The Ukraine Proxy War Has Been A Propaganda Win For Interventionists ❖ Neocon erotica publication The Atlantic has a new article out titled ” The Rise of the Liberal Hawks ” which is infuriating as much for its sycophantic empire apologia as it is for the fact that much it is entirely correct.

Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine war ein Propagandagewinn für die Interventionisten



Von Caitlin Johnstone

6. September 2022

Die neokonservative Erotikzeitschrift The Atlantic hat einen neuen Artikel mit dem Titel “The Rise of the Liberal Hawks” (Der Aufstieg der liberalen Falken) veröffentlicht, der sowohl wegen seiner kriecherischen Empire-Apologetik als auch wegen der Tatsache, dass er in weiten Teilen völlig korrekt ist, ärgerlich ist.

“Progressive sehen den Krieg typischerweise als mörderisch und entmenschlichend an – er untergräbt den Fortschritt, beschneidet die freie Meinungsäußerung und lenkt die Ressourcen in den ‘militärisch-industriellen Komplex'”, spottet der Autor des Artikels, Dominic Tierney. “Die Linke führte den Widerstand gegen den Vietnamkrieg und den Irakkrieg an und verurteilte die amerikanischen Kriegsverbrechen vom Massaker in My Lai bis Abu Ghraib. Historisch gesehen haben progressive Kritiker dem Militär eine ganze Reihe von Sünden vorgeworfen, darunter die Diskriminierung von LGBTQ-Soldaten und die Abhängigkeit von der Rekrutierung in armen Gemeinden.”

“Dann kam Russlands Invasion in der Ukraine”, schreibt Tierney. “Kein ausländischer Konflikt seit dem Spanischen Bürgerkrieg hat die Phantasie der Linken so sehr beflügelt.”

“Der russische Präsident Wladimir Putin ist die Antithese zu allem, wofür die Linke steht”, so Tierney weiter. “Er hat nicht nur einen unprovozierten Angriff auf eine souveräne demokratische Nation gestartet, sondern auch LGBTQ-Rechte, Multikulturalismus und Einwanderung verunglimpft und behauptet, dass ‘die liberale Idee’ ‘ihren Zweck überlebt hat’. Im Gegensatz dazu hat Zelensky Brücken zur globalen Linken geschlagen. Bei seiner Rede auf dem Glastonbury-Musikfestival in Großbritannien skandierten die Feiernden seinen Namen zu den Klängen von “Seven Nation Army” von The White Stripes. In Deutschland setzten sich die Grünen für die Lieferung von Waffen an Kiew ein und überwanden damit die jahrzehntelange deutsche Zurückhaltung bei der Einmischung in ausländische Kriege. LGBTQ-Demonstranten in Berlin forderten auch, dass Deutschland die Waffenlieferungen an die Ukraine verstärkt, damit eines Tages eine Pride-Parade in der von Russland besetzten Stadt Mariupol stattfinden kann. Ukrainische Liberale – Künstler, Übersetzer, Lehrer, Filmemacher – haben sich dem Kampf angeschlossen. Wie ein Schriftsteller es formulierte: ‘Alle unsere Hipster in der Ukraine kämpfen'”.

Tierney räumt ein, dass “es in den Vereinigten Staaten eine linke Randgruppe gibt, die Amerika immer noch als das böse Imperium der Welt betrachtet und seiner Militärmacht zutiefst feindlich gegenübersteht”, aber er sagt, dass “der Großteil der Linken bemerkenswerte Solidarität mit der ukrainischen Sache gezeigt hat.”

“Liberale, die einst gegen den Irak-Krieg protestierten, fordern Washington nun auf, mehr Raketenwerfer zu entsenden, um den russischen Imperialismus zu besiegen”, so Tierney. “Der Abgeordnete Jamaal Bowman aus New York, ein Mitglied der progressiven Fraktion, twitterte: ‘Wir stehen unmissverständlich an der Seite der ukrainischen Gemeinschaft nach Putins Angriff.'”

