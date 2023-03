Chris Hedges: Ukraine’s Death by Proxy – scheerpost.com By Chris Hedges / Original to ScheerPost There are many ways for a state to project power and weaken adversaries, but proxy wars are one of the most cynical. Proxy wars devour the countries they purport to defend. They entice nations or insurgents to fight for geopolitical goals that are ultimately not in their interest.

Der stellvertretende Tod der Ukraine



Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

12. März 2023

Die Ukraine ist eine Schachfigur für Militaristen, die Russland und letztlich China in einem selbstzerstörerischen Bestreben, die globale Hegemonie der USA zu sichern, degradieren wollen. Das Ende dieses Krieges wird, wie bei den meisten Stellvertreterkriegen, hässlich sein.

Es gibt viele Möglichkeiten für einen Staat, Macht zu demonstrieren und Gegner zu schwächen, aber Stellvertreterkriege sind eine der zynischsten. Stellvertreterkriege verschlingen die Länder, die sie vorgeben zu verteidigen. Sie verleiten Nationen oder Aufständische dazu, für geopolitische Ziele zu kämpfen, die letztlich nicht in ihrem Interesse liegen. Der Krieg in der Ukraine hat wenig mit der ukrainischen Freiheit und viel mit der Schwächung des russischen Militärs und der Schwächung von Wladimir Putins Macht zu tun. Und wenn die Ukraine auf eine Niederlage zusteuert oder der Krieg ins Stocken gerät, wird die Ukraine wie viele andere Staaten geopfert werden, in dem, was eines der Gründungsmitglieder der CIA, Miles Copeland Jr., als das “Spiel der Nationen” und “die Amoralität der Machtpolitik” bezeichnete.

In meinen zwei Jahrzehnten als Auslandskorrespondent habe ich über Stellvertreterkriege berichtet, unter anderem in Mittelamerika, wo die USA die Militärregime in El Salvador und Guatemala sowie die Contra-Aufständischen bewaffneten, die versuchten, die sandinistische Regierung in Nicaragua zu stürzen. Ich berichtete über den Aufstand im Punjab, einen von Pakistan geschürten Stellvertreterkrieg. Ich berichtete über die Kurden im Nordirak, die vom Iran und von Washington mehr als einmal unterstützt und dann verraten wurden. Während meiner Zeit im Nahen Osten lieferte der Irak Waffen und Unterstützung an die Mudschaheddin-e-Khalq (MEK), um den Iran zu destabilisieren. Als ich im ehemaligen Jugoslawien war, glaubte Belgrad, durch die Bewaffnung bosnischer und kroatischer Serben Bosnien und Teile Kroatiens in ein Großserbien eingliedern zu können.

Stellvertreterkriege sind bekanntermaßen schwer zu kontrollieren, vor allem, wenn die Bestrebungen derjenigen, die kämpfen, und derjenigen, die die Waffen liefern, auseinanderklaffen. Außerdem haben sie die schlechte Angewohnheit, Sponsoren von Stellvertreterkriegen, wie die USA in Vietnam und Israel im Libanon, direkt in den Konflikt zu ziehen. Stellvertreterarmeen erhalten Waffen, für die sie kaum Rechenschaft ablegen müssen und die in großen Mengen auf dem Schwarzmarkt oder in den Händen von Warlords oder Terroristen landen. Der Nachrichtensender CBS News berichtete im vergangenen Jahr, dass etwa 30 Prozent der an die Ukraine gelieferten Waffen an die Front gelangen, ein Bericht, der unter starkem Druck aus Kiew und Washington teilweise zurückgezogen wurde. Die weit verbreitete Abzweigung von gespendeter militärischer und medizinischer Ausrüstung für den Schwarzmarkt in der Ukraine wurde auch von der US-Journalistin Lindsey Snell dokumentiert. Waffen in Kriegsgebieten sind eine lukrative Ware. In den Kriegen, über die ich berichtet habe, gab es immer große Mengen zu verkaufen.

Kriegsherren, Gangster und Schläger – die Ukraine gilt seit langem als eines der korruptesten Länder Europas – werden von den Patenstaaten in heldenhafte Freiheitskämpfer verwandelt. Die Unterstützung derjenigen, die diese Stellvertreterkriege führen, ist eine Feier unserer angeblichen nationalen Tugend, die nach zwei Jahrzehnten militärischer Fiaskos im Nahen Osten besonders verführerisch ist. Joe Biden, der in den Umfragen schlecht abschneidet, will für eine zweite Amtszeit als “Kriegs”-Präsident kandidieren, der der Ukraine zur Seite steht, der die USA bereits 113 Milliarden Dollar an militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe zugesagt haben.

