damit dazu beitragen, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und die Welt zu verbessern.”

Der Modedesigner sagt, dass er auch durch die Aneignung der Keffiyeh durch große Marken motiviert ist, die das Design weitgehend aus seinem palästinensischen Kontext herauslösen und sich weigern, die Ursprünge und Bedeutungen hinter dem Kleidungsstück anzuerkennen.

Ohne zu sagen, von wem, sagt Bekkaoui, dass er von anderen in der Branche ermutigt wurde, seine Designarbeit nicht mit seinem politischen Aktivismus zu vermischen. Diesen Ratschlag ignoriert er rundheraus und behauptet, die beiden seien untrennbar.

“Durch Mode kann ich Menschen erreichen”, sagt er und fügt hinzu, dass er mit seinen Designs die israelische Besatzung Palästinas anprangert. Auf seinem Instagram-Account, der mehr als 50.000 Follower hat, postet er nicht nur Werbung für seine Kleidung, sondern informiert auch über israelische Menschenrechtsverletzungen, darunter Bilder der verstorbenen Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh, die im Mai 2022 während einer Reportage von israelischen Soldaten erschossen wurde.

Bekkaoui sagt, er habe Tausende positiver Reaktionen von Menschen erhalten, von denen viele ihm sagten, dass sie stolz auf seine Arbeit seien und sich von ihr inspirieren ließen. "Mit Mode kann man keine Leben retten", sagt er und fügt hinzu: "Es macht mich wirklich stolz, wenn etwas, an dem ich aus meinem persönlichen Idealismus heraus gearbeitet habe, von Menschen anerkannt wird und sie berührt. Es bedeutet, dass ich mit meinem Beruf etwas zur Welt beigetragen habe."

