US-Backed Roll of the Dice Leaves Ukraine in Worse Crisis – Antiwar.com Original President Biden wrote in the New York Times in June 2022 that the United States was arming Ukraine to „fight on the battlefield and be in the strongest possible position at the negotiating table.“ Ukraine’s fall 2022 counteroffensive left it in a stronger position, yet Biden and his NATO allies still chose the battlefield over …

Der von den USA unterstützte Willkürakt führt die Ukraine in eine noch schlimmere Krise

von Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies

17. August 2023

Präsident Biden schrieb im Juni 2022 in der New York Times, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine aufrüsten würden, um „auf dem Schlachtfeld zu kämpfen und am Verhandlungstisch in der stärkstmöglichen Position zu sein“.

Die Gegenoffensive der Ukraine im Herbst 2022 brachte die Ukraine in eine stärkere Position, doch Biden und seine NATO-Verbündeten zogen das Schlachtfeld immer noch dem Verhandlungstisch vor. Nun hat das Scheitern der lange verzögerten „Frühjahrs-Gegenoffensive“ die Ukraine in eine schwächere Position gebracht, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch am noch leeren Verhandlungstisch.

Ausgehend von Bidens eigener Definition der US-Kriegsziele ist seine Politik also gescheitert, und es sind Hunderttausende ukrainischer Soldaten, nicht Amerikaner, die den Preis dafür zahlen – mit ihren Gliedmaßen und ihrem Leben.

Doch dieses Ergebnis war nicht unerwartet. Es wurde in durchgesickerten Pentagon-Dokumenten, die im April veröffentlicht wurden, vorausgesagt, ebenso wie in der Verschiebung der Offensive durch Präsident Zelenskyy im Mai, um, wie er es nannte, „inakzeptable“ Verluste zu vermeiden.

Die Verzögerung ermöglichte es mehr ukrainischen Truppen, eine NATO-Ausbildung an westlichen Panzern und gepanzerten Fahrzeugen zu absolvieren, aber sie gab Russland auch mehr Zeit, seine Panzerabwehr zu verstärken und tödliche Schussfelder entlang der 700 Meilen langen Frontlinie vorzubereiten.

Jetzt, nach zwei Monaten, sind die neuen ukrainischen Panzerdivisionen in zwei kleinen Gebieten nur 12 Meilen oder weniger vorgerückt, was Zehntausende von Opfern gekostet hat. Berichten zufolge wurden in den ersten Wochen der neuen Offensive zwanzig Prozent der neu eingesetzten westlichen gepanzerten Fahrzeuge und Ausrüstungen zerstört, als die von den Briten ausgebildeten Panzerdivisionen versuchten, ohne Minenräumung oder Luftunterstützung durch russische Minenfelder und Sperrzonen vorzudringen.

In der Zwischenzeit hat Russland ähnliche kleine Vorstöße in Richtung Kupjansk in der östlichen Provinz Charkiw unternommen, wo das Land um die Stadt Dvorichna zum dritten Mal seit der Invasion den Besitzer gewechselt hat. Diese gegenseitigen Kämpfe um kleine Gebiete mit massivem Einsatz von schwerer Artillerie und erschreckenden Verlusten sind typisch für einen brutalen Zermürbungskrieg, der dem Ersten Weltkrieg nicht unähnlich ist.

Die erfolgreicheren Gegenoffensiven der Ukraine im letzten Herbst lösten innerhalb der NATO eine ernsthafte Debatte darüber aus, ob dies der Zeitpunkt für die Ukraine sei, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, den sie auf Drängen der Briten und der USA im April 2022 verlassen hatte. Als die ukrainischen Streitkräfte Anfang November auf Cherson vorrückten, berichtete die italienische Zeitung La Republicca, die NATO-Führer seien sich einig gewesen, dass der Fall von Cherson die Ukraine in die Position der Stärke versetzen würde, auf die sie gewartet hätten, um die Friedensgespräche wieder aufzunehmen.

Am 9. November 2022, dem Tag, an dem Russland seinen Rückzug aus Cherson anordnete, sprach General Mark Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, im Economic Club of New York, wo ihn der Interviewer fragte, ob die Zeit nun reif für Verhandlungen sei.

General Milley verglich die Situation mit dem Ersten Weltkrieg und erklärte, dass den Führern auf allen Seiten Weihnachten 1914 klar geworden sei, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen sei. Dennoch kämpften sie vier Jahre lang weiter, wobei sich die Zahl der Toten von 1914 bis 1918 auf 20 Millionen vervielfachte, fünf Imperien zerstört wurden und der Boden für den Aufstieg des Faschismus und den Zweiten Weltkrieg bereitet wurde.

Milley schloss seine warnende Erzählung mit der Feststellung, dass wie 1914 „… man sich darüber im Klaren sein muss, dass ein militärischer Sieg im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht nicht mit militärischen Mitteln zu erreichen ist. Und deshalb muss man zu anderen Mitteln greifen… Es kann also schlimmer kommen. Wenn sich also eine Gelegenheit zum Verhandeln bietet, wenn Frieden erreicht werden kann, dann sollte man sie nutzen, den Moment ergreifen.“

Aber Milley und andere Stimmen der Erfahrung wurden ignoriert. Bei Bidens Rede zur Lage der Nation im Februar im Kongress war General Milleys Gesicht eine Studie der Schwerkraft, ein Fels in der Brandung unangebrachter Selbstbeweihräucherung und der Ignoranz gegenüber der realen Welt jenseits des Zirkuszeltes, wo die inkohärente Kriegsstrategie des Westens nicht nur jeden Tag ukrainische Leben opfert, sondern auch mit einem Atomkrieg liebäugelt. Milley zeigte den ganzen Abend über kein einziges Lächeln, nicht einmal als Biden nach seiner Rede zu ihm kam, um ihm die Hand zu reichen.

