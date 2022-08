Der Jüdische Nationalfond betreibt unter dem Deckmantel der Grünwaschung, die ethnische Säuberung Palästinas. Spenden an diese Organisation unterstützen damit die Schikanierung und Vertreibung der Beduinen von palästinensischen Land.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220804-jewish-national-fund-board-to-vote-on-18m-purchase-of-palestinian-land-in-jordan-valley/

Ein Blick auf das palästinensische Beduinendorf Al Meite in Al Aghwar, Westjordanland, am 29. März 2021. (Issam Rimawi – Anadolu Agency)



Der Vorstand des Jüdischen Nationalfonds stimmt über den Kauf von palästinensischem Land im Jordantal für 18 Millionen Dollar ab

August 4, 2022

Am 4. August 2022 soll der Jüdische Nationalfonds (JNF) in Israel über die Bewilligung der 18 Millionen Dollar abstimmen, die für den Kauf von Land in palästinensischem Besitz im Jordantal im besetzten Westjordanland vorgesehen sind.

Zuvor hatten das israelische Verteidigungsministerium und der JNF im vergangenen Jahr versucht, einen Teil des Landes zu kaufen, was nach internationaler Kritik gestoppt wurde, da der Palästinenser, dem das Land gehört, Rechtsansprüche auf den Rest des Landes forderte.

Es wurde jedoch Druck ausgeübt, um die Transaktion vor einer Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof im Juni dieses Jahres wieder aufzunehmen, berichtet Haaretz.

Das Jordantal und das nördliche Tote Meer machen fast 30 Prozent des besetzten Westjordanlandes aus. Fast 90 Prozent dieser Region sind als Gebiet C ausgewiesen, das Westjordanland, das weiterhin unter vollständiger militärischer und ziviler Kontrolle Israels steht.

Die palästinensische Gemeinschaft im Jordantal wird täglich von Besatzungstruppen und Siedlern schikaniert, um sie zu zwingen, das Gebiet zu verlassen, um es zu annektieren und illegale Siedlungen zu erweitern.

Im Jahr 2018 reichten die palästinensischen Eigentümer eine Petition beim Obersten Gerichtshof Israels ein, in der sie die Aufhebung der militärischen Anordnung und die Entfernung der Siedler forderten.

Laut Haaretz behauptete der Staat, er wisse nicht, wie die Siedler mit der Bewirtschaftung des palästinensischen Landes begonnen hätten oder wie der Staat oder die Siedlungsabteilung der Zionistischen Weltorganisation es ihnen zugewiesen hätten.

“Es wurde verfügt, dass wir den Prozess unter einer Wolke der Rechtsunsicherheit führen, wie die Siedler vor Jahrzehnten in eine Situation kamen, in der sie die Parzelle bearbeiteten”, sagte Avi Milikovsky, ein Anwalt, der den Staat vertrat, in seiner Antwort auf den Antrag der Palästinenser in der Anhörung im Juni.

Die Vorsitzende Richterin des Obersten Gerichtshofs Israels, Esther Hayut, fragte: “Wenn Sie nicht erklären können, wie das Land denjenigen gegeben wurde, denen es gegeben wurde, gibt ihnen das dann das Recht, für immer dort zu bleiben?” Bei früheren Anhörungen hatte Hayut den Staat dafür kritisiert, dass er Land in Privatbesitz übergibt und dann behauptet, er wisse nicht, wie dies geschehen sei. Übersetzt mit Deepl.com

In einer Erklärung des Verteidigungsministeriums heißt es, dass der Staat und das Ministerium wie bei allen Petitionen vor dem Obersten Gerichtshof die betreffende Petition in der Sache behandeln.

