MoA – Recognizing The War Is Lost The ‘West’ Seeks An Exit U.S. President Joe Biden is in Kiev today to rescue his lunatic project of destroying Russia by proxy war. But there is no good way to do that. A review of ‘western’ media shows that the inevitable outcome of the war is now recognized.

Der ‘Westen’ erkennt, dass der Krieg verloren ist, und sucht einen Ausweg

20. Februar 2023

US-Präsident Joe Biden ist heute in Kiew, um sein verrücktes Projekt zu retten, Russland durch einen Stellvertreterkrieg zu vernichten. Aber es gibt keinen guten Weg, das zu tun.

Ein Blick in die ‘westlichen’ Medien zeigt, dass der unausweichliche Ausgang des Krieges inzwischen anerkannt ist. Die einzigen noch offenen Alternativen sind, einen großen Atomkrieg zu riskieren oder sich von den Träumen des “Westens” von seiner permanenten Hegemonie zurückzuziehen.

Nur wenige “westliche” Offizielle werden zugeben, dass der Krieg verloren ist, dass Russland in der Ukraine gewonnen hat. Aber das hat es. Es hatte den Krieg gewonnen, als es die ukrainische Armee erfolgreich in einen Zermürbungskrieg verwickelte.

Der russische Kommentator Sacha Rogers schreibt (auf Russisch, Maschinenübersetzung):

Dieser Krieg wurde bereits gewonnen (übrigens, was für verschiedene “nicht anerkannte Genies” sehr beleidigend ist, ohne ihre Beteiligung und im Gegensatz zu ihren törichten Vorstellungen, wie er gewonnen werden sollte). Er wurde in dem Moment gewonnen, als unser Generalstab den ukrainischen Streitkräften anstelle eines hochmanövrierfähigen Krieges einen Stellungskrieg mit Zermürbung auferlegte.

Streng nach dem Lehrbuch: Zermürbungskrieg ist eine militärische Strategie, die darin besteht, einen Krieg zu gewinnen, indem man den Gegner durch ständige Verluste an Personal und Material bis zum Zusammenbruch zermürbt.

Die Ukraine hat bereits zwei Armeen verloren und bettelt um eine dritte. Aber der “Westen” ist nicht in der Lage, sie zu liefern:

Weniger als ein Viertel der modernen Kampfpanzer, die der Westen der Ukraine versprochen hat, werden wahrscheinlich rechtzeitig eintreffen, um eine erwartete russische Frühjahrsoffensive abzuwehren.

Kiew erwartet von seinen Unterstützern insgesamt bis zu 320 westliche Panzer, doch Schätzungen zufolge werden bis Anfang April kaum 50 davon die Frontlinie erreichen, was Befürchtungen aufkommen lässt, dass sie nicht ausreichen werden, um die Kämpfe wesentlich zu beeinflussen.

Die Erkenntnis, dass die Ukraine den Krieg verloren hat, löst in jenen Kreisen Panik aus, die an der “westlichen” Unipolarität festhalten.

Der Economist warnt vor dem Verlust der “Autorität des Westens”:

Die Zukunft der Ukraine ist nach wie vor ungewiss – und wird es wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren bleiben. Putin könnte aus Opportunitätsgründen irgendwann einen Waffenstillstand akzeptieren, aber seine Umgestaltung der russischen Gesellschaft ist ganz auf Aggression im Ausland und Unterdrückung im Inland ausgerichtet. Jedes denkbare Ende der Schießerei erfordert daher starke westliche Sicherheitsgarantien und umfangreiche und dauerhafte Waffenlieferungen und Finanzhilfen – fast so, als ob ein zweites, viel größeres Israel an Europas Ostgrenzen aufgetaucht wäre. Einige europäische Staats- und Regierungschefs argumentieren, dass dies eine vollständige NATO-Mitgliedschaft voraussetzt. Sollte der Wiederaufbau der Ukraine scheitern und ihre Wirtschaft ins Stocken geraten, würde auch die ukrainische Demokratie ins Wanken geraten.

