The Russo-Ukrainian War With the Russo-Ukrainian War now rolling on into its seventh month, I thought this might be as good a time as any to put together a more extensive analysis than the twitter format allows. What follows will be my assessment of what exactly the Russian Armed Forces have achieved, why they made specific operational choices, and the general shape of the battlefield today.

Der Russisch-Ukrainische Krieg



Ein Rückblick auf sechs Monate



Von Big Serge



31. August



Napoleon witzelte, dass Gott immer auf der Seite mit der besten Artillerie sei

Der russisch-ukrainische Krieg geht nun in seinen siebten Monat, und ich dachte, dies sei ein guter Zeitpunkt, um eine ausführlichere Analyse zu erstellen, als es das Twitter-Format erlaubt. Im Folgenden möchte ich meine Einschätzung darüber geben, was genau die russischen Streitkräfte erreicht haben, warum sie bestimmte operative Entscheidungen getroffen haben und wie sich das Schlachtfeld heute allgemein darstellt.

Doch zunächst werde ich einen kurzen Absatz über mich selbst schreiben. Sie können dies gerne überspringen und mit dem ersten Abschnitt weiter unten fortfahren.

Ich bin von Natur aus ein Faulpelz und war noch nie in den sozialen Medien präsent. Als jedoch im Februar der russisch-ukrainische Krieg begann, war ich beunruhigt über das dilettantische, ja clowneske Niveau der Analysen, die von den typischen Kanälen des Establishments verbreitet wurden. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die der kollektiven Weisheit widersprachen, wie Colonel Douglas MacGregor oder Scott Ritter, wurden weitgehend ignoriert. Ich hatte den Eindruck, dass der Öffentlichkeit eine Geschichte über eine karikaturhafte russische Inkompetenz vorgegaukelt wurde, während ich ein tödliches und verschlossenes russisches Militär sah, das einen intelligenten Krieg führte. Ich bekenne freimütig, dass ich wie viele amerikanische orthodoxe Christen russophile Tendenzen habe. Ich will aber auch ganz offen sagen, dass man, wenn man so viel Militärgeschichte gelesen hat wie ich, anfängt, die Dinge auf eine bestimmte Weise zu sehen – vielleicht ist das Prahlerei, aber das glaube ich nicht. Ich behaupte nicht, schlauer zu sein als andere; ich habe die letzten fünfzehn Jahre damit verbracht, mich intensiv mit Themen zu beschäftigen, die mir eine solide Wissensbasis für den aktuellen Moment verschafft haben, aber es scheint mir, dass ich einfach Glück hatte, ein Hobby zu wählen, das eines Tages so relevant sein würde.

Also habe ich einen Twitter-Account eingerichtet, in der Hoffnung, auf irgendeine Weise zur Diskussion beizutragen und die aktuelle Faszination für den Krieg zu nutzen, um über Militärgeschichte zu sprechen. Den Leuten scheint es zu gefallen, also werde ich versuchen, damit weiterzumachen.

Lassen Sie uns nun über den Krieg sprechen. Über die Ursachen des Krieges und die Motive und Ziele Russlands in der Ukraine ist viel gesagt worden und wird auch noch gesagt werden, aber ich möchte das überspringen und direkt zur Operation selbst übergehen.

Wie ich über den Krieg denke

Zunächst sollten wir anerkennen, dass der Russisch-Ukrainische Krieg eine neue Erfahrung für die Menschheit ist. Es ist der erste hochintensive Krieg zwischen gleichwertigen Staaten, der im Zeitalter der sozialen Medien stattfindet. Der Inhalt und das Tempo der Informationen, die ins Internet gelangen, sind daher vom ersten Moment an ein Aspekt des Konflikts selbst gewesen. Die Ukraine, die fast vollständig von ausländischen Finanzmitteln, Geheimdienstinformationen und Waffen abhängig ist, hat von Anfang an hart daran gearbeitet, die Geschichte eines tapferen Außenseiters zu erzählen, der unerwartete Widerstandskraft gegen einen barbarischen Angreifer zeigt.

Alle grundlegenden Motive dieser Geschichte standen von Anfang an fest und wurden durch eine nicht enden wollende Flut von Bildern mit brennenden Fahrzeugen, von denen wir sicher sind, dass sie alle russisch sind, ständig verstärkt.

Letztendlich wurde die Fähigkeit der Ukraine, das Narrativ zu formen, durch vier Hauptaspekte des Informationskriegs begünstigt und gefördert:

Russland hat wenig getan, um die Ukraine im Informationsraum anzugreifen. Ukraine-Enthusiasten verbreiten eifrig ukrainische Behauptungen, egal wie absurd sie sind, aber die Informationen, die von russischer Seite kommen, haben meist die Form von trockenen Briefings aus dem Verteidigungsministerium. Die Ukraine spielt einen Marvel-Film, Russland führt ein Webinar vor.