Als Russland in die Ukraine einmarschierte, “stand die ganze Welt vor einer historischen Prüfung”, sagte Biden nach einem Blitzbesuch in Kiew. “Europa wurde auf die Probe gestellt. Amerika wurde auf die Probe gestellt. Die NATO wurde auf die Probe gestellt. Alle Demokratien wurden auf die Probe gestellt.”

Ich habe ähnliche Äußerungen gehört, um andere Stellvertreterkriege zu rechtfertigen.

“Sie sind unsere Brüder, diese Freiheitskämpfer, und wir schulden ihnen unsere Hilfe”, sagte Ronald Reagan über die Contras, die sich ihren Weg durch Nicaragua plünderten, vergewaltigten und abschlachteten. “Sie sind moralisch gleichwertig mit unseren Gründervätern und den tapferen Männern und Frauen der französischen Résistance”, fügte Reagan hinzu. “Wir können uns nicht von ihnen abwenden, denn der Kampf hier ist nicht rechts gegen links, sondern richtig gegen falsch.”

“Ich möchte ihn sagen hören, dass wir die Freie Syrische Armee bewaffnen werden”, sagte John McCain über Präsident Donald Trump. “Wir werden uns der Beseitigung von Bashar al-Assad widmen. Wir werden die Russen einen Preis für ihr Engagement zahlen lassen. Alle Akteure hier werden einen Preis zahlen müssen, und die Vereinigten Staaten von Amerika werden auf der Seite der Menschen stehen, die für die Freiheit kämpfen.”

Diejenigen, die als Helden des Widerstands gefeiert werden, wie Präsident Volodymyr Zelensky oder Präsident Hamid Karzai in Afghanistan, sind oft problematisch, insbesondere wenn ihre Egos und Bankkonten aufgebläht werden. Die Flut überschwänglicher Lobeshymnen, die ihre Förderer in der Öffentlichkeit an ihre Stellvertreter richten, stimmt selten mit dem überein, was sie im Privaten über sie sagen. Bei den Friedensgesprächen in Dayton, bei denen der serbische Präsident Slobodan Milosevic die Führer der bosnischen Serben und der bosnischen Kroaten auslieferte, sagte er über seine Stellvertreter: “[Sie] sind nicht meine Freunde. Sie sind nicht meine Kollegen … Sie sind Scheiße.”

“Dunkles Geld schwappt überall herum”, schrieb die Washington Post, nachdem sie einen internen Bericht des Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction erhalten hatte.

“Afghanistans größte Bank verflüssigte sich zu einem Sündenpfuhl des Betrugs. Reisende schleppten auf Flügen, die Kabul verließen, Koffer, die mit 1 Million Dollar oder mehr beladen waren. Aus den Trümmern erhoben sich Villen, die als ‘Mohnpaläste’ bekannt sind und Opiumkönige beherbergen. Präsident Hamid Karsai wurde wiedergewählt, nachdem seine Kumpane Tausende von Wahlurnen gefüllt hatten. Später gab er zu, dass die CIA jahrelang Säcke mit Bargeld in sein Büro geliefert hatte, und nannte dies ‘nichts Ungewöhnliches’.”

“Als Präsident Barack Obama den Krieg eskalierte und der Kongress Milliarden zusätzlicher Dollar bewilligte, versprachen der Oberbefehlshaber und die Gesetzgeber öffentlich, gegen die Korruption vorzugehen und korrupte Afghanen zur Rechenschaft zu ziehen”, berichtet die Zeitung. “In Wirklichkeit hielten sich die US-Beamten zurück, schauten weg und ließen zu, dass sich der Diebstahl mehr denn je verfestigte, wie aus vertraulichen Regierungsinterviews hervorgeht, die der Washington Post vorliegen.

Diejenigen, die als Bollwerk gegen die Barbarei gepriesen werden, wenn die Waffen zu ihnen fließen, sind vergessen, sobald die Konflikte enden, wie in Afghanistan und im Irak. Die ehemaligen stellvertretenden Kämpfer müssen aus dem Land fliehen oder die Vendetta derer erleiden, die sie bekämpft haben, wie es den verlassenen Hmong-Stammesangehörigen in Laos und den Südvietnamesen erging. Die ehemaligen Geldgeber, die einst großzügig Militärhilfe leisteten, ignorieren die verzweifelten Bitten um wirtschaftliche und humanitäre Hilfe, während die vom Krieg Vertriebenen hungern und aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung sterben. Afghanistan ist zum zweiten Mal das Paradebeispiel für diese imperiale Gefühllosigkeit.

