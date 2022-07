The plan emerges: America’s leadership will “dismantle Russia” for good — Sott.net The Russian Federation just came out with a new strategy entitled ‘Destroying America: A Moral Imperative’. Okay, not really. But the United States is intent on exactly this strategy for ‘dealing with’ Russia. However, the Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE) version is titled ‘Decolonizing Russia.’

Der Plan zeichnet sich ab: Amerikas Führung wird Russland endgültig “demontieren”



Von Phil Butler

Neue Östliche Aussicht

26. Juni 2022

Die Russische Föderation hat gerade eine neue Strategie mit dem Titel “Destroying America: Ein moralischer Imperativ”. Okay, nicht wirklich. Aber die Vereinigten Staaten haben genau diese Strategie für den “Umgang” mit Russland im Sinn. Die Version der Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) trägt jedoch den Titel “Dekolonisierung Russlands”. Offenbar geht es nicht darum, das größte Land der Welt völlig zu zerstören, sondern nur darum, es in überschaubare Teile zu zerlegen.

Nein, das ist kein Scherz. Die KSZE (oder US-Helsinki-Kommission), die 1975 vom US-Kongress ins Leben gerufen wurde, hielt am 23. Juni eine Sitzung ab, um den von den USA angeführten Imperativ zu erörtern. Der Leser kann den Tenor dieser strategischen Gespräche aus der Einleitung des Berichts entnehmen, die wie folgt lautet

“Russlands barbarischer Krieg gegen die Ukraine – und davor gegen Syrien, Libyen, Georgien und Tschetschenien – hat der ganzen Welt den bösartigen imperialen Charakter der Russischen Föderation vor Augen geführt.”

Barbarei? Ist es nicht seltsam, dass NATO- oder amerikanische Kriege nie als barbarisch eingestuft werden? Vergessen Sie das, Sie kennen den Grund. Wichtig für meinen Bericht ist die Tatsache, dass wir uns mit den Russen buchstäblich im Krieg befinden, in Gedanken und in Taten.

Und wer glaubt, die KSZE sei eine zahnlose Denkfabrik, sollte bedenken, dass sich die Kommission aus neun Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses, neun Mitgliedern des US-Senats und je einem Mitglied des Außen-, Verteidigungs- und Handelsministeriums zusammensetzt. Meine Regierung hat also faktisch zugegeben, dass wir in Bezug auf die Unterwerfung der Russen alles falsch gemacht haben.

Ich weiß, dass es selbst für Sie als Analysten schwer zu verdauen ist, wie verrückt das ist. Aber der “Plan” ist real, so ernst wie ein geostrategischer Herzinfarkt.

Als ich neulich auf diesen Dekolonisierungsgipfel stieß, war ich interessiert (und erschrocken), als ich entdeckte, dass Hanna Hopko, eine ehemalige ukrainische Parlamentarierin, auf dem Diskussionspaneel saß. Wer kann schon die Geschichte dieser mutigen Euromaidan-Organisatorin vergessen, die sich mit dem Hamster ihres Kindes vor Kiew versteckte, während die russischen Barbaren im Februar die Tore der ukrainischen Hauptstadt einschlugen?

Nun, die Demokratieaktivistin entkam offenbar Putins Horden und flog direkt nach Washington, um sich für mehr Raketen und Verbände einzusetzen. Jetzt plant sie, was mit Russland geschehen soll, wenn Putin und alle, die sich auf seine Seite gestellt haben, getötet werden. Tut mir leid, das musste mal gesagt werden. Die Aktivisten von heute sind verdammt viel ernster als die Blumenkinder der 70er Jahre. Und die flammenden Weltverbesserer von heute haben es geschafft, die Begriffe “moralisch” und “strategisch” zu einem einzigen ideologischen Konzept zu verschmelzen. Wer dem nicht zustimmt, muss unmoralisch, ein Verräter oder beides sein.

Lassen Sie mich hier ganz klar sein. Diese Leute können nicht einfach als Trottel oder sogar als fehlgeleitete Eiferer eingestuft werden. Sie sind nicht einmal böse, wie man es klassisch definieren würde. Wenn Sie sich das Treffen über den Youtube-Kanal der Kommission hier ansehen, werden Sie, wie ich es getan habe, angesichts der überirdischen Aufrichtigkeit ihrer Erzählungen erschaudern. Der Moderator, der so genannte Senior Policy Advisor Bakhti Nishanov, spricht von einer “Entkolonialisierung Russlands”, die schon seit einiger Zeit im Gange sei. Kein Scherz?

Als ob das große Spiel des Vereinigten Königreichs jemals vergessen werden könnte. Aber bitte, versuchen Sie, den Teilnehmern in die Augen zu schauen, um ihre Vision von der endgültigen Übernahme der liberalen Weltordnung zu erfassen. Die Diskussionsteilnehmer sind Pseudo-Intellektuelle, denen ein winziges bisschen Macht übertragen wurde. Und nichts könnte gefährlicher sein. Ihre Rolle ist jedoch die eines Mittlers in einem korrumpierten bürokratischen System, das von den Eliten gesteuert wird. Selbst die Politiker, die ihre Namen in die Listen eintragen, sind Spielfiguren des hierarchischen Systems, das nur wenige skizziert haben.

