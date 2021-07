The Zionist assault on Judaism – Mondoweiss If we take the straightforward dictionary definition of antisemitism rather than the tendentious IHRA one, we find that Zionism itself exhibits signs of anti-Jewish ideology. Merriam-Webster defines antisemitism as “hostility toward or discrimination against Jews as a religious, ethnic, or racial group.” On this score, Zionism minced no words.

Der zionistische Angriff auf das Judentum

Von Jeff Halper

2. Juli 2021

Der Zionismus hat das Judentum noch nicht ermordet, aber er hat seine moralische und historische Integrität untergraben. Indem es absichtlich den Antisemitismus schürt, trägt Israel wesentlich zur jüdischen Unsicherheit bei.

Wenn wir die geradlinige Wörterbuch-Definition von Antisemitismus nehmen und nicht die tendenziöse der IHRA, finden wir, dass der Zionismus selbst Anzeichen von antijüdischer Ideologie aufweist.

Merriam-Webster definiert Antisemitismus als “Feindseligkeit gegenüber oder Diskriminierung von Juden als religiöse, ethnische oder rassische Gruppe.” In diesem Punkt nimmt der Zionismus kein Blatt vor den Mund. In seiner Gründungsdoktrin, der “Negation des Exils”, diskriminierte der Zionismus natürlich nicht per se Juden als religiöse, ethnische oder rassische Gruppe. Er drückte jedoch Feindseligkeit ihnen gegenüber aus, besonders in seiner Abwertung jüdischen Lebens und jüdischer Kultur im Ausland während der letzten zwei Jahrtausende – oft verkörpert in der Ablehnung und Verspottung der “galut (exilischen) Mentalität”. Während er die jüdischen Gemeinden ins Visier nahm, um sie für sein Siedlerprojekt zu rekrutieren, lehnte der Zionismus sie ab, indem er ihnen ihre Gültigkeit absprach, ähnlich wie er die Palästinenser konzeptionell als “Eingeborene” ohne nationale Existenz oder Rechte eliminierte. Er tat dies, indem er die Juden ausschließlich als eine nationale Gruppe definierte, eine Behauptung, die die jüdische Ethnizität und die Fähigkeit der Juden, unter anderen Völkern zu leben, aufhob und die jüdische Religion zu einem Organ des Staates umgestaltete – ein “konstantinisches Judentum”, wie es der antizionistische Theologe Marc Ellis ausdrückt. (Weder Diaspora-Juden noch Zionisten haben jemals behauptet, dass Juden eine Rasse sind).



Negation des Exils

“Negation des Exils” begann als Behauptung, dass das jüdische Leben in der “Diaspora” unhaltbar sei, entweder in Bezug auf die Verfolgung, die dadurch entsteht, dass eine Nation das Land anderer Nationen bewohnt, oder in Bezug auf ihr Gegenteil, die existenzielle Gefahr der Assimilation, oder beides, wie heute in den USA. Wenn diasporische Juden nur die Tatsache des Exils begreifen würden, würden sie sich in ihrem eigenen historischen und politischen Licht sehen: als Proto-Israelis, deren Leben im Ausland vergänglich ist und nur durch die Ansiedlung im nationalen und spirituellen Zentrum der jüdischen Nation, dem Land – und Staat – Israel, erlöst werden kann. In dieser Sichtweise waren die Juden zu Schmarotzern auf anderen Völkern geworden. Wie der frühe zionistische Ideologe A.D. Gordon es ausdrückte: “Wir sind ein parasitäres Volk. Wir haben keine Wurzeln in der Erde, es gibt keinen Boden unter unseren Füßen. Und wir sind Parasiten nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im Geist, im Denken, in der Poesie, in der Literatur und in unseren Tugenden, unseren Idealen, unseren höheren menschlichen Bestrebungen. Jede fremde Bewegung reißt uns mit, jeder Wind der Welt trägt uns. Wir sind in uns selbst fast nicht existent, also sind wir natürlich auch in den Augen anderer Menschen nichts.” Diese Sichtweise der Juden als ein parasitäres Volk ähnelt, wie der israelische Historiker Zeev Sternhell in seinem Buch “The Founding Myths of Zionism” feststellt, dem modernen europäischen Antisemitismus. Tatsächlich bemerkt Sternhell (S. 49): “Der Hass auf die Diaspora und die Ablehnung des jüdischen Lebens dort waren eine Art methodologische Notwendigkeit für den Zionismus…. Nicht nur wurde die jüdische Geschichte im Exil als unwichtig erachtet, sondern der Wert der lebenden Juden, der Juden aus Fleisch und Blut, hing ganz von ihrer Verwendung als Rohmaterial für die nationale Wiederbelebung ab.”

