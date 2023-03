Der Prank mit EZB-Chefin Christine Lagarde von Thomas Röper

Ich habe bereits angekündigt, den kompletten Prank mit EZB-Chefin Christine Lagarde zu veröffentlichen. Das wird in diesem Artikel geschehen. Ich werde allerdings zuerst auf die aus meiner Sicht wichtigsten Erkenntnisse aus dem Prank eingehen. Das komplette Video mit Untertiteln finden Sie am Ende dieses Artikels und ich füge für alle, die es lieber in Ruhe lesen, auch das komplette Gespräch in Schriftform bei.

Westliche Werte

von Thomas Röper

16. März 2023

Hier veröffentliche den Prank mit EZB-Chefin Christine Lagard, in dem sie sehr offen über sehr brisante Themen gesprochen hat.

Griechenland: Die EU zahlt alles

In dem Gespräch glaubt Lagarde, mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky zu sprechen. „Selensky“ fragt sie nach den Russland-Sanktionen und deren Wirkung. Lagarde gesteht ein, dass die Russland-Sanktionen nicht allzu gut gegen Russland wirken, dass die Folgen aber für einige europäische Länder schlimm sind. So spricht sie zum Beispiel über die Gefahr, dass Griechenland sich als Folge der Sanktionen stärker verschulden könnte, was aber „kein großes Risiko“ sei, „weil der Großteil der Kredite von quasi-offiziellen Institutionen wie dem Europäischen Stabilitätsmechanismus aufgenommen“ werden. Im Klartext bedeutet das, dass die Staaten der EU, also deren Steuerzahler, dafür haften.

Lagarde gibt offen zu, dass einige EU-Staaten extrem unter den Russland-Sanktionen der EU leiden, aber das sei auch nicht schlimm, denn, so Lagarde: „wie sich die Situation entwickelt, wer gewinnt, wer verliert, es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Ukraine am Ende gewinnen wird.“

Menschenleben sind Lagarde dabei egal, sie setzt voll auf einen militärischen Ausgang des Konflikte, denn sie fügte gleich hinzu: „Ich vertrete also die einfache Meinung, dass derjenige, der die größte Waffe hat, am Ende gewinnen wird. Das war’s. Das ist ein sehr dummes, einfaches Wild-West-Cowboy-Prinzip.“

Wie viele weitere Menschenleben das kostet, ist Lagarde offenbar egal, die Möglichkeit einer Verhandlungslösung erwähnt sie nicht einmal.

EZB-Coin und totale Kontrolle

„Selensky“ interessiert sich in dem Gespräch auch für Cryptowährungen und fragt Lagarde, wie es um den geplanten EZB-Coin, also den digitalen Euro steht, wobei er auch darauf hinweist, dass viele Europäer gegen die Idee des digitalen Euro sind und er sagt: „Das Problem ist, dass sie nicht kontrolliert werden wollen. Sie wollen es nicht.“

Lagarde ist das egal, auf den Widerstand gegen digitalen Euro geht sie nicht einmal ein. Sie erzählt Selensky, dass derzeit die Vorbereitungen für den digitalen Euro laufen und dass die Entscheidung darüber ab Oktober 2023 getroffen wird.

Auch dass der digitale Euro die totale Kontrolle bedeutet, bestreitet sie nicht. Sie sagt stattdessen schulterzuckend indirekt, dass es die totale Kontrolle ohnehin schon gibt, weil in der EU Bargeldgeschäfte über 1.000 Euro verboten sind. Der digitale Euro werde also nicht viel ändern.

Poroschenko hat IWF-Gelder unterschlagen

Wie sich zeigt, hat Lagarde kein Problem damit, dass in der Ukraine viel Geld unterschlagen wird und in dunklen Kanälen verschwindet. „Selensky“ erzählt Lagarde, dass er zu Beginn seiner Präsidentschaft entdeckt habe, dass Poroschenko IWF-Kredite, die für die ukrainische Wirtschaft bestimmt waren, unterschlagen habe. Ein Teil der Gelder sei auch an die Nazi-Regimenter wie Asow gegangen.

Lagarde bestreitet das nicht, sondern bestätigt durch ihre vollkommen gleichgültige Reaktion, dass sie das selbst weiß. Die Korruption in der Ukraine ist in der EU und im Westen generell also allgemein bekannt, aber es wird nicht dagegen vorgegangen. Lagarde sagte daher nur: „Sie wissen so gut wie ich, dass es sehr seltsame Charaktere gab, die die Situation missbrauchten, die ihre eigenen kleinen Armeen hatten, die ihr eigenes System hatten. Sie nutzten sicherlich aus, was sowohl der IWF als auch die USA versuchten, um der Ukraine zu helfen. Aber wissen Sie, die Geschichte kann nicht umgeschrieben werden. (…) Wurde es zu 100 % perfekt umgesetzt? Nein, natürlich nicht.“

In der Ukraine wurden (und werden) Milliarden westlicher Steuergelder unterschlagen, aber für Lagarde (und wohl auch alle anderen westlichen Politiker) ist die Antwort im Klartext: „Na und? Sch*** drauf!“

Hier ist der Link zu dem kompletten Gespräch zwischen „Selensky“ und Lagarde.

