Der umstrittene Staatsanwalt im Zentrum des Falls Julian Assange Von Murtaza Hussain

Der umstrittene Staatsanwalt im Zentrum des Falls Julian Assange

Gordon Kromberg ist von Vorwürfen der Voreingenommenheit und politisierter Strafverfolgung

verfolgt worden. Jetzt könnte er die Zukunft des Journalismus prägen.



Von Murtaza Hussain

17. Juli 2021

Der Kampf um die Auslieferung des WikiLeaks-Herausgebers Julian Assange vom Vereinigten Königreich an die USA entwickelt sich zu einem Rechtsfall von größter Bedeutung für die Zukunft der nationalen Sicherheitsberichterstattung. Die USA setzen den Fall auch nach einem Regierungswechsel fort, wobei Präsident Joe Biden die Bemühungen fortsetzt, Assange wegen seiner Rolle bei der Veröffentlichung geheimer Regierungsdokumente vor ein US-Gericht zu bringen, das ihn nach dem Espionage Act anklagt. Ein wenig beachteter Name in den Akten von Auslieferungsanhörungen in Großbritannien taucht immer wieder als eine Schlüsselfigur im Fall der US-Regierung auf: ein Bundesstaatsanwalt namens Gordon Kromberg.

Zu den zentralen Fragen, welche Unterstützung Assange der Whistleblowerin Chelsea Manning zukommen ließ und welchen Schaden seine Handlungen angeblich der nationalen Sicherheit der USA zufügten, zitiert eine britische Gerichtsakte Anfang des Jahres wortwörtlich Krombergs Behauptungen. “Mr. Krombergs Beweise hierfür sind eindeutig”, heißt es in der Akte. “Er erklärte, dass der Diebstahl von Hunderttausenden von Dokumenten aus geheimen Datenbanken ein mehrstufiger Prozess war.” Das gleiche Dokument zitiert Kromberg wieder und behauptet, dass “weit über hundert Menschen durch die Enthüllungen in Gefahr gebracht wurden und etwa fünfzig Menschen suchten und erhielten Unterstützung aus den USA” – Verweise auf angebliche US-Geheimdienst Vermögenswerte geoutet durch die Dokumente WikiLeaks veröffentlicht.

Kromberg, ein stellvertretender US-Staatsanwalt im östlichen Bezirk von Virginia, mag ausländischen und sogar vielen amerikanischen Beobachtern unbekannt sein. In US-Justizkreisen ist er jedoch seit mehr als zwei Jahrzehnten eine höchst umstrittene Figur, verfolgt von Vorwürfen der Voreingenommenheit und Politisierung bei seinen Verfolgungen. Jahrelang versuchten Bürgerrechtler und Anwälte, die Aufmerksamkeit auf die Vorwürfe von Krombergs missbräuchlichen Praktiken zu lenken. Anstatt durch diese Bemühungen in die Bedeutungslosigkeit gedrängt zu werden, dient er heute als Schlüsselfigur in einem der wichtigsten Bürgerrechtsfälle der Welt.

Insgesamt wird Kromberg in den Gerichtsdokumenten von Assanges Auslieferungsprozess im Januar über 40 Mal erwähnt, um das rechtliche Argument für die Auslieferung von Assange zu untermauern. Viele seiner Aussagen gehen zum Kern des Espionage Act Falles gegen den WikiLeaks Herausgeber.

Der Fall hat bei Bürgerrechtsgruppen in den Vereinigten Staaten Alarm ausgelöst, insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung der Biden-Administration, weiterhin auf eine Auslieferung zu drängen. Assange ist in den USA wegen seiner angeblichen Rolle bei der Manipulation der Präsidentschaftswahlen 2016 zu einer umstrittenen Figur geworden, aber die Vorwürfe, denen er sich gegenübersieht, beziehen sich fast ausschließlich auf Handlungen des Empfangs und der Veröffentlichung von geheimen Informationen – das Brot und Butter der meisten nationalen Sicherheitsjournalismus.

“Wenn Julian Assange an die USA ausgeliefert wird, wäre das der mit Abstand wichtigste und gefährlichste Prozess für die Pressefreiheit im 21. Jahrhundert.”

“Wenn Julian Assange an die USA ausgeliefert wird, wäre das der mit Abstand wichtigste und gefährlichste Prozess für die Pressefreiheit im 21. Jahrhundert”, sagte Trevor Timm, Mitbegründer und Geschäftsführer der Freedom of the Press Foundation. (Timm ist ein gelegentlicher Mitarbeiter von The Intercept.) “Siebzehn von 18 Änderungen in der Anklageschrift gegen Assange sind Espionage Act-Anklagen. Dies ist das gleiche Gesetz, das gegen Quellen und Whistleblower für mehr als ein Jahrzehnt jetzt verwendet worden ist, und Nachrichtenorganisationen haben Angst, dass es gegen sie verwendet werden würde, um nationale Sicherheitsreporter zu verfolgen, die geheime Informationen von ihren Quellen erhalten.”

Im Januar dieses Jahres wurde die Auslieferung von Assange aus humanitären Gründen blockiert. Kürzlich behauptete ein Bericht der isländischen investigativen Nachrichtenseite Stundin, dass ein Schlüsselzeuge im US-Verfahren gegen Assange seine Aussage widerrufen hat, was die Anklage gegen ihn möglicherweise weiter ins Wanken bringt. Der Kampf um die Auslieferung geht weiter, und eine neue Entscheidung über den Einspruch der US-Regierung gegen die Entscheidung vom Januar wird später in diesem Jahr erwartet.

Ungebeugt vom Druck von außen und der Kritik, dass die Verwendung des Espionage Act gegen Assange die Pressefreiheit gefährden würde, fährt das Biden-Justizministerium fort, einen seiner aufrührerischsten Staatsanwälte zu verwenden, um Assange auf US-Boden zu bringen.

In den Jahren nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde Gordon Kromberg zum Ansprechpartner der Regierung in berüchtigten Terrorismusfällen, bei denen es um Foltervorwürfe und böswillige Verfolgung ging. In der Vergangenheit warfen ihm gegnerische Anwälte und Bürgerrechtsgruppen vor, sich rassistisch zu verhalten und unethische Taktiken bei der Verfolgung von Verurteilungen anzuwenden.

Rechtsexperten sagten, dass die Einbeziehung eines notorisch politisierten und aggressiven Staatsanwalts in einen hochkarätigen Auslieferungsfall wie den von Assange ein Zeichen dafür ist, wie stark die Regierung motiviert ist, den WikiLeaks-Herausgeber auszuliefern und Anklage nach dem Espionage Act um jeden Preis zu erheben.

“Ein gemeinsamer Faktor in Krombergs Karriere war die Bereitschaft, sehr provokative Positionen im Namen der Regierung einzunehmen und sie durchzuhalten”, sagte Wadie Said, Professor für Recht an der Universität von South Carolina und Autor von “Crimes of Terror: The Legal and Political Implications of Federal Terrorism Prosecutions”. “Er hat auch eine große Bereitschaft gezeigt, hochpolitische Fälle zu übernehmen und selbst ein Blitzableiter für die Aufmerksamkeit zu sein; er macht sich oft selbst zum Teil der Geschichte mit seinen eigenen Aktionen und Aussagen.”

Said fügte hinzu: “Aus meiner Sicht sind einige der Dinge, die Kromberg in der Vergangenheit gesagt hat, und die Positionen, die er eingenommen hat, ziemlich tendenziös und sogar rachsüchtig in Bezug auf seine Denkweise gegenüber der Person, die er im Visier hat.”

Weder Kromberg noch die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Virginia reagierten auf Bitten um eine Stellungnahme.

