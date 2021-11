Willkommen im Club der vermeintlichen Terroristen, auch ich zähle mich dazu. Die Chuzpe des zionistischen Regime und seine Hasbara Provokationen sind unerreicht.

“Und dennoch haben die israelischen Behörden Angst – nicht vor militanten Gruppen, die Waffen abfeuern, sondern vor Millionen von Palästinensern und Verbündeten, die die Wahrheit über die Unterdrückung durch den Staat ans Licht bringen. Diese Beamten haben zu Recht Angst”

The real terror of Palestinian civil society Israel’s brazen assault on Palestinian NGOs exposes the true goal of its ‘shrinking the conflict’ doctrine: to eliminate opposition to apartheid. Chutzpah has long been a key ingredient of Israeli political strategy. When subtle tactics fail to assuage local resistance or international scrutiny, Israeli authorities will often confront their opposition with ferocious gall, pursuing their objectives with the weight of sheer self-confidence.

Bild: (L to R): Die Direktoren von fünf palästinensischen Rechtsgruppen, die von Israel zu “terroristischen Organisationen” erklärt wurden: Shawan Jabarin von Al-Haq, Ubai Al-Aboudi vom Bisan Center, Fuad Abu Saif von UAWC, Sahar Francis von Addameer und Khaled Quzmar von DCI-Palestine, in Ramalah, Westjordanland. 28. Oktober 2021. (Oren Ziv)



Der wahre Terror gegen die palästinensische Zivilgesellschaft

Von Amjad Iraqi



Israels dreiste Angriffe auf palästinensische Nichtregierungsorganisationen entlarven das wahre Ziel seiner Doktrin der “Konfliktverkleinerung”: den Widerstand gegen die Apartheid auszuschalten.

28. Oktober 2021

Chuzpe ist seit langem ein wichtiger Bestandteil der politischen Strategie Israels. Wenn subtile Taktiken nicht ausreichen, um den Widerstand vor Ort oder die internationale Kritik zu beschwichtigen, treten die israelischen Behörden ihrer Opposition oft mit grimmiger Unverfrorenheit entgegen und verfolgen ihre Ziele mit dem Gewicht ihres schieren Selbstbewusstseins. Wenn sich diese Haltung auszahlt – wie es in Israel so oft der Fall war -, wächst die Hybris der Behörden und ermutigt sie, noch aggressiver und eifriger mit ihren Plänen umzugehen.

Diese Eigenschaft, die von Hasardeuren gerne als liebenswerter kultureller Charakterzug angepriesen wird, hat Israel letzte Woche keinen Gefallen getan. In einem dreisten Schachzug der Exekutive hat Verteidigungsminister Benny Gantz sechs führende palästinensische Menschenrechtsgruppen als “terroristische Organisationen” verboten und sie – ohne Beweise vorzulegen – beschuldigt, als Arme der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) zu dienen.

Medienberichten zufolge hat Gantz seine Anordnungen möglicherweise erlassen, ohne den Premierminister und andere Kabinettsmitglieder zu konsultieren oder Israels Verbündete im Ausland, darunter auch in Washington, ordnungsgemäß zu informieren. In einigen Leitartikeln israelischer Zeitungen wurde die Weigerung der Regierung, Beweise für ihre Entscheidung vorzulegen, zwar kritisiert, doch meist unter dem Gesichtspunkt, dass der Mangel an Transparenz dem gerechtfertigten Vorgehen des Staates gegen diese Gruppen eher schadet als hilft.

Aber schlechte Planung ist hier nicht das Thema. Selbst wenn er allein handelte, erfüllte Gantz effektiv eine zentrale Doktrin der Bennett-Lapid-Regierung, die heute gerne als “Schrumpfung des Konflikts” bezeichnet wird. Obwohl diese Doktrin dem israelischen Philosophen Micah Goodman und seinem Buch “Catch-67” zugeschrieben wird, handelt es sich in Wirklichkeit um eine über Jahrzehnte verfolgte Politik, die neu verpackt wurde, um einen Kernkonsens in der israelischen Politik widerzuspiegeln: dass die Apartheid bestehen bleiben muss und Israel die Kühnheit haben muss, sie zu verteidigen.

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz und Ministerpräsident Naftali Bennett nehmen an der Vereidigungszeremonie für den neu gewählten israelischen Präsidenten Isaac Herzog teil, 7. Juli 2021. (Yonatan Sindel/Flash90)

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz und Premierminister Naftali Bennett nehmen an der Vereidigung des neu gewählten israelischen Präsidenten Isaac Herzog teil, 7. Juli 2021. (Yonatan Sindel/Flash90)

Ungeachtet der verschiedenen Vorschläge in Goodmans Buch, das Berichten zufolge zur politischen Bibel für Premierminister Naftali Bennett geworden ist, soll die Formulierung “Schrumpfung des Konflikts” eine einfache Idee zum Ausdruck bringen: Israel will die Reibungen mit den Palästinensern verringern und gleichzeitig die politischen Dramen abschwächen, die die zwölfjährige Regierungszeit von Benjamin Netanjahu geprägt haben. Dieser Ansatz spiegelt die nötige Vorsicht wider, um die zerbrechliche neue Regierung zu schützen, und passt perfekt zu den Interessen Washingtons und Brüssels, die trotz ihrer politischen Investitionen in der Region die palästinensische Frage für die kommenden Jahre unbedingt von ihrer Tagesordnung streichen wollen.

Der Name der Doktrin ist jedoch ein schillerndes Beispiel für Orwellsche Doppeldeutigkeit. In der Praxis geht es bei der Strategie der Regierung nicht um den Abbau von Spannungen, sondern um die Unterdrückung des Widerstands gegen die israelische Macht. Das bedeutet unter anderem, dass die palästinensische Führung weiter auf ihre Rolle als lokaler Dienstleister und Polizeikraft für die besetzte Bevölkerung beschränkt wird, dass sozioökonomische Maßnahmen wie die Ausweitung von Einreisegenehmigungen und Finanzhilfen vorangetrieben werden, um die Palästinenser auf ihren Geldbeutel und nicht auf ihre Politik zu konzentrieren, und dass der Raum für Kritiker, die die israelische Politik in Frage stellen, von den Universitäten bis zu internationalen Gremien geschlossen wird.

Diese Doktrin ist alles andere als eine vorsichtige diplomatische Strategie: Sie ist ein gewalttätiger, ehrgeiziger Plan, um die palästinensische Handlungsfähigkeit im Widerstand gegen die Apartheid auszuschalten. Das ist israelische Chuzpe in ihrer ganzen Brutalität.

Ein perfektes Feindbild

Nach dieser Doktrin hat Gantz letzte Woche die sechs palästinensischen Gruppen der Zivilgesellschaft ins Visier genommen. Diese NRO haben neben vielen anderen einige der mutigsten und klügsten Palästina-Befürworter weltweit hervorgebracht. Sie sind die Grundlage für die Beschäftigung und das Wachstum junger Anwälte, Wissenschaftler, Aktivisten und Schriftsteller, die heute eine einflussreiche Rolle in der Bewegung für die Rechte der Palästinenser spielen.

Die Arbeit dieser Gruppen hat entscheidend dazu beigetragen, Israels Rechtsverletzungen aufzudecken und die weltweite Meinung gegen das Regime zu wenden, zumal die palästinensische politische Führung zersplittert und komatös bleibt. Die Direktorin von Addameer, Sahar Francis, sagte diese Woche gegenüber +972: “Wir werden seit Jahren angegriffen, und zwar aus einem einzigen Grund: Es gelingt uns, einen Paradigmenwechsel in der Welt herbeizuführen, indem wir von Apartheid sprechen.”

Die Wirkung dieser NROs geht über die Ebene des Diskurses hinaus. Al-Haq gehört beispielsweise zu den wichtigsten palästinensischen Gruppen, die dem Internationalen Strafgerichtshof Beweise vorlegen und den ehemaligen Chefankläger dazu veranlassen, eine offizielle Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen einzuleiten. DCI-Palestine steht an der Spitze der palästinensischen Lobbyarbeit auf dem Capitol Hill und hat Einfluss auf bahnbrechende Gesetzesentwürfe, die darauf abzielen, US-Finanzierungen zu blockieren, die palästinensische Rechtsverletzungen begünstigen. Addameer ist die wichtigste Gruppe, die palästinensische Gefangene auf der internationalen Agenda hält und sie vor israelischen Militärgerichten verteidigt. Die UAWC unterstützt palästinensische Bauern im Gebiet C des besetzten Westjordanlandss und durchkreuzt damit Israels Pläne, mehr Land für seine Siedlungspolitik zu beanspruchen.

