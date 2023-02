https://scheerpost.com/2023/02/07/the-ukraine-war-in-the-light-of-the-un-charter/

Der Ukraine-Krieg im Lichte der UN-Charta

Von Alfred de Zayas / CounterPunch

7. Februar 2023

Der Krieg in der Ukraine hat nicht am 24. Februar 2022 begonnen, sondern bereits im Februar 2014. Die Zivilbevölkerung im Donbass wird seit 2014 ungeachtet der Minsker Vereinbarungen von den ukrainischen Streitkräften weiter beschossen. Diese Angriffe auf Lugansk und Donezk haben im Januar-Februar 2022 erheblich zugenommen, wie die OSZE-Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine[1] berichtet.

Wie alle Kriege ist auch dieser Krieg eine Tragödie für alle Beteiligten – nicht nur für Ukrainer und Russen, sondern auch für die weitere Gültigkeit des Völkerrechts und den Vorrang der UN-Charta. Bereits die Militäraktionen der NATO in Jugoslawien, Afghanistan und Irak in den 1990er und frühen 2000er Jahren haben die Autorität und Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen als Organisation auf eine harte Probe gestellt. Diese außerhalb von Kapitel VII der UN-Charta durchgeführten Militäraktionen machten die Vereinten Nationen nahezu bedeutungslos, da die Organisation nicht in der Lage war, die illegale Anwendung von Gewalt zu verhindern oder Frieden zu vermitteln. Die einseitigen Aktionen einer Reihe von Staaten wurden nie zur Rechenschaft gezogen, auch nicht die schweren Kriegsverbrechen, die im Irak und in Afghanistan begangen wurden, wie Julian Assange in den Wikileaks-Veröffentlichungen dokumentiert. Die NATO-Staaten haben in grober Weise gegen Artikel 2 Absätze 3 und 4 der Charta verstoßen, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung in der Charta gab, da Artikel 51, der das Recht auf Selbstverteidigung festlegt, keine präemptiven Militäraktionen abdeckt.

Die so genannte “Koalition der Willigen” hat im Jahr 2003 in einer Reihe von kriminellen Handlungen, die einen Aufstand gegen die UN-Charta und das Völkerrecht darstellen, eine nackte Aggression gegen das irakische Volk verübt. Solche Militäraktionen, die gegen den Buchstaben und den Geist der UN-Charta durchgeführt wurden und bisher nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurden, haben die Kraft des Völkerrechts erheblich geschwächt und zur Entstehung von “Präzedenzfällen der Zulässigkeit” [2] geführt, wie ich in einem am 4. März 2022 veröffentlichten Counterpunch-Artikel beschrieben habe, in dem ich die russische Invasion in der Ukraine eindeutig als ungeheuerliche Verletzung von Art. 2(4) der UN-Charta verurteilte.

Andererseits ist klar, dass ein Verstoß gegen das Völkerrecht weder das Jus cogens ändert noch neues Völkerrecht schafft (ex injuria non oritur jus – aus Unrecht entsteht kein Recht). Straflosigkeit ist nur ein Ausdruck der Schwäche des Systems, weil es an angemessenen Durchsetzungsmechanismen fehlt[3].

Am 31. Januar 2023 veröffentlichte Counterpunch einen Aufsatz des Geschichtsprofessors Lawrence Wittner mit dem Titel “The Ukraine War and International Law”[4]. Er verurteilt zu Recht die Verletzung von Artikel 2(4) der UN-Charta durch Russland und die daraus resultierenden Kriegsverbrechen, für die Rechenschaft abgelegt werden muss. Prof. Wittner verweist auf “Verhaltensregeln zwischen den Nationen” im Zusammenhang mit Krieg, Diplomatie, Wirtschaft usw. Zu diesen Verhaltensregeln gehören natürlich auch die “allgemeinen Rechtsgrundsätze”, auf die in Artikel 38 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs Bezug genommen wird, insbesondere die Grundsätze von Treu und Glauben und der einheitlichen Anwendung von Normen.