Russlands operative Pläne sind ein Geheimnis. Genau diese Tatsache ermöglicht es der ukrainischen Seite, ihre Ziele zu interpolieren und Russland sozusagen die Worte in den Mund zu legen. So kam es zu der Behauptung, Russland erwarte, dass Kiew in drei Tagen fallen würde, aber ganz allgemein begünstigt die dem Krieg innewohnende Unsicherheit die Seite mit der aggressiveren Propaganda.

Die Menschen haben, um es ganz offen zu sagen, keine Ahnung vom Krieg. Sie wissen nicht, dass Armeen in einem Konflikt mit hoher Intensität viele Fahrzeuge verbrauchen, und so erscheint ihnen ein Bild eines brennenden Panzers sehr wichtig. Vor diesem Jahr hatten sie noch nie etwas von MLRS gehört, daher erscheint ihnen das HIMARS wie eine futuristische Wunderwaffe. Sie wissen nicht, dass Munitionsdepots ein häufiges Ziel sind, so dass Videos von großen Explosionen wie ein Wendepunkt wirken.

Und schließlich hat die Ukraine die begeisterte Mitarbeit westlicher Regierungen, von der Regierung kontrollierter “Thinktanks” wie dem Institute for the Study of War und westlicher Medien genossen.



Durch das Zusammenspiel dieser Faktoren werden die Menschen mit Informationen überschüttet, die sie nicht zu interpretieren vermögen, und der schiere Lärm hat die meisten Menschen davon überzeugt, dass die Ukraine, wenn nicht gerade gewinnt, so doch zumindest die russische Armee schwer frustriert und die russische Inkompetenz bloßstellt.

Ich bin nicht an Bildern von Schrott, Fahrzeugwracks oder platten Reifen interessiert. Was mich interessiert, ist die Fähigkeit von Armeen, anhaltende und effektive Feuerkraft zu liefern und Operationen intelligent zu planen und durchzuführen. Das grundlegende Ziel eines Krieges besteht darin, die Kampfkraft des Gegners zu zerstören – es geht nicht darum, eine Fahne im Zentrum von Kiew zu hissen und nicht darum, die nominelle Kontrolle über ein leeres Gebiet zu erlangen. Kriege werden gewonnen, indem man die Fähigkeit des Gegners, bewaffneten Widerstand zu leisten, zerstört, und ich glaube, dass die Russen eine intelligent konzipierte Operation durchführen, die sie auf den richtigen Weg bringt, um die ukrainische Armee zu zerstören und ihre politischen Ziele zu erreichen.

Erlauben Sie mir, Ihnen meine Interpretation des russischen Operationsplans zu erläutern.

Der Kiewer “Donnerschlag”

Nichts hat den Mainstream mehr verwirrt als Russlands schneller Vorstoß in die Umgebung von Kiew in den ersten Tagen des Krieges. Für die meisten Menschen bleibt dies ein Wirrwarr – die Operation auf dem Flughafen Gostomel, die 40 Meilen (oder waren es 4 oder 400?) lange Fahrzeugkolonne auf der Autobahn, die Bewaffnung der Bevölkerung durch die Ukrainer, die anschließende Behauptung, das Kreuzfeuer sei ein russischer Versuch, die Stadt zu stürmen, und schließlich der russische Rückzug. Es ist ein Wirrwarr von unzusammenhängenden Ereignissen und das Fundament der Lüge, die nicht sterben wird – das Mem der “dreitägigen Operation”.

Ich werde Ihnen sagen, was Russland meiner Meinung nach zu erreichen versuchte und was meiner Meinung nach geschah.

Lassen wir zunächst die dumme Theorie beiseite, dass Russland Kiew “einnehmen” wollte. Eroberung” ist wirklich eines dieser Schlagworte, mit denen beiläufig um sich geworfen wird, ohne dass die Leute wirklich darüber nachdenken, was es bedeutet. Im Großraum Kiew leben fast 3,5 Millionen Menschen, und als Hauptstadt ist sie eine Hochburg der ukrainischen Sicherheitsorgane. Die Eroberung einer Stadt bedeutet nicht nur, dass man sich den Weg ins Stadtzentrum freischießt; das ist kein Fangenspiel. Eroberung bedeutet Kontrolle, Polizeiarbeit, Aufstandsbekämpfung und die Durchsetzung der politischen Kontrolle. Die Streitkräfte, die Russland um Kiew herum einsetzte, waren für diese Aufgabe eindeutig unzureichend. Außerdem haben die russischen Streitkräfte in der Anfangsphase des Krieges die städtischen Gebiete konsequent umgangen, mit Ausnahme des Südens und des Ostens – dazu später mehr.

