Die USA sind sich überparteilich einig, dass sie die Ukraine nutzen sollten, um Russland bis auf den letzten Menschen in der Ukraine zu bekämpfen. Umstritten ist nur, ob die USA auch den letzten Menschen auf der Erde gefährden sollten.

Der US-Konsens: Kampf gegen Russland bis zum letzten Menschen in der Ukraine, und vielleicht auch auf der Erde

von Aaron Maté

6. März 2023

Als sich die russische Invasion in der Ukraine im vergangenen Monat zum ersten Mal jährte, teilte John Sullivan, der ehemalige US-Botschafter in Russland, seinem neuen Arbeitgeber CBS News ein Korrektiv mit. Der Kreml, so beklagte sich Sullivan, behaupte, dass die “Vereinigten Staaten bereits einen Krieg” gegen Russland “durch seine ukrainischen Stellvertreter” führen würden. Schlimmer noch, Moskau wagt es sogar zu behaupten, dass die “Vereinigten Staaten gegen Russland bis zum letzten Ukrainer kämpfen wollen”.

Für Sullivan ist solches Gerede nichts anderes als russische Desinformation. “Das ist alles erfunden”, sagte er.

Was der US-Diplomat jetzt als “erfunden” abtut, hatte einer der lautstärksten Verfechter der Ukraine-Bemühungen in Washington bereits gefeiert, vielleicht ohne dass er es wusste.

“Mir gefällt der strukturelle Weg, den wir hier einschlagen”, erklärte der republikanische Senator Lindsey Graham im Juli 2022. “Solange wir der Ukraine mit den Waffen, die sie braucht, und mit wirtschaftlicher Unterstützung helfen, wird sie bis zum letzten Mann kämpfen.”

Grahams Enthusiasmus, die Ukraine zu nutzen, um Russland bis zum letzten Mann zu bekämpfen, steht in krassem Gegensatz zu der hochtrabenden Rhetorik, die aus dem Oval Office kommt. Beamte wie Botschafter Sullivan halten sich an das offizielle Skript des Weißen Hauses über den “Kampf für die Demokratie” und die “Verteidigung der Souveränität und der territorialen Integrität” (die in Syrien nichtig ist, wie der überraschende Besuch von General Mark Milley, der die US-Militärbesatzung anfeuert, kürzlich unterstrich). Derweil haben ihre offeneren neokonservativen Landsleute keinen Bedarf an solchen Nettigkeiten. Übersetzt mit Deepl.com