In seinem Buch The Great Delusion[5] erläuterte Professor John Mearsheimer von der Universität Chicago die Grundsätze der internationalen Ordnung und die Notwendigkeit der Einhaltung von Vereinbarungen (pacta sunt servanda), einschließlich mündlicher Vereinbarungen. In seinem Artikel im Economist vom 19. März 2022[6] erklärt Mearsheimer, warum der Westen die Verantwortung für die Ukraine-Krise trägt. Bereits 2015 hatte Mearsheimer darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, mündliche Vereinbarungen einzuhalten, wie die, die die USA 1989-91 gegenüber Michail Gorbatschow getroffen hatten, nämlich dass die NATO nicht nach Osten expandieren würde[7]. In späteren Vorträgen hat Mearsheimer erklärt, dass es unabhängig davon, ob der Westen die NATO-Erweiterung als Provokation betrachtet oder nicht, entscheidend ist, wie die NATO-Erweiterung von denjenigen wahrgenommen wird, die sich dadurch bedroht fühlen. In diesem Zusammenhang müssen wir uns daran erinnern, dass Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta nicht nur die Anwendung von Gewalt, sondern auch die Androhung von Gewalt verbietet. Das Versprechen, die NATO bis an die Grenzen Russlands auszuweiten, und die massive Bewaffnung der Ukraine stellen sicherlich eine solche Bedrohung dar, insbesondere wenn man die aggressiven Kampagnen der NATO-Mitglieder in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen bedenkt.

Seit Jahrzehnten warnen die russischen Präsidenten Wladimir Putin und Dmitri Medwedew den Westen – insbesondere auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007[8] -, dass die NATO-Osterweiterung eine existenzielle Bedrohung für Russland darstellt. Beide Präsidenten sprechen sich für eine europäische Sicherheitsarchitektur aus, die den nationalen Sicherheitsbelangen aller Länder, einschließlich Russlands, Rechnung trägt. Ob die russischen Befürchtungen objektiv gerechtfertigt sind oder nicht (ich denke, sie sind es), ist nicht die relevante Frage, da ihre Befürchtungen ein Faktum sind. Entscheidend ist die Verpflichtung aller UN-Mitgliedstaaten, ihre Differenzen mit friedlichen Mitteln beizulegen, d.h. in gutem Glauben zu verhandeln. Genau darum ging es in den Minsker Vereinbarungen. Die Ukraine hat jedoch systematisch gegen die Minsker Vereinbarungen verstoßen. Russland hat seit 2014 im Rahmen der OSZE und des Normandie-Formats glaubwürdige Verhandlungsbemühungen unternommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel[9] und der französische Präsident François Hollande[10] bestätigten kürzlich, dass die Minsker Vereinbarungen der Ukraine Zeit geben sollten, sich auf einen Krieg vorzubereiten. Der Westen hat die Vereinbarungen also im Wesentlichen in böser Absicht geschlossen, indem er die Russen im Donbass absichtlich getäuscht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes wurde Putin in Minsk und während der acht Jahre andauernden Gespräche im Normandie-Format an der Nase herumgeführt. Ein solches Verhalten spiegelt eine “Kultur des Betrugs”[11] wider und verstößt gegen bewährte Grundsätze der internationalen Beziehungen, was einer Perfidie gleichkommt und gegen die UN-Charta und allgemeine Rechtsgrundsätze verstößt. Ungeachtet dessen legten die Russen im Dezember 2021 zwei friedliche Vorschläge vor, in der Hoffnung, eine militärische Konfrontation abzuwenden. Obwohl die Vertragsvorschläge moderat und pragmatisch waren, weigerten sich die USA und die NATO, gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Charta zu verhandeln und lehnten sie arrogant ab. Wenn das keine Provokation im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta war, dann weiß ich nicht, was das war.