Es ist sicherlich vernünftig anzunehmen, dass die Russen zumindest eine gewisse Hoffnung hegten, dass das plötzliche Auftauchen einer beträchtlichen russischen Streitmacht vor der Haustür Kiew zur Kapitulation oder vielleicht zur politischen Zersplitterung bewegen würde. Das ist nicht geschehen – tatsächlich hat sich das ukrainische politische Zentrum dank der intensiven Intervention westlicher Sponsoren, die das Regime mit Finanzspritzen und materieller Hilfe gestützt haben, weitgehend gehalten. Wir sollten jedoch klarstellen, was das bedeutet: Russland mag auf einen sehr kurzen Krieg gehofft haben, aber dieses Ergebnis war immer davon abhängig, dass der Ukraine der politische Wille zum Kampf fehlte. Es gibt keinen Beweis dafür, dass das russische Militär glaubte, die Ukraine in drei Tagen, drei Wochen oder drei Monaten “erobern” zu können. Das ist eine dumme Behauptung.

Was waren also die militärischen Gründe für den Vorstoß auf die Region Kiew? Ich glaube, dass die Absicht im weitesten Sinne darin bestand, den ukrainischen Aufmarsch zu stören, und dass die russische Armee dieses Ziel erreicht hat. Schauen wir uns die Einzelheiten an.

Es ist ganz offensichtlich, dass die Russen in einigen Teilen der Ukraine – in den Oblasten Donezk, Lugansk, Saporischschja und Cherson – gekommen sind, um zu bleiben, und in anderen – Kiew und Sumy – nicht. Alles, was um Kiew herum geschah, sollte daher im Lichte der Geschehnisse im Süden betrachtet werden.

Was Russland mit seinem Vorstoß auf Kiew auf operativer Ebene erreichte, war die Lähmung des ukrainischen Aufmarsches, was die relativ ungehinderte Eroberung wichtiger Knotenpunkte auf anderen Schauplätzen ermöglichte. Die ersten Phasen der ukrainischen Mobilisierung verliefen hektisch und zersplittert, vor allem weil unklar war, wo der Schwerpunkt der russischen Operation lag. Man befürchtete die Einnahme von Charkow, einen amphibischen Angriff auf Odessa oder die Erstürmung Kiews selbst. Selenskyj ließ die Welt sogar dramatisch wissen, dass sich das Schicksal Kiews entscheiden würde – aber natürlich versuchte die russische Armee nie, in die Stadt einzudringen.

Mit mehreren Vorstoßachsen und Raketenangriffen in der gesamten Ukraine war die AFU in den ersten Tagen des Krieges ganz offensichtlich gelähmt. Die russische Präsenz in der Nähe von Kiew hatte jedoch eine besonders wichtige Auswirkung auf die ukrainische Mobilisierung.

Wer die Kämpfe um Kiew im ersten Kriegsmonat verfolgte, dem fielen wahrscheinlich drei Ortsnamen auf, die regelmäßig auftauchten: Gostomel (der Ort der Flughafenoperation), Irpin und Bucha. Wenn Sie mit der ukrainischen Geografie nicht vertraut sind, wissen Sie vielleicht nicht, dass diese drei Städte allesamt Vororte von Kiew sind, die direkt aneinander grenzen: Von der nördlichen Spitze von Gostomel bis zum südlichen Rand von Irpin sind es nur etwa sieben Meilen. Sie bilden ein zusammenhängendes Stadtgebiet und liegen unmittelbar nördlich der Autobahn E40, der wichtigsten Ost-West-Autobahn der Ukraine. Die russischen Streitkräfte haben die E40 fast den ganzen März über blockiert und die Ukraine gezwungen, ihre Truppen um Kiew herum zu binden und die Einnahme der wichtigsten Ziele zu verhindern.

Lassen Sie uns kurz über die Operation am Flughafen Gostomel sprechen. Die ukrainische Propagandamaschinerie behauptet, russische Luftlandeeinheiten hätten versucht, den Flugplatz Gostomel zu erobern, um zusätzliche Einheiten für einen Angriff auf Kiew auf dem Luftweg heranzuführen. Außerdem wird behauptet, die russischen Fallschirmjäger (VDV) seien vernichtet worden. Das ist völliger Unsinn.

Zunächst einmal sollten wir uns daran erinnern, dass die Ukrainer nur einen Tag nach Kriegsbeginn der Welt mitteilten, sie hätten die russischen Luftlandetruppen in Gostomel vernichtet. Wenn man diese Behauptung für bare Münze nimmt, fuhr ein CNN-Nachrichten-Team tatsächlich zum Flughafen und fand… die WDV, die die Kontrolle über das Gelände hatte. Die WDV, die weiß, dass CNN nicht wichtig ist, erlaubte dem Kamerateam, eine Weile herumzuhängen und sie zu filmen. Doch obwohl CNN live sendete, dass die Russen den Flughafen vollständig unter Kontrolle hatten, haben die Leute immer noch den Eindruck, dass sie vernichtet wurden. Sehr merkwürdig.

