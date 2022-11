Der polnische Raketenzwischenfall war ein Beinahe-Zwischenfall mit nuklearer Vernichtung Von Scott Ritter

The Polish Missile Incident Was a Close Brush with Nuclear Annihilation – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Der polnische Raketenzwischenfall war ein Beinahe-Zwischenfall mit nuklearer Vernichtung



Die Inbrunst, mit der Polen und andere versuchten, die NATO in einen Krieg mit Russland hineinzuziehen, sollte bei jedem die Alarmglocken läuten lassen



Von Scott Ritter

17. November

21. November 2022

Die Welt ist diese Woche einer Kugel ausgewichen, als einige NATO-Mitglieder versuchten, Artikel 4 als Mittel zur Konfrontation mit Russland in der Ukraine auszulösen, aber daran scheiterten. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht nicht mehr so viel Glück.

Der jüngste Skandal im Zusammenhang mit einer irrtümlich auf polnischem Boden gelandeten ukrainischen Boden-Luft-Rakete, bei der zwei polnische Staatsangehörige ums Leben kamen, hat eine hässliche Realität in den östlichen Gebieten der heutigen NATO ans Licht gebracht, über die sich inzwischen die ganze Welt einig ist: Trotz der eher zurückhaltenden Haltung des alten NATO-Establishments (USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Deutschland) scheinen die neuen Emporkömmlinge in Osteuropa wild entschlossen zu sein, einen Mechanismus zu finden, der eine NATO-Intervention in der Ukraine rechtfertigt.

Diese Vorliebe für die nukleare Vernichtung (niemand sollte Bedenken haben, dass ein Konflikt zwischen der NATO und Russland anders enden würde) sollte in den Machtzentralen der NATO und der übrigen Welt die Alarmglocken läuten lassen, denn wenn man sie sich selbst überlässt, verhalten sich die russophoben Beamten, die die Regierungen Polens und der drei baltischen Republiken beherrschen, wie Lemminge, die auf die ukrainische Klippe zulaufen, ohne sich ihres Schicksals bewusst zu sein, während sie der Fantasie nachhängen, die NATO könne Russland auf einem europäischen Schlachtfeld besiegen.

Das überstürzte Urteil, das mit dem Auftauchen der ukrainischen Boden-Luft-Rakete auf polnischem Boden einherging, ist eine deutliche Erinnerung daran, wie die angeblich defensiven Merkmale der NATO-Charta dazu benutzt werden können, Konflikte zu fördern, anstatt sie zu verhindern.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die NATO wusste, dass es sich bei der Rakete, die in der Nähe des polnischen Dorfes Przewodów einschlug und zwei polnische Bürger tötete, um eine ukrainische Boden-Luft-Rakete handelte, und zwar von dem Moment an, als sie abgeschossen wurde. Der Luftraum über der Ukraine ist einer der am stärksten überwachten Orte der Welt. Ohne Quellen und Methoden preiszugeben, genügt es zu sagen, dass es nichts gibt, was über der Ukraine passiert, was nicht in Echtzeit auf einem NATO-Display in den Hauptquartieren in ganz Europa – einschließlich Polen – angezeigt wird.

Und dennoch … hielt es Polen für angebracht, den russischen Botschafter vorzuladen und Protest einzulegen.

Darüber hinaus erklärte Polen, dass es seine militärische Bereitschaft erhöhen und gleichzeitig die Aktivierung von Artikel 4 des NATO-Vertrags in Erwägung ziehen werde, ein Mechanismus, der es dem Bündnis ermöglicht, Sicherheitsbedrohungen für die Mitgliedstaaten zu erörtern, um möglicherweise militärische Mittel der NATO zur Behebung der Situation einzusetzen. Artikel 4 steht hinter jedem Kampfeinsatz der NATO seit ihrer Gründung, von Serbien über Libyen bis nach Afghanistan.

Daraufhin twitterte der litauische Präsident Gitanas Nausėda, dessen Land an Polen grenzt, dass “jeder Zentimeter des NATO-Gebiets verteidigt werden muss!”

Auch der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala rief auf Twitter aus: “Wenn Polen bestätigt, dass die Raketen auch sein Territorium getroffen haben, ist das eine weitere Eskalation durch Russland. Wir stehen fest hinter unserem EU- und NATO-Verbündeten.”

Estland bezeichnete die Nachricht seinerseits als “äußerst besorgniserregend”, und sein Außenminister erklärte via Twitter: “Wir beraten uns eng mit Polen und anderen Verbündeten. Estland ist bereit, jeden Zentimeter des NATO-Gebietes zu verteidigen”.

Zwar waren sich alle Parteien einig, dass es keine Grundlage für die Inkraftsetzung von Artikel 5 der NATO (d. h. der Klausel über kollektive Sicherheit) gibt, aber Artikel 4 war sehr wohl im Spiel. Polen war unnachgiebig: Der Raketen-“Angriff” auf Polen war eindeutig ein Verbrechen, das nicht ungestraft bleiben durfte. Daher würde Polen gemäß Artikel 4 darauf drängen, “dass die NATO-Mitglieder und Polen sich auf die Bereitstellung zusätzlicher Flugabwehrsysteme einigen, auch in einem Teil des ukrainischen Hoheitsgebiets”.

Und da haben Sie es: “Einschließlich eines Teils des ukrainischen Territoriums”.

Auftritt Deutschland, Bühne links: “Als unmittelbare Reaktion auf den Vorfall in Polen werden wir anbieten, die Luftpolizei mit Kampfflugzeugpatrouillen über seinem Luftraum mit deutschen Eurofightern zu verstärken”, erklärte ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg berief eine Dringlichkeitssitzung der NATO-Botschafter in Brüssel ein, um den polnischen Vorfall zu besprechen. Dem finnischen Außenminister zufolge (Finnland ist zwar kein NATO-Mitglied, wurde aber zu dem Treffen eingeladen) wird die Schließung des Luftraums [über der Ukraine] definitiv diskutiert werden. Verschiedene Optionen, wie wir die Ukraine schützen können, liegen auf dem Tisch”.

Während Deutschland Berichten zufolge die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine mit der Begründung ablehnte, eine solche Maßnahme würde eine direkte Konfrontation zwischen Russland und der NATO riskieren, stellt sich die Frage, wie es überhaupt zu einer solchen Diskussion kommen konnte: Die Ukraine feuerte eine Boden-Luft-Rakete ab, die von der NATO verfolgt wurde, als sie auf polnischem Boden einschlug. Daraufhin erörterten die NATO-Mitglieder die Möglichkeit, sich auf Artikel 4 der NATO-Charta zu berufen, um die NATO-Luftverteidigung auf den ukrainischen Luftraum auszudehnen und gleichzeitig eine Flugverbotszone einzurichten, die von NATO-Flugzeugen durchgesetzt wird.

“Selbst wenn es sich um einen Zwischenfall mit einer ukrainischen Rakete gehandelt hat, die in Polen gelandet ist, gibt es meiner Meinung nach immer noch genug Gründe für Polen, sich auf Artikel 4 zu berufen”, erklärte der ehemalige Direktor für politische Planung der NATO, Fabrice Pothier.

Nur um klarzustellen, was Herr Pothier sagt: Weil die Ukraine eine Boden-Luft-Rakete abgefeuert hat, die schließlich auf polnischem Boden gelandet ist, ist die NATO berechtigt, sich auf Artikel 4 zu berufen und damit die Voraussetzungen für einen möglichen NATO-Russland-Konflikt in der Ukraine zu schaffen, der zu einer weltweiten nuklearen Vernichtung führen könnte.

Wenn es jemals einen Zweifel an der Bedrohung gegeben hat, die die NATO für die ganze Welt darstellt, so gibt es ihn nicht mehr.

Dass dies im Namen eines ukrainischen Führers verkündet wird, der trotz des allgemeinen Konsenses, dass die Rakete, die in Polen eingeschlagen ist, ukrainisch war, diese Möglichkeit leugnet und gleichzeitig Russland die Schuld gibt, in der Hoffnung, dass die NATO eingreift, macht diese Krise nur noch irrsinniger.

Zwar scheint die Welt diesmal dem potenziellen Todesurteil, das durch den NATO-Artikel 4 ausgelöst wurde, ausgewichen zu sein, doch sollte der Pawlowsche Reaktionsmechanismus der NATO, wenn es um die Suche nach einer kausalen Rechtfertigung für ein militärisches Eingreifen in der Ukraine geht, jeden in höchste Alarmbereitschaft versetzen.

*

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die obigen Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor des Buches “Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union”. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor für die Umsetzung des INF-Vertrags, gehörte während des Golfkriegs zum Stab von General Schwarzkopf und war von 1991 bis 1998 als Chefwaffeninspektor der UNO im Irak tätig. Herr Ritter schreibt derzeit über Themen, die die internationale Sicherheit, militärische Angelegenheiten, Russland und den Nahen Osten sowie Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung betreffen. Folgen Sie ihm auf Twitter @RealScottRitter und auf Telegram @ScottRitter

Das Bild stammt von Internationalist 360

Urheberrecht © Scott Ritter, Internationalist 360, 2022