Noch einmal: Was Tierneys triumphale militaristische Hetze so ärgerlich macht, ist nicht, dass er im Unrecht ist, sondern dass er Recht hat. Man kann sich über seine Verwendung des Wortes “links” zur Beschreibung liberaler Befürworter des Kapitalismus und des Imperiums aufregen, die nur wollen, dass das Imperium etwas weniger peinlich ist und ihnen vielleicht ihre Studentenkredite vergibt, aber das ist die Schuld der Generationen von Psyops, die die Linke sabotiert und ihr Gedächtnis zerstört haben, nicht die von Tierney. Was er darüber sagt, dass Liberale, die einst gegen die Irak-Invasion protestierten, nun den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine unterstützen, ist im Großen und Ganzen wahr, auch im “progressiven” Flügel der Demokratischen Partei um Bernie Sanders/AOC.

Es ist einfach eine Tatsache, dass die Liberalen im Jahr 2022 gaga für den US-Interventionismus sind. Weil dieser Krieg (fälschlicherweise) als “unprovozierte” Invasion böser Bösewichte vermarktet werden kann, die gegen die tugendhaften Guten der Partnerschaft USA/NATO/Ukraine kämpfen, und weil es nicht unsere Söhne und Töchter sind, die in das Kriegsgetriebe geworfen werden, sind Menschen, die normalerweise dem Militarismus und Interventionismus eher skeptisch gegenüberstehen, tatsächlich auf den Zug des Stellvertreterkriegs aufgesprungen.

Dieser Krieg ist in diesem Sinne der Golfkrieg der 2020er Jahre geworden: ein “guter Krieg”, der das Image des US-Interventionismus bei einer kriegsmüden Öffentlichkeit rehabilitiert. So wie der Golfkrieg von 1990 dazu diente, die Amerikaner von dem zu befreien, was die Kriegstreiber das “Vietnam-Syndrom” nannten – eine gesunde Abneigung gegen Interventionismus nach der schrecklichen Katastrophe des Vietnamkriegs -, wird der Krieg in der Ukraine dazu benutzt, die kollektive Immunreaktion der Öffentlichkeit gegen Interventionismus abzubauen, die sich nach der Irak-Invasion von 2003 aufgebaut hatte.

“Es ist ein stolzer Tag für Amerika, und bei Gott, wir haben das Vietnam-Syndrom ein für alle Mal überwunden”, sagte der ältere Präsident Bush, nachdem er seine Kriegs-/Propagandaoperation im Nahen Osten gewonnen hatte.

Natürlich erinnern wir uns alle daran, was danach geschah, nicht wahr? Ein Jahrzehnt später ereignete sich der 11. September 2001, und eine Öffentlichkeit, die nun wieder für die Idee eines wohltätigen militärischen Interventionismus erwärmt war, stimmte mit überwältigender Mehrheit zwei groß angelegten Bodeninvasionen in zwei verschiedenen Ländern zu, mit dem Versprechen eines schnellen Sieges, bei dem die Truppen als Befreier begrüßt werden würden. Was folgte, waren etwa sechs Millionen Tote – etwa zweitausendmal so viele wie beim 11. September 2001 – während Billionen von Dollar von der amerikanischen Öffentlichkeit in die Kriegsindustrie gepumpt wurden, und das in einer beispiellosen neuen Ära des militärischen Expansionismus.

Die Öffentlichkeit wurde erneut für die Idee des militärischen Interventionismus gewonnen, und zwar mit Hilfe einer beispiellosen Kampagne des Narrativmanagements, die dazu führte, dass die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine sogar Kriege in den Schatten stellte, an denen die USA direkt beteiligt waren. Wie immer wurden unterschiedliche Taktiken und Narrative verwendet, aber das Endergebnis ist in den 2020er Jahren das gleiche wie in den 1990er Jahren.

Und jetzt ist die Öffentlichkeit wieder begeistert von ausländischem Interventionismus, und wir müssen nur noch abwarten, was passiert, nachdem die Architekten des Imperiums uns unser nächstes 9/11 beschert haben. Übersetzt mit Deepl.com

____________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, empfehlen wir Ihnen, ihn mit anderen zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins zu kaufen oder etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...