Der Zusammenbruch der Zivilgesellschaft bringt sektiererische Gewalt und Extremismus hervor, von denen ein Großteil den Interessen derjenigen zuwiderläuft, die die Stellvertreterkriege angezettelt haben. Israels Stellvertreter-Milizen im Libanon sowie seine militärische Intervention in den Jahren 1978 und 1982 dienten dazu, die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) aus dem Land zu vertreiben. Dieses Ziel wurde erreicht. Doch die Vertreibung der PLO aus dem Libanon führte zur Entstehung der Hisbollah, einem weitaus militanteren und effektiveren Gegner, und zur syrischen Vorherrschaft im Libanon. Im September 1982 massakrierte die libanesische Kataeb-Partei, besser bekannt als die Phalangen, mit Unterstützung des israelischen Militärs drei Tage lang zwischen 2.000 und 3.500 palästinensische Flüchtlinge und libanesische Zivilisten in den Flüchtlingslagern von Sabra und Schatila. Dies führte zu internationaler Verurteilung und politischen Unruhen in Israel. Kritiker nannten den langwierigen Konflikt “Libanam”, wobei sie die Begriffe Vietnam und Libanon miteinander vermengten. Der israelische Film “Waltz with Bashir” dokumentiert die Verderbtheit und die mutwillige Tötung Tausender von Zivilisten durch Israel und seine Vertreter während des Libanonkriegs.

Stellvertreterkriege führen, wie Chalmers Johnson feststellte, zu unbeabsichtigten Rückwirkungen. Die Unterstützung der Mudschaheddin in Afghanistan, die gegen die Sowjets kämpften, wozu auch die Bewaffnung von Gruppen wie denen von Osama bin Laden gehörte, führte zur Entstehung der Taliban und von Al-Qaida. Außerdem verbreitete sie den reaktionären Dschihadismus in der gesamten muslimischen Welt, verstärkte die Terroranschläge gegen westliche Ziele, die in den Anschlägen vom 11. September 2001 gipfelten, und schürte zwei Jahrzehnte lang die von den USA angeführten militärischen Fiaskos in Afghanistan, Irak, Syrien, Somalia, Libyen und Jemen.

Sollte sich Russland in der Ukraine durchsetzen und Putin nicht von der Macht entfernt werden, haben die USA nicht nur ein starkes Bündnis zwischen Russland und China zementiert, sondern auch für eine Feindschaft mit Russland gesorgt, die uns später noch verfolgen wird. Die Überschwemmung der Ukraine mit Waffen im Wert von Milliarden von Dollar, der Einsatz von US-Geheimdiensten zur Tötung russischer Generäle und zur Versenkung des Schlachtschiffs Moskwa, die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines und die mehr als 2.500 US-Sanktionen gegen Russland werden von Moskau nicht vergessen werden.

“In gewissem Sinne ist Blowback einfach eine andere Art zu sagen, dass eine Nation erntet, was sie sät”, schreibt Johnson. “Obwohl die Menschen in der Regel wissen, was sie gesät haben, wird unsere nationale Erfahrung von Blowback selten in solchen Begriffen vorgestellt, weil so viel von dem, was die Manager des amerikanischen Imperiums gesät haben, geheim gehalten wurde.”

Diejenigen, die in Stellvertreterkriegen unterstützt werden, darunter auch die Ukrainer, haben oft kaum eine Chance auf einen Sieg. Hochentwickelte Waffen wie die M1-Abrams-Panzer sind weitgehend nutzlos, wenn die Bediener nicht Monate und Jahre lang geschult wurden. Vor der israelischen Invasion in den Libanon im Juni 1982 stellte der Sowjetblock den palästinensischen Kämpfern schwere Waffen zur Verfügung, darunter Panzer, Flugabwehrraketen und Artillerie. Aufgrund mangelnder Ausbildung waren diese Waffen gegen die israelische Luftwaffe, Artillerie und mechanisierte Einheiten unwirksam.



Die USA wissen, dass die Zeit für die Ukraine knapp wird. Sie wissen, dass die High-Tech-Waffen nicht rechtzeitig beherrscht werden, um eine anhaltende russische Offensive abzuwehren. Verteidigungsminister Lloyd Austin warnte im Januar, die Ukraine habe “ein Zeitfenster von jetzt bis zum Frühjahr”. “Das ist keine lange Zeit”, fügte er hinzu.

Der Sieg ist jedoch nicht das Ziel. Es geht um die maximale Zerstörung. Selbst wenn die Ukraine in der Niederlage gezwungen wird, mit Russland zu verhandeln und für den Frieden Territorium abzutreten sowie den Status einer neutralen Nation zu akzeptieren, wird Washington sein Hauptziel erreicht haben, Russlands militärische Kapazitäten zu schwächen und Putin von Europa zu isolieren.

Diejenigen, die Stellvertreterkriege führen, sind von Wunschvorstellungen geblendet. Die Contras in Nicaragua oder die MEK im Iran wurden kaum unterstützt. Die Bewaffnung der so genannten “gemäßigten” Rebellen in Syrien führte dazu, dass Waffen in die Hände reaktionärer Dschihadisten gelangten.

Am Ende von Stellvertreterkriegen wird in der Regel die Nation oder Gruppe, die im Namen des Sponsorstaates kämpft, verraten. 1972 stellte die Nixon-Regierung kurdischen Rebellen im Nordirak Waffen und Munition im Wert von Millionen Dollar zur Verfügung, um die irakische Regierung zu schwächen, die damals als zu nah an der Sowjetunion angesehen wurde. Niemand, am allerwenigsten die USA und der Iran, der die Waffen an die kurdischen Kämpfer lieferte, wollten, dass die Kurden einen eigenen Staat gründeten. Der Irak und der Iran unterzeichneten 1975 das Abkommen von Algier, in dem die beiden Länder die Streitigkeiten entlang ihrer gemeinsamen Grenze beilegten. Das Abkommen beendete auch die militärische Unterstützung für die Kurden.

Das irakische Militär startete bald darauf eine rücksichtslose Kampagne der ethnischen Säuberung im Nordirak. Tausende von Kurden, darunter Frauen und Kinder, wurden “verschwunden” oder getötet. Kurdische Dörfer wurden in Schutt und Asche gelegt. Die verzweifelte Notlage der Kurden wurde ignoriert, denn, wie Henry Kissinger damals sagte, “verdeckte Aktionen sollten nicht mit Missionsarbeit verwechselt werden.”

Während des Krieges zwischen Iran und Irak von 1980 bis 1988 nahm die islamische Regierung in Teheran die Militärhilfe für die Kurden wieder auf. Am 16. März 1988 warf der irakische Präsident Saddam Hussein Senfgas und die Nervenkampfstoffe Sarin, Tabun und VX auf die kurdische Stadt Halabja. Etwa 5.000 Menschen starben innerhalb weniger Minuten und bis zu 10.000 wurden verletzt. Die Reagan-Regierung, die den Irak unterstützte, verharmloste die Kriegsverbrechen gegen ihre ehemaligen kurdischen Verbündeten.

Ein weiteres Beispiel ist die Annäherung von Präsident Richard Nixon an China, die mit der Einstellung der verdeckten Hilfe für tibetische Rebellen einherging.

Verrat ist der letzte Akt in fast allen Stellvertreterkriegen.

Die Bewaffnung der Ukraine ist keine Missionsarbeit. Sie hat nichts mit Freiheit und Unabhängigkeit zu tun. Es geht darum, Russland zu schwächen. Würde man Russland aus der Gleichung herausnehmen, gäbe es kaum spürbare Unterstützung für die Ukraine. Es gibt andere besetzte Völker, darunter die Palästinenser, die ebenso brutal und viel länger gelitten haben als die Ukrainer. Aber die NATO bewaffnet die Palästinenser nicht, damit sie gegen ihre israelischen Besatzer kämpfen können, und hält sie auch nicht als heldenhafte Freiheitskämpfer hoch. Unsere Freiheitsliebe erstreckt sich nicht auf die Palästinenser oder die Menschen im Jemen, die derzeit mit britischen und amerikanischen Waffen bombardiert werden, oder auf die Kurden, Jesiden und Araber, die sich gegen die Türkei, ein langjähriges NATO-Mitglied, wehren, die den Norden und Osten Syriens besetzt hält und einen Drohnenkrieg führt. Unsere Freiheitsliebe erstreckt sich nur auf Menschen, die unseren “nationalen Interessen” dienen.

Irgendwann werden die Ukrainer, wie auch die Kurden, entbehrlich werden. Sie werden, wie viele andere vor ihnen, aus unserem nationalen Diskurs und unserem Bewusstsein verschwinden. Sie werden über Generationen hinweg ihren Verrat und ihr Leid stillen. Das amerikanische Imperium wird weiterziehen, um andere zu benutzen, vielleicht das “heldenhafte” Volk von Taiwan, um sein vergebliches Streben nach globaler Hegemonie zu fördern. China ist die große Beute für unsere Dr. Strangeloves. Sie werden noch mehr Leichen auftürmen und mit einem Atomkrieg liebäugeln, um Chinas wachsende wirtschaftliche und militärische Macht zu beschneiden. Dies ist ein altes und vorhersehbares Spiel. Es hinterlässt Nationen in Trümmern und Millionen von Toten und Vertriebenen. Es nährt die Hybris und Selbsttäuschung der Mandarine in Washington, die sich weigert, das Entstehen einer multipolaren Welt zu akzeptieren. Wenn es unkontrolliert bleibt, könnte dieses “Spiel der Nationen” uns alle in den Tod führen. Übersetzt mit Deepl.com

ANMERKUNG VON CHRIS HEDGES AN DIE LESER DER SCHEERPOST: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung ohne Ihre Hilfe zu produzieren.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