Besonders erschreckend sind die Äußerungen des US-Kongressabgeordneten Steve Cohen aus Tennessee, dessen tiefes Verständnis für Russland Wladimir Putin und der russische Blogger und Kriminelle Alexej Nawalny zu sein scheinen. Ja, das ist es. Der Ko-Vorsitzende dieser “entscheidenden” Strategieorganisation war anwesend und hörte zu, wie diese Weltraumfahrer aus einer anderen Welt über die Zukunft Russlands und der Erde diskutierten. Diese redenden Köpfe verstehen noch nicht einmal wirklich etwas von den Problemen, sie sind nur dazu da, um die Dinge in Bewegung zu setzen. Cohen und seine Mitstreiter finanzieren lediglich die Agenturen und Personen, die die allgemeine Strategie der Weltordnung umsetzen.

Cohens Aufgabe in dieser Kommission ist es, alles zu tun, was die Vorsitzende der Demokraten, Nancy Pelosi, die ihn empfohlen hat, ihm aufträgt. Und Pelosis Rolle als oberste Demokratin im Kongress besteht vor allem darin, dafür zu sorgen, dass die Ziele der Elite erreicht werden. Sie ist zwar viel zu dumm, um die schrecklichen Deals zu verstehen, die sie abschließt, aber sie ist ein effektives Sprachrohr. Denken Sie daran, dass sie erst vor wenigen Wochen mit Selenskyj in der Ukraine war. Sie ist der Chef-Papagei des Vorstoßes, Russland auf die US-Liste der Sponsoren des Terrors zu setzen. Und in dieser jüngsten Mitschrift werden Sie bekannte Dogmen wie “Brutalität” und “Barbarei”, Lebensmittel als Putin-Waffe usw. wiedererkennen.

Wenn man sich die oben erwähnte Diskussion durchliest, kann jeder, der auch nur ein Quäntchen Objektivität besitzt, die Täuschungsmanöver und die kreative Freiheit durchschauen. Wenn man nur eine Schicht tiefer gräbt, findet man die Grundpfeiler der Russophobie in unserer Welt. Botakoz Kassymbekova und die Oxford-Gesellschaft führen Sie zu Michael McFaul. Erica Marat von der National Defense University muss nicht vorgestellt werden und steht in direktem Zusammenhang mit dem US-Verteidigungsministerium. Fatima Tlis oder Tlisova ist eine Stipendiatin der National Endowment for Democracy, die von Voice of America und anderen Propagandakanälen heiliggesprochen wird. Und der Autor Casey Michel ist ein Anhänger des inzwischen verstorbenen Russlandhassers Zbigniew Brzezinski, von dem viele seiner Ideen zur russischen “Entkolonialisierung” stammen.

In Michels Aufruf zur “Entkolonialisierung Russlands” in The Atlantic spricht dieser Schachspieler der Eliten über Kriegstreiber wie Dick Cheney, als wären sie Altruisten, eingefleischte Verfechter des amerikanischen Traums und nicht machtgierige Verrückte, die in ihr eigenes Image verliebt sind. Nein, im Ernst. Ironischerweise scheinen die Ideen seiner Wähler, auch wenn Michel zugibt, dass Cheney eine Katastrophe war, den wahnsinnigen Wunsch des ehemaligen Vizepräsidenten widerzuspiegeln, Russland endgültig zu zerstören. Obwohl uns die KSZE versichert, dass ein “besseres Russland” das Endziel ist.

Schließlich wurde in der Ankündigung von ” Dekolonisierung Russlands” das Treffen nicht als “Diskussion” bezeichnet. Stattdessen wurde der Kongressabgeordnete Cohen offenbar über die neuesten außenpolitischen Strategien für Russland und die Ukraine “unterrichtet”. Zu diesem Zweck haben sich diese genialen Idealisten im Dienste Amerikas auf diesen Aktionsplan geeinigt:

“So wichtig die Entkolonialisierung Russlands für die ehemals von ihm besetzten Gebiete ist, so wichtig ist die Aufarbeitung seiner Geschichte auch für das Überleben Russlands in seinen heutigen Grenzen.” – Botakoz Kassymbekova und Erica Marat

Die US-Regierung ist also so großmütig und selbstbewusst, dass sie es zulässt, dass Russland weiter existiert, anstatt es völlig zu zerstückeln, wie Dick Cheney es wollte.

Und es gibt diejenigen, die nicht verstehen, wie die Russen so viel Angst vor äußeren Einflüssen und der NATO in der Ukraine haben können! Übersetzt mit Deepl.com

Über den Autor:

Phil Butler, ist Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte, Autor des Bestsellers “Putins Prätorianer” und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin “New Eastern Outlook”.