Es folgt das komplette Gespräch in Textform.

Selensky: Hallo, hallo. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören?

Lagarde: Ich kann Sie sehr gut hören.

Selensky: Frau Vorsitzende, ich bin froh, Sie zu sehen und zu hören.

Ich bin besorgt über die wirtschaftliche Lage in Europa, denn wie Sie wissen, hängt die Hilfe für die Ukraine davon ab. Und einige Länder sagen bereits offen, dass innenpolitische Probleme für sie wichtiger sind als die Ukraine. Deshalb wollte ich Sie fragen: Wie sieht es in Europa insgesamt aus? Wie stark hat die Krise zugeschlagen? Was ist Ihre Vision?

Lagarde: Wir haben Probleme mit der Inflation, und zwar wegen der Problembereiche, die wir seit dem Ende der Corona-Pandemie noch nicht verbessern konnten. Die Preise stiegen zunächst nur wegen der Energiekosten, dann allmählich wegen der Düngemittelkosten, das betraf vor allem die Lebensmittelpreise, aber jetzt ist das fast überall.

Die Inflation, die wir als vorübergehend vorausgesagt hatten, hält also viel länger als erwartet und auf einem viel höheren Niveau als erwartet an. Infolgedessen mussten alle Zentralbanken, auch die EZB, Maßnahmen ergreifen, um die Inflation zu senken, damit die Menschen nicht unter den hohen Preisen leiden und eine stabilere Wirtschaft gewährleistet ist.

Infolgedessen haben wir begonnen, die Zinssätze anzuheben, die vor etwa einem Jahr noch bei minus 50 Basispunkten lagen und jetzt bei den am häufigsten verwendeten Zinssätzen bei etwa 2 % liegen. Wir sehen also niedrige Wachstumsraten. Wir haben zu hohe Preise, die wir senken müssen. Das ist die Situation, die wir im Moment haben.

Selensky: Warum, glauben Sie, konnte Russland die Sanktionspolitik überwinden und hat es auch geschafft? Mir wurde gesagt, dass die Sanktionen die europäische Wirtschaft und den Euro stärker treffen, als erwartet. Zeigen die Sanktionen also Wirkung oder schießt sich Europa selbst ins Knie?

Das BIP Russlands ist gewachsen. Es ist nun am neunten Platz in der Welt. Wie beurteilen Sie die Politik der russischen Zentralbank und ihrer Chefin, Elvira Nabiullina? Es ist ihnen gelungen, den Rubel zu retten. Warum? Wie haben sie das geschafft?

Lagarde: Ich denke, Elvira, die ich sehr gut kenne, ist eine sehr gute Notenbankchefin. Sie hat die Situation sehr schnell verstanden und die Zinssätze drastisch erhöht. Und das war damals die richtige Maßnahme, um eine extrem hohe Inflation zu verhindern.

Und um sicherzustellen, dass die Menschen, die ihr Geld in Russland angelegt hatten, vor allem Russen, ihr Geld in Russland ließen. Das ist in den ersten Tagen sehr gut gelungen. Infolgedessen stieg die Inflation an, aber nicht sehr stark, und dann ging sie wieder zurück. Sie hat also eine großartige Arbeit geleistet.

Ich zögere nicht, das zu sagen. Ich denke, die Sanktionen sind nicht so hart, wie wir erwartet haben. Das ist so. Und ich denke auch, dass die technologischen Barrieren, die jetzt gegen Russland verhängt werden, auch sein Wachstum und sein Geschäftsmodell beeinträchtigen werden.

Das Problem mit den Energiepreisen ist meines Erachtens, und ich bin kein Energieexperte, dass es dem Land immer noch gelingt, viel Energie, sei es Öl oder Gas, an die Länder, die keine Sanktionen an Russland verhängt haben, zu verkaufen, und sicherlich auch außerhalb der EU, wenn es an Indien, an China oder an den Fernen Osten verkauft, dann gelingt es ihm, Deviseneinnahmen zu erzielen.

Ich weiß nicht, ob sie Yuan, Rupien oder andere Währungen erhalten, aber sie schaffen es auf jeden Fall, zu exportieren und für einen Geldzufluss zu sorgen.

Selensky: Und wie stehen Sie zu der Haltung der EU, den Preis für russisches Öl zu begrenzen. Kann das wirklich helfen?

Lagarde: Sprechen Sie von der Obergrenze von 60 Dollar? Weiterleawn im anti-spiegel.ru