Das vorbereitete Chyron von CNN wies dies als “ukrainische Verteidigungsposition” aus – der verwirrte Reporter fand stattdessen WDV vor, die das Gelände bewachten

Außerdem ist es völlig abwegig zu glauben, dass die Russen beabsichtigten, Kiew durch die Landung von Truppen auf dem Flughafen einzunehmen. Es wurde behauptet, Russland habe 18 IL-76-Transporter beladen, um Truppen in Gostomel zu deponieren, aber diese Flugzeuge würden nicht einmal ausreichen, um ein einziges Bataillon taktischer Gruppen zu transportieren. Warum sollte man also den Flughafen angreifen?

Die Operationsdoktrin der Roten Armee sah klassischerweise gezielte Fallschirmjägerangriffe in operativer Tiefe vor, um die Verteidigung zu lähmen und ihre Reserven zu binden. Wenn, wie ich glaube, der Hauptzweck des Angriffs auf Kiew darin bestand, die Stadt von Westen her zu blockieren, die Autobahn E40 zu blockieren und den ukrainischen Aufmarsch zu stören, dann macht ein Fallschirmjägerangriff auf Gostomel durchaus Sinn. Durch die Verlegung von Truppen auf den Flughafen stellte der WDV sicher, dass die ukrainischen Reserven um Kiew herum gebunden waren. Die russischen Bodentruppen mussten 60 Meilen nach Süden vorstoßen, um ihre Ziele in den westlichen Vororten Kiews zu erreichen, und die VDV-Operation auf dem Flughafen hinderte die Ukraine daran, Kräfte zu verlegen, die diesen Vorstoß nach Süden blockieren könnten. Die WDV hielt den Flughafen, bis sie von den russischen Bodentruppen abgelöst wurde, die am 25. Februar zu ihnen stießen. Als zusätzlicher Bonus gelang es ihnen, den Flughafen selbst zu zerstören und damit den wichtigsten ukrainischen Frachtflugplatz in der Region Kiew unbrauchbar zu machen.

Im Laufe des Monats März, während die Welt auf Kiew fixiert war, eroberte Russland die folgenden wichtigen Ziele, die allesamt große Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Krieges hatten:

1. Am 2. März kapitulierte Cherson, wodurch Russland eine stabile Position am Westufer des Dnjepr und die Kontrolle über das Flussdelta erhielt.

2. Am 12. März wurde Wolnowacha eingenommen, wodurch eine sichere Straßenverbindung zur Krim geschaffen wurde.

3. Am 17. März wurde Izyum eingenommen. Diese Stadt ist von entscheidender Bedeutung, nicht nur, weil sie eine Position auf der anderen Seite des Flusses Sewerodonezk bietet, sondern auch, weil sie die Autobahn E40 und die Eisenbahnlinien zwischen Charkow und Slawjansk unterbricht. Izyum war schon immer ein kritischer Knotenpunkt in einem Krieg um die Ostukraine – nicht umsonst warfen die Sowjets und die Deutschen 1943 ganze Armeen auf den engen Sektor um Izyum und Barvenkovo.

4. Bis zum 28. März waren die russischen Streitkräfte tief in Mariupol eingedrungen, hatten den anhaltenden ukrainischen Widerstand gebrochen und die Voraussetzungen für die Aushungerung der Asowschen Männer in der Asowschen Fabrik geschaffen.

Mit anderen Worten: Ende März hatten die Russen ihre potenziellen Krim-Probleme gelöst, indem sie die Straßen- und Eisenbahnverbindungen zur Halbinsel sicherten und die Verbindung zur Krim durch einen stabilen Landkorridor stabilisierten. In der Zwischenzeit wurde mit der Einnahme von Izyum und Kupjansk die nördliche “Schulter” des Donbas geschaffen. All dies wurde gegen relativ schwachen Widerstand erreicht (mit Ausnahme von Mariupol, wo Asow heftig kämpfte, um eine Gefangennahme und eine Anklage wegen Kriegsverbrechen zu vermeiden). Die AFU hätte Russland sicherlich gerne die Einnahme des kritischen Transitknotens Izyum verweigert, aber sie konnte wenig tun, um die Einnahme der Stadt anzufechten, da die Autobahn E40 blockiert war, ihre Streitkräfte um Kiew und Charkow festsaßen und ihre Entscheidungsfindung durch die aus allen Richtungen ins Land reichenden Krakenarme gelähmt war.

Währenddessen lieferten sich die russischen Streitkräfte in der Nähe von Kiew eine Reihe heftiger Gefechte mit Einheiten des AFU-Kommandos Nord, bei denen es zu extremer Härte kam. Ein verfrühter Versuch, die Russen aus Irpin zu verdrängen, wurde schwer beschädigt. Die russischen Streitkräfte konnten rund um Kiew hervorragende Verlustquoten erzielen und dienten gleichzeitig dem übergeordneten operativen Ziel, die Mobilisierung und den Aufmarsch der Ukraine zu lähmen, so dass die Asowsche Küste und der nördliche Teil des Donbass gesichert werden konnten.

