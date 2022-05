Ich danke Ali Abunimah sehr dafür, dass er diesen Skandal aufgegriffen hat. Schließlich wurden alle pro-palästinensischen Demonstrationen gerade in Berlin verboten, wo ein rot/roter Senat an der Regierung ist. So tief ist die Sozialdemokratie und die Linke in Berlin gesunken. Die Zeit der Verleumder hat das Regiment übernommen.

Jurist: „Das Verbot der Palästina-Demos pervertiert Versammlungsfreiheit” Vor einigen Tagen starb die bekannte Al-Jazeera-Journalistin Schirin Abu Akle in Jenin im Westjordanland an einem Kopfschuss. Augenzeugen beschuldigen das israelische Militär, die Journalistin gezielt erschossen zu haben. Ihr Begräbnis wurde daraufhin zum Spektakel: Videos im Internet zeigen, wie israelische Polizisten das Begräbnis stürmen und auf die Träger des Sargs einschlagen.

Deutsche Polizei greift Palästina-Anhänger am Nakba-Tag an

Von Ali Abunimah



16. Mai 2022

Ein Marsch zur Unterstützung der Palästinenser in Berlin am 23. April. Nach diesem Protest verhängten die Behörden in der deutschen Hauptstadt ein umfassendes Verbot von Demonstrationen zur Unterstützung der palästinensischen Rechte, auch am 15. Mai, dem Nakba-Tag. Michael Kuenne ZUMAPRESS

Am Sonntag verhaftete die Polizei in Berlin jeden, der für Palästina demonstrierte, und ging gegen ihn vor. Unter den Festgenommenen befand sich Ramsy Kilani, ein Palästinenser, dessen Familie 2014 bei einem israelischen Bombenangriff im Gazastreifen massakriert worden war.

Majed Abusalama, ein Palästinenser, der in der deutschen Hauptstadt lebt, sagte, er sei von der Polizei angegriffen worden.

“Ich habe das Krankenhaus erst vor einer Stunde mit einer Armschlinge verlassen, um meine Schulter zu halten, nachdem die deutsche rassistische Polizei mit ihrer gewalttätigen Reaktion auf das Tragen von Palästina-Kuffiyehs, dem traditionellen palästinensischen Kopftuch, mir fast die Schulter ausgekugelt hat”, twitterte Abusalama am Sonntag.

Die Angriffe auf die Demonstranten erfolgten, nachdem die Behörden in der deutschen Hauptstadt einer jüdischen Gruppe verboten hatten, eine Mahnwache zum Gedenken an die in der vergangenen Woche ermordete Al-Dschasira-Korrespondentin Shireen Abu Akleh abzuhalten, wobei alles darauf hindeutet, dass Israel dafür verantwortlich ist.

“Die Versammlung zum Gedenken an Abu Akleh war von der Jüdischen Stimme organisiert worden, einer jüdischen Gruppe, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt”, berichtete Al Jazeera. “Doch die Polizei teilte der Gruppe mit, dass die Veranstaltung, die für Freitagabend geplant war, unter das Protestverbot im Vorfeld des Nakba-Tages falle.”

Jedes Jahr am 15. Mai, der dieses Jahr auf einen Sonntag fiel, gedenken die Palästinenser der Nakba – der ethnischen Säuberung ihrer Heimat durch zionistische Milizen im Jahr 1948, bevor und nachdem Israel gegründet wurde.

“Ihre offizielle Position ist, dass Deutschland wegen des Holocausts eine besondere Verantwortung gegenüber Israel hat”, sagte Wieland Hoban, Vorsitzender der Jüdischen Stimme, über das Verbot der Berliner Regierung.

“Menschen wie wir, als Juden, müssen den Deutschen ständig erklären, dass sie uns nicht helfen, wenn sie die Unterdrückung der Palästinenser unterstützen.”

Die Berliner Behörden haben seit Ende April bereits zweimal Demonstrationen mit Palästina-Bezug pauschal verboten, weil Teilnehmer früherer Proteste angeblich “antisemitische” Äußerungen getätigt hätten.

Die deutschen Behörden setzen oft fast jede Unterstützung für die Rechte der Palästinenser mit antijüdischer Bigotterie gleich.

Den Organisatoren zufolge gab es offenbar einen dokumentierten Vorfall, bei dem ein Jugendlicher während einer Demonstration Mitte April eine rassistische Bemerkung machte.

Dieser Vorfall wurde von den Medien und Politikern aufgebauscht und als Vorwand benutzt, um eine kollektive Bestrafung und eine umfassende Zensur für die Unterstützer der palästinensischen Rechte einzuführen.

In der Hitze festgehalten

Berichten zufolge setzten die Behörden mehr als 1 000 Beamte ein, um das Verbot von Palästina-Solidaritätsdemonstrationen am Sonntag durchzusetzen.

Als friedliche Demonstranten dennoch auftauchten, kesselte die Polizei sie ein und schränkte ihre Bewegungsfreiheit ein – eine repressive Taktik, die als “Kesseltreiben” bezeichnet wird – “basierend auf physischen Merkmalen, wie z. B. dem Tragen von Kuffiyehs”, so ein Journalist.

