John Mearsheimer on Putin’s Options on Ukraine By Ray McGovern, May 24, 2023 When Professor John Mearsheimer spoke on “Where is the Ukraine War Going?” at the Committee for the Republic on May 22, I was able to ask the first question of the Q & A.





Der US-Wissenschaftler John Mearsheimer über Putins Optionen in der Ukraine

Von Ray McGovern

Mai 2023



Als Professor John Mearsheimer* am 22. Mai beim Komitee für die Republik zum Thema “Wohin führt der Krieg in der Ukraine?” sprach, konnte ich die erste Frage in der Fragerunde stellen. Ich verwies auf die landläufige Meinung, dass Putin “andere Optionen” als den Einmarsch in die Ukraine hatte, und merkte an, dass mir bisher niemand diese anderen Optionen benennen konnte.

Ich fragte John, ob er wisse, wovon jene, die diese gängige Meinung vertreten, sprechen könnten. Meine Frage und Mearsheimers Antwort sind ab Minute 51:30 des Videos zu sehen:



(Transkription):

“Nein, ich glaube nicht, dass er andere Optionen hatte. Ich glaube, dass Putin fest entschlossen war, eine Verhandlungslösung für das Problem zu finden. Wie ich Ihnen in meinen offiziellen Ausführungen sagte, war er dem Minsker Abkommen zutiefst verpflichtet, denn sein Ziel war es, den Konflikt im Donbass zu beenden, damit er nicht einmarschieren musste.

Und im Hinblick auf die NATO-Erweiterung, die EU-Erweiterung und die Bestrebungen, die Ukraine zu einem westlichen Bollwerk an der Grenze Russlands zu machen, tat er alles, um dem Westen zu erklären, warum das inakzeptabel ist. Und am 17. Dezember 2021 richtete er ein Schreiben an Biden und an die NATO, in dem er erklärte, dass man X, Y und Z machen müsse, damit wir eine Lösung für dieses Problem finden könnten. Und wir haben uns geweigert darauf einzugehen. Und ich denke, dass Putin in eine Lage versetzt wurde, in der keine andere Wahl sah, denn, um Ihre Frage zu beantworten, es gab keine andere Option, das Problem zu lösen. Daher denke ich, dass er mit großem Widerwillen in die Ukraine einmarschiert ist.”

———————-

John J. Mearsheimer ist ein bekannter US-Politikwissenschaftler auf dem Gebiet der Internationalen Beziehungen und Professor an der University of Chicago.