Meiner Ansicht nach war dies eine fantastisch erfolgreiche Operation, die das logistische Problem einer Landbrücke zur Krim löste und die russischen Streitkräfte für weitere Erfolge im Osten gut positionierte. Nachdem die wichtigsten Ziele an anderen Fronten erreicht worden waren, wurde die Operation nicht mehr benötigt und die russischen Streitkräfte zogen sich zur Erholung und Umrüstung zurück. Es ist kein Zufall, dass der Beginn des russischen Rückzugs mit der Einnahme von Izyum und dem Beginn des Endspiels bei Mariupol zusammenfiel.

Es ist erwähnenswert, dass der Leiter der regionalen Militärverwaltung in Kiew weniger als eine Woche vor Beginn des russischen Rückzugs aus den Vororten Kiews ausdrücklich erklärte, dass keine offensiven Maßnahmen ergriffen werden könnten oder würden, um die russische Armee aus Bucha zu vertreiben. Als der russische Rückzug begann, befand sich die Ukraine immer noch in einer defensiven Position um Kiew. Es handelte sich um einen freiwilligen Rückzug, der durch die Erreichung wichtiger Ziele in anderen Teilen des Landes ausgelöst wurde, und nicht um einen durch ukrainische Gegenangriffe erzwungenen Rückzug.

Zusammenfassung: Russland hatte nicht die Absicht, Kiew zu “stürmen”, “einzunehmen” oder “einzukesseln”. Ziel dieser ersten Phase war es, Kiew von Westen her zu blockieren, insbesondere die Autobahn E40, die Mobilisierung der Ukraine zu stören und die Aufstellung von Truppen zu verhindern, die die Einnahme der nördlichen Donbass-Knotenpunkte (Izyum) und der Landbrücke zur Krim anfechten sollten. Sie hatten Erfolg und fügten der AFU schwere Verluste zu, bevor sie sich aufgrund der Erfüllung der Ziele der Phase 1 zurückzogen.

Das Knirschen im Donbass

Nach Abschluss der ersten operativen Phase, die durch die erfolgreiche Konsolidierung eines Landkorridors zur Krim und die Einnahme des nördlichen Randes des Donbass gekennzeichnet war, genoss Russland eine operative Pause, um sich auszuruhen, aufzurüsten und sich auf die zweite Phase des Krieges vorzubereiten, die sich auf die Befreiung der Gebiete der LNR und der DNR und – vor allem – auf die Zermürbung der ukrainischen Arbeitskräfte konzentrierte.

Lassen Sie uns kurz etwas über die Beschaffenheit des Donbass selbst sagen. Es handelt sich um eine Region, die reich an natürlichen Ressourcen ist und in der Sowjetzeit durch umfangreiche Investitionen zu einem industriellen Kraftzentrum ausgebaut wurde. Infolgedessen ist dies die bei weitem am stärksten verstädterte und bevölkerte Region der Ukraine. Die Oblast Donezk ist nicht nur die bevölkerungsreichste Oblast der Ukraine, sondern auch um ganze 33 % bevölkerungsreicher als die nächstgrößere Oblast Dnipropetrowsk. Sie ist auch die bei weitem am dichtesten besiedelte Oblast. Es handelt sich um ein dichtes Netz von Städten, mittelgroßen Städten, Fabriken, Bergwerken und Wäldern – ganz im Gegensatz zu den offenen Feldern, die die Ukraine kennzeichnen.

Der urbane Charakter des Donbass erfordert ein zermürbendes, positionsbezogenes Vorgehen. Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Großteil der letzten acht Jahre damit verbracht, die Städte um Donezk in Festungen zu verwandeln – viele dieser Städte sind schon lange ohne Zivilbevölkerung und wurden in Betonstützpunkte verwandelt. Die russische operative Logik hat immer diktiert, dass der Vormarsch durch den Donbass langsam und methodisch erfolgen würde, und zwar aus mehreren Gründen.

In erster Linie führt Russland eine Operation mit sparsamem Mitteleinsatz durch, was bedeutet, dass es die Infanterie – die bei weitem knappste Ressource im russischen Arsenal – so effizient wie möglich einsetzt. Sie haben ihre Infanterietruppen mit privaten Wagner-Militäraufträgen, DNR- und LNR-Kräften sowie Tschetschenen verstärkt und setzen die reguläre russische Infanterie nur sparsam ein. Stattdessen ziehen sie es vor, sich auf ihren massiven Vorteil bei der Artillerie zu stützen, um ukrainische Stellungen zu zerschmettern, bevor diese überhaupt eine Annäherung in Betracht ziehen.