Weder die USA noch die NATO oder die ukrainische Führung wurden dafür zur Rechenschaft gezogen, dass sie diesen Moment im letzten Winter nicht genutzt haben, ebenso wenig wie die verpasste Chance auf Frieden im April 2022, als die USA und das Vereinigte Königreich die türkische und israelische Vermittlung blockierten, die dem Frieden so nahe gekommen war und auf dem einfachen Prinzip eines russischen Rückzugs im Austausch für die ukrainische Neutralität beruhte. Niemand hat eine ernsthafte Erklärung dafür verlangt, warum die westlichen Staats- und Regierungschefs diese Friedenschancen ungenutzt verstreichen ließen.

Was auch immer ihre Gründe waren, das Ergebnis ist, dass die Ukraine in einem Krieg gefangen ist, aus dem es keinen Ausweg gibt. Als die Ukraine in diesem Krieg die Oberhand zu haben schien, waren die NATO-Führer entschlossen, ihren Vorteil auszuspielen und eine weitere Offensive zu starten, ungeachtet der schockierenden menschlichen Kosten. Aber jetzt, da die neue Offensive und die Waffenlieferungen nur die Schwäche der westlichen Strategie aufgedeckt und Russland die Initiative zurückgegeben haben, lehnen es die Architekten des Scheiterns ab, aus einer Position der Schwäche heraus zu verhandeln.

So ist der Konflikt in ein hartnäckiges Muster verfallen, das vielen Kriegen gemein ist, in denen alle Kampfparteien – Russland, die Ukraine und die führenden Mitglieder des NATO-Militärbündnisses – durch begrenzte Erfolge zu verschiedenen Zeiten ermutigt oder, wie man sagen könnte, getäuscht wurden, den Krieg zu verlängern und die Diplomatie abzulehnen, trotz der entsetzlichen menschlichen Kosten, der steigenden Gefahr eines umfassenderen Krieges und der existenziellen Gefahr einer nuklearen Konfrontation.

Doch die Realität des Krieges legt die Widersprüche der westlichen Politik offen. Wenn die Ukraine weder aus einer Position der Stärke noch aus einer Position der Schwäche mit Russland verhandeln darf, was steht dann ihrer totalen Zerstörung im Wege?

Und wie können die Ukraine und ihre Verbündeten Russland besiegen, ein Land, dessen Atomwaffenpolitik ausdrücklich besagt, dass es eher Atomwaffen einsetzen wird, als eine existenzielle Niederlage zu akzeptieren?

Wenn, wie Biden gewarnt hat, jeder Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland oder jeder Einsatz von „taktischen“ Atomwaffen höchstwahrscheinlich zu einem ausgewachsenen Atomkrieg eskalieren würde, wohin soll dann die derzeitige Politik der schrittweisen Eskalation und des immer stärkeren Engagements der USA und der NATO führen?

Beten sie einfach, dass Russland implodieren oder aufgeben wird? Oder sind sie entschlossen, Russlands Bluff zu durchschauen und es vor die unausweichliche Wahl zwischen totaler Niederlage und Atomkrieg zu stellen?

Darauf zu hoffen oder so zu tun, als ob die Ukraine und ihre Verbündeten Russland besiegen können, ohne einen Atomkrieg auszulösen, ist keine Strategie.

Anstelle einer Strategie zur Lösung des Konflikts haben die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten den natürlichen Impuls, sich gegen die russische Aggression zu wehren, in einen US-amerikanischen und britischen Plan zur Verlängerung des Krieges auf unbestimmte Zeit umgewandelt. Das Ergebnis dieser Entscheidung sind Hunderttausende von ukrainischen Opfern und die allmähliche Zerstörung der Ukraine durch Millionen von Artilleriegranaten, die von beiden Seiten abgefeuert wurden.

Seit dem Ende des Ersten Kalten Krieges haben sich die verschiedenen US-Regierungen, die demokratischen wie die republikanischen, in Bezug auf die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, anderen Ländern und Völkern ihren Willen aufzuzwingen, in katastrophaler Weise verrechnet. Ihre falschen Annahmen über die amerikanische Macht und militärische Überlegenheit haben uns in diese schicksalhafte, historische Krise der amerikanischen Außenpolitik geführt.

Jetzt wird der Kongress um weitere 24 Milliarden Dollar gebeten, um diesen Krieg weiter anzuheizen. Sie sollten stattdessen auf die Mehrheit der Amerikaner hören, die sich laut der jüngsten CNN-Umfrage gegen weitere Mittel für einen nicht zu gewinnenden Krieg aussprechen. Sie sollten die Worte der Erklärung von zivilgesellschaftlichen Gruppen aus 32 Ländern beherzigen, die einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen fordern, um den Krieg zu beenden, bevor er die Ukraine zerstört und die gesamte Menschheit gefährdet. Übersetzt mit Deepl.com

Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies sind die Autoren von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erschienen bei OR Books im November 2022.

Medea Benjamin ist die Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, ein Rechercheur für CODEPINK und der Autor von Blood on Our Hands: Die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …