Korporal Hasan Al-Aghdarli, der mehr als sechs Jahrzehnte seines Lebens der Bewachung der Al-Aqsa-Moschee widmete

Der osmanische Soldat, der seine Freiheit für die Verteidigung der Al-Aqsa-Moschee opferte

Von Yvonne Ridley

12. April 2023

Prokrastination ist der Dieb der Zeit, und ich habe die letzten Stunden damit verbracht, in verschiedenen Kaninchenlöchern zu verschwinden und merkwürdigen Fakten und nutzlosen Informationen nachzugehen. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen schon Stunden damit verbracht haben, nach einer Sache zu suchen, nur um dann vom Weg abgekommen zu sein und eine andere zu finden. In diesem Fall war nicht alles umsonst, denn ich habe einen bemerkenswerten türkischen Mann kennengelernt, dessen Pflichtgefühl gegenüber Gott und Al-Aqsa mit allen geteilt werden muss.

Ich habe oft gesagt, dass das edle Heiligtum der Al-Aqsa-Moschee nur deshalb noch steht, weil das palästinensische Volk heldenhaft Widerstand leistet und sein Leben gibt, um die drittheiligste Stätte des Islam vor den israelischen Besatzern zu schützen.

Es gibt jedoch noch mindestens eine weitere Person, die für ihren Beitrag zu dieser edlen Sache besonders hervorgehoben werden sollte. Korporal Hasan Al-Aghdarli hat mehr als sechs Jahrzehnte seines Lebens der Bewachung der Al-Aqsa gewidmet und sie vor denen geschützt, die ihr Schaden zufügen wollten. Ich stieß auf seine inspirierende Geschichte in einem Nachrichtenbeitrag auf TRT World, der meiner Meinung nach ein viel größeres Publikum verdient.

Korporal Hasan war der letzte Soldat aus dem Osmanischen Reich, der bis zu seinem Tod zur Bewachung der Al-Aqsa-Moschee eingesetzt wurde. Der Veteran des Ersten Weltkriegs aus der türkischen Provinz Igdir gehörte zur schweren Maschinengewehrgruppe der osmanischen Armee, die zur Bewachung Jerusalems eingesetzt war. Die letzten Befehle, die er von seinem vorgesetzten Offizier erhielt, befolgte er buchstabengetreu und bewachte die Al-Aqsa-Moschee 65 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1982.

Korporal Hasan Al-Aghdarli widmete mehr als sechs Jahrzehnte seines Lebens der Bewachung der Al-Aqsa. Ich fürchte, dass der Prophet (Friede sei mit ihm) traurig sein wird, wenn er den Schutz der ersten Qibla aufgibt.

Ohne die Neugier des verstorbenen türkischen Journalisten Ilhan Bardakci, der 1972 türkische Beamte und Geschäftsleute bei einem Höflichkeitsbesuch zum Heiligtum begleitete, hätten wir nie von seinem bemerkenswerten Dienst erfahren. “Ich war begeistert, als ich in die obere Etage der heiligen Moschee hinaufstieg. Sie nennen den oberen Hof ‘12.000 Kronleuchter-Hof’, wo Yavuz Sultan Selim 12.000 Kerzen in Kronleuchtern anzündete. Die prächtige osmanische Armee verrichtete das Isha-Gebet bei Kerzenlicht, darauf bezieht sich der Name”, schrieb Bardakci bei seinem historischen Besuch in Al Aqsa.

Als er im Hof der Moschee einen sehr alten Mann sah, ging der Journalist zu ihm hin und tauschte mit ihm den islamischen Gruß aus. Er fragte ihn, wer er sei, und war erstaunt über die Antwort.

“Ich bin Korporal Hasan vom 20. Korps, 36. Bataillon, 8. Schwere Maschinengewehrstaffel”, sagte der damals 90-jährige Soldat. Der alte Mann mit dem langen weißen Bart sprach wie ein echter Soldat, der eine Nachbesprechung seines Einsatzes abhält, und fuhr fort: “Unsere Truppen überfielen die Briten an der Suezkanalfront im Großen Krieg. Unsere glorreiche Armee wurde am Kanal besiegt. Der Rückzug war nun unumgänglich. Die Erblande unserer Vorfahren waren im Begriff, eines nach dem anderen zu verlieren. Und dann drangen die Briten vor die Tore von Al-Quds [Jerusalem] und besetzten die Stadt. Wir wurden als Nachhut in Al-Quds zurückgelassen.

