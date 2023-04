https://strategic-culture.org/news/2023/04/15/us-political-and-financial-frankenstein-is-well-and-truly-out/



Der politische und finanzielle Frankenstein in den USA ist nun wirklich raus

von Natasha Wright

15. April 2023

Hätten sie den Frieden zugelassen und der Auflösung der NATO zugestimmt, wie es der Warschauer Pakt getan hat, wäre die Situation heute, im Jahr 2023, nicht dieselbe.

Wenn das abgereicherte Uran, ein giftiges Metall, das hochgradig krebserregend ist und im Irakkrieg, am Persischen Golf, im Afghanistankrieg, in Bosnien, im Kosovokonflikt usw. viele Gesundheits- und Umweltrisiken verursacht hat, ein typisches Zeichen für die westliche Demokratie ist, die auf ihren (und nur auf ihren) Regeln beruht, heißt das dann, dass der Gipfel für Demokratie, der vom 28. bis 30. März 2023 von Bidens Regierung organisiert wurde, eine Art großes Gesundheitsrisiko darstellt? Bis zu einem gewissen Grad ist die Antwort auf diese Frage positiv, mit der zusätzlichen Bemerkung, dass sogar der erste Gipfel für Demokratie, der vor zwei Jahren stattfand, zeigt, dass der Rest der Welt, selbst wenn er sich entschlossen hat, die Einladung anzunehmen und ordnungsgemäß teilzunehmen, eine immer stärkere Immunität in Bezug auf diese Art von “Infektion” erlangt.

Sogar die Voice of America berichtet darüber, indem sie das dreitägige virtuelle Gipfeltreffen von Dienstag bis Donnerstag letzter Woche unter dem Motto “Like Summit, like Democracy” ankündigt. All das ist virtuell, d.h. es ist nicht real, aber sie geben zu, was ihr eigentlicher Zweck ist, d.h. was ihr Ziel ist. Biden (versucht), ihr Netzwerk auf diesem neuen Gipfel für Demokratie zu erweitern, während die Besorgnis über Russland und China alarmierend wächst. Mit diesem zweiten Gipfel nehmen die USA den Rest der Welt ins Visier, während Russland sich mitten in einer militärischen Sonderoperation in der Ukraine befindet und China eine diplomatische Offensive startet, um eine gemeinsame Front gegen Autokratien zu bilden. Wie Bloomberg berichtet, sagte der sambische Präsident Hakainde Hichilema, der als einer der Vorsitzenden des Gipfels eingeladen war, dass die Demokratie die hungrigen Mäuler nicht stopfen könne. Vor einiger Zeit wurde uns bekanntlich empfohlen, dass man Patriotismus nicht anstelle von Benzin in seinen Traktor gießen kann, um ihn anzutreiben. Sie sehen also. Die Zeiten ändern sich. Hakainde Hichilema warnt, dass die hohe Verschuldung sein Land in Gefahr bringt und dass der IWF, abgesehen von der Feststellung, dass es sich um ein ernstes Problem handelt, nicht viel tun kann und will, um es zu lösen. Wie Bloomberg berichtet, wird China zum weltweit größten Gläubiger von Entwicklungsländern und zum Retter von Entwicklungsländern, die in eine Schuldenkrise geraten, in epischer Breite. Es ist nicht unerheblich, dass der Präsident Sambias vor einigen Tagen zweieinhalb Stunden lang mit dem russischen Botschafter in seinem Land, Azim Yarakhmedov, gesprochen hat.

Die USA rühmen sich, 121 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zum diesjährigen Gipfel eingeladen zu haben – acht mehr als 2021 -, berichtet die Voice of America, darunter auch Bosnien und Herzegowina und Liechtenstein. Foreign Policy berichtet, dass die Türkei und Ungarn, die Verbündeten der USA in der NATO, nicht zu diesem Gipfel eingeladen wurden und auch nicht zum vorherigen, was Ausdruck einer wachsenden Besorgnis wegen des demokratischen Niedergangs dieser beiden Länder ist. Diese Entscheidung, so Foreign Policy, wird höchstwahrscheinlich die Spannungen zwischen Washington DC und den beiden NATO-Verbündeten weiter anheizen und die Kluft zwischen dem Rest der NATO und der EU auf der einen Seite und diesen beiden “Abtrünnigen” auf der anderen Seite vertiefen.

Es ist verständlich, dass diese Form der Demokratie, in der nur eine Meinung erlaubt ist, seltsam anmutet. Mit anderen Worten, handelt es sich nicht in Wirklichkeit um eine Autokratie, die die USA ihren erbitterten Rivalen vorwerfen, nach der guten alten Methode, mit dem politischen Finger auf andere zu zeigen und nicht auf sich selbst. Stellt man all dies in eine größere historische Perspektive der vergangenen zwei Jahre zwischen den beiden Biden-Gipfeln, so hat, kurz gesagt, alles, was seitdem geschehen ist, gezeigt, dass Bidens Rüge von 2021 beim ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nicht viel bewirkt hat, so dass sie erneut gewarnt werden mussten. Sie werden sicher nicht mit der Wimper zucken, und das haben sie auch vor zwei Jahren nicht getan. Viktor Orbán sollte jedoch die Bedrohung nicht ignorieren, die kürzlich in Form von Samantha Power, der Chefin von USAID, aufgetaucht ist, die ihr Büro wieder in Budapest, Ungarn, eingerichtet hat und sich nach dem guten alten Muster mit den Vertretern der Zivilgesellschaft, den NRO, die auf der Gehaltsliste der US-Regierung stehen, und den unabhängigen Medien getroffen hat, die insofern “unabhängig” sind, als die Demokratie in einem System ist, in dem nur das zugelassen wird, was die Regierung der USA genehmigt. Sicherlich ist Samantha Power eine der Organisatorinnen von Bidens Gipfel für Demokratie, der, das versteht sich von selbst, nicht sehr innovativ ist, und sie begann die Sitzung mit lautstarker Unterstützung für die Ukraine. Leider sind Worte nur das: Worte, und der unangenehme Umstand, dass zwischen leeren verbalen Erklärungen und konkreten Taten eine klaffende Diskrepanz besteht, wird selbst im kollektiven Westen immer deutlicher.

