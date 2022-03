Palestinian writer Khaled Barakat addresses letter to German court as he appeals political ban On Friday, 11 March, Palestinian writer Khaled Barakat ‘s appeal against the political ban imposed upon him by Berlin immigration authorities in June 2019 was brought before a German court. Barakat is fighting back against the Berlin immigration office’s imposition of a political ban on him, barring him from participating in political and social events and activities, and their order that he be expelled from the country for four years.

Wenn Khaled Barakat Ukrainer, anstatt Palästinenser wäre, bekäme er kein politisches Verbot, sondern Auszeichnungen und Unterstützung. Khalet Brakat verdient unsere gemeinsame Solidarität und Unterstützung in seinem Freiheitskampf für eine Sache: Freiheit, Gleichheit, Befreiung und wahrer Frieden in Palästina. Sein Recht auf freie Meinungsäußerung ist zu garantieren und schützen, dieses grundlegende Menschenrecht, das in unserer Verfassung verankert ist.

Evelyn Hecht-Galinski





Der palästinensische Schriftsteller Khaled Barakat appelliert mit einem Brief an das deutsche Gericht gegen sein politisches Verbot

14. März 2022

Am Freitag, den 11. März, wurde der Einspruch des palästinensischen Schriftstellers Khaled Barakat gegen das von der Berliner Ausländerbehörde im Juni 2019 gegen ihn verhängte politische Verbot vor ein deutsches Gericht gebracht. Barakat wehrt sich gegen das von der Berliner Ausländerbehörde gegen ihn verhängte politische Verbot, an politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen und Aktivitäten teilzunehmen, sowie gegen die Anordnung, ihn für vier Jahre des Landes zu verweisen. Auf das politische Verbot folgte eine vierjährige Ausweisungsverfügung, auch nachdem er Deutschland bereits verlassen hatte, und zwar ausschließlich aufgrund seiner öffentlichen politischen Aktivitäten, Reden und Schriften.

In einem kürzlich geführten Interview mit Robert Inlakesh bei Almayadeen English erklärt Barakat:

“Dies ist Teil einer staatlich geförderten Kampagne gegen Palästinenser, die sich für ihre Rechte und ihre Freiheit einsetzen. Das politische Verbot gegen mich kam, als ich einen Vortrag über Trumps sogenannten “Deal des Jahrhunderts” in arabischer Sprache vor arabischen Gemeindeorganisationen in Berlin halten wollte. Kurz darauf wurde uns das Visum verweigert, und selbst nachdem wir das Land verlassen hatten, wurde sofort ein Einreiseverbot ausgesprochen. Dies ist ein Versuch, ein Exempel an einem palästinensischen Schriftsteller zu statuieren, der den Zionismus, den Imperialismus und die zerstörerische Rolle Deutschlands selbst herausfordert. Deshalb ist es wichtig, sich zu wehren, denn wir wissen, dass sie dies weiterhin tun und andere ins Visier nehmen werden….

Wenn Deutschland rassistische und diskriminierende Maßnahmen gegen die arabische Gemeinschaft in Deutschland ergreift, dürfen wir nicht schweigen. Wir müssen zurückschlagen. Dazu gehört auch, dass wir gegen diese Maßnahmen auf dem Rechtsweg vorgehen, was eine weitere Möglichkeit ist, unsere Meinung zu äußern und unsere Rechte zu verteidigen. Ich weiß, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser in ihrem Befreiungskampf siegreich sein werden, trotz der Kräfte, die “Israel” und seine Verbündeten gegen uns aufbieten, und trotz der anhaltenden Verbrechen gegen das palästinensische Volk.

Barakats Anwältin legte eine Reihe von Argumenten vor, die die Unrechtmäßigkeit des gegen ihn verhängten politischen Verbots und die damit verbundene Gefahr für die Meinungs- und Redefreiheit in Deutschland unterstrichen. Sie legte auch einen Brief vor, den er an das Gericht gerichtet hatte und der wie folgt lautet

An die Mitglieder des Gerichtshofs:

Ich schreibe diesen Brief an das Gericht, das jetzt zusammentritt, um meinen Fall zu verhandeln, den Einspruch gegen das gegen mich verhängte politische Verbot. Mit meiner Nachricht, die ich Ihnen heute, am 11. März 2022, über meinen Anwalt zukommen lasse, möchte ich Gerechtigkeit und Fairness anstreben. Ich bin aufgrund meiner politischen Ansichten und meiner Prinzipien ständig rassistischen Angriffen ausgesetzt gewesen. Der Kampf gegen Rassismus, Kolonisierung und die Misshandlung des palästinensischen Volkes – meines Volkes – war und wird immer der Grund meines Lebens sein.

Ich war eine engagierte Stimme gegen Homophobie, Antisemitismus, Rassismus und Faschismus. Ich weiß, dass diese Werte von der großen Mehrheit der Menschen in Deutschland geteilt werden.

Charlotte, meine Frau, und ich lebten von 2015 an immer wieder in Deutschland, bis ich zu Unrecht zum Schweigen gebracht und später abgeschoben wurde. Während dieser ganzen Zeit habe ich mich an das Gesetz gehalten. In diesen vier Jahren lernte ich großartige Geschichten und kulturelle Erfahrungen kennen und wurde gleichzeitig Zeuge einer systematischen Unterdrückung von Flüchtlingen, Migranten und als Ausländer eingestuften Personen durch den Staat.

An dem Tag, an dem ich von der Polizei angehalten, auf eine Polizeiwache gebracht und mit einem politischen Verbot belegt wurde, war ich auf dem Weg zu einem Gemeindezentrum, wo ich einen von arabischen und afrikanischen Organisationen veranstalteten Vortrag über die Auswirkungen der US-Politik im Nahen Osten halten wollte. Ich hatte den Eindruck, dass diese Polizeiaktion in Berlin auf Geheiß der USA und Israels durchgeführt wurde und nicht auf Geheiß der Öffentlichkeit in Berlin und Deutschland im Allgemeinen, die von einer vielfältigen Diskussion über diese wichtigen Themen nur profitieren kann.

Meine Schriften und meine politischen Aktivitäten sind nicht geheim. Vielmehr ist es für mich wichtig, dass sie öffentlich und allen bekannt sind, dass sie unter der Sonne und in der Öffentlichkeit sichtbar sind, weil ich glaube, dass es meine Pflicht ist, der Welt eine klare Botschaft zu vermitteln: Die Anerkennung und Durchsetzung der vollen Rechte meines Volkes, des palästinensischen Volkes, muss erreicht werden. Das bedeutet die Beendigung der Apartheid und des Kolonialismus, und es bedeutet auch die volle Verwirklichung des völkerrechtlich garantierten Rechts auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihre ursprünglichen Häuser und in ihr Land. Und wenn mein Aufruf zur Befreiung Palästinas und der Palästinenser ein Verbrechen ist, dann widerspricht das nicht nur meinen Grundsätzen und der Realität selbst, sondern sogar dem Völkerrecht, das Deutschland zu verteidigen vorgibt.

Ich verstehe die Last und die Komplexität der Geschichte, insbesondere der Geschichte Nazideutschlands und der Brutalität und Massaker, die von Hitler und dem Naziregime an Millionen von Menschen verübt wurden. Meine Frage ist jedoch, warum müssen Palästinenser die Verantwortung für solche Gräueltaten tragen und als antisemitisch abgestempelt werden, weil sie unsere Rechte und unsere Freiheit fordern?

Ich möchte, dass die neuen Generationen in Deutschland die Freiheit haben, das rassistische und kolonialistische Verhalten des Staates Israel zu kritisieren, ohne Angst vor Verfolgung, Repression oder Verleumdung. Es ist auch wichtig, dass die jungen jüdischen Generationen ihre eigenen Positionen und Ansichten zum Zionismus und zu Israel frei äußern können und sagen können, dass die Politik Israels nicht das jüdische Volk repräsentiert.

Ich habe breite Unterstützung und viele Solidaritätsbekundungen von palästinensischen, arabischen, deutschen, jüdischen und internationalen Organisationen und Einzelpersonen erhalten. Bei dieser Unterstützung ging es nicht um eine einzelne Person, um mich selbst. Vielmehr gilt diese Unterstützung einer Sache: Freiheit, Gleichheit, Befreiung und wahrer Frieden in Palästina, vom Fluss bis zum Meer.

Als Palästinenser haben wir das Recht auf eine Politik, ein staatsbürgerliches und ziviles Leben und auf eine vielfältige und kreative Meinungsäußerung, was Charakter und Ton betrifft. Anstatt dass dies, unsere volle Menschlichkeit, anerkannt wird, wird von uns verlangt, dass wir uns für alle unsere Äußerungen verantworten oder sie abschwächen, obwohl wir darum kämpfen, eine große Ungerechtigkeit zu beseitigen und frei von Kolonialismus, Apartheid und Rassismus zu leben. Meine volle Menschlichkeit und die volle Menschlichkeit des palästinensischen Volkes in seiner Gesamtheit müssen respektiert werden, da sie die gleichen Rechte und den gleichen Schutz verdienen wie alle anderen unter jedem gerechten Standard des Gesetzes.

Abschließend hoffe ich, dass Sie mir das Recht auf freie Meinungsäußerung garantieren und mein Recht auf freie Meinungsäußerung schützen, dieses grundlegende Menschenrecht, das in Ihrer Verfassung verankert ist, und dass Sie dieser offensichtlichen Ungerechtigkeit ein Ende setzen.

Khaled Barakat

Vancouver, Kanada

11. März 2022



Übersetzung mit Deepl.com

Vor der Anhörung gaben Mitglieder von Samidoun Deutschland und Unterstützer der palästinensischen Rechte eine Solidaritätserklärung ab, in der sie die Bedeutung des Schutzes der palästinensischen Rechte betonten, die in Deutschland und international angegriffen werden:

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...