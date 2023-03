lillianrosengarten.com

Der Zionismus hat schon immer jede Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichgesetzt

von Lillian Rosengarten

28. März 2023

Ich spreche als jüdischer Flüchtling aus Nazi-Deutschland und als Bürger der USA. Ich spreche als Großmutter, Dichterin, Liebhaberin von frischer Luft, Sonnenlicht und Freiheit. Ich spreche von Wahrheit, Hoffnung und Liebe in Verbindung mit der Achtung aller Menschenrechte.

Natürlich gibt es auch eine dunkle Seite des jüdischen Bewusstseins. Die jüdische Identität, die von der Auslöschung bedroht ist, versucht, Methoden zum Überleben zu finden. Dies ist die Krankheit, von der man sich nur schwer erholen kann, wenn man an der Opferrolle und der Angst festhält. Vertraue niemandem und baue eine Mauer, um den Feind fernzuhalten. Die Frage ist: Haben Juden, die zu Opfern gemacht wurden, das moralische Recht, ein anderes Volk zu besetzen und zu entmündigen? Der Zionismus hat die jüdische Identität durch einen säkularen Nationalismus ersetzt. Wir dürfen Judentum und Zionismus nicht verwechseln, denn das zionistische Regime hat sich auf illegale und unmoralische Weise durchgesetzt. Der Unterschied zwischen Antisemitismus und Antizionismus ist der Unterschied zwischen der Entmenschlichung der Juden aufgrund ihrer Religion und der Erinnerung daran, dass Juden die gleiche Menschlichkeit haben wie Palästinenser.

Der Zionismus hat schon immer jede Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichgesetzt. Dies dient der Propaganda, da es sich auf die Opferrolle bezieht und die Gegner in die Defensive drängt. Dass Zionismus und Judentum ein und dasselbe sind, muss immer wieder in Frage gestellt werden, denn ich glaube, dass dies ein Missbrauch der Realität ist, der wesentlich zum Anstieg des heutigen Antisemitismus beigetragen hat. Die Zionisten verdrehen und verzerren die Realität so, dass die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt und ein Monster aus Apartheid und Lüge entsteht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Zionismus und Judentum völlig verschieden sind, denn der Zionismus ist keine Religion, sondern eine rassistische, nationalistische Ideologie, und das zionistische Propagandaministerium hat sehr erfolgreich die Unterscheidung zwischen Antizionismus und Antisemitismus verwischt. Mit geschicktem Geschick haben sie in Europa und den USA den innerstaatlichen Terrorismus verbreitet und dabei den Holocaust benutzt, um Hysterie zu schüren. “Nie wieder” wird als kraftvolle und hochgradig aufgeladene Aussage verwendet, die die Schrecken des Zionismus, der die Palästinenser durch rassistische Unterwerfung, Apartheid, Landraub und Mord delegitimiert, verschleiert und zu verdrängen versucht. Es ist offensichtlich, dass das “auserwählte Volk” durch eine Agenda eines “jüdischen Staates nur für Juden” unter Missachtung der Menschenrechte oder wahrer demokratischer Werte vorangetrieben wird. Jetzt beginnen Europa und die USA aufzuwachen und haben den Mut, aufzustehen und “Nein” zu sagen. Die zionistische Propaganda arbeitet hart daran, den Widerstand gegen Apartheid und ethnische Säuberung als antisemitisch abzustempeln. Das Leichentuch derjenigen, die sich weigern, gegen die zionistische Agenda aufzustehen, verzerrt den Holocaust, um das zionistische Israel zu rechtfertigen – ein trauriger Traum, der niemals Wirklichkeit werden kann.

Der Zionismus, wie wir ihn heute kennen, wurde von Theodore Herzel und anderen Ende des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen, er geht sogar noch weiter zurück bis ins 18. Zu Herzels Zeiten war es üblich, kolonialistisch, rassistisch und superrationalistisch zu sein und den Nationalstaat zu verehren – so bildete die Idee von Frankreich für die Franzosen, Deutschland für die Germanen und ein Staat für die Juden die Grundlage für den Zionismus.

Ich war ein sehr kleines Kind, als ich das damalige “Deutschland über alles” verließ. Juden waren unerwünscht, aber wir konnten trotzdem gehen, aus unserer Heimat und Familie gerissen und fast mittellos. Bald wurden die Grenzen geschlossen.

Ja, wir alle wissen, dass Juden als verachtenswertes Ungeziefer angesehen wurden, ebenso wie andere Mischlinge oder Nicht-Weiße, die nicht zur arischen Welt gehörten. Innerhalb von fünf Jahren nach Hitlers Aufstieg wurden Kommunisten, Sozialisten und Kämpfer gegen den Nationalsozialismus in das Konzentrationslager Kuhberg geschickt. Ulm war die nächstgelegene Stadt in der Nähe des Kuhbergs und hatte eine starke militärische Tradition. Daher wurde sie zu einem wichtigen Zentrum der Nazibewegung. (Ulm war die Heimatstadt meines Vaters.)

Es gab achtzig Wachen, die über 3000 Gefangene wachten, die in dunklen Räumen aus Stein mit dicken Metalltüren und Haken an den Wänden gehalten wurden, an denen die Leichen zum langsamen Sterben hingen. Mir stockte der Atem, als wir die grausigen Gänge auf und ab wanderten. In der grauen Dunkelheit, in die das Sonnenlicht nicht scheinen wollte, hallte die Folter wider. Ich befand mich an einem Ort, an dem die Wachen Bestien waren für Menschen, die an die Menschenrechte glaubten. Der trockene Geruch der Verwesung umgab uns und erinnerte mich daran, wie schmal der Grat zwischen Menschlichkeit und der sadistischen Brutalität paranoider Fanatiker ist.

Das Haus des Hasses ist lebendig und gut in Israel. Der Zionismus ist aus der Asche des Holocausts erblüht. Er ist jetzt sein eigenes Monster, denn der Staat Israel übt gegenüber den Palästinensern eine Gewalt aus, die eine unvorstellbare Ungeheuerlichkeit darstellt. Aus dem arischen Ungeziefer der Nazis sind stählerne Augen und herzlose Ungeheuer hervorgegangen. Wieder einmal hört der Mensch auf, ein Mensch zu sein.

Wie kommt es, dass diejenigen, die Opfer waren, zu Tätern wurden, während sie sich gleichzeitig als die einzige Demokratie im Nahen Osten sehen? Unsere Aufgabe muss es sein, “Nein” zu Zionismus und Apartheid zu sagen. Und wie die Männer in den frühen 1930er Jahren, die sich dem Nazifaschismus widersetzten und in brutale Lager geschickt wurden (darunter auch das frühe Dachau), werden diejenigen, die sich der zionistischen Vernichtung palästinensischen Lebens widersetzen, entweder auf grausame Weise in elende Gefängnisse gesperrt, ermordet oder als Judenhasser abgestempelt.

Als es mir zum ersten Mal in Deutschland passierte, wo ich als antizionistischer Jude, der in Deutschland geboren wurde, sprach, konnte ich nicht glauben, wie entmenschlichend und falsch die Lügen waren, die mir von den deutschen Juden aufgetischt wurden, die das Wort Apartheid nicht benutzen konnten, noch glaubten sie es. Sie ließen die Lügen der zionistischen Regierung zu und fühlten sich offensichtlich als gute deutsche Juden. Deutschland schützt sich immer noch größtenteils vor seiner Nazi-Vergangenheit, während der Zionismus seine Rolle der Zerstörung und Vernichtung seit 75 Jahren fortsetzt.

Was gibt es über das einzigartige deutsche Holocaust-Trauma zu verstehen, das weiterhin so viel Unterstützung für Israel verlangt? Der Vorwurf des Antisemitismus hat in den USA zu einer regelrechten Hexenjagd geführt. Ich sage, wir müssen Israel entkolonialisieren, Palästina befreien, den Siedler- und zionistischen Kolonialismus zerstören und einen demokratischen Staat schaffen. Ich glaube, dass der Anstoß zur Schaffung dieser Realität von den Ländern außerhalb Israels, den jungen Menschen und allen Menschen in den Ländern ausgehen muss, die sich für eine Welt der Gerechtigkeit einsetzen. Wir sind es, die “Nie wieder” sagen, und es ist eine Travestie der Gerechtigkeit und eine Manipulation der Erinnerung an den Holocaust, die uns antreibt, die zionistische Agenda zu stoppen, die Hass und Lügen und eine wahre Vision von Faschismus geschaffen hat, der sich als Demokratie tarnt. Für mich sollte Israel ein Leuchtfeuer des Lichts sein, das in der Paranoia eines falschen Versprechens verloren ging, das durch den harten und brutalen Staat des Zionismus in den Wahnsinn getrieben wurde.

Lillian

Sie können meinen Blog und meine Artikel lesen unter: lillianrosengarten.com

Übersetzt mit Deep.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …