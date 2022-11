https://www.globalresearch.ca/ever-widening-war/5799070



Der sich ständig ausweitende Krieg

Von Dr. Paul Craig Roberts

Das Pentagon hat Generalleutnant (3 Sterne) Terry Wolff zum Leiter eines neuen Armeehauptquartiers in Deutschland mit einem Stab von 300 US-Militärs ernannt, das die Sicherheitshilfe für die Ukraine koordinieren soll.

General Wolff ist Absolvent der Ranger-Schule der US-Armee, ehemaliger Offizier einer Panzerdivision und ehemaliger Direktor der Abteilung Strategische Pläne und Politik der Gemeinsamen Stabschefs. Dies ist nicht die Art von Offizier, die mit Bestandsaufgaben betraut wird.

Wie bereits berichtet, hat Washington bereits eine Truppendivision an der ukrainischen Grenze stationiert und uniformiertes Personal in der Ukraine, das angeblich verhindern soll, dass die Ukraine die vom Westen gelieferten Waffen auf dem Schwarzmarkt verkauft. Ist die “Sicherheitshilfe” ein Deckmantel für die Einrichtung eines Kriegsführungsstabs, um in der Ukraine einen Krieg gegen Russland zu führen?

Wenn es sich um ein Täuschungsmanöver handelt, dann ist es ein ähnliches wie das, mit dem die USA in den Vietnamkrieg verwickelt wurden.

Putin könnte gerade erfahren, dass seine “begrenzte Operation” ihm zwei Möglichkeiten lässt: entweder einen gesichtswahrenden Waffenstillstand mit der Ukraine zu schließen, wenn dies erlaubt ist, oder sich im Krieg mit den Vereinigten Staaten wiederzufinden.

In der Zwischenzeit versucht der Kreml, die finanzielle Integration Russlands mit dem Westen wiederzubeleben, da er aus den Sanktionen nichts gelernt hat. Russland möchte wieder an das SWIFT-Zahlungssystem angeschlossen werden, um für Lebensmittel- und Düngemittellieferungen bezahlt zu werden. Mit anderen Worten: Der Kreml will Washington aus der Verantwortung für die Härten befreien, die Washingtons Sanktionspolitik nicht Russland, sondern den Ländern auferlegt, die vom Hunger bedroht sind. Auch hier schützt der Kreml seine Feinde, wie in der Ukraine. Für ein Land, das sich im Krieg befindet, verhält sich der Kreml wirklich seltsam.

Ich hoffe, Putin glaubt nicht, dass er damit in Washington Sympathiepunkte sammeln wird. Übersetzt mit Deepl.com