Der Zionismus setzte eine Dynamik frei, die Nationalisierung des Judentums, die das jüdische Leben im Exil in den Augen des Zionismus selbst verdrängt haben mag, aber zur Spaltung der Juden in zwei immer stärker voneinander getrennte Völker geführt hat: Israelische Juden und im Ausland lebende Juden.

Während er darauf bestand, dass er allein das Judentum in seiner “wahren” nationalen Form repräsentierte, ähnelte der Zionismus auch dem christlichen Supersessionismus, indem er behauptete, der jüdische Nationalismus ersetze das diasporische Judentum. In der Tat setzte der Zionismus eine Dynamik frei, die Nationalisierung des Judentums, die in den Augen des Zionismus das jüdische Leben im Exil verdrängt haben mag, aber zur Spaltung der Juden in zwei immer stärker voneinander getrennte Völker geführt hat: Israelische Juden und im Ausland lebende Juden, von denen viele sogar das Etikett “diasporisch” ablehnen, das nur die Behauptung untermauert, sie lebten außerhalb des eigentlichen Zentrums ihres Lebens, Israel.

Grundlegend für diese Trennung ist die sehr unterschiedliche konzeptionelle Basis ihres kollektiven Lebens. Seit dem Beginn der Aufklärung im späten 18. Jahrhundert, die ihre jüdische Version, die Haskala, hervorbrachte, gaben die europäischen Juden die Religion zugunsten einer Integration in das säkulare Leben der Länder, in denen sie lebten, immer mehr auf. Dieser Prozess kulminierte in den Vereinigten Staaten, der Heimat der größten und einflussreichsten jüdischen Gemeinde außerhalb Israels, wo laut einer Pew-Umfrage nur 19 % einmal pro Woche einen Gottesdienst besuchen, die anderen 80 % selten oder nie. Aber die Religion spielt dennoch eine Schlüsselrolle in der jüdischen Identität, indem sie sie mit einer Weltanschauung, einer Reihe von Werten, die auf historischen und religiösen “Traditionen” und Erfahrungen beruhen, wenn auch vermischt mit anderen Quellen: Teilhabe an einer pluralistischen Gesellschaft, ein hohes Bildungsniveau, die Prävalenz des Säkularismus im modernen Leben, Erfahrungen mit Ungerechtigkeit (von der Erinnerung an den Holocaust bis zum breiten Kampf für Bürgerrechte) und mehr.

Amerikanische Juden (abgesehen von den 10%, die ultra- oder modern-orthodox sind), so würde ich behaupten, beziehen den jüdischen Teil ihrer Weltanschauung aus den Propheten und den Quellen, die aus der prophetischen Tradition hervorgehen. Sie definieren sich weitgehend durch soziale Gerechtigkeit, ein Engagement für Bürger- und Menschenrechte, einen allgemeinen Liberalismus, den sie als Teil ihres jüdischen Erbes identifizieren. In der Tat sind Juden die liberalste amerikanische ethnische Gemeinschaft, 76% definieren sich selbst als liberal oder gemäßigt, nur 21% als konservativ, wobei die Orthodoxen einen guten Teil davon ausmachen (laut Pew).

