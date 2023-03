Den USA und den westlichen “Werte”-heuchlern ist Erdogan zu lästig und mächtig geworden. Putin hat Erdogan schon einmal vor dem letzten Putsch gewarnt! Ganz typische Methoden um unliebsame Regierungschefs wegzuputschen, dass muss mit aller Macht verhindert werden! Dank an Motasem A. Dalloul für seine klare und richtige Analyse. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeastmonitor.com/20230323-the-west-is-exploiting-turkiyes-crises-to-back-erdogans-opponents/

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan [Mustafa Kamacı – Anadolu Agency]

Der Westen nutzt die Krise in der Türkei aus, um Erdogans Gegner zu unterstützen

Von Motasem A. Dalloul

abujomaaGaza

23. März 2023

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am 10. März seinen offiziellen Wahlkampf begonnen. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen wurden auf den 14. Mai vorverlegt, nachdem sie ursprünglich für den 18. Juni geplant waren. Erdogan sagte, dass diese Änderung die Wahlbeteiligung erhöhen wird, da sie nicht mit Universitätsprüfungen, Schulferien und der Hadsch-Pilgerfahrt kollidiert.

Angesichts der hohen Inflationsrate, des Wertverlusts der türkischen Lira und der verheerenden Erdbeben werden die Wahlen als die wichtigsten in der post-osmanischen Geschichte der Türkei angesehen. Laut Daily Sabah sind sie wichtig für die Außen- und Innenpolitik sowie für die wirtschaftlichen Aussichten.

Der Präsident hofft auch, dass durch eine vorgezogene Wahl die großen Probleme so schnell wie möglich aus dem Weg geräumt werden und die Wunden des Landes nach den Erdbeben heilen können.

“Unser Land muss diese Wahlen hinter sich bringen, um sich von den Erdbeben zu erholen und alle Spuren zu beseitigen und um die Produktion und die Beschäftigung anzukurbeln”, erklärte er. “Unsere Agenda wird wieder darin bestehen, die Wunden der Überlebenden zu heilen und die wirtschaftlichen und sozialen Schäden der Katastrophe zu kompensieren.” Er hält weiterhin an dem Ziel fest, die erste Serie von 319.000 neuen Wohnungen innerhalb eines Jahres zu übergeben.

Erdogan steht bei seinem Versuch, eine dritte Amtszeit als türkischer Präsident zu gewinnen, vor großen Herausforderungen. Ein Propagandakrieg und ein breites Oppositionsbündnis sind gegen ihn gerichtet. Seine lokalen und internationalen Gegner versuchen, die türkischen Wähler in die Irre zu führen, um ihre Unterstützung auf den säkularen Rivalen des Präsidenten, Kemal Kilicdaroglu, zu lenken. Leider haben sich auch angesehene internationale – vor allem westliche – Medien an der Verbreitung von Mythen beteiligt.

Zu den Mythen gehört auch, dass die türkische Regierung langsamer als üblich auf die Erdbeben reagierte. Auch wenn Erdogan sich entschuldigte und darauf verwies, dass die Straßen durch beschädigte Gebäude blockiert seien, ist es eine Tatsache, dass die Realität vor Ort ganz anders aussah, als von seinen Gegnern behauptet.

Unter Erdogan hat die Türkei beispielsweise 2009 die Behörde für Katastrophen- und Notfallmanagement (AFAD) mit 81 Niederlassungen im ganzen Land und elf Such- und Rettungseinheiten eingerichtet. Es ist die erste offizielle Einrichtung dieser Art mit einem großen Budget in der Türkei, die jedes Jahr mindestens ein Erdbeben erlebt. Die AFAD und andere staatliche Stellen haben den von den Erdbeben betroffenen Menschen unbegrenzte Unterstützung angeboten und organisiert. Darüber hinaus war es Erdogans säkulare Opposition, die gegen ein von der Regierung vorgeschlagenes Projekt mobil machte, mit dem alte Gebäude renoviert oder umgebaut werden sollten, um sie erdbebensicherer zu machen. Das Projekt wurde unter dem daraufhin entstandenen öffentlichen Druck fallen gelassen.

Die türkische Lira hat an Wert verloren, und die Inflation hat sich verschärft, was vor allem auf einen Wirtschaftskrieg zurückzuführen ist, der von den USA und ihren westlichen Verbündeten geführt wird, weil Erdogan versucht hat, die internationale Vorherrschaft des türkischen Bankensystems zu beseitigen.

Mit Erdogan an der Spitze ist es der Türkei gelungen, sich zu einem Industrieland zu entwickeln und der G20 beizutreten. Seine Wirtschaftsstrategie basiert auf einer Realwirtschaft, die ihre Einnahmen hauptsächlich aus Arbeit und Produktion und nicht aus Bank- und Kreditzinsen bezieht. Er hat darauf gedrängt, die Zinssätze in der Türkei trotz der negativen Auswirkungen auf den Wert der Lira und die Inflation zu senken.

Seine Wirtschaftsstrategie basiert auch auf einer diversifizierten Wirtschaft mit einer Vielzahl von Einnahmequellen. Dies hat ein positives Wirtschaftswachstum und eine positive Entwicklung begünstigt. Hinzu kommt, dass mehr Türken als je zuvor Immobilienbesitzer sind, die nicht 50 Prozent oder mehr ihres Einkommens für die Zahlung von Miete an einen Vermieter aufwenden müssen. Aus diesem Grund machen die relativ niedrigen Einkommen, die Abwertung der Lira und die Inflation das türkische Volk nicht arm, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie in den westlichen Medien berichtet wird, sagten mir Wirtschaftswissenschaftler.

Ein weiterer Beweis dafür, dass die türkische Wirtschaft wächst, ist die zunehmende Zahl ausländischer Unternehmen, die Niederlassungen oder Zweigstellen im Land eröffnen, sowie die steigende Zahl neuer Unternehmen, die von ausländischen Investoren gegründet werden. Offizielle Daten aus jüngster Zeit zeigen, dass die türkische Wirtschaft trotz der weltweiten Wirtschaftskrise, von der viele andere Länder betroffen sind, um 5,6 % gewachsen ist.

Die Türkei ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der von Finanzmitteln aus dem Ausland abhängt, aber Erdogan hat es geschafft, dass befreundete Länder wie Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien Milliarden von Dollar bei türkischen Banken angelegt haben. “Wenn die Türkei ihren Bedarf an externer Finanzierung reduzieren könnte, wäre das Land weniger anfällig für Veränderungen in den globalen Finanzzyklen”, so ein Wirtschaftsexperte. “Wenn dies geschieht, wird die Türkei in der Lage sein, den Lira-Kurs zu schützen.

Da Propaganda das ist, was sie ist und was sie bezwecken soll, ist es schwer, westliche Medienberichte über die Türkei zu lesen, zu hören oder zu sehen, in denen Erdogan nicht als Diktator bezeichnet oder behauptet wird, dass das Land die persönlichen Freiheiten, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit unterdrückt. Das Präsidialsystem, das es in den USA, Frankreich und anderen “freien” Ländern gibt, ist in der Türkei offenbar nur ein Symbol der “Diktatur”.

Zu den umstrittensten Themen, die von westlichen Propagandisten instrumentalisiert werden, gehören Homosexualität und Schwulenrechte. Diese sind in jedem muslimischen Land generell inakzeptabel, denn ihre Ablehnung ist eine Frage des Glaubens, nicht der Politik. Es wäre schön, wenn die westlichen Medien neutral und objektiv wären, aber in dieser Hinsicht versagen sie. Die meisten Konzernmedien im Westen dienen der Kolonialpolitik und den Interessen westlicher Regierungen. Das wird bei der Berichterstattung über Palästina und die Ukraine sehr deutlich. Ein Palästinenser, der gegen die vom Westen unterstützte israelische Besatzung kämpft, wird als Terrorist bezeichnet, aber ein Ukrainer, der gegen die russische Besatzung kämpft, ist ein Held.

Die Türkei schuldet dem Internationalen Währungsfonds nichts; Erdogans Regierungen haben die 80 Jahre alten Schulden bei der Institution beglichen. Er plant, die Türkei bis Ende dieses Jahres zu einer der zehn größten Volkswirtschaften der Welt zu machen, und möchte, dass die Türkei frei von allen Kolonialmächten ist.

Wie wir in Palästina, Ägypten, Tunesien und Marokko gesehen haben, suchen die westlichen Medien nach echten oder vorgetäuschten Krisen, wenn ein Islamist an der Spitze des Landes steht. Westliche Lösungen für regionale Probleme beinhalten unweigerlich die Ersetzung von Islamisten durch säkulare Regime. Wenn Säkularisten an der Macht sind, verschwinden plötzlich alle Probleme, und die Medienberichterstattung erhält einen ganz anderen Ansatz.

Heuchelei ist eine Möglichkeit, dies zu beschreiben, aber in Wirklichkeit handelt es sich um einen Regimewechsel, der aus ausländischen Hauptstädten aufgezwungen wird. Die Regierungen und Medien im Westen beschweren sich bitterlich über die ausländische Einmischung in ihre eigene Innenpolitik, aber sie sind in dieser Hinsicht genauso schuldig wie alle anderen, und ihre Einmischung in der Türkei ist ein Paradebeispiel dafür. Übersetzt mit Deepl.com