…

Laut der Economist Intelligence Unit, unserer Schwesterorganisation, lebt nur ein Drittel der Weltbevölkerung in Ländern, die Russland sowohl für seine Invasion verurteilt als auch Sanktionen gegen es verhängt haben. Die meisten von ihnen sind enge Verbündete der USA. Die übrigen sehen den Krieg eher als einen Wettstreit zwischen Autokraten und Heuchlern.

…

Selbst Länder, die Putins Einmarsch für verwerflich halten, könnten zu dem Schluss kommen, dass die westliche Macht schwindet, wenn sie der Ukraine nicht beisteht. Doch mit Waffen, Geld und politischer Unterstützung kann die Ukraine noch siegen. Das ukrainische Volk hat sich diese Chance durch seinen Mut und die Kraft seines Beispiels verdient. Es könnte keine bessere Investition in die westliche Sicherheit geben.

Ein Leitartikel in der Washington Post bläst in das gleiche Horn:

Ein Ergebnis zuzulassen, das den Kreml in irgendeiner Weise belohnt, wäre eine moralische Travestie. Es wäre auch ein potenziell tödlicher Schlag gegen das Prinzip, auf dem die westliche Stabilität und das zivilisierte internationale Verhalten beruhen: dass souveräne Staaten nicht ungestraft überfallen, unterjocht und massenhaft abgeschlachtet werden können.

(Schon mal was von Jugoslawien gehört? Oder Irak?)

Um Russland zu bremsen und die Souveränität der Ukraine zu schützen, haben die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten kaum eine andere Wahl, als ihre militärische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung für Kiew zu verstärken. Das bedeutet, die ukrainischen Streitkräfte mit entschiedeneren Waffen und in größerer Zahl auszustatten, aggressivere Sanktionen gegen Moskau zu verhängen und eine muskulösere internationale Koalition zu mobilisieren, um Russland zu isolieren und zu ächten.

Diese Agenda ist dringend notwendig; der Status quo der relativ statischen Kampflinien ist unhaltbar.

In der New York Times warnt David French, Amerika dürfe in der Ukraine nicht “wackeln”:

Doch der Ausgang des Krieges ist einfach zu wichtig – sowohl für Amerika als auch für die Ukraine -, als dass wir unsere Unterstützung ins Wanken bringen dürften. Am Jahrestag des Krieges ist es Zeit für eine konzertierte Aktion, um die Amerikaner von einer einzigen Idee zu überzeugen: Wir sollten die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist, bis das russische Militär eine entscheidende, unmissverständliche Niederlage erleidet.

Auf der einen Seite der aktuellen Diskussion stehen diejenigen, siehe oben, die den Ausgang des Krieges in absoluten Zahlen sehen. Die USA müssen in dem von ihnen verursachten Stellvertreterkrieg auf jeden Fall gewinnen. Es gibt aber auch

Zählen Sie Außenminister Anthony Blinken zu denjenigen, die nicht bereit sind zuzugeben, dass er China, sobald es mit Friedensverhandlungen in der Ukraine “gedroht” hat, ohne Beweise beschuldigt hat, Russland in dem Krieg zu unterstützen:

In seinem Interview mit der NBC-Sendung “Meet the Press”, das am Samstagabend für die Ausstrahlung am Sonntag aufgezeichnet wurde, sagte Blinken, die Vereinigten Staaten würden bald neue Informationen vorlegen, die zeigen, dass Peking “stark in Erwägung zieht, Russland tödliche Hilfe zu leisten.”

…

Wang nutzte die Konferenz in München als Plattform, um den europäischen Führern und Diplomaten mitzuteilen, dass China bereit ist, die Beziehungen zu ihnen zu stärken und zu versuchen, eine Rolle bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine zu spielen. In seinen öffentlichen Äußerungen am Samstag sagte er, China werde bald einen Friedensvorschlag zur Beendigung der Kämpfe unterbreiten. In einer separaten Veranstaltung warnte Blinken jedoch vor der Verlockung von Waffenstillständen, die Russland ausnutzen könnte, um sich für neue Offensiven neu zu formieren.

