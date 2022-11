https://www.globalresearch.ca/ukraine-war-sales-promotion-campaign-lockheed-other-us-defense-contractors/5800246

Gekennzeichnetes Bild: Lockheed Martin F-35B Lightning II Kampfjet hebt von der HMS Queen Elizabeth ab (Quelle: Stop the War Coalition)

Der Ukraine-Krieg ist eine Verkaufsförderungskampagne für Lockheed und andere US-amerikanische “Verteidigungs”-Unternehmen

Von Eric Zuesse

,



25.November 2022

***

Am 3. Dezember 2021, also vor einem Jahr, kostete die Aktie von Lockheed Martin 333,81 $. Am 23. November 2022 kosteten sie 481,07 $. Das ist ein Zuwachs von 44 % in diesem Jahr.

4.027,26 $ kostet der S&P am 23. November 2022, und am 24. November 2021 lag er bei 4.701,46 $. Das ist ein Rückgang von 14 % in diesem Jahreszeitraum.

Aus einem Dollar, der in den S&P investiert wurde, wurden 0,86 Dollar, aber aus einem Dollar, der in Lockheed investiert wurde, wurden 1,44 Dollar, und das sind 68 % mehr als die durchschnittliche Performance des S&P-Marktes.

Das ist der Vorteil, wenn man eine Mehrheitsbeteiligung an einem Megakonzern besitzt, dessen Markt die Regierung ist, an der man eine Mehrheitsbeteiligung (durch politische Spenden und Lobbyisten) erworben hat, im Vergleich zu nicht.

Und Sie werden sehen, dass der Aktienkurs von Lockheed zwar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 in die Höhe schoss, der Anstieg des Aktienkurses aber bereits am 3. Dezember 2021 begann. Vielleicht war das der Zeitpunkt, an dem Insider der US-Regierung ihre ersten klaren Hinweise darauf erhielten, dass die US-Regierung Russland zum Einmarsch in die Ukraine zwingen würde, um zu verhindern, dass die Ukraine jemals der NATO beitreten kann, damit die USA ihre Raketen nur 317 Meilen vom Kreml entfernt platzieren können.

Hier sind alle Schlagzeilen der New York Times vom 3. Dezember 2021, alle 45, und hier sind alle drei, die sich mit nationaler Verteidigung oder internationalen Beziehungen befassen:

“Shell zieht sich aus einem britischen Ölfeld zurück, das im Visier von Klimaaktivisten steht”

“Ohne Ressourcen, Autorität oder Land macht der afghanische Botschafter weiter”

“Warum Peng Shuai Chinas führende Politiker verängstigt hat”

KEINER der Artikel hat etwas mit nationaler Verteidigung oder internationalen Beziehungen zu tun, sondern 100 % der Nachrichten sind stattdessen innenpolitische Artikel, sogar die Artikel über die globale Erwärmung und den ehemaligen afghanischen Botschafter sowie den chinesischen Tennisstar. Diese Tatsache (0 von 45 Artikeln sind “Verteidigung” oder internationale Beziehungen) macht deutlich, dass, wenn sich jemand für Kriegsführung oder andere Themen der internationalen Beziehungen interessiert, es NICHT die breite Öffentlichkeit ist. Wer könnte es dann sein? Vielleicht sind es die Leute, die Firmen wie Lockheed und andere “Verteidigungs”-Zulieferer kontrollieren – Firmen, die nur an die US-Regierung und ihre verbündeten (oder Vasallen-) Regierungen wie die NATO verkaufen, und so müssen diese Firmen ihre eigene Regierung kontrollieren, um ihre Verkaufsmengen und ihre Gewinne zu kontrollieren – was sie offensichtlich tun (die US-Regierung ist überparteilich neokonservativ – für die Vergrößerung des US-Imperiums)

Hier sind alle Schlagzeilen der New York Times vom 23. November 2022, und dies sind die 8 internationalen Berichte:

“Wird Mexiko das nächste Venezuela sein?”

“Die Ukraine kämpft um eine Halbinsel, die sich in der nächsten Phase des Krieges als kritisch erweisen könnte”

“Raketen für Polen werfen Fragen zur NATO-Haltung im Ukraine-Krieg auf”

“Ukraine stürmt heilige Stätte wegen Verdachts auf eine orthodoxe Kirche mit Verbindungen zu Moskau”

“Von wirtschaftlichen Problemen geplagt, betrachtet Großbritannien den Brexit mit ‘Bedauern'”

“Selbst die saudische Mannschaft ist nach dem Sieg über Argentinien fassungslos”

“England hatte ein Spiel, aber zuerst hatten die Fans eine Aufgabe. For Beer.”

“Frankreich besiegt Australien und krönt damit einen wilden Tag bei der Weltmeisterschaft”

Fünf dieser 8 betreffen die internationalen Beziehungen und die nationale Verteidigung. Nachdem Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist, weil Amerika am 7. Januar 2022 Russlands Forderung vom 17. Dezember 2021 “Artikel 6: Alle Mitgliedstaaten der Nordatlantikvertrags-Organisation verpflichten sich, von jeder weiteren Erweiterung der NATO, einschließlich des Beitritts der Ukraine sowie anderer Staaten, abzusehen” abgelehnt hat, kümmert sich Amerikas Öffentlichkeit plötzlich zumindest ein wenig um internationale Beziehungen und nationale Verteidigung.

Aber: Geht es in der Ukraine überhaupt darum, Amerika zu verteidigen? Natürlich nicht, aber es geht sehr wohl um die Landesverteidigung Russlands, denn die Ukraine hat von allen Staaten die engste Grenze zu Moskau, sie ist nur etwa 300 Meilen vom Kreml entfernt.

Obwohl der Ausschluss der Ukraine aus der NATO für Russland ein Gebot der Landesverteidigung ist, ist er für Amerika überhaupt keine Frage der Landesverteidigung. Es ist eine rein neokonservative Angelegenheit für Amerika. Es ist eine Angelegenheit der USA und verbündeter Milliardäre, bei der es NICHT wirklich um die “Verteidigung” der Vereinigten Staaten geht.

Es ist vielmehr die effektivste Marketingkampagne für die Milliardäre, die Lockheed Martin und dessen Regierung, die US-Regierung, kontrollieren. Und DAS ist der Grund, warum KEIN Milliardär – kein einziger von ihnen, weder in den USA noch im Vereinigten Königreich – für Autoren und Organisationen eintritt und spendet, die anti-neokonservativ sind: anti-imperialistisch. Kein einziger von ihnen ist und tut das. Sie investieren in die Kriegsführung gegen ihre “Konkurrenten” (die Länder, die sie noch NICHT kontrollieren und von denen sie deshalb besessen sind, “Regime-Change” zu betreiben). Übersetzt mit Deepl.com

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Duran veröffentlicht.

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Deren Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre “Nachrichten”-Medien, sondern auch die Sozial-“Wissenschaften” kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen.

Er schreibt regelmäßig für Global Research.

Urheberrecht © Eric Zuesse, Global Research, 2022