Die anschaulichste Beschreibung der russischen Methodik im Donbass stammt vom ukrainischen Kriegsreporter Juri Butusow, der die Verteidigung von Piski – einem wichtigen befestigten Stützpunkt in der Nähe von Donezk – wie folgt beschrieb:

“Peski”. Der Fleischwolf… Wie ich bereits schrieb, 6.500 Granaten auf ein verdammtes Dorf in weniger als 24 Stunden. Das geht nun schon seit sechs Tagen so, und es ist schwer vorstellbar, wie eine Anzahl unserer Infanteristen in diesem Sperrfeuer am Leben bleiben…. Wir reagieren fast gar nicht. Es gibt überhaupt kein Gegenfeuer, der Feind legt ohne Probleme Artilleriegranaten in unsere Gräben, nimmt sehr starke Betonstellungen in wenigen Minuten auseinander, ohne Pause und minimale Pause, die unsere Verteidigungslinie zerdrückt… Es ist ein verdammter Fleischwolf, bei dem das Bataillon den Angriff einfach mit seinen eigenen Körpern aufhält… riesige Mengen unserer Infanterie werden an einem Tag zermahlen… Alle Reserven zerstreuen sich, die militärische Ausrüstung geht in Flammen auf, der Feind nähert sich und nimmt unsere Stellungen ohne Probleme nach einem weiteren Artillerieschuss ein. ”

Natürlich haben die Ukrainer Peski verloren. Es ist jetzt in russischer Hand. Dies ist der Prozess, der sich im Donbass unaufhörlich wiederholt. Die Vorteile der Ukraine sind ein enormer Vorsprung bei den Humanressourcen (die ukrainischen Arbeitskräfte sind den Russen wahrscheinlich mindestens 4 zu 1 überlegen) und die Fähigkeit, sich in die aufgebauten Verteidigungsanlagen zu setzen. Russland macht dies durch Geduld und einen enormen Vorsprung bei allen Arten von Feuerkraft, einschließlich Rohrartillerie, Raketen und Luftstreitkräften, zunichte.

Das letzte Argument der Ukrainer ist immer, dass die Russen schreckliche Verluste hinnehmen, obwohl sie Schlüsselpositionen und sogar wichtige Städte verlieren – Mariupol, Sewerdonestk, Lyssytschansk und so weiter. Das macht einfach keinen Sinn – ich will nicht unhöflich sein, aber es ist unklar, wie genau die Russen im Moment in großer Zahl sterben sollen. Die ukrainische Artillerie ist massiv unterlegen, und die ukrainische Luftwaffe ist über dem Donbas nicht existent. Die einzige Möglichkeit für Russland, schwere Verluste zu erleiden, wäre ein überstürzter Angriff auf intakte Stellungen, aber das ist offensichtlich nicht der Fall: Ukrainische Reporter und Soldaten, die sich der Zensur entziehen können, berichten, dass sie tagelang mit Artillerie beschossen werden, bevor die Russen auf sie vorrücken.

Russland wird die Ukrainer weiterhin mit Artillerie beschießen und sie langsam aber sicher aus dem Donbas vertreiben. Dies ist ein Stellungskrieg, ein Zermürbungskrieg, der es Russland ermöglicht, mit absolut absurden Verlustquoten zu handeln. Es ist ein einfaches Geschäft: Ukrainische Arbeitskräfte im Tausch gegen Zeit und russische Artilleriegranaten. Auf diesen Handel wird sich Russland gerne einlassen.

Langsames Brennen und das wirtschaftliche Kalkül

Ein methodisches, feuerkräftiges Vorgehen im Osten kommt Russland aus Gründen entgegen, die über die brutale militärische Logik hinausgehen. Einer der interessanteren Aspekte des Krieges ist das Ausmaß, in dem sich das wirtschaftliche und finanzielle Kalkül zu Russlands Gunsten ausgewirkt hat. Dabei gibt es zwei Aspekte: einen in Bezug auf die Ukraine und einen in Bezug auf Russland und die gegen das Land verhängten Sanktionen.

Beginnen wir mit der Ukraine und erinnern wir uns daran, dass es nicht Russland, sondern westliche Agenturen waren, die den schnellen Zusammenbruch der Ukraine vorhersagten. Ironischerweise war dies das kostengünstigste Szenario für den Westen. Im Falle einer schnellen ukrainischen Niederlage wäre der Westen auf die Unterstützung eines Aufstands angewiesen – wie die Taliban gezeigt haben, ist dies eine sehr kosteneffiziente Methode, eine Großmacht zu schikanieren und zu schädigen. Stattdessen blieb die Ukraine vorerst aufrecht und muss nun einen kostspieligen Zermürbungskrieg führen, den sie nicht gewinnen kann.

