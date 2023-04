Der Siegeszug des Neozionismus vom Tamar Amar-Dahl

Erneut ist es dem Promedia Verlag gelungen, genau zum richtigenZeitpunkt das neue Buch von Tamar Amar Dahl herauszubringen. Was sich derzeit im “jüdischen Staat” abspielt, ist nicht nur ein Siegeszug des Neozionismus, sondern es ist ein Sieg des “judeo-Fascismus”. Nicht etwa, dass diese mit Vorbestraften bekennenden Rassisten und einem unter Anklage stehenden Ministerpräsidenten, eine wirkliche Änderung des “Judaisierungs-Regime “, Israel wäre, aber es ist diese Skrupellosigkeit, die so sprachlos macht. Wie die Autorin diese Zäsur behandelt und sich in diesem Buch damit auseinandersetzt ist äußerst spannend und doch so ernüchternd. Erschreckend auch der israelische Konsens um die Besatzung. Auch das Thema “akademischer Boykott” und die Beschreibung der israelischen Akademiker, denen es mit wenigen Ausnahmen (Ilan Pappe) gelingt und gelang, vor der Besatzung immer wieder die Augen zu verschließen, ist entlarvend. Ein wichtiges Buch, zu Israel im neuen Millenium.

Evelyn Hecht-Galinski

Der Siegeszug des Neozionismus von Tamar Amar-Dahl Startseite / Bücher / Naher Osten / Der Siegeszug des Neozionismus

Pressestimmen Die israelisch-deutsche Historikerin Tamar Amar-Dahl hat sich in ihrem jetzt erschienenen Buch „Der Siegeszug des Neozionismus“ den Demokratieabbau in Israel näher angesehen und dabei die Person Netanjahu unter die Lupe genommen. Amar-Dahl geht der Frage nach, was diesen Mann, der die Geschicke des Landes länger als jeder andere israelischen Premier dominiert, antreibt und wie er die Widersprüche der israelischen Gesellschaft und der Eliten nutzt, um immer wieder an die Macht zu kommen. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2181505-Sackgasse-als-ultimatives-Ziel.html Michael Schmölzer, Wiener Zeitung, 15.03.2023

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …