John Mearsheimer: We’re playing Russian roulette The West is screwed, says the realist foreign policy scholar By Freddie Sayers December 02, 2022: Information Clearing House — “Until the Russia-Ukraine crisis, Professor John Mearsheimer was mainly known in academic circles as a leading scholar in the “realist” school of foreign policy.

John Mearsheimer: Wir spielen russisches Roulette

Der Westen ist am Ende, sagt der realistische Außenpolitiker

Von Freddie Sayers

02. Dezember 2022

: Information Clearing House –

-Vor der Russland-Ukraine-Krise war Professor John Mearsheimer in akademischen Kreisen vor allem als führender Vertreter der “realistischen” Schule der Außenpolitik bekannt. Das heißt, er betrachtet das Weltgeschehen unsentimental als einen muskulösen Wettbewerb zwischen Großmächten um regionale Vorherrschaft.

Doch mit der ukrainischen “Maidan-Revolution” im Jahr 2014 und der russischen Invasion im Februar dieses Jahres wurde er zu einer Symbolfigur für die Millionen von Menschen weltweit, die Zweifel an der Weisheit des westlichen Vorgehens in der Ukraine haben. Ein einziger Vortrag aus dem Jahr 2015 mit dem Titel “Why is Ukraine the West’s fault” wurde auf YouTube sage und schreibe 28 Millionen Mal aufgerufen.

Sein zentrales Argument, dass der Westen (und insbesondere die Vereinigten Staaten) durch die Erweiterung der Nato nach Osten und die Einladung an die Ukraine, dem Block beizutreten, eine für Wladimir Putin unerträgliche Situation geschaffen hat, die unweigerlich dazu führen würde, dass Russland Maßnahmen ergreift, um die Ukraine zu “zerstören”, ist heute politisch unsagbar. Seine Kritiker denunzieren ihn als Putin-Apologeten; seine Anhänger hingegen glauben, dass die Invasion ein Beweis dafür war, dass er die ganze Zeit Recht hatte.

Wenn ich Mearsheimer treffe, möchte ich mich darauf konzentrieren, was wir seit Beginn der Invasion im Februar gelernt haben. Ich will wissen, wie er immer noch behaupten kann, dass es “keine Beweise” dafür gibt, dass Russland Ambitionen hatte, die Ukraine zu erobern? Wie sonst sollen wir jenen schockierenden Moment interpretieren, als klar wurde, dass die Russen eine groß angelegte Invasion starteten – vom Norden, Süden und Osten des Landes aus?

“Die Russen sind mit höchstens 190.000 Mann in die Ukraine einmarschiert”, antwortet er. “Sie haben keine Anstrengungen unternommen, die gesamte Ukraine zu erobern. Sie sind nicht einmal in die Nähe gekommen. Es ist unmöglich, dass sie die Ukraine mit 190.000 Soldaten hätten erobern können. Und sie hatten auch nicht die Truppen in Reserve, um das zu tun. Als die Deutschen 1939 in Polen einmarschierten, rückten sie mit 1,5 Millionen Soldaten ein. So groß ist die Armee, die man braucht, um ein Land wie die Ukraine zu erobern, es zu besetzen und dann in ein größeres Russland einzugliedern. Man braucht eine riesige Armee. Dies war eine Strategie mit begrenztem Ziel.”

In diesem Fall, was war das begrenzte Ziel?

“Die Russen haben von Anfang an gesagt, dass sie eine neutrale Ukraine wollen. Und wenn sie keine neutrale Ukraine bekommen können, werden sie einen dysfunktionalen Rumpfstaat schaffen… Sie haben ein riesiges Gebiet im Osten erobert, sie haben die Oblaste annektiert, die jetzt Teil Russlands sind. Und gleichzeitig zerstören sie die ukrainische Infrastruktur. Sie ruinieren die ukrainische Wirtschaft. Es ist widerlich zu sehen, was mit der Ukraine geschieht.”

Diese Einschätzung der Lage vor Ort unterscheidet sich deutlich von den Berichten, die wir täglich über ukrainische Erfolge und russische Rückzüge hören. Die unterlegene Nation schlägt sich den meisten Berichten zufolge erstaunlich gut gegen den Aggressor.

Mearsheimer räumt ein, dass er von dem schlechten Abschneiden der Russen überrascht war, aber das scheint seine realpolitische Einschätzung nicht beeinflusst zu haben. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass der bisherige Verlauf des Ukraine-Krieges als eine Ablehnung seiner “realistischen” Theorie der internationalen Angelegenheiten betrachtet werden kann. Die kleinere Macht übertrifft die größere, zum Teil durch die schiere moralische Überzeugung ihres Volkes, das sein Heimatland verteidigt – ein Beweis für das immaterielle moralische Element, das in seiner kalten “realistischen” Weltsicht fehlt?

“Das Schlüsselwort hier ist Nationalismus”, antwortet er. “Als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind, ist der Nationalismus zweifellos in den Vordergrund getreten, und der ukrainische Nationalismus ist ein Kraftmultiplikator. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass der Nationalismus nicht Teil der realistischen Theorie der internationalen Politik ist, die ich vertrete, aber der Nationalismus ist mit dem Realismus vereinbar. Nationalismus und Realismus passen recht gut zusammen. Aber Sie sollten nicht vergessen, dass auch auf russischer Seite Nationalismus im Spiel ist. Und je mehr Zeit vergeht und je mehr die Russen das Gefühl haben, dass der Westen Russland im Visier hat und versucht, Russland nicht nur zu besiegen, sondern aus dem Kreis der Großmächte zu verdrängen, desto mehr wird der russische Nationalismus in Gang kommen. Man sollte sehr vorsichtig sein, den Ausgang dieses Krieges zu diesem Zeitpunkt zu beurteilen. Dieser Krieg wird noch lange dauern, und er wird sich auf schwer vorhersehbare Weise entwickeln. Aber ich denke, die Chancen stehen gut, dass die Russen am Ende die Oberhand behalten werden.

Mearsheimer ist der Ansicht, dass die Chance auf Frieden vertan ist und dass es keine realistische Möglichkeit gibt, in der Ukraine eine Einigung zu erzielen. Russland wird die Errungenschaften in der Ostukraine nicht aufgeben, während der Westen ihre fortgesetzte Besetzung nicht tolerieren kann. Eine neutrale Ukraine ist ebenfalls unmöglich, da die einzige Macht, die diese Neutralität garantieren kann, die USA sind, was für Russland natürlich untragbar wäre. Wie er es kurz und bündig formuliert: “Es gibt keine realistischen Optionen. Wir sind am Ende.”

Er hält eine Eskalation für wahrscheinlich, und die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Ereignisses ist “nicht trivial”. Er legt Schritt für Schritt seine Gründe dar, warum die Russen durchaus so weit gehen könnten:

“Wenn die Russen Nuklearwaffen einsetzen würden, dann würden sie sie höchstwahrscheinlich in der Ukraine einsetzen. Und die Ukraine hat keine eigenen Atomwaffen. Die Ukrainer wären also nicht in der Lage, mit eigenen Atomwaffen gegen die Russen zurückzuschlagen. Das schwächt also die Abschreckung. Wenn die Russen in der Ukraine Atomwaffen einsetzen, wird der Westen, und hier sind vor allem die Vereinigten Staaten gemeint, nicht mit Atomwaffen gegen Russland zurückschlagen, denn das würde zu einem allgemeinen thermonuklearen Krieg führen.

Auf die westliche Zurückhaltung könne man sich in diesem Szenario nicht verlassen, räumt er ein, und die Wahrscheinlichkeit einer katastrophalen Eskalation sei nach wie vor groß, weshalb er die derzeitige Rhetorik der westlichen Staats- und Regierungschefs, Russland zu besiegen, für “töricht” hält.

Seiner Einschätzung nach sind die Briten “große Befürworter” dieser Politik und drängen die Vereinigten Staaten zu stärkeren Maßnahmen. “Ich denke, die Briten sind bemerkenswert töricht, genau wie die Polen, die baltischen Staaten und die Amerikaner.

Schweden und Finnland machen mit ihren Beitrittsgesuchen zur Nato die Situation nur noch gefährlicher. Die Vorstellung, dass Russland bereit ist, in Finnland oder Schweden einzumarschieren, ist ein “Hirngespinst des Westens”, und ihre Mitgliedschaft im Sicherheitspakt wird Russlands Gefühl, absichtlich eingekreist zu werden, nur noch verstärken. Er ist der Meinung, dass ihre Anträge abgelehnt werden sollten, und dass niemand das “Recht” haben sollte, einem Sicherheitspakt wie der Nato beizutreten.

Mearsheimers Logik weist alle in dieselbe Richtung: Wenn es jetzt kein Friedensabkommen in der Ukraine gibt, ist die einzige logische Folge, dass die Kämpfe fortgesetzt werden; fortgesetzte Kämpfe werden logischerweise zu einer Eskalation führen, vor allem, wenn Russland zu verlieren scheint; und die Eskalation kann sehr wohl schließlich eine nukleare Form annehmen, womit ein nuklearer Großmachtkonflikt zu einer realen Möglichkeit wird.

Ein positiverer Ausgang als dieser wird natürlich seine Theorie falsifizieren und ihm das Gegenteil beweisen. Ich frage ihn, ob er zugeben würde, dass er sich geirrt hat, wenn der Ukraine-Konflikt weniger schlimm ausgeht – vielleicht mit einem Rückzug Russlands oder dem Akzeptieren eines Ablenkungsmanövers, einer gestärkten Ukraine und keinem nuklearen Ereignis?

“Natürlich”, sagt er. “Die internationale Politik bewegt sich in einer Welt, die ich als radikale Ungewissheit bezeichnen würde, es ist sehr schwer herauszufinden, wie die Zukunft aussieht, es ist sehr schwer, Vorhersagen zu treffen… Besteht die Möglichkeit, dass die Russen irgendwann einlenken werden? Ich denke, es gibt eine kleine Möglichkeit. Ich denke auch, dass es eine nicht geringe Chance gibt, dass dies zu einem Atomkrieg führen wird. Und wenn man die Folgen eines Atomkriegs mit der Möglichkeit in Verbindung bringt, bedeutet das meiner Meinung nach, dass man bemerkenswert vorsichtig sein sollte. Lassen Sie mich dies mit einer Analogie verdeutlichen. Wenn ich eine Waffe habe, deren Lauf 100 Kammern hat, und ich lege fünf Kugeln in diesen Lauf. Und ich sage zu Ihnen: Freddie, ich werde abdrücken und Ihnen die Waffe an den Kopf halten. Aber keine Sorge, es besteht nur eine 5 %ige Chance, dass ich dich töte… Die Frage, die du dir stellen musst, ist: Wirst du nervös sein? Wirst du dich zu Tode erschrecken? …Die Konsequenzen sind hier ein Atomkrieg. Es muss also nur eine geringe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass John recht hat.”

Die gängige Kritik an dieser Argumentation ist, dass es schwer zu erkennen ist, wie das Verhalten einer Atommacht jemals eingeschränkt werden könnte. Der Tyrann könnte immer mit einer nuklearen Katastrophe drohen, um mit einer neuen Gräueltat davonzukommen. Und auch diese Logik führt in die Katastrophe. Wo also würde Mearsheimer die Grenze ziehen? Seine Antworten sind unmissverständlich.

Erstens glaubt er ohne zu zögern, dass die bestehenden Nato-Länder verteidigt werden müssen, ungeachtet der Risiken. “Die baltischen Staaten sind in der Nato. Polen und Rumänien sind in der Nato. Sie haben eine Garantie nach Artikel 5. Wenn die Russen diese Länder angreifen würden, müssten wir diese Länder verteidigen, das steht außer Frage. Ich würde das unterstützen.”

Überraschenderweise vertritt er in Bezug auf China und Taiwain, von dem man annehmen könnte, dass es als kleineres, vom Westen unterstütztes Gebilde im Orbit eines rivalisierenden regionalen Hegemons Ähnlichkeiten mit Russland und der Ukraine aufweist, die gegenteilige Auffassung.

“Ich habe eine grundlegend andere Meinung über China als über Russland. Und deshalb denke ich auch anders über Taiwan als über die Ukraine. Ich glaube, dass China ein ebenbürtiger Konkurrent der Vereinigten Staaten ist und dass es droht, Asien so zu dominieren, wie die Vereinigten Staaten die westliche Hemisphäre dominieren. … Aus amerikanischer Sicht ist das inakzeptabel. Und ich denke, das ist richtig. Ich denke, die Vereinigten Staaten sollten nicht wollen, dass China Asien dominiert, so wie wir die westliche Hemisphäre dominieren. Wir werden also alles tun, um China einzudämmen. Und um China einzudämmen, ist es für uns wichtig, Taiwan zu verteidigen.”

Der Mearsheimerismus ist also nicht ganz das, wofür ihn seine Anhänger und Kritiker halten mögen. Es handelt sich weder um eine Antikriegsdoktrin (sein Zweig des “Offensiven Realismus” sieht Aggression ausdrücklich als notwendigen Teil des Überlebens von Großmächten) noch um eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der amerikanischen Macht. Er befürwortet den Einsatz amerikanischer Macht im eigenen Interesse, ist aber der Ansicht, dass der Krieg in der Ukraine von der wahren Bedrohung, nämlich China, ablenkt und, was noch schlimmer ist, Russland in die Arme Chinas treibt, während es in Amerikas Interesse liegt, die beiden Länder auseinander zu treiben.

Eine Woche vor unserem Treffen veröffentlichte Isaac Chotiner in der Zeitschrift New Yorker die Mitschrift eines Telefoninterviews mit Mearsheimer. Vorgeblich ging es um die Ukraine, aber Chotiner drängte Mearsheimer, über sein jüngstes Treffen mit Viktor Orbán zu sprechen. Er weigerte sich, dies zu tun. Damit wollte er andeuten, dass er undurchsichtige Freundschaften in den illiberalen (und russlandfreundlichen) Randgebieten Europas vertuschen wollte.