Israelische Juden hingegen, ob religiös oder säkular, definieren sich über die ersten fünf Bücher der Bibel, wobei die Zionisten auch das Buch Josua einwerfen, das von der Eroberung des Landes durch die Israeliten handelt. Dies sind die “nationalsten”, sogar stammesbezogenen Teile der Bibel, die am besten die zionistische Sicht der Juden als eine Nation im rechtmäßigen Besitz ihrer Heimat widerspiegeln (obwohl sie von anderen erobert wurde, eine frühe Version des Siedlerkolonialismus), die Völkermord und ethno-religiöse Trennung von anderen rechtfertigt. In Verbindung mit dem ost- und mitteleuropäischen Ethno-Nationalismus, aus dem der Zionismus im späten 19. Jahrhundert hervorging, sowie dem Konflikt mit den Palästinensern und der weiteren muslimischen Welt im letzten Jahrhundert, kann man verstehen, warum zwei verschiedene jüdische Völker entstanden sind. Das Leben in der “Diaspora” hat eine jüdische Gemeinschaft hervorgebracht, die säkular und liberal ist und sich in den breiteren sozialen Fragen ihrer Gesellschaften engagiert, während der Zionismus eine nationalistische, größtenteils religiöse (in einer aktuellen Pew-Studie definieren sich 51% der israelischen Juden entweder als Haredi, religiös oder “traditionell”) und hochmilitaristische jüdische Gemeinschaft hervorgebracht hat, die sich vor der Gefahr der Assimilation fürchtet.



Kooptation des Exils

Aber der Zionismus, jetzt verkörpert durch den Staat Israel, hat noch einen anderen zwingenden Grund für die “Israelisierung” der jüdischen Identität, neben dem offensichtlichen Ziel, die Auswanderung nach Israel zu fördern. Juden im Ausland stellen eine höchst einflussreiche Lobbygruppe dar, um Unterstützung für eine Politik der Besatzung und der Unterdrückung der Palästinenser zu generieren, die nicht nur in der allgemeinen öffentlichen Meinung unpopulär ist, sondern auch unter Juden im Besonderen Widerstand hervorrufen sollte, da Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit so zentral für ihre gemeinschaftlichen Werte sind. Anstatt das Exil zu negieren, ist es Israels neue Aufgabe, das Exil auf seine Seite zu ziehen. Da die Juden offensichtlich dort bleiben, wo sie sind, verwandelt sich die Negation des Exils in eine Kooptation des Exils. Exil ist immer noch Exil; Israel fährt fort, das jüdische Leben zu verunsichern, indem es die Juden im Ausland daran erinnert, dass ihre Exil-Existenz ephemer und vergänglich ist und dass Israel ihr einziger Zufluchtsort ist, wenn die Zeit (unweigerlich) kommt. In der Zwischenzeit sollten sie aus Solidarität mit ihren jüdischen Landsleuten im jüdischen Staat und aus Selbstverteidigung ihre exilische Identität als Bürger ihrer Länder als Waffe einsetzen, um für die israelische Politik einzutreten.

Dennoch bleibt die Kluft zwischen sozialer Gerechtigkeit und militaristischem Nationalismus zwischen Juden im Ausland und in Israel bestehen. Abgesehen davon, dass man Juden auffordert, Israel zu unterstützen, wie kann man sie dazu bringen, ihre liberalen Werte zu Gunsten von Israels immer eklatanteren Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Palästinensern unter einer repressiven “jüdischen” Besatzung zu überwinden? Wie, kurz gesagt, kann man liberale Juden in PEPs – Progressive außer Palästina – verwandeln? Hier verwandelt sich Negation in Kooptation. Da sie keinen starken Sinn für Religion hatten, auf den sie zurückgreifen konnten, und fast vollständig in ihre Gesellschaften integriert waren, wurde die “Unterstützung für Israel” zum Dreh- und Angelpunkt der jüdischen Identität. Die Lücke, die Religion und Tradition hinterließen, wurde bereitwillig von der israelischen Hasbara gefüllt, und besonders von einem Israel, dessen Existenz in Gefahr ist.

Wahrscheinlich hat nichts mehr dazu beigetragen, die jüdische Identität im Ausland zu israelisieren – oder Israel zu amerikanisieren – als Leon Uris’ Buch Exodus, zusammen mit den schillernden Heldentaten von Moshe Dayan und der Heimischkeit [Vertrautheit] von Golda Meir. Nach 1967 wurden die Kanzeln in den Synagogen von amerikanischen und israelischen Flaggen umrahmt, Israel wurde ein wichtiger amerikanischer Waffenmarkt und ein Nahost-Surrogat, und Israel wurde durch die Kooptierung der jüdischen Gemeinde und ihrer wichtigsten Organisationen zu einem innenpolitischen Thema, nicht zu einem außenpolitischen. Ähnliche Prozesse fanden auch in anderen Ländern statt. Die individuelle und gemeinschaftliche Identität um Israel zu zentrieren, funktionierte aus einem Hauptgrund: Es war relativ kostenlos. Im Gegensatz zum Koscherhalten, zur besonderen Kleidung oder zu Verhaltensweisen, die Sie von Ihren Mitbürgern entfremden könnten, konnten Sie einfach Geld aus “Unterstützung” für Israel geben, um ein minimales, und doch ausreichend, Jüdischsein. Dies erlaubte Ihnen auch, Ihr PEP-Sein, Ihre liberalen Werte, das gute Leben eines säkularen Amerikaners (oder Briten oder Brasilianers) fortzusetzen, während Sie gleichzeitig ein “guter Jude” waren, definiert durch Unterstützung – hauptsächlich finanziell und symbolisch – für Israel. Mobilisierbar zu sein, wenn Israel Sie “braucht”, lieferte genug jüdischen Inhalt, so dass Sie mit Ihrem Leben sicher in Ihrer israelozentrischen Identität weitermachen konnten.

Es funktionierte also alles nach den gegenseitigen Interessen. Die Unterstützung für Israel half assimilierten Juden, ein befriedigendes Maß an israelisch definiertem Jüdischsein zu bewahren, während Israel in der Lage war, ihre Unterstützung als Waffe einzusetzen, um Israel vor Kritik zu schützen und seine Interessen bei den Regierungen durchzusetzen. Dennoch gibt es unter vielen Juden im Ausland eine wachsende Enttäuschung über Israel, besonders in der jüngeren Generation. Kürzlich riet Ron Dermer, ein ehemaliger israelischer Botschafter in den USA, dass Israel die Unterstützung von evangelikalen Christen gegenüber der von amerikanischen Juden bevorzugen sollte, da erstere “leidenschaftlich und eindeutig” zu Israel stehen, während letztere “überproportional unter unseren Kritikern sind.” Jewish Voice for Peace, die am schnellsten wachsende Organisation junger amerikanischer Juden, hat ein antizionistisches Manifest herausgegeben. “Jewish Voice for Peace wird von einer Vision von Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit für alle Menschen geleitet. Wir lehnen den Zionismus unmissverständlich ab, weil er diesen Idealen zuwiderläuft.” Die jüngsten Ereignisse in Gaza und Sheikh Jarrah haben diese Distanzierung vieler Juden von Israel nur noch verstärkt.



Verwischung der Grenzen

Israel hat daraufhin zwei Antworten gefunden, um mit dem Dissens innerhalb des Weltjudentums umzugehen und gleichzeitig seine Fähigkeit zu bewahren, die öffentliche Meinung und die Unterstützung der Regierungen zu mobilisieren. Erstens: Trotz der Tatsache, dass sich nur eine Minderheit der Juden mit dem Zionismus identifiziert (nur 62% der amerikanischen Juden stimmten zu, dass die bloße “Sorge um Israel” wichtig für ihre jüdische Identität ist), stellt Israel sich selbst, seine Regierung und seine Politik dennoch als Vertreter des gesamten jüdischen Volkes dar. “Ich bin nicht nur als Premierminister Israels nach Paris gereist, sondern als Vertreter des gesamten jüdischen Volkes”, verkündete Netanyahu bei einem Besuch in Frankreich, sehr zum Entsetzen des französischen Judentums. (Tatsächlich hat nur ein Viertel der israelischen Juden für ihn gestimmt.) Das aufgreifend, nannte Trump Netanjahu “Ihren Premierminister”, als er vor einer Gruppe amerikanischer Juden sprach. Diese Vermischung von Juden mit Israelis verwischt absichtlich die Unterscheidung und macht Millionen von Juden, die nicht mit Israels Politik einverstanden sind und sicherlich nie für eine israelische Regierung gestimmt haben, de facto zu “Unterstützern” Israels. Jüdische Organisationen wie AIPAC, der American Jewish Congress, das britische Board of Deputies, UK Lawyers for Israel, der Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) und andere, darunter viele Rabbiner, machen sich diese Verwischung zu eigen, indem sie die “Unterstützung Israels” und das Spendensammeln zu ihren Hauptaktivitäten machen – und so den israelischen Dreh- und Angelpunkt der jüdischen Identität in der Diaspora schaffen.

In einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, sogar Juden im Ausland für die Unterstützung Israels zu mobilisieren, bietet die Hinwendung zur alten, verlässlichen Leier des Antisemitismus eine bewährte Strategie, um politische Vorbehalte zu überwinden.

Zweitens, aufbauend auf dieser Verwischung, bezeichnet Israel jede Opposition gegen seine Politik als “Antisemitismus”. In einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, selbst Juden im Ausland für die Unterstützung der israelischen Politik der Besatzung, Apartheid und Ethnokratie zu mobilisieren, bietet der Rückgriff auf die alte, verlässliche Leier des Antisemitismus eine bewährte Strategie, um politische Vorbehalte zu überwinden.

Hier demonstriert Israel seine mangelnde Sorge um das Wohlergehen der jüdischen Gemeinden im Ausland und seine langjährige Bereitschaft, sie für das größere israelische Wohl zu opfern. Ein israel-zentrierter “neuer Antisemitismus” wurde von der israelischen Regierung und ihren Unterstützern erfunden, um Kritik an Israel als Antisemitismus zu delegitimieren. “Eine der Hauptaufgaben eines jeden Dialogs mit der nicht-jüdischen Welt”, sagte der israelische Außenminister Abba Eban 1973, “ist es zu beweisen, dass die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Antizionismus überhaupt keine Unterscheidung ist. Antizionismus ist lediglich der neue Antisemitismus.”

Der vielleicht aufschlussreichste Beweis für Israels Instrumentalisierung des Antisemitismus ist sein Versuch, Regierungen, Universitäten und andere Institutionen auf der ganzen Welt dazu zu bringen, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) vorgeschlagene Arbeitsdefinition (denn es ist nur eine Arbeitsdefinition) des Antisemitismus zu übernehmen. Bezeichnenderweise haben sechs der elf “illustrativen Beispiele” für Antisemitismus mit Kritik an Israel zu tun. Die IHRA hatte jedoch nie die Absicht, dass ihre Arbeitsdefinition in eine strikte Politik umgesetzt wird, und schon gar nicht, dass die “illustrativen Beispiele” als Teil der Definition verstanden werden oder dass sie die politische Bedeutung haben, die Israel und seine Unterstützer ihr beimessen. (In einem Artikel in The Guardian mit dem Titel “I Drafted the Definition of Antisemitism.Die mit Kritik an Israel zu tun haben. Die IHRA hatte jedoch nie die Absicht, dass ihre Arbeitsdefinition in harte Politik umgesetzt wird, und schon gar nicht, dass die “illustrativen Beispiele” als Teil der Definition verstanden werden, oder dass sie die politische Bedeutung hat, die Israel und seine Unterstützer ihr beimessen. (In einem Artikel in The Guardian mit dem Titel “I Drafted the Definition of Antisemitism. Rightwing Jews are Weaponizing It” (Ich habe die Definition von Antisemitismus entworfen. Rechtsgerichtete Juden nutzen sie als Waffe), wandte sich Kenneth Stern gegen die Versuche von Pro-Israel-Gruppen, die IHRA-Definition zu nutzen, um Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen.

Es ist klar, dass die tatsächliche Bedrohung durch Antisemitismus Israel weniger stört als die Kritik an seiner Politik. Indem er sich so eng auf Israel konzentriert, lässt der bewaffnete Antisemitismus echte Antisemiten vom Haken. Evangelikale, die lehren, dass Juden bei Amaggedon entweder sterben oder zum Christentum bekehrt werden, die aber “pro-Israel” sind, weil sie Israel brauchen, um das Ende der Tage herbeizuführen. Oder klassische europäische Antisemiten wie Ungarns Viktor Orban oder Polens Andrzej Duda, die Israel unterstützen, weil sie es als die Art von ethnisch exklusiver Gesellschaft sehen, die sie ihren eigenen Ländern aufzwingen wollen, zu denen wir auch Leute wie Modi in Indien zählen könnten. Im Gegensatz dazu schließt die britische Labour Party, die einen Kotau vor Israel und der organisierten jüdischen Gemeinschaft macht, prominente jüdische Mitglieder, die Israel kritisch gegenüberstehen, aus oder suspendiert sie.

Die absichtliche Vermischung von Juden und Israelis rechtfertigt natürlich keine Angriffe auf Juden im Ausland, aber sie zeigt Israels Bereitschaft, Juden für seine eigenen Zwecke in Gefahr zu bringen. Anstatt antisemitische Angriffe zu sein, nehmen Angriffe auf Juden im Ausland den Charakter interkommunaler Auseinandersetzungen an, ähnlich dem, was in Israel während der Kämpfe mit der Hamas stattfand. Doch während israelische Juden diesen politischen Kontext erkennen und die Angriffe daher nicht als “antisemitisch” bezeichnen, haben Juden im Ausland nicht den gleichen politischen Kontext. Verständlicherweise sind sie für sie nur Juden, Bürger ihres eigenen Landes, die für Taten angegriffen werden, die Israel verübt, oder einfach, so denken sie zu Recht, weil sie Juden sind.

Negation des Zionismus

Es gibt zwei Wege aus der Falle, die Israel für Juden im Ausland gestellt hat. Erstens müssen Juden – und besonders ihre kommunalen Organisationen – aufschreien: Nicht in meinem Namen! Sie müssen sowohl der israelischen Regierung als auch ihren eigenen Mitbürgern zu verstehen geben, dass Israel sie nicht repräsentiert, dass sie nie für die israelische Regierung gestimmt haben und nicht für deren Politik verantwortlich gemacht werden können. Wenn sie sich weigern, dies zu tun, dürfen sie nicht überrascht sein, dass sie als israelische Stellvertreter angesehen werden. Das bedeutet nicht, die israelische Politik abzulehnen; viele Juden und jüdische Organisationen unterstützen in der Tat, was Israel tut. Es bedeutet vielmehr, sich von Israel zu distanzieren und deutlich zu machen, dass sie das Recht haben, politische Positionen zu unterstützen, die sie wollen, aber dass sie dies aus ihrer eigenen persönlichen Entscheidung heraus tun, als Bürger ihrer Länder, nicht als Proto-Israelis. Sie müssen der Kooptation widerstehen, selbst wenn sie mit der Politik eines fremden Landes übereinstimmen. Das wird einen langen Weg gehen, um Antisemitismus von Anti-Israelismus zu unterscheiden.

Juden im Ausland müssen ihre eigenen historischen Erfahrungen und kulturellen Traditionen anerkennen. Sie müssen die Negation des Exils zurückweisen. Idealerweise würden sie einen Schritt weiter gehen und der Negation des Exils die Negation des Zionismus entgegensetzen.