China hat Russland in diesem Krieg bisher nicht unterstützt. Aber wenn Russland den Krieg zu verlieren scheint, müsste China eingreifen. Andernfalls würde es zum nächsten Land werden, das die USA zu vernichten versuchen würden.

Die USA sind in eine Eskalationsfalle getappt, als sie der ukrainischen Führung erlaubten, das Land in die Katastrophe zu führen:

Durch ihre Entscheidung wurde die Ukraine zusammen mit ihren engsten Partnern in Polen und den baltischen Staaten zum klassischen “trojanischen Verbündeten” – kleinere Länder, deren Wunsch nach regionaler Schlagkraft gegenüber der bestehenden Mittelmacht (Russland) auf ihrer Fähigkeit beruht, eine externe Großmacht und ihr globales militärisches Netzwerk (hier die USA und im weiteren Sinne die Nato) dazu zu bewegen, in ihrem Namen militärisch einzugreifen. Wie wir in unserer Studie feststellten, “ist dies mit einem großen Risiko für den regionalen Balancer und mit hohen Kosten für die externe Großmacht verbunden”. Denn letztlich hängt das Arrangement von der “Androhung von Gewaltanwendung und militärischer Intervention” durch diese externe Großmacht ab, ohne die der regionale Balancer scheitern würde.

Und genau an diesem Punkt befinden wir uns. Der pathologische Ukraine-Hasser Wladimir Zelenski führt die USA in ein immer stärkeres Engagement für den Sieg durch die endgültige Vernichtung Russlands.

Doch jede direkte Konfrontation mit Russland würde zu einem Atomkrieg führen. Das können die USA nicht riskieren. Deshalb drängen sie die Ukraine, ihr Engagement für den Selbstmord zu beschleunigen:

Während die Kämpfe weiter toben, befürchten beide Seiten des Atlantiks, dass Russland auf die Beine kommt, die Ukraine in bestimmten Teilen des Ostens und des Südens überfordert sein könnte und die Waffenlieferungen des Westens auf ein Rinnsal zusammenschrumpfen werden. Biden reist am Montag nach Polen, wo er mit Präsident Andrzej Duda und anderen führenden NATO-Mitgliedern zusammentreffen wird. US-Beamte glauben, dass die Verteidigung der Ukraine in eine kritische Phase eintritt, wenn Russland seine lange angekündigte Offensive startet. Die Regierung Biden hat die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj dringend gedrängt, ihre Erfolge zu konsolidieren – und vielleicht einen eigenen Gegenangriff zu starten.

Das Weiße Haus hat Selenskyys Team nach Angaben mehrerer Beamter auch angewiesen, sich jetzt auf die Offensive vorzubereiten, da Waffen und Hilfe aus Washington und Europa ungehindert fließen, aus Angst, dass die Unterstützung durch die europäischen Nachbarn der Ukraine endlich sein könnte.

…

Aber die Realität, mit der Biden in Polen konfrontiert sein wird, ist, dass Zelenskyy deutlich gemacht hat, dass er nicht verhandeln wird, bevor nicht das gesamte ukrainische Territorium zurückerobert ist – was so gut wie sicherstellt, dass sich der Krieg bis in die Ferne hinziehen wird.

“Wir haben es hier mit einem langwierigen Prozess zu tun, der sich noch eine ganze Weile hinziehen wird”, so Rachel Rizzo, Senior Fellow am Europe Center des Atlantic Council. Wenn die Unterstützung des Westens nachlässt, “kann man nicht leugnen, dass sich dies sowohl auf das Ergebnis als auch auf die Dauer des Krieges auswirken wird”.

Was Sie nicht sagen …

Der ‘Westen’ wird wackelig, weil er nicht lange genug liefern kann, um der Ukraine auch nur eine kleine Chance zu geben, den Krieg zu gewinnen:

“Wir werden weiterhin versuchen, ihnen klarzumachen, dass wir nicht ewig alles tun können”, sagte ein hoher Regierungsbeamter mit Blick auf die ukrainische Führung. Der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um sensible diplomatische Angelegenheiten zu besprechen, fügte hinzu, dass es die “sehr starke Ansicht” der Regierung sei, dass es schwierig sein werde, weiterhin das gleiche Maß an Sicherheits- und Wirtschaftshilfe vom Kongress zu erhalten.

‘Solange es dauert’ bezieht sich auf den Umfang des Konflikts”, fügte der Beamte hinzu. “Es bezieht sich nicht auf den Umfang der Hilfe.”

…

Die kritische Natur der nächsten Monate wurde Kiew bereits in unverblümten Worten von hochrangigen Biden-Beamten vermittelt – einschließlich des stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaters Jon Finer, der stellvertretenden Außenministerin Wendy Sherman und des Unterstaatssekretärs für Verteidigung Colin Kahl, die alle im vergangenen Monat die Ukraine besuchten.

CIA-Direktor William J. Burns reiste eine Woche vor diesen Beamten in das Land, wo er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über seine Erwartungen hinsichtlich der militärischen Pläne Russlands für die kommenden Monate informierte und die Dringlichkeit des Augenblicks betonte.

Schneller, bitte”, sagen die USA zur Ukraine. Beeilt euch, denn wir werden unsere Unterstützung bald beenden müssen.

Aber die ukrainische Armee verfügt nicht über das Material und die Arbeitskräfte, um einen Gegenangriff zu starten, der eine Chance hätte, den Krieg zu gewinnen. Sie hat nicht einmal genug, um ein bedeutendes Gebiet zurückzuerobern.

Die dritte Armee, die es bräuchte, müsste viel stärker sein als die beiden Armeen, die es bereits verloren hat. Und die wird nicht kommen.

Was wird der “Westen” also tun? Mehr Wunderwaffen liefern?

Präsident Biden wird diese Woche nach Polen reisen, um die Bemühungen des Westens zu erörtern, der Ukraine beim Widerstand gegen die russische Invasion zu helfen, während der Druck auf seine Regierung zunimmt, Kiew mit F-16-Kampfjets zu versorgen. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte am Wochenende in einem Interview mit der CBS-Sendung “Face the Nation”, er glaube, dass es irgendwann “Kampfjets aus dem Westen geben wird” – so wie es auch bei anderen modernen Waffen der Fall war, deren Bereitstellung zu Beginn des Krieges “unvorstellbar” war.

Ich habe Neuigkeiten für Herrn Morawiecki. Die erste F-16 flog im Jahr 1974. Zu glauben, dass 50 Jahre alte Flugzeuge eine Chance gegen Russlands erstklassige Luftabwehr und Kampfflugzeuge der fünften Generation haben, ist irrsinnig.

Kampfflugzeuge werden mit trainierten Reflexen geflogen, nicht mit bewussten Entscheidungen. Dafür werden Piloten ausgebildet. Sind diese Reflexe erst einmal an ein bestimmtes Flugzeug und seine Philosophie gewöhnt, dauert es Jahre, sie auf ein anderes umzuschulen. Dass ukrainische Piloten in absehbarer Zeit in F-16-Maschinen sitzen, ist Wunschdenken.

Aber vielleicht kann Polen in seinem vergeblichen Bemühen, der Retter der Ukraine zu sein, seine eigenen Piloten davon überzeugen, in einem Umfeld, das mit Su-57-Kampfjets und S-400-Luftabwehrsystemen übersättigt ist, Selbstmord zu begehen. Oder sie kann ihre eigene Armee an die Front schicken. Die USA würden es sicherlich begrüßen, wenn sich ein anderes Land zum Wohle ihrer Dollar-Hegemonie in den Selbstmord stürzt.

Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird.

Die USA brauchen eine Ausstiegsstrategie aus dem Krieg. Die Erkenntnis, dass die einzige Alternative der totale Krieg und die nukleare Vernichtung ist, wie die Stellungnahmen des Economist, der WaPo und der NYT implizieren, ist der erste Schritt zur Entwicklung einer solchen Strategie. Übersetzt mit Deepl.com