Mearsheimer erzählte mir, was er Chontiner am Telefon verweigerte, dass er in Ungarn war, um für die Übersetzung seines neuesten Buches The Great Delusion zu werben, und dass der Premierminister und der Präsident über den Verlag um ein Treffen baten. Er sagt, er habe die Chance ergriffen und schließlich ein dreistündiges Gespräch mit Orbán geführt.

“Ich war aus zwei Gründen sehr daran interessiert, mit ihm zu sprechen. Zum einen wollte ich wissen, wie er über die Ukraine denkt, wie seine Ansichten im Vergleich zu denen anderer europäischer Staats- und Regierungschefs sind und wohin sich das Ganze seiner Meinung nach entwickeln wird. Aber ich war auch sehr daran interessiert, mit ihm über Nationalismus und Liberalismus zu sprechen, über die Beziehung zwischen diesen beiden Ismen, die eines der zentralen Themen in meinem Buch ist. Was ich mit Orbán gemeinsam habe, ist, dass er den Nationalismus für eine sehr wichtige Kraft hält, und ich stimme ihm zu. Aber wo ich nicht mit ihm übereinstimme, ist, dass ich glaube, dass der Liberalismus eine sehr starke Kraft ist, und das ist alles zum Guten. Er hingegen verabscheut den Liberalismus, er sieht Liberalismus und Nationalismus als polare Gegensätze, und er bevorzugt den Nationalismus und will den Liberalismus vernichten. Ich hingegen sehe Nationalismus und Liberalismus als zwei Ideologien, die sich zwar in wichtigen Punkten unterscheiden, aber dennoch nebeneinander existieren können.”

Ist er nicht besorgt, dass er durch diese Art von Treffen, unabhängig vom Inhalt, eher als Aktivist mit einer politischen Agenda denn als Beobachter und Analytiker angesehen wird?

Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Mearsheimers kalter Realismus in unserer zunehmend multipolaren, wettbewerbsorientierten Welt populär geworden ist. Aber er hat eine teilnahmslose, beobachtende Qualität, die für das progressive Ohr negativ und sogar zynisch klingt. Ich frage ihn, ob diese unsichere, multipolare Welt von Dauer sein wird, und wenn ja, ist das eine gute Sache?

“Ich denke, sie wird definitiv bleiben. Und ich glaube, dass sie gefährlicher ist als der Kalte Krieg es war. Ich bin während des Kalten Krieges geboren und aufgewachsen, und damals war die Welt bipolar… Während des Kalten Krieges hatten wir die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion. Während des unipolaren Moments gab es nur den einen Pol, die Vereinigten Staaten. Heute haben wir drei Großmächte: die Vereinigten Staaten, China und Russland. In der unipolaren Welt konnte es keine Großmachtpolitik geben, weil es nur eine Großmacht gab. Heute haben wir mit dem Wettbewerb zwischen den USA und China in Ostasien und dem Wettbewerb zwischen den USA und Russland, vor allem um die Ukraine, zwei Konfliktdyaden. Es sind zwei getrennte Konfliktpaare – USA-China und USA-Russland. Ich würde behaupten, dass es nicht nur zwei statt einer gibt, sondern dass jede dieser Dyaden gefährlicher ist als die Konfliktdyade des Kalten Krieges.

“Die Vereinigten Staaten und Russland befinden sich in der Ukraine fast im Krieg, und wir können uns plausible Szenarien ausmalen, in denen die Vereinigten Staaten in der Ukraine gegen Russland kämpfen. Und dann sprachen wir über den Wettbewerb zwischen den USA und China und die Probleme im Zusammenhang mit Taiwan. Und Taiwan ist nicht der einzige Krisenherd in Ostasien, es gibt auch das Südchinesische Meer, das Ostchinesische Meer und die koreanische Halbinsel. Man kann sich also einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China in Ostasien und einen Krieg in der Ukraine, an dem die Vereinigten Staaten und Russland beteiligt sind, leichter vorstellen als einen Krieg, der während des Kalten Krieges in Europa oder in Ostasien zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ausgebrochen ist.

Ich glaube also, dass wir heute in gefährlicheren Zeiten leben als während des Kalten Krieges und sicherlich auch als während des Unipolaren Moments. Und ich denke, wenn überhaupt, wird sich diese Situation nur noch verschlimmern.

Ich hoffe wirklich, dass Sie sich irren, sage ich. “Ich hoffe auch, dass ich falsch liege”, antwortet er. Übersetzt mit Deepl.com

Freddie Sayers ist der leitende Redakteur von UnHerd. Zuvor war er Chefredakteur von YouGov und Gründer von PoliticsHome.

