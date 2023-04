The West Has Been Planning To Crush China For A Very Long Time ❖ “China is preparing to kill Americans and we’ve got to prepare to defend ourselves,” empire propagandist Gordon Chang told Fox Business during an interview on Monday. Chang, who has famously spent more than two decades incorrectly predicting the imminent collapse of China, bizarrely made these comments while discussing a future attack on Taiwan.

Der Westen plant schon seit langem, China zu vernichten



Von Caitlin Johnstone

7. April 2023

“China bereitet sich darauf vor, Amerikaner zu töten, und wir müssen uns darauf vorbereiten, uns zu verteidigen”, sagte der Propagandist des Imperiums, Gordon Chang, am Montag in einem Interview mit Fox Business.

Chang, der mehr als zwei Jahrzehnte damit verbracht hat, den bevorstehenden Zusammenbruch Chinas falsch vorherzusagen, machte diese bizarren Bemerkungen, während er über einen zukünftigen Angriff auf Taiwan sprach. Taiwan ist natürlich nicht die USA, und ein möglicher Krieg zwischen Taiwan und dem Festland wäre ein innerchinesischer Konflikt, in den kein einziger Amerikaner verwickelt sein müsste, und Chang gehört ganz sicher nicht zu den “Wir”, die jemals in einen Kampf mit dem chinesischen Militär verwickelt sein werden.

Chang tut so, als bedrohe China die Amerikaner in ihrer Heimat, während in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall ist: Die USA haben China seit vielen Jahren militärisch eingekreist und sind dabei, ihre Bemühungen zu beschleunigen.

Erst neulich gaben die Philippinen die Standorte von vier Militärstützpunkten bekannt, auf die die USA im Rahmen ihrer laufenden Einkreisungsoperation Zugriff haben werden, die meisten davon in den nördlichen Provinzen, die China am nächsten liegen.

Dave DeCamp von Antiwar schreibt:

Drei der philippinischen Stützpunkte werden sich in den nördlichen Provinzen der Philippinen befinden, ein Schritt, der China verärgert, da sie als Aufmarschgebiet für einen Kampf um Taiwan genutzt werden können. Die USA werden Zugang zum Flughafen Lal-lo und zum Marinestützpunkt Camilo Osias erhalten, die sich beide in der nördlichen Provinz Cagayan befinden. In der benachbarten Provinz Isabela erhalten die USA Zugang zum Camp Melchor Dela Cruz.

Das US-Militär wird auch in der Lage sein, nach Palawan zu expandieren, einer Inselprovinz im Südchinesischen Meer, einem umstrittenen Gewässer, das ein Hauptgrund für die Spannungen zwischen den USA und China ist. Die USA erhalten Zugang zur Insel Balabac, der südlichsten Insel von Palawan.

Die neuen Standorte kommen zu den fünf Stützpunkten hinzu, zu denen die USA derzeit Zugang haben, so dass die Gesamtzahl der Stützpunkte, über die die USA ihre Streitkräfte auf den Philippinen rotieren lassen können, auf neun steigt. Die Erweiterung auf den Philippinen ist ein wichtiger Schritt in den Bemühungen der USA, ihre militärischen Kapazitäten in der Region auszubauen, um sich auf einen künftigen Krieg mit China vorzubereiten.

Es ist also ganz klar, wer hier der Aggressor ist und wer sich darauf vorbereitet, wen anzugreifen. Imperiale Spinmeister wie Gordon Chang lügen einfach, wenn sie die Militarisierung Chinas zur Verteidigung gegen eine unverhohlene Einkreisung durch die USA als Militarisierung Chinas zum Angriff auf die Amerikaner darstellen.

Eine lustige Tatsache: US-Beamte haben früher so getan, als sei China verrückt und paranoid, weil es diese Einkreisung behauptet hat. In dem 1995 erschienenen Buch “Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions since World War II” schreibt William Blum folgendes:

Im März 1966 sprach Außenminister Dean Rusk vor einem Ausschuss des Kongresses über die amerikanische Politik gegenüber China. Rusk war offenbar verblüfft, dass “die kommunistische chinesische Führung zuweilen von der Vorstellung besessen zu sein scheint, dass sie bedroht und eingekreist wird”. Er sprach von der “imaginären, fast pathologischen Vorstellung Chinas, dass die Vereinigten Staaten und andere Länder an seinen Grenzen nach einer Gelegenheit suchen, in das chinesische Festland einzumarschieren und das Regime von Peiping [Peking] zu zerstören”. Der Minister fügte dann hinzu:

“Wie viel von Peipings ‘Angst’ vor den Vereinigten Staaten echt ist und wie viel aus innenpolitischen Gründen künstlich herbeigeführt wird, wissen nur die chinesischen kommunistischen Führer selbst. Ich bin jedoch überzeugt, dass ihr Wunsch, unseren Einfluss und unsere Aktivitäten aus dem westlichen Pazifik und Südostasien zu verdrängen, nicht durch die Befürchtung motiviert ist, dass wir sie bedrohen.”

Ein weiterer lustiger Fakt: Dank einer Enthüllung von Daniel Ellsberg aus dem Jahr 2021 wissen wir jetzt, dass die Äußerungen des Außenministers darüber, wie verrückt und paranoid China sei, weil es glaube, die USA wollten es angreifen, nur acht Jahre, nachdem die USA ernsthaft in Erwägung gezogen hatten, Pläne für einen Atomschlag auf das chinesische Festland umzusetzen, gemacht wurden.

Westliche Mainstream-Imperialisten aller Couleur haben schon lange erkannt, dass ein harter Konflikt mit China irgendwann in der Zukunft notwendig sein wird, wenn sie ihre Vorherrschaft in der Welt fortsetzen wollen. In seinem 2005 erschienenen Buch “Superpatriot” schrieb Michael Parenti, dass die unipolaristische neokonservative “PNAC”-Ideologie (Project for the New American Century), die zu diesem Zeitpunkt die US-Außenpolitik übernommen hatte, letztlich auf einen künftigen Konflikt mit China ausgerichtet war:

“Der PNAC-Plan sieht eine strategische Konfrontation mit China und eine noch stärkere permanente militärische Präsenz in jedem Winkel der Welt vor. Das Ziel ist nicht nur die Macht um ihrer selbst willen, sondern die Macht, die natürlichen Ressourcen und die Märkte der Welt zu kontrollieren, die Macht, die Volkswirtschaften aller Nationen der Welt zu privatisieren und zu deregulieren, und die Macht, den Völkern überall – einschließlich Nordamerikas – die Segnungen eines ungehemmten globalen ‘freien Marktes’ auf den Rücken zu heben. Das Endziel besteht nicht nur darin, die Vorherrschaft des globalen Kapitalismus als solchen zu sichern, sondern auch die Vorherrschaft des amerikanischen globalen Kapitalismus, indem das Entstehen einer anderen potenziell konkurrierenden Supermacht verhindert wird.”

Aber man kann das Zwinkern dieses sich abzeichnenden Konflikts in den Augen der westlichen Imperialisten schon lange vorher sehen. In einem Interview aus dem Jahr 1902 (das erst 1966 – ein Jahr nach Churchills Tod – veröffentlicht wurde) sprach sich Churchill offen dafür aus, China irgendwann in der Zukunft aufzuteilen, um die Vorherrschaft der “arischen Rasse” über die “barbarischen Nationen” zu sichern:

Der Osten ist interessant, und für niemanden kann er wertvoller und interessanter sein als für jeden, der aus dem Westen kommt.

Ich denke, wir müssen die Chinesen an die Hand nehmen und sie regulieren. Ich glaube, je mächtiger die zivilisierten Nationen werden, desto rücksichtsloser werden sie, und die Zeit wird kommen, in der die Welt ungeduldig die Existenz großer barbarischer Nationen erträgt, die sich jederzeit bewaffnen und die zivilisierten Nationen bedrohen können. Ich glaube an die endgültige Teilung Chinas – ich meine endgültig. Ich hoffe, dass wir das nicht in unserer Zeit tun müssen. Der arische Stamm wird triumphieren.

Das Wort “Teilung” bedeutet hier die Aufteilung einer Nation in kleinere Nationen, d.h. die Balkanisierung. Bis zum heutigen Tag sehen wir, wie westliche Imperialisten auf die Aufteilung ungehorsamer Nationen wie Russland und Syrien drängen, und wir sehen dies immer noch bei China in dem Bestreben, Regionen wie Xinjiang, Hongkong und Taiwan dauerhaft von Peking zu amputieren.

Chinas schiere Größe, sein sozialer Zusammenhalt und seine geostrategische Lage sind seit langem als potenzielles Problem für die Zukunft der westlichen Imperialisten erkannt worden, die ihre Fähigkeit zu dominieren und zu kontrollieren sicherstellen wollen, und jetzt erleben wir, wie sich das alles zuspitzt. Churchill sagte über eine künftige Konfrontation mit China: “Ich hoffe, dass wir sie nicht zu unserer Zeit machen müssen”, denn eine solche Konfrontation wird mit Sicherheit schrecklich sein, und heute, im Atomzeitalter, trifft dies noch viel mehr zu als 1902.

Und in der Tat müssen wir es auch nicht in unserer Zeit tun. Wir müssen es in keinem Tag tun. Der einzige Grund, warum wir in einen zutiefst gefährlichen Konflikt mit China gedrängt werden, ist, dass dies der einzige Weg für die westlichen Imperialisten ist, ihre hegemoniale Kontrolle über diesen Planeten aufrechtzuerhalten, aber ihre hegemoniale Kontrolle über diesen Planeten hat uns an einen Punkt gebracht, an dem die nukleare Brinkmanship endlos eskaliert und der ökosystemische Kollaps droht. Was ich damit sagen will, ist, dass es nicht gerade großartig funktioniert hat.

Es gibt keinen Grund, warum der Westen nicht einfach die Existenz anderer Mächte akzeptieren und aufhören kann, alle Menschen auf der Erde beherrschen zu wollen. Wir werden seit langem von Tyrannen regiert, die unsere Welt ständig in Richtung Leid und Tod treiben, um mehr Macht und Kontrolle zu erlangen, aber wir brauchen ihre Herrschaft nicht zu akzeptieren. Sie haben keine gesunde Vision für unsere Spezies, und es gibt viel mehr von uns als von ihnen. Ihre Herrschaft ist beendet, sobald sich genügend von uns dafür entscheiden. Übersetzt mit Deeepl.com

__________________

