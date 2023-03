https://kurtnimmo.substack.com/p/desantis-and-a-pro-war-stenographer?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=108406439&isFreemail=true&utm_medium=email



DeSantis und ein Pro-Kriegs-Stenograf bei der New York Times

von Kurt Nimmo



Ron DeSantis ist ein Politiker, deshalb ändert er seine Position, wenn der politische Wind seine Richtung ändert.

14. März 2023

Hier haben wir einen “Journalisten” der New York Times, David French, der sich wegen der Ukraine in parteiische Dummheit stürzt. In der Vergangenheit haben echte Journalisten versucht, objektiv zu bleiben. Jetzt sind sie Beifallspender für Massenmord.

Lassen wir den politischen Karrieristen Ron DeSantis für einen Moment beiseite und konzentrieren wir uns auf die Ukraine.

Der “Blue-Checker” French beschreibt Russlands SMO als “grotesk und aggressiv”, während er völlig ignoriert, warum Russland gezwungen war, in die Ukraine “einzumarschieren”.

(Anmerkung: Wäre Russland wirklich mit der ganzen Kraft seines Militärs in die Ukraine “eingedrungen”, anstatt sich an einer begrenzten militärischen Sonderoperation zu beteiligen, wäre die Ukraine eine schwelende Ruine – von Russlands Westgrenze bis zu den Grenzen von Weißrussland, Polen und Moldawien).

French ignoriert die grundlegenden Probleme, die zu Russlands begrenzter SMO geführt haben. Erstens die Beharrlichkeit der NATO, ihre Panzer, Raketen, Truppen usw. bis an die russische Grenze zu verlegen, und zweitens die Beendigung der acht Jahre andauernden Terroranschläge von Bandera verehrenden Neonazis gegen ethnische Russen in der Ost- und Südukraine.

Beide Punkte werden von den Kriegspropagandamedien ignoriert, allen voran die NYT. Dies ist dieselbe “Zeitung”, die sich der Veröffentlichung absurder Neokonservativen-Lügen über die “Bedrohung” durch Saddam Hussein schuldig gemacht hat. Sie veröffentlichte täglich Propaganda, die zur Ermordung von über einer Million Irakern durch die “Koalition der Willigen” führte und einen Großteil des Irak in eine mit abgereichertem Uran verseuchte Nekropole verwandelte.

French und seine Propagandistenkollegen von der NYT glauben, dass nicht nur DeSantis “schwach” gegenüber der russischen “Aggression” ist, sondern auch Präsident Biden. Ich nehme an, das bedeutet, dass Biden unentschlossen ist, weil er keine Langstreckenraketen geschickt hat, um Moskauer zu töten, oder den NATO-Truppen befohlen hat, in Russlands menschlichen Fleischwolf zu marschieren.

Was DeSantis betrifft, so hat er Recht, wenn er sagt, dass der Schutz der Ukraine vor Russlands jahrelanger Invasion nicht zu Amerikas ‘lebenswichtigen nationalen Interessen’ gehören sollte”, wie es The Hill formuliert. Doch der Gouverneur von Florida und Präsidentschaftskandidat ist kein Pazifist. Er fordert “Bereitschaft innerhalb unseres Militärs”, um der “militärischen Macht der Kommunistischen Partei Chinas” entgegenzutreten.

Dass DeSantis China als kommunistisch bezeichnet, offenbart seine Unaufmerksamkeit für Details und seinen Eifer, ignorante republikanische Argumente gedankenlos nachzuplappern.

China ist nicht kommunistisch. Es ist ein autoritärer klientelkapitalistischer Staat. Es hat die antikapitalistische Ideologie von Marx und Lenin schon vor langer Zeit beiseite geschoben. DeSantis und die Leute, die ihn gewählt haben, wären nicht in der Lage, ihren Lebensstil ohne billige Waren, die von Quasi-Sklaven hergestellt werden, aufrechtzuerhalten (der Grundlohn von Fabrikarbeitern in China beträgt 1,80 US-Dollar pro Tag).

Vergessen wir nicht, dass Ron DeSantis ein Politiker ist und deshalb seine Position ändert, wenn der politische Wind sich dreht. Eric Boehm schreibt für Reason,

“Seine Position ist sehr stark von der Innenpolitik geprägt. Wenn DeSantis sich gegen ein Hilfspaket für die Ukraine ausspricht, wäre das ein deutlicheres Signal, dass er wirklich eine andere Position vertritt”, erklärt [Daniel] Larison gegenüber Reason. “Er will nicht das politische Risiko eingehen, sich für die Einstellung der Militärhilfe auszusprechen (und seine Bilanz im Kongress legt nahe, dass er kein Problem damit hat, diese Hilfe zu leisten), aber er will auch nicht so gesehen werden, als würde er Bidens Politik ohne Einschränkungen unterstützen.”

Ich nehme an, dass Herr French auf der anderen Seite glaubt, dass ein korruptes, verarmtes, von Oligarchen kontrolliertes, von Neonazis verseuchtes Land am anderen Ende der Welt nach einem Staatsstreich irgendwie die nationale Sicherheit der US-Regierung bedroht. Wenn er das glaubt, dann ist er ein nützlicher Idiot, wie viele, wenn nicht die meisten seiner “Journalisten”-Kollegen bei der NYT, der Washington Post, dem War Street Journal, Bloomberg und anderen.

Natürlich sind die Neocons über DeSantis’ Bemerkung verärgert. Hier ist der Neocon, der sich als “Verfassungsrechtler” ausgibt, Mark Levin.Übersetzt mit Deepl.com

