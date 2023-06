Der sich immer weiter ausbreitende Krieg Paul Craig Roberts

“Das Niveau der Kriegspropaganda gegen Russland ist heute so hoch wie das der Propaganda gegen Deutschland und Japan während des Zweiten Weltkriegs.”

The Ever-Widening War Paul Craig Roberts It was obvious from the beginning that the Kremlin’s “limited military operation” would result in an ever-widening war leading to a nuclear confrontation, and there is no doubt that the conflict has continued to widen. The latest development brings us closer to the use of nuclear weapons.