Im Jahr 2008 war Kromberg Gegenstand eines Porträts in der Washington Post, das sich mit seinem Verhalten bei der Strafverfolgung von Sami Al-Arian befasste, einem palästinensischen Akademiker in den USA, der nach dem 11. September 2001 wegen Terrorismus angeklagt war. Die unerbittliche Verfolgung von Al-Arian durch die Regierung wurde von vielen juristischen Beobachtern als Beispiel für böswillige Strafverfolgung angesehen, wobei Krombergs Rolle besonders unter die Lupe genommen wurde. Die jahrelange intensive Verfolgung durch das Justizministerium, bei der Kromberg eine führende Rolle spielte, wegen Al-Arians angeblicher terroristischer Verbindungen führte zu keiner Verurteilung durch die Geschworenen in 17 Anklagepunkten, die mit Terrorismus zu tun hatten. Im Jahr 2006 akzeptierte der ehemalige Professor der Universität von Südflorida als Teil eines Deals über einen einzigen Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Bereitstellung von Geld für eine designierte Terrorgruppe einen Abschiebungsbefehl in die Türkei, um “seinen Fall abzuschließen und dem Leiden seiner Familie ein Ende zu setzen”, wie er zuvor gegenüber The Intercept erklärte. Das Profil von 2008 über Krombergs Rolle zitierte einen Rechtsexperten, der Kromberg als eine “loose cannon” (gemeingefährlich/unberechenbar) bezeichnete. Stephen Gillers, ein Experte für Rechtsethik an der New York University Law School, sagte der Washington Post: “Wenn ich das Justizministerium wäre, würde ich ihn nicht an der vordersten Front dieser sehr sichtbaren, sehr umstrittenen Strafverfolgungen haben wollen.” (Kromberg lehnte einen Kommentar gegenüber der Washington Post zu diesem Zeitpunkt ab). Trotz des Deals und der geplanten Abschiebung zog sich Al-Arians Tortur über neun weitere Jahre hin, bis 2015, als Kromberg versuchte, ihn zu weiteren Aussagen in anderen Fällen zu zwingen und ihn wegen Missachtung erneut inhaftieren ließ, bis er schließlich abgeschoben wurde. Kromberg wurde von Bürgerrechtsgruppen beschuldigt, in vielen seiner Verfolgungen durch antimuslimische Animosität motiviert zu sein, einschließlich eines Falles, in dem er beschuldigt wurde, sich über die Familie eines Terrorismusverdächtigen lustig gemacht zu haben, der in saudischer Haft gefoltert worden war; er soll ihnen gesagt haben, dass ihr Sohn “nicht gut für uns hier ist, er hat keine Fingernägel mehr.” (Kromberg lehnte es damals ab, diese Behauptung zu kommentieren.) Laut eidesstattlichen Erklärungen, die von gegnerischen Anwälten über sein Verhalten eingereicht wurden, kritisierte Kromberg angeblich “die Islamisierung des amerikanischen Justizsystems” und lehnte Berufungen ab, muslimische Angeklagte während des Ramadan unterzubringen, mit der Begründung, dass “wenn sie sich während des Ramadan gegenseitig umbringen können, können sie auch vor einer Grand Jury erscheinen.” Diese Empfindungen scheinen tiefe ideologische Wurzeln zu haben. In persönlichen Tagebüchern, die Kromberg in der Vergangenheit online veröffentlichte, vertrat er extreme Ansichten über den israelisch-palästinensischen Konflikt und bezeichnete das von Israel besetzte Westjordanland als “Judäa und Samaria”. Ungeachtet seiner wechselvollen Geschichte hat Kromberg weiterhin eine hohe Position im Justizministerium inne. Zusätzlich zu seiner aktuellen Rolle in der Assange-Auslieferung, hat er auch weiterhin hochkarätige Terrorismusfälle zu verfolgen. Im Jahr 2017 verfolgte Kromberg den Fall eines Polizeibeamten aus Washington, der beschuldigt wurde, Geschenkgutscheine zur Unterstützung des Terrorismus gekauft zu haben – eine Anklage, die aus einer umstrittenen verdeckten Operation resultierte. Vor Gericht erhob Kromberg augenzwinkernde Vorwürfe, dass der Verdächtige sowohl ein Unterstützer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat als auch der deutschen Nazi-Partei aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sei, weil er historische Utensilien besitze. Unter Bezugnahme auf einen anonymen Online-Kommentator, der den Angeklagten als “Muslim-Nazi-Abschaum” bezeichnet hatte, argumentierte Kromberg vor Gericht: “Ob das stimmt oder nicht, darauf weiß ich keine Antwort. Aber der Punkt ist, dass die