Professor Wittner hat Recht, wenn er an das Budapester Memorandum von 1994 und den Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft von 1997 erinnert, aber diese Instrumente müssen in den rechtlichen und historischen Kontext eingeordnet werden, insbesondere im Zusammenhang mit den westlichen Ankündigungen seit 2008, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, ein Thema, das in den beiden oben genannten Instrumenten keineswegs vorgesehen war.

Wittner liegt mit seiner Einschätzung der Krim-Frage falsch. Ich war der UN-Vertreter für die Wahlen in der Ukraine im März und Juni 1994 und habe das Land kreuz und quer bereist, einschließlich der Krim. Zweifellos ist die große Mehrheit der Bevölkerung dort und im Donbass russisch und fühlt sich russisch. Damit stellt sich die Frage nach dem Jus-Cogens-Recht auf Selbstbestimmung der Völker, das in den Artikeln 1 und 55 der UN-Charta (und in den Kapiteln XI und XII der Charta) sowie in Art. 1 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Wittner scheint zu vergessen, dass die USA und die EU den illegalen Staatsstreich[12] gegen den demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine, Wiktor Janukowitsch, unterstützten und sofort mit dem Putsch-Regime in Kiew zusammenarbeiteten, anstatt auf der Wiederherstellung von Recht und Ordnung zu bestehen, wie im Abkommen vom 20. Februar 2014[13] vorgesehen. Wie Professor Stephen Cohen im Jahr 2018 schrieb, war der Maidan ein “bahnbrechendes Ereignis”[14].

Ohne den Maidan-Putsch und die vom Putsch-Regime sofort ergriffenen antirussischen Maßnahmen hätten sich die Völker der Krim und des Donbass nicht bedroht gefühlt und hätten nicht auf ihrem Selbstbestimmungsrecht bestanden. Wittner irrt, wenn er den Begriff “Annexion” für die Wiedereingliederung der Krim in Russland verwendet. “Annexion” setzt im Völkerrecht eine Invasion, eine militärische Besetzung gegen den Willen des Volkes voraus. Das ist auf der Krim im März 2014 nicht geschehen. Zuerst gab es ein Referendum, zu dem die UN und die OSZE eingeladen waren – und nicht kamen. Dann gab es eine einseitige Unabhängigkeitserklärung durch das rechtmäßige Krim-Parlament, und erst dann wurde ein offizieller Antrag auf Wiedereingliederung in Russland gestellt, ein Antrag, der das ordnungsgemäße Verfahren durchlief, indem er zunächst von der Duma und dann vom russischen Verfassungsgericht gebilligt und erst dann von Putin unterzeichnet wurde. Hätte man 1994, als ich auf der Krim war, ein Referendum abgehalten, wäre das Ergebnis sicher ähnlich ausgefallen. Ein heutiges Referendum würde den Willen der Krim bestätigen, Teil Russlands und nicht der Ukraine zu sein, der sie auf Beschluss von Nikita Chruschtschow, selbst ein Ukrainer, künstlich angegliedert worden waren. Es gibt keine historischen oder ethnischen Gründe, die den Anschluss der Krim an die Ukraine rechtfertigen. Viele Völkerrechtler sind sich einig, dass die Krim von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht hat und nicht von Russland “annektiert” wurde[15].