“Menschen, die sich außerhalb des Kessels befanden, wurden von Polizeibeamten in den Kessel gezerrt”.

“Die Situation in Berlin ist extrem angespannt”, twitterte der Journalist Hebh Jamal am Sonntag. “Die Polizei verhaftet buchstäblich jeden, den sie auf der Straße sieht, der auch nur ‘freies Palästina’ sagt oder ein Kuffiyeh trägt.”

“Vor einer Stunde hat die deutsche Polizei einen der wichtigsten palästinensischen Aktivisten in Deutschland, Ramsy Kilani, verhaftet”, so Jamal weiter.

Kilani bestätigte gegenüber The Electronic Intifada, dass er zusammen mit anderen auf dem Berliner Hermannplatz von der Polizei festgenommen und in einen Kessel gesperrt wurde.

“Sie hielten uns eineinhalb Stunden lang in der Hitze fest, bis sie unsere Ausweise abnahmen, um uns alle wegen einer angeblich illegalen Versammlung zu verklagen, obwohl wir keine Demo veranstaltet haben, sondern nur in palästinensischen Farben oder Kuffiyehs anwesend waren”, fügte Kilani hinzu.

Kilanis Vater und fünf Geschwister – deutsche Staatsbürger – wurden 2014 bei einem israelischen Luftangriff auf Gaza getötet.

“Die deutsche Polizei in Berlin, die alle Demos mit Bezug zu Palästina verbietet und gegen jeden vorgeht, der palästinensische Farben oder die Keffiyeh auf öffentlichen Plätzen trägt, ist ein alarmierender Schritt der Repression”, twitterte Kilani am Montag.

“Das ist antipalästinensisch”, fügte er hinzu. “Jetzt wird darüber diskutiert, das Verbot von Demos generell zu erleichtern.”

Rückschlag auf dem Weg zur Demokratie

Im Laufe des letzten Jahres hat die Deutsche Welle im Rahmen ihrer Bemühungen, die Verfolgung der Palästinenser durch Israel aus der öffentlichen Wahrnehmung zu tilgen, palästinensische und andere arabische Journalisten aus dem Verkehr gezogen.

Trotz der Zensur und der Unterdrückung durch Polizei und Politiker haben die Befürworter der palästinensischen Rechte in jüngster Zeit mehrere Gerichtsurteile errungen, in denen das Recht auf freie Meinungsäußerung bekräftigt wurde.

Dennoch ist das weitreichende und gewaltsam durchgesetzte Verbot in Berlin, das von einem örtlichen Gericht bestätigt wurde, ein schwerer Rückschlag auf dem langen und steinigen Weg des ehemaligen Nazi-Staates zur Demokratie.

“Die Zeit der Verleumder”

Auch wenn die Repressionen zunehmen, sind sie nicht neu. Die deutschen Eliten haben sich lange verschworen, um Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen.

Sie betrachten die bedingungslose Unterstützung der israelischen Brutalität gegen die Palästinenser als eine Form der Sühne für die systematische Ermordung von Millionen von Juden durch die deutsche Regierung während des Holocausts.

Ein Film, der am 22. Mai auf YouTube uraufgeführt wird, beleuchtet die deutsche Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, des Denkens und des Aktivismus in Bezug auf Palästina sowie die mitschuldige Beziehung Deutschlands zu Israel.

Der neue Dokumentarfilm “Die Zeit der Verleumder” von Dror Dayan und Susann Witt-Stahl geht auf eine Konferenz im Jahr 2018 zurück, die jüdische und palästinensische Kritiker Israels und des Zionismus in Berlin zusammenbrachte.

“Der Rechtsruck in der westlichen Welt manifestiert sich auf bizarre Weise”, hatten die Organisatoren der Konferenz beobachtet, “Linke werden als ‘Nazis’ verunglimpft” und “jüdische Antifaschisten als ‘Verräter’.”

“Die Mehrheit der deutschen Linken schweigt bestenfalls zu diesen alarmierenden Entwicklungen und begeht damit einen Verrat, der einer Kapitulation vor dem deutschen Großmachtstreben, der kriegerischen Regimewechselpolitik der NATO und der mörderischen Aggression gegen Flüchtlinge und andere Migranten gleichkommt”, so die Filmemacher.

In dem Film, der auf Deutsch und Englisch mit englischen Untertiteln gedreht wurde, spielen Moshe Zuckermann, Rolf Becker, Jackie Walker, Moshé Machover, Judith Bernstein und dieser Autor mit.

Er ist der Musikerin und Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano gewidmet, einer lautstarken Verfechterin der Rechte der Palästinenser, die auf der Konferenz eine Rede hielt und letztes Jahr im Alter von 96 Jahren verstarb.

Ein Trailer ist oben zu sehen, und der gesamte Film wird am Sonntag, den 22. Mai, für 24 Stunden auf diesem YouTube-Kanal zu sehen sein.

Danach wird der Film auf Anfrage vorgeführt.

Ali Abunimah

Mitbegründer von The Electronic Intifada und Autor von The Battle for Justice in Palestine, jetzt bei Haymarket Books erschienen.

Außerdem schrieb er One Country: Ein kühner Vorschlag zur Beendigung der israelisch-palästinensischen Sackgasse. Die Meinungen sind allein meine.