Nazi-Sachen in diesem Fall sehr viel im Zusammenhang mit den ISIS-Sachen sind.” Assanges Fall wurde in der US-Presse weitgehend ignoriert, in Anbetracht der möglichen Auswirkungen seiner Strafverfolgung unter dem Espionage Act. Krombergs Schlüsselrolle deutet jedoch darauf hin, dass das Justizministerium die Implikationen des Falles auf seiner Seite nicht auf die leichte Schulter nimmt. Juristische Beobachter sagen, dass das unglaubliche Ausmaß, in dem die Regierung diese Anklagen erhebt, Jahre damit verbringt, Assange in verschiedenen Formen zu verfolgen, und einen ihrer aggressivsten Staatsanwälte auf den Fall ansetzt, eine düstere Botschaft an diejenigen sendet, die in Zukunft geheime Informationen veröffentlichen würden. “Dieser Fall ist unglaublich problematisch, und wir glauben, dass er politisiert ist”, sagte Rebecca Vincent, die Direktorin für internationale Kampagnen bei Reporter ohne Grenzen. “Was wir bis jetzt gesehen haben, sind sehr mächtige Interessen, die alles, was sie haben, auf eine Person werfen. Unabhängig davon, was als Nächstes passiert, wird das an und für sich einen erheblichen Einfluss auf die nationale Sicherheitsberichterstattung haben. Sehr wenige Menschen werden bereit sein, das durchzumachen, was er über ein Jahrzehnt lang durchgemacht hat.” Vincent, der den Fall für Reporter ohne Grenzen beobachtet hat, sagte, dass der psychische und physische Druck der jahrelangen Inhaftierung einen Tribut von Assange gefordert hat. Sein sich verschlechternder Zustand und der wahrscheinliche weitere Schaden, den er in US-Gefängnissen erleiden würde, waren bisher ein Hauptstolperstein bei den Bemühungen, ihn auszuliefern. Eine Enthüllung aus dem Berufungsverfahren letzte Woche, über die die New York Times berichtete, deutete darauf hin, dass die US-Regierung zugestimmt hatte, Assange in australischem Gewahrsam zu halten, aber nur, wenn die australische Regierung der Überstellung zustimmte und nachdem alle Berufungen in Assanges Fall erschöpft worden waren. In einer düsteren Ironie, Kromberg könnte derjenige gewesen sein, der in dem Fall Argumente ins UK-Gericht im vergangenen Januar lieferte, dass Assange es nicht so schlecht haben könnte, wenn er in US-Gewahrsam gehalten würde. Frühere Gerichtsdokumente von Assanges Auslieferungsanhörung zitierten Kromberg, um festzustellen, dass die Erwartungen, dass Assange in einem hochgradig restriktiven Supermax-Gefängnis gehalten werden würde, sobald er in die USA geschickt wird, “rein spekulativ” seien, und zitierten ihn weiter, um zu sagen, dass “die Philosophie des [Bureau of Prisons] ist, alle Insassen in der am wenigsten restriktiven Umgebung unterzubringen, die für den Insassen angemessen ist.” Assange ist in den USA zu einer polarisierenden Figur geworden, wobei Kritiker und Unterstützer über die Art seiner Arbeit und seine Beweggründe geteilter Meinung sind, insbesondere seit den US-Präsidentschaftswahlen 2016, wo man glaubte, dass er zur Unterstützung von Donald Trumps Kandidatur gehandelt hatte. Experten für Pressefreiheit sagen, dass unabhängig von der persönlichen Meinung der Menschen über Assange, wenn er erfolgreich ausgeliefert und wegen der Veröffentlichung von Verschlusssachen nach dem Espionage Act verurteilt wird, die Folgen für die Zukunft des nationalen Sicherheitsjournalismus in den USA gravierend sein würden. “Viele Leute hassen Julian Assange, seine Meinungen und seine Taktiken, aber wenn man sich die Anklagen nach dem Espionage Act anschaut, denen er gegenübersteht, dann beziehen sie sich ausschließlich auf das Sprechen mit Quellen, das Bitten um weitere Informationen, den Erhalt oder den Besitz von Verschlusssachen und die anschließende Veröffentlichung einer Teilmenge dieser Informationen”, sagte Timm von der Freedom of the Press Foundation. “Was auch immer jemand über Assange denkt, oder ob er ein Journalist ist oder nicht, diese Aktionen sind das, was Journalisten die ganze Zeit tun.” Timm fügte hinzu: “Wenn die US-Regierung bei der Verfolgung von Assange für diese Handlungen erfolgreich ist, würde sie nichts daran hindern, in Zukunft Reporter der New York Times oder der Washington Post aus den gleichen Gründen zu verfolgen.”