Wittner erinnert zu Recht daran, dass die Generalversammlung am 27. März 2014 eine Resolution verabschiedet hat, in der sie die “Annexion” der Krim ablehnt. Aber was genau sagt uns diese Resolution? Als ehemaliger leitender Jurist im Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte und ehemaliger unabhängiger UN-Experte muss ich zugeben, dass die Organisation der Vereinten Nationen seit vielen Jahrzehnten mit zweierlei Maß misst und der Charta nicht gerecht wird. Viele Resolutionen und Verlautbarungen von aufeinanderfolgenden Generalsekretären wenden das Völkerrecht an, indem sie das Völkerrecht selektiv und à la carte anzuwenden. Die Resolution der Generalversammlung von 2014 zeigt, dass die Organisation weitgehend im Dienste Washingtons und Brüssels steht, was teilweise auf die enorme finanzielle Abhängigkeit der UNO vom Westen zurückzuführen ist. Auch die Resolution der Generalversammlung vom 2. März 2022 ist ein weiteres Beispiel dafür, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn man bedenkt, dass die Generalversammlung keine ähnlichen Resolutionen verabschiedet hat, als die NATO 1999 Jugoslawien angriff oder als die “Koalition der Willigen” 2003 den Irak ohne jegliche Bedrohung oder Provokation durch Saddam Hussein verwüstete.

Wittner zitiert auch Generalsekretär Guterres im Zusammenhang mit der “Annexion” der Krim und des Donbass. Als ehemaliger hochrangiger UN-Mitarbeiter und ehemaliger Berichterstatter schmerzt es mich zu sehen, wie die Organisation missbraucht wurde, um bestimmte unhaltbare Positionen westlicher Länder zu unterstützen, und wie sie sich im geopolitischen Spiel benutzen lässt, anstatt den Grundsätzen und Zielen der Organisation, wie sie in der Charta festgelegt sind, treu zu bleiben. Wo bleibt die “Empörung” der Organisation, wenn es um die vielfachen Aggressionen der USA gegen Kuba, Grenada, Nicaragua, Panama, Venezuela, die vielen Staatsstreiche der USA gegen missliebige Regierungen geht, wenn die Organisation zu den Verbrechen der CIA in Guantanamo, Abu Ghraib und geheimen Gefangenenlagern schweigt, wenn die “Annexion” der syrischen Golanhöhen durch Israel stillschweigend akzeptiert wird.

Wittner stellt eine wichtige Frage: “Was… sollen wir über den Wert des Völkerrechts denken”? Als Professor für Völkerrecht und Befürworter der UN-Charta stelle ich mir dieselbe Frage. Meine 25 Grundsätze der internationalen Ordnung[16] geben einige Antworten. In meinen 14 Berichten an den UN-Menschenrechtsrat und die Generalversammlung (2012-18) habe ich pragmatische Empfehlungen formuliert, wie die Vereinten Nationen reformiert werden können, um das Versprechen von 1945 einzulösen, “nachfolgende Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren”. Ich stimme mit Wittner darin überein, dass es notwendig ist, “die Global Governance zu stärken und damit eine solidere Grundlage für die Durchsetzung des Völkerrechts zu schaffen”. Aber es gibt einen Vorbehalt: Die Organisation muss sich wirklich für den Frieden einsetzen, und nicht nur manchmal. Sie darf das Völkerrecht nicht weiterhin à la carte anwenden, sonst verliert sie ihre ganze Autorität und Glaubwürdigkeit.

Was heute absolut notwendig ist, ist ein sofortiger Waffenstillstand. Die Vereinten Nationen verstoßen gegen die Charta, wenn sie den Frieden nicht zu ihrer Priorität machen und das gesamte System in den Dienst des Friedens stellen. Die Vermittlungsvorschläge des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula[17] müssen ebenso ernst genommen werden wie die Warnungen und Vorschläge der Professoren John Mearsheimer[18], Jeffrey Sachs[19] und Richard Falk[20]. Übersetzt mit Deepl.com

„Putin hat die Krim nicht annektiert.“ Prof. Dr. iur. Karl Albrecht Schachtschneider

78.320 Aufrufe 16.04.2015

Prof. Dr. iur. Karl Albrecht Schachtschneider: „Putin hat die Krim nicht annektiert. Er war völkerrechtlich dazu verplichtet, die Sezession zu unterstützen. Und das hat er gemacht.“ Erster Alternativer Wissenskongress 2015. Kompletter Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=wDY6r… Mehr zum Thema Krim: http://www.wissensmanufaktur.net/krim…