In der Nachhut befanden sich 53 Soldaten, denen mitgeteilt wurde, dass sie aus dem Dienst entlassen würden, sobald der Waffenstillstand von Mondros unterzeichnet sei. “Unser Leutnant führte uns an. Er sagte: ‘Meine Löwen, unser Land befindet sich in einer schwierigen Situation. Sie entlassen unsere glorreiche Armee und rufen mich nach Istanbul. Ich muss gehen, wenn ich nicht gehe, würde ich mich der Autorität widersetzen und den Befehl nicht befolgen. Jeder kann in sein Heimatland zurückkehren, wenn er will, aber wenn ihr meinen Worten folgt, habe ich eine Bitte an euch: Quds ist ein Erbstück von Sultan Selim Han. Bleibt hier auf der Wache. Lasst die Menschen nicht befürchten, dass die Osmanen abgereist sind; was wir jetzt tun werden. Die Westler werden jubeln, wenn die Osmanen die erste Qibla unseres geliebten Propheten verlassen. Lasst nicht zu, dass die Ehre des Islam und der Ruhm der Osmanen mit Füßen getreten werden.”

Hasan und seine Kameraden blieben also ordnungsgemäß in Al-Quds. “Und fast plötzlich waren die langen Jahre verflogen. Meine Brüder aus der Truppe starben einer nach dem anderen. Wir wurden nicht vom Feind niedergemäht, sondern von den Jahren. Nur ich bin hier geblieben. Nur ich, Korporal Hasan im großen Al-Quds.”

Als ich das las, lief mir ein Schauer über den Rücken. Die Geschichten dieser Helden unserer Ummah werden leider nicht oft aufgeschrieben. Sie werden durch mündliche Überlieferung zur Legende.

Und was für eine Legende. Wenn man diese völlig selbstlosen, gottesfürchtigen Soldaten mit dem Gesindel vergleicht, das von den so genannten israelischen Verteidigungskräften und der Grenzpolizei eingesetzt wird, dann weiß man einfach, dass es einen gewaltigen Unterschied in Bezug auf ihr Pflichtbewusstsein gibt. Diese ehrenwerten Männer wären niemals in eine Moschee oder ein anderes Gotteshaus gestürmt und hätten mit Schlagstöcken auf unbewaffnete Gläubige eingeschlagen, wie es israelische Schläger in Uniform taten, die so brutal vorgingen, dass sich die internationale Gemeinschaft gezwungen sah, zu protestieren.

Als Bardakci nach Hause zurückkehrte, versuchte er, den Befehlshaber von Korporal Hasan, Leutnant Mustafa Efendi, ausfindig zu machen, um ihm mitzuteilen, dass seine Soldaten seine Befehle befolgten und einer von ihnen immer noch in der Al-Aqsa-Moschee Dienst tat. Der einst junge osmanische Offizier war jedoch bereits Jahre zuvor verstorben.

Zehn Jahre nach der Begegnung mit Unteroffizier Hasan erhielt Bardakci 1982 ein Telegramm, in dem es lediglich hieß: “Der letzte osmanische Wächter der Al-Aqsa-Moschee ist heute verstorben.”

In seinem Streben nach einem Religionskrieg vereint Israel Araber und Muslime in ganz Palästina – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Korporal Hasan hat seinen Posten endgültig verlassen, aber er darf nie vergessen werden. Er ist ein Symbol für den Mut und das Pflichtbewusstsein, das wir alle für die Al-Aqsa-Moschee aufbringen sollten; eine Pflicht, die heute mehr denn je vonnöten ist, denn die Al-Aqsa ist zu einem Auslöser für die Gewalt der jüngsten Besatzer Palästinas geworden, die noch mehr Gewalt im gesamten von Israel besetzten Westjordanland und in Jerusalem ausgelöst hat.

Ich befürchte, dass die Spannungen nicht so bald nachlassen werden, nicht zuletzt, weil 2.000 jüdische Führer und Vertreter aus der ganzen Welt in die Region reisen, um einen außerordentlichen Zionistenkongress abzuhalten, der den 75. Jahrestag dessen, was die Palästinenser als Nakba bezeichnen – die Gründung des Staates Israel und die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes -, sowie den 125.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs dachte Korporal Hasan, dass er nur das edle Heiligtum Al Aqsa gegen die einmarschierende britische Armee verteidigen müsse. Er hätte sich nie vorstellen können, dass der Tag kommen würde, an dem undisziplinierte israelische Schläger diesem winzigen Fleckchen Erde, dessen Wert Korporal Hasan Al-Aghdarli über seine eigene Freiheit stellte, eine solche Respektlosigkeit, Tod und Zerstörung bringen würden. Die Türkei sollte stolz auf den osmanischen Soldaten und seine Kollegen sein; Palästina sollte ihnen Hochachtung entgegenbringen; und die übrige muslimische Welt sollte ihnen in ihrer Hingabe an die Al-Aqsa-Moschee nacheifern. Übersetzt mit Deepl.com