Aus Furcht vor der Aufgeschlossenheit der Welt gegenüber der palästinensischen Zivilgesellschaft fanden Israel und seine Verbündeten in der PFLP, die von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als terroristische Vereinigung eingestuft wird, ein perfektes Feindbild. Einst war die PFLP eine führende Gruppierung innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), doch heute hat sie nur noch wenig Gewicht in einer politischen Szene, die von der zunehmend autoritären Fatah und der Hamas beherrscht wird.

Ihre marxistisch-leninistische Ideologie ist zwar einflussreich, da sie eine auf die Klassengesellschaft bezogene und anti-imperialistische Analyse in den Mittelpunkt stellt, doch hat die PFLP viel von ihrem historischen Einfluss verloren, während ihr bewaffneter Flügel seine Aktivitäten seit der Zweiten Intifada stark reduziert hat. Nur wenige Beobachter im Ausland wissen viel über die Partei (abgesehen von ihren berüchtigten Flugzeugentführungen in den 1960er und 70er Jahren) und werden daher die israelischen Beschreibungen der Gruppe kaum in Frage stellen. Die Strategie Israels war also einfach: Menschenrechtsaktivisten als “Terroristen im Anzug” darstellen und die PFLP als deren Schneider.

Durch jahrelange akribische Lobbyarbeit haben die israelische Regierung und Pro-Israel-Gruppen wie NGO Monitor, UK Lawyers for Israel und Shurat HaDin die palästinensische Menschenrechtsarbeit im besten Fall als unaufrichtig und im schlimmsten Fall als antisemitisch dargestellt. Die Diffamierung hat funktioniert: In den letzten zehn Jahren haben ausländische Regierungen und private Stiftungen die von ihnen geförderten palästinensischen zivilrechtlichen Gruppen verstärkt unter die Lupe genommen, zahllose Prüfungen angeordnet und zweifelhafte Bedingungen für die Gewährung von Zuschüssen gestellt, von denen die palästinensischen Organisationen befürchten, dass sie ihre Aktivitäten weiter einschränken. Allein die Prüfungen haben den NRO Mitarbeiter/innen der NRO einen enormen Zeit- und Energieaufwand abverlangt, die sich eigentlich auf ihre eigentliche Arbeit hätten konzentrieren sollen, anstatt die Paranoia der Geldgeber zu bedienen. Bei keiner der Prüfungen wurde etwas gefunden, das die pauschalen Anschuldigungen Israels untermauert hätte.

Die Schädlichkeit der israelischen Kampagne und die von ihr gestohlenen Mittel haben die palästinensische Zivilgesellschaft lahmgelegt, und dennoch haben die Regierung und ihre Verbündeten es nicht geschafft, die Organisationen endgültig zu zerschlagen. Und so griffen sie letzte Woche zu dem wirksamsten Mittel, das ihnen noch blieb: der Exekutivgewalt.

Gantz’ Anordnungen, die den Empfehlungen des Shin Bet und des Justizministeriums folgten, gehen auf das Terrorismusbekämpfungsgesetz von 2016 zurück, ein kolossales Gesetzeswerk, das den israelischen Behörden unter dem Deckmantel der Sicherheit drakonische Befugnisse einräumt. Als das Gesetz ausgearbeitet wurde, warnten Menschenrechtsgruppen – einschließlich derjenigen, die am vergangenen Freitag auf die schwarze Liste gesetzt wurden -, dass das Gesetz Israel die Ausübung einer autoritären Herrschaft erleichtern würde. Diese Prophezeiung hat sich erfüllt.

Israels Chuzpe anprangern

Die ins Visier genommenen palästinensischen Nichtregierungsorganisationen sind keine Unbekannten bei israelischen Angriffen. Neben der Dämonisierung ihrer Arbeit wurden ihre Mitarbeiter verhaftet, ihre Büros durchsucht, ihre Kunden brutal behandelt, ihre Spender eingeschüchtert und ihre Finanzierungsplattformen geschlossen, um nur einige der Drohungen zu nennen, denen sie ausgesetzt waren. Aber jetzt betreten sie wohl ein noch nie dagewesenes Terrain. Die Inkraftsetzung des Antiterrorgesetzes ist nicht nur die bisher härteste Strafe, sondern die internationale Gemeinschaft hat auch wenig Interesse daran gezeigt, Israels Aggression einzudämmen.

Anhörung von Josep Borrell, dem designierten Hohen Vertreter/Vizepräsidenten, im Europäischen Parlament in Brüssel. October 7, 2019. (Europäisches Parlament)

Anhörung von Josep Borrell, dem designierten Hohen Vertreter/Vizepräsidenten, im Europäischen Parlament in Brüssel. 7. Oktober 2019. (Europäisches Parlament)

Es ist in der Tat ärgerlich, die Zaghaftigkeit ausländischer Regierungen zu beobachten, die sich einst so vehement für den Schutz der Zivilgesellschaft einsetzten. Vor nicht allzu langer Zeit kritisierten europäische Regierungen die Netanjahu-Regierung scharf für die Verabschiedung eines Gesetzes aus dem Jahr 2016, das israelische Nichtregierungsorganisationen, die mehr als die Hälfte ihrer Gelder aus ausländischen Quellen erhalten, dazu verpflichtet, dies in all ihren Unterlagen anzugeben. Die Europäer schenkten den offiziellen Behauptungen, das Gesetz diene der “Transparenz”, keinen Glauben und bezeichneten es zu Recht als einen Versuch, Menschenrechtsgruppen zu dämonisieren. Dieser – wenn auch begrenzte – Druck war entscheidend, um die schlimmsten Impulse der Netanjahu-Regierung gegen die israelische Zivilgesellschaft zu bremsen.

Die Reaktionen Europas auf den Angriff auf palästinensische NRO in der vergangenen Woche kommen nicht annähernd an die entschlossene Opposition von vor fünf Jahren heran. Offen gesagt ist das absurd: Nicht nur, dass Gantz’ Anordnung weitaus schwerwiegender ist als eine öffentliche Erklärung zu schreiben, sondern europäische Beamte haben durch ihre eigenen umfangreichen Prüfungen alle Beweise, die sie brauchen, um Israels Anschuldigungen zu widerlegen.

In der einen oder anderen Form haben diese ausländischen Regierungen entweder Israels bösartiges Narrativ verinnerlicht oder haben zu viel Angst, sich gegen Israels Politik auszusprechen. Diese Straffreiheit ist der Treibstoff für Israels Hybris und sorgt dafür, dass der Staat wenig bis gar keine Konsequenzen für seine immer ungeheuerlicheren Aktionen zu befürchten hat. Das war eine der entscheidenden Lektionen der Ära Netanjahu, und dank der internationalen Komplizenschaft hat die Bennett-Lapid-Koalition daraus gelernt.

Aber trotz der Gefahren dieses Moments hat der ungeschickte Versuch der Regierung, ihre Doktrin den NROs aufzudrängen, auch ihre größte Angst verraten. Nach allem, was man hört, war Israels Kontrolle zwischen dem Fluss und dem Meer noch nie so sicher wie heute: Die palästinensische Führung ist zerbrochen, die arabischen Staaten normalisieren ihre Beziehungen, die Vereinigten Staaten ziehen sich aus dem Friedensprozess zurück, und die Räder der Militärregierung laufen reibungslos.

Doch trotz der Gefahren dieses Moments hat die Regierung mit ihrem ungeschickten Versuch, den NRO ihre Doktrin aufzudrängen, auch ihre größte Angst verraten. Nach allem, was man hört, war Israels Kontrolle zwischen dem Fluss und dem Meer noch nie so sicher wie heute: Die palästinensische Führung ist zerbrochen, die arabischen Staaten normalisieren ihre Beziehungen, die Vereinigten Staaten ziehen sich aus dem Friedensprozess zurück, und die Räder der Militärregierung laufen reibungslos.

Und dennoch haben die israelischen Behörden Angst – nicht vor militanten Gruppen, die Waffen abfeuern, sondern vor Millionen von Palästinensern und Verbündeten, die die Wahrheit über die Unterdrückung durch den Staat ans Licht bringen. Diese Beamten haben zu Recht Angst: Es ist der Mobilisierung der Basis und der Zivilgesellschaft zu verdanken, dass die Medien Israels NRO-Angriffe anprangern und dass die Politiker in ihren Hauptstädten Druck ausüben, damit sie ihren Worten Taten folgen lassen. Trotz all seiner Hybris fürchtet Israel, dass der Tag kommen wird, an dem die Verbündeten der Regierung die Politik des Staates als das bezeichnen, was sie ist: politische Verfolgung durch ein Apartheidregime. Mit jedem Akt der Chuzpe könnte Israel diesen Tag näher rücken. Übersetzt mit Deepl.com

Amjad Iraqi ist Redakteur und Autor beim Magazin +972. Er ist außerdem politischer Analyst bei der Denkfabrik Al-Shabaka und war zuvor Advocacy-Koordinator beim Rechtszentrum Adalah. Er ist palästinensischer Staatsbürger in Israel und lebt in Haifa.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...