Abdourahmane Tchiani und andere Kommandeure der Armee bei einem Treffen in der Hauptstadt Niamey, Niger, am 28. Juli 2023 [Balima Boureima – Anadolu Agency]

Der Verlust von Niger ist einer der schwersten Schläge für Frankreich in Afrika

von Motasem A Dalloul

18. August 2023

Am 26. Juli putschte der junge nigerianische General Abdourahamane Tiani zusammen mit einer Gruppe seiner Militärkollegen in dem westafrikanischen Land.

Im Gegensatz zu Dutzenden von Staatsstreichen in Westafrika wurde dieser nicht von Frankreich inszeniert. Der Anführer des Militärs ist kein Freund Frankreichs, sondern ein entschiedener Feind, der Frankreich als unterdrückerische Macht betrachtet, die die natürlichen Ressourcen des Landes stiehlt und die Nigerianer als sehr arme Sklaven im Dienste der französischen Herren hält.

Tiani setzte den französischen Präsidenten Mohamed Bazoum ab und ernannte 21 Personen zu Ministern der neuen Regierung. Medienberichten zufolge gehören der neuen Regierung, die vom zivilen Premierminister Ali Mahaman Lamine Zeine geleitet wird, drei Generäle als Verteidigungs-, Innen- und Sportminister an.



Le Monde berichtete, Frankreich fordere nicht nur die Freilassung des abgesetzten Präsidenten Bazoum, sondern auch seine Wiedereinsetzung in das Präsidentenamt als frei gewählter Präsident.

Paris hat großes Interesse an Niger. Wie andere afrikanische Länder oder ehemalige französische Kolonien ist Niger eine wichtige Uranquelle, die etwa 20 Prozent des französischen Bedarfs deckt. Nichtregierungsorganisationen schätzen, dass eine von drei Glühbirnen in Frankreich mit Uran aus Niger betrieben wird, während 90 Prozent der Nigerianer keinen Zugang zu Elektrizität haben.

In der Zwischenzeit wurde Niger gezwungen, Frankreich eine „Entschädigung“ für das Ende der Kolonialisierung seines Landes und die Versklavung seiner Bevölkerung zu zahlen, während Frankreich weiterhin die nationalen Reserven des afrikanischen Staates besitzt.

Frankreich unterhält in der nigrischen Hauptstadt Niamey einen vollwertigen Militärstützpunkt, auf dem 1.500 französische Soldaten stationiert sind, die angeblich an der Bekämpfung des „Terrors“ in der Sahelzone beteiligt sind – eine von Frankreichs Hochburgen in Afrika und eine der größten Reserven an natürlichen Ressourcen, die es in Europa nicht gibt.

Frankreich und seine Verbündeten bezeichnen ihre Bemühungen um die Wiedereinsetzung der französischen Marionette Bazoum als Prozess zur Wiedererlangung der Demokratie und zur Wiedereinführung der Verfassung, doch Paris ist eine der Hauptursachen für die Instabilität gewesen.

Der US-Außenminister hat die afrikanischen Länder aufgefordert, sich für die Wiedereinführung des Verfassungssystems und Bazoums einzusetzen. Auch Washington hat 1.000 Soldaten in Niger stationiert, um „den Terrorismus zu bekämpfen“.

Deutschland und andere Länder in Europa und der Welt arbeiten mit ihren Partnern in Afrika zusammen, um Bazoum zurückzuholen. Diese Länder kümmern sich nicht um die Menschenrechte der Nigerianer, die Rechte der Arbeiter, der Kinder und der Frauen, sondern um die Rechte der Unternehmen, die die natürlichen Ressourcen des Landes stehlen und sie nutzen, um Frankreich zu beleuchten.

Gleichzeitig ignorieren sie Tausende von Nigerianern, die zur Unterstützung der Junta auf die Straße gegangen sind. Sie ignorieren Tausende von Nigerianern, die vor dem französischen Militärstützpunkt in Niamey demonstriert haben und ein Ende der französischen Vorherrschaft und den Abzug der ausländischen Truppen forderten.

Die Nigerianer glauben, dass Frankreich terroristische Agenten freigelassen hat, um das Land zu destabilisieren und Bazoum wieder an die Macht zu bringen und seine Herrschaft über die natürlichen Ressourcen des Landes wiederherzustellen. Die Junta hat Frankreich bereits beschuldigt, Terroristen freigelassen zu haben, die 17 nigerianische Soldaten getötet haben.

Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) – Frankreichs Hand in der Region – hat jedoch von einem militärischen Eingreifen in Niger Abstand genommen, und die USA haben sich gegenüber der neuen Führung in Niamey als nachgiebig erwiesen.

Frankreich könnte nun seinen strategischen Schatz und die Quelle eines Großteils seines Reichtums verloren haben. Übersetzt mit Deepl.com