Das ist sehr wichtig – anstatt einen Aufstand billig zu finanzieren und zu bewaffnen, Sabotageakte zu koordinieren und ähnliches (etwas, worin westliche Geheimdienste hervorragend sind), steckt der Westen (hauptsächlich die Vereinigten Staaten und in geringerem Maße das Vereinigte Königreich) in der Klemme, indem er einen ausblutenden ukrainischen Staat finanziert und versucht, seine Armeen zu stützen. Dies ist weitaus kostspieliger als ein Aufstand, sowohl in reinen Dollarbeträgen als auch in Bezug auf die Menge an Munition und Ausrüstung, die in die Ukraine fließt.

Es gibt bereits zahlreiche Anzeichen dafür, dass der Versuch, die Ukraine zu beliefern, die westlichen Lagerbestände aufbraucht. Kleinere NATO-Mitglieder haben bereits einen Großteil ihrer begrenzten Waffenarsenale in die Ukraine geschickt, aber noch alarmierender ist die Erkenntnis, dass die amerikanischen Bestände aufgebraucht sind. Durchgesickerte Texte haben enthüllt, dass aktiven Einheiten die Waffen für den Versand in die Ukraine entzogen werden, während in einem kürzlich erschienenen Artikel des Wall Street Journal behauptet wurde, dass die US-Bestände an Haubitzenmunition “unangenehm niedrig” seien.

Unterdessen kam eine Analyse des Royal United Services Institute (ein britischer Thinktank für Verteidigungsfragen) zu dem ernüchternden Schluss, dass die westliche Produktion zu schwach und zu teuer ist, um in einem Krieg wie dem, der derzeit in der Ukraine geführt wird, mithalten zu können. Einige Highlights aus dem Bericht:

Die jährliche amerikanische Produktion von Artilleriegranaten reicht nur für zwei Wochen Kampfeinsatz in der Ukraine.

Die jährliche Produktion von Javelin-Panzerabwehrraketen reicht bestenfalls für 8 Tage Kampfeinsatz.

Russland hat in den ersten drei Monaten des Krieges die amerikanische Raketenproduktion von vier Jahren verbrannt.

Russland hat bisher bewiesen, dass es seine Operationen in der Ukraine mühelos aufrechterhalten kann. Die Artillerieaktivitäten im Osten des Landes sind nach wie vor unermüdlich (selbst wenn die HIMARS-Systeme hier und da ein paar Munitionslager treffen), und die Russen haben sich besonders über die unablässigen Vorhersagen lustig gemacht, dass sie fast keine Raketen mehr haben. Am ukrainischen Unabhängigkeitstag (24. August) starteten die Russen die umfangreichsten und nachhaltigsten Raketenangriffe des Krieges, als ob sie sich absichtlich über diejenigen lustig machen wollten, die vorausgesagt hatten, dass sie zu Beginn des Sommers keine Raketen mehr haben würden.

Kurz gesagt, da die Ukraine nur über eine geringe einheimische Produktion und Logistik verfügt, trägt der Westen die eigentliche industrielle und finanzielle Last des Krieges für sie, und diese Last wird viel schwerer, als die westlichen Planer erwartet hatten. Die Logik des Stellvertreters hat sich ins Gegenteil verkehrt: Die Ukraine ist zu einer vampirischen Kraft geworden, die dem Westen Ausrüstung und Munition entzieht.

Auf der anderen Seite der Medaille hat sich die Logik der Sanktionen stark gegen den Westen gewendet. Die westlichen Regierungen hofften, dass ein schnelles, umfassendes Sanktionsregime gegen Russland die russische Wirtschaft zerstören und die russische Bevölkerung gegen den Krieg aufbringen würde. Der zweite Teil dieser Annahme war schon immer albern – die Russen geben dem Westen, nicht Putin, die Schuld an den Sanktionen. Noch wichtiger ist jedoch, dass Russlands wirtschaftliche Planung für diesen Krieg enorme Früchte getragen hat.

Auch auf die Gefahr hin, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu stark zu vereinfachen, ist die sich abzeichnende wirtschaftliche Kluft zwischen Eurasien und dem Westen ein Wettstreit zwischen einem Block, der reich an Rohstoffen ist, und einem Block, der reich an Dollar ist. Versuche, Russland finanziell zu strangulieren, sind bisher gescheitert, sowohl aufgrund der Kompetenz der russischen Zentralbank als auch aufgrund der grundlegenden Tatsache (die eigentlich trivial sein sollte), dass ein Land, das seine eigene Energie, seine eigenen Nahrungsmittel und seine eigenen Waffen herstellt, immer schwer unter Druck zu setzen sein wird. Das westliche Sanktionsregime war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, denn Europa kann die Energieprodukte, die die Haupteinnahmequelle Russlands sind, nicht einfach mit einem Embargo belegen.