Und so berichtet die einflussreiche politische Zeitschrift Foreign Affairs, dass die USA nicht noch einen weiteren Gipfel für die Demokratie brauchen, sondern dass die USA einen Plan brauchen, um der Autokratie so entgegenzutreten, dass ein Überwachungsmechanismus für die Verteidigung der Demokratie im Ausland als oberste außenpolitische Priorität eingerichtet wird. Das bedeutet vor allem noch mehr US-Interventionismus, weshalb ein großer Teil der Welt den USA überdrüssig ist. Außerdem bedeutet es “zu viel Zuckerbrot, zu wenig Peitsche” – so kritisiert Foreign Affairs, das politische Elitemedium der USA, Washington DC. Auch der Londoner Guardian hat keine Einwände gegen den Einsatz von abgereichertem Uran, da dieser nur von den USA und ihrem treuen Verbündeten, dem Vereinigten Königreich, eingesetzt wird und die politische Botschaft vermittelt, dass die Welt immer noch einen “Weltpolizisten” braucht. Sie fügen hinzu, dass sie davon ausgehen, dass die USA in dieser Hinsicht nicht aufgeben werden. Wie demokratisch ein Polizeistaat sein kann, ist ohne große Erklärungen offenkundig. Schließlich warnt die Washington Post in ihrem Leitartikel, dass es viel besser wäre, wenn die USA und ihre “demokratischen” Verbündeten bereit wären, gegen die immer stärker werdende strategische Allianz zwischen ihren beiden militärischen Rivalen zurückzuschlagen, die das Potenzial hat, die globale Ordnung so umfassend zu verändern, wie es die USA vor einem halben Jahrhundert getan haben.

Sind die USA in der Lage, den fortschreitenden Wandel der Weltordnung, den sie endlich selbst zu bemerken begonnen haben, aufzuhalten? Können Zuckerbrot und Peitsche und Polizeiknüppel dabei etwas ausrichten? Was ist das primäre Ziel des zweiten Biden’s Summit for Democracy? Wenn wir uns an die umfassende Studie der Universität Princeton aus dem Jahr 2014 erinnern, kamen die Forscher zu dem Schluss, dass die USA keine Demokratie, sondern eine Oligarchie sind, weil rund 90 % der Entscheidungen zum reinen finanziellen und politischen Nutzen derjenigen getroffen werden, die die Lobbyisten bezahlen können. Und eine weitere Frage ist, was für eine Art von Demokratie das ist, wenn sie von jedem unbedingten, unterwürfigen Gehorsam verlangt?

Nach dem Fall der Berliner Mauer verlor das System des kollektiven Westens sein Gegenstück, um das Machtgleichgewicht auszugleichen. Solange der kommunistische Block existierte, musste der kollektive Westen Vorsicht walten lassen und ausreichend auf die Rechte der Arbeitnehmer und hohe demokratische Standards achten, denn es gab einen echten globalen Wettbewerb, um seine Macht gegenüber dem Warschauer Pakt auszugleichen, der sich zu diesem Zeitpunkt aufgelöst hatte. Wenn man sich an das Ende der 90er Jahre zurückerinnert, war die Begeisterung weltweit so groß, als wäre es das Zeitalter eines großen globalen Aufschwungs. Damals hatte Fukuyama mit seiner These vom Ende der Geschichte freilich recht, denn in der Tat schien die liberale Demokratie das einzige logische System zu sein, das den menschlichen Bedürfnissen und Rechten gerecht wird. Die Berliner Mauer wurde wohl deshalb niedergerissen, weil sich die riesigen Bevölkerungsgruppen auf der anderen Seite verzweifelt nach Freiheit sehnten: wählen zu können, ein Mitspracherecht bei wichtigen Angelegenheiten in einer Gesellschaft zu haben, und dass sie die Individuen werden, die ihre eigenen Vertreter in der Regierung haben werden. Es schien, dass die USA eine besondere historische Chance hatten, wie das antike Rom in der Pax Romana, als wohlwollender Hegemon zur Pax Americana zu werden. Zumindest bezeichneten sich die USA selbst so. Und viele sahen sie in diesem Licht.

Hätten sie den Frieden zugelassen und die Auflösung der NATO akzeptiert, wie es der Warschauer Pakt getan hat, wäre die Situation heute, im Jahr 2023, nicht dieselbe. Nach einer Weile wurde klar, dass sie nicht die Demokratie, sondern die (oft brutale) globale Vorherrschaft anstrebten. Und damit auch eine unipolare Welt. Demokratie scheint für sie nur eine kosmetisch gut verpackte Tarnung für weltweiten Despotismus zu sein oder “die beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann” – wie die politische Elite der USA in blankem Sarkasmus zu sagen pflegt. Die Aufzwingung der Hegemonie unter dem Vorwand der Demokratie, die sich längst verflüchtigt hat, hat sie in ihr völliges Gegenteil verkehrt. Der politische und finanzielle Frankestein der USA hat den Orwellschen Stil endgültig verlassen. Übersetzt mit Deepl.com