Zweitens müssen Juden im Ausland ihre eigenen historischen Erfahrungen und kulturellen Traditionen validieren. Sie müssen die Negation des Exils zurückweisen. Idealerweise würden sie (meiner Meinung nach) einen Schritt weiter gehen und der Negation des Exils die Negation des Zionismus entgegensetzen, den Versuch, das Judentum für die Zwecke des Siedlerkolonialismus, der Enteignung eines anderen Volkes und der andauernden Unterdrückung zu vereinnahmen. In diesem Fall würde man verstehen, dass Israel wohl oder übel existiert, aber dass es dekolonisiert, de-zionisiert werden muss. Eine israelische Demokratie für alle seine Bürger muss entstehen, entweder allein oder als ein größerer Staat, der das ganze Land zwischen Mittelmeer und Jordan umfasst, eine einzige, inklusive Demokratie, in der israelische Juden, palästinensische Araber und andere (ethnische Russen und afrikanische Asylbewerber, zum Beispiel, sowie andere Minderheiten) gleichberechtigt leben, wobei jeder seine nationalen, ethnischen oder religiösen Identitäten und Kulturen bewahrt und pflegt.

Die große Gefahr, die in Israels Kooptation von Juden und Antisemitismus liegt, um ein illegales und unterdrückerisches Regime aufrechtzuerhalten, findet sich in Israels Bedürfnis, den jüdischen/israelischen Exzeptionalismus gegenüber dem Rest der Menschheit zu behaupten. Die Vierte Genfer Konvention verbietet die Annexion und Besiedlung eines besetzten Gebietes, aber Israel, ein Unterzeichner der Konvention, behauptet, dass dies nicht gilt, weil das ganze Land in Wirklichkeit dem jüdischen Volk “gehört”, trotz eindeutiger gegenteiliger Urteile des Internationalen Gerichtshofs und der UN im Gegenteil. Juden besitzen das Selbstbestimmungsrecht in Palästina, aber die einheimischen Palästinenser nicht, denn Israel hat entschieden, dass es kein palästinensisches Volk gibt. Israel kriminalisiert den palästinensischen Widerstand als “Terrorismus”, obwohl die UN-Resolution 37/43 (1982) “die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von kolonialer und fremder Herrschaft und fremder Besatzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes, bekräftigt” und den palästinensischen Fall ausdrücklich zitiert. Und als Opfer der zionistischen (und britischen) Kolonisierung sollten die Palästinenser den Schutz zweier internationaler Pakte genießen: die UN-Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an Kolonialländer und -völker (1960) und die Erklärung über die Rechte indigener Völker (2007) – die Bestimmungen beider werden den Palästinensern von Israel und seinen internationalen Unterstützern verweigert.

In der Tat beruft sich Israel oft auf den Holocaust, um den jüdischen Exzeptionalismus zu betonen und stellt den Antisemitismus selbst als eine Form des Hasses dar, die sich von anderen Formen des Rassismus unterscheidet. Israels Behauptung, es habe das “Recht”, das palästinensische Volk zu enteignen und eine Politik zu verfolgen, die praktisch jeden Artikel der Vierten Genfer Konvention verletzt, beruht auf der selbstherrlichen Behauptung, es stehe außerhalb des Völkerrechts. Diese Position kann für Israel effektiv sein, aber sie gefährdet das Wohl des Weltjudentums.

Rene Cassin, ein französisch-jüdischer Jurist, Holocaust-Überlebender und einer der Hauptautoren der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, pflegte darauf hinzuweisen, dass die Menschenrechte ein Schirm seien, unter dem jeder Schutz finden könne; niemand stehe außerhalb ihres Geltungsbereichs. Ein Grund, warum die Juden in Europa besonders verfolgt wurden, war ihre Ausnahmestellung: Sie standen außerhalb aller akzeptierten religiösen, nationalen und ethnischen Rahmen. Jetzt, wo die Juden in den Rest der Menschheit integriert sind, jetzt, wo sie unter dem Dach der Menschenrechte leben, jetzt, wo der Antisemitismus nicht mehr allein, sondern gemeinsam mit anderen Kämpfen gegen Rassismus bekämpft werden kann, würde Cassin fragen: Wollen die Juden wieder unter dem Dach hervortreten? Wollen sie wirklich Ausnahmen von der Regel der universellen Menschenrechte sein?