Russlands Energiewaffe bleibt die Bombe im Herzen der EU. Bei all den “Winter kommt”-Memes, die im Umlauf sind, kann es leicht passieren, dass man dies einfach als eine Einbildung des Internets abtut. Weit gefehlt – kleine Unternehmen in der ganzen EU schließen bereits angesichts der erdrückenden Energierechnungen, und energieintensive Industriezweige wie Hüttenwerke stellen ihre Anlagen ganz ein. Europa sieht sich einem perfekten wirtschaftlichen Sturm gegenüber, da die US-Notenbank die Zinssätze anhebt, was zu einer allgemeinen Verschärfung der finanziellen Bedingungen führt, die Energiepreise in die Stratosphäre explodieren und die Exportmärkte angesichts einer weltweiten Konjunkturabschwächung austrocknen.

All dies wird sich im Laufe des Winters wahrscheinlich zu einer Katastrophe auswachsen. Es würde mich nicht überraschen, wenn es in der EU zu einem finanziellen Zusammenbruch und einer Arbeitslosigkeit von über 30 % käme. Angesichts der Tatsache, dass die EU notorisch schlecht darin ist, Probleme jeglicher Art zu lösen, besteht eine nicht zu vernachlässigende Chance, dass weitere Länder versuchen, die EU zu verlassen. Spexit gefällig?

Allein aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung glaube ich, dass Russland absolut kein Interesse daran hat, den Krieg noch in diesem Jahr zu beenden. Sie zermürben die ukrainischen Arbeitskräfte und treiben die EU an den Rand der größten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression. Amerika wird weitaus besser dastehen, einfach weil es über eine eigene Energieversorgung verfügt und in jeder Hinsicht wohlhabender und robuster ist als Europa. Aber selbst wenn die Amerikaner nicht frieren und verhungern werden, verspricht die Ansteckung durch den europäischen Zusammenbruch wirtschaftliche Schwierigkeiten für die Amerikaner, die bereits mit der Inflation zu kämpfen haben. Und da die Ukraine derzeit in finanzieller und materieller Hinsicht völlig vom Westen abhängig ist, wäre ein schwerer wirtschaftlicher Schlag gegen den Westen auch für den ukrainischen Pseudostaat katastrophal.

Was kommt als Nächstes?

Meine Gesamtprognose ist sehr einfach: Ich glaube, dass Russland die militärischen Fähigkeiten der Ukraine irreparabel geschwächt hat und nun methodisch den Rest abschleift, während es den Westen zwingt, die unerwartete Last zu tragen, den ukrainischen Staat und die ukrainische Armee zu stützen.

Die tatsächlichen Feinheiten von Russlands Operationsplan bleiben natürlich ein Geheimnis, aber ich glaube, dass die Chancen gut stehen, dass der größte Teil der Ukraine östlich des Dnjepr annektiert wird, ebenso wie die gesamte Schwarzmeeranrainerzone.



Die große Serge-Annexionskarte

Ab einem bestimmten Punkt werden zwei Dinge geschehen, die den russischen Vormarsch beschleunigen werden. Erstens werden die ukrainischen militärischen Kapazitäten so weit zermürbt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, statische Verteidigung zu leisten, wie es jetzt im Donbas der Fall ist. Zweitens wird die Unterstützung des Westens für die Ukraine allmählich versiegen, so dass die Ukraine als gescheiterter Staat dastehen wird, der nicht unabhängig funktionieren kann.

Ich habe meine Meinung geäußert, dass die Ukraine irgendwann eine Art Gegenoffensive starten wird, einfach weil die politische Logik dies gebietet. Die Ukraine steht unter starkem Druck, zu beweisen, dass sie in der Lage ist, Territorium zurückzuerobern; wenn sie das nicht kann, dann ist dieser ganze Krieg bestenfalls ein Versuch, eine Art Patt zu erzwingen und das Ausmaß der territorialen Verluste zu begrenzen. Der Westen verlangt von der Ukraine, dass sie Gebiete zurückerobert, und zur Zeit versucht sie genau das in der Gegend von Cherson.

Die Ukraine hat einfach keine Aussicht auf Erfolg, wenn sie eine erfolgreiche Großoffensive durchführt. Zum einen sind offensive Aktionen schwierig. Es ist schwierig, den Einsatz mehrerer Brigaden erfolgreich zu koordinieren – bisher ist es in Cherson kaum gelungen, mehr als ein Bataillon an kritischen Punkten zu konzentrieren. Russland verfügt über kombinierte bewaffnete Reserven, Vorteile bei der Artillerie und einen enormen Vorteil bei der Luftwaffe. Die Ukraine kann keine strategischen Ziele erreichen – alles, was sie tun kann, ist, das Leben ihrer Männer gegen vorübergehende taktische Erfolge einzutauschen, die von ihrer Propagandaabteilung in Siege umgemünzt werden können.

Das Scheitern der Gegenoffensive in Cherson wird den Prozess der Annäherung an die beiden Kipppunkte beschleunigen, da die ukrainische Armee weiter geschwächt wird und der Westen nicht mehr bereit ist, die Ukraine zu unterstützen. Der Winter und das darauf folgende wirtschaftliche Chaos werden ihr Übriges tun. Übersetzt mit Deepl.com