Für Israel, mit seiner internationalen Unterstützung und seiner mächtigen Armee, scheint die Antwort “ja” zu sein. Wenn die Ablehnung der Anwendbarkeit von Menschenrechtskonventionen und internationalem Recht uns hilft, unsere Besatzung aufrechtzuerhalten und unsere Politik der Judaisierung – und Entarabisierung – Palästinas zu verfolgen, dann sind wir damit einverstanden. Für Juden im Ausland jedoch, die viel verletzlicher sind und ein Interesse daran haben, in ihren Gesellschaften zu leben, muss die Antwort “nein” lauten. In der Tat spricht das überproportionale Engagement von Juden für revolutionäre oder liberale Anliegen, ihre Beschäftigung mit sozialer Gerechtigkeit, ihre Identifikation mit Fragen der Menschenrechte nicht nur aus der jüdischen Erfahrung und der prophetischen Tradition, sondern auch aus der nüchternen Einschätzung, dass die Juden unter dem Dach der Menschenrechte ihren ultimativen Schutz finden – und nicht in einer nationalen Armee, die an ummauerten Grenzen steht. Dies verdeutlicht den fundamentalen Unterschied zwischen dem Weltjudentum und den jüdischen Israelis.

In der Zwischenzeit mag die Abgrenzung des Antisemitismus von anderen Formen des Rassismus, die Durchsetzung jüdischer nationaler Ansprüche auf Kosten der nationalen Rechte eines anderen Volkes und die Manipulation des internationalen Rechts für die eigenen Zwecke eine wirksame Strategie sein, um bestimmte israelspezifische Ziele zu erreichen, aber da Juden im Ausland Angriffen ausgesetzt sind, die ihnen durch die israelische Politik zugefügt werden, so ungerecht das auch sein mag, bringen diese Ausdrücke des Exzeptionalismus sie in Gefahr. Nicht weniger bedrohlich für Juden ist der zionistische Angriff auf ihre Erfahrungen und Werte, auf die eigentliche Gültigkeit ihrer kollektiven Existenz und auf ihren politischen Liberalismus und Kosmopolitismus.

Der Zionismus hat das Judentum noch nicht ermordet, aber er hat seine moralische und historische Integrität unterminiert. So wie Israel sich entzionisieren muss, um endlich seinen Platz im Nahen Osten zu finden, so müssen sich auch Juden im Ausland entzionisieren, um ihre eigenen jüdischen Traditionen, Erfahrungen und ihre gemeinschaftliche Gültigkeit zurückzufordern. Und die immerwährende Frage der jüdischen Sicherheit? Die scheint viel sicherer unter liberalen Demokratien, die bereit sind, Rassismus und Ungerechtigkeit für alle, einschließlich der Juden, unter dem Banner der Menschenrechte, des Völkerrechts und des Zivilrechts zu bekämpfen, anstatt die Juden in einem exklusivistischen nationalen Ghetto zu versammeln, das sich im Krieg mit seinen Nachbarn und mit der Welt der Menschenrechte als einer Einheit befindet. Es stellt sich heraus, dass Israel, indem es absichtlich den Antisemitismus schürt, ein Hauptverursacher der jüdischen Unsicherheit ist.

Jeff Halper ist ein israelischer Anthropologe und der Leiter des Israelischen Komitees gegen Hauszerstörungen (ICAHD). Sein neuestes Buch ist Decolonizing Israel, Liberating Palestine: Zionism, Settler Colonialism and the Case for One Democratic State (London: Pluto, 